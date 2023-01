‘Soy Rebelde’, el regreso de un legado que revoluciona y espera encender escenarios de Estados Unidos, México y Brasil

Después de la exitosa reunión virtual que protagonizó RBD durante la pandemia en el 2020 y que logró records de venta de boletos para poder ver su concierto “Ser o parecer” a través de sus computadores y móviles, era cuestión de tiempo para que RBD regresara en cualquier momento a los grandes escenarios y ahora eso es un hecho que disfrutarán por todo lo alto sus fans de México, Estados Unidos y Brasil.

Aunque en ese reencuentro virtual que vivieron los integrandes del grupo no se contó con la participación de Dulce María ni Alfonso “Poncho” Herrera, ahora se sabe que la cantante de la cabellera roja sí formará parte de este tour que llevará por nombre “Soy Rebelde”.

Al que no lograron convencer fue a Poncho, quien desde hace mucho tiempo ha sido muy firme en que no está interesado en volver a vivir la experiencia musical que nació durante su participación en la telenovela juvenil “Rebelde” y que prefiere continuar de lleno con su carrera como actor de cine y de series de streaming para las plataformas más populares.

Lo importante es que la ausencia de Herrera en este renacer del grupo no afectará en nada el proyecto que está manejando el manager y productor ejecutivo del tour de RBD Guillermo Rosas, quien es muy conocido en la industria y sabe muy bien manejarse en el terrero de las giras multitudinarias. Además en una entrevista con Variety comentó que él “formo parte de RBD desde su primera gira internacional en 2006”.

Anuncio

Las giras de RBD dividieron en “Tour Celestial” (2007-2008), “Empezar desde Cero World Tour” (2008) y finalmente la “Gira del Adiós World Tour” (2008), la cual incluyó una parada en el hoy desaparecido Gibson Amphitheater de Los Ángeles, además de ciudades de Latinoamérica como La Paz, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Guayaquil, Quito, Lima y Santiago, recorriendo igualmente ciudades del Viejo Continente como Bucharest, Belgrado y Madrid. Todo eso antes de la desintegración del grupo en 2009.

Vida y Estilo Así fue el reencuentro de RBD El encuentro que múltiples fans habían estado esperando desde 2009 finalmente sucedió; Maite, Anahí, Christopher y Christian se reunieron por una noche para revivir a RBD, la agrupación que catapultó sus carreras, dentro de su concierto Ser o Parecer: La Unión Global.

Movimientos rebeldes

El 14 de diciembre del año pasado, Christopher comenzó a archivar todas sus publicaciones de su cuenta de Instagram e inexplicablemente, para ese momento, eliminó su foto de perfil, algo que llamó a atención de sus 2.5 millones de seguidores. Al día siguiente Christian le siguió los pasos a su compañero, lo cual hizo sospechar a sus 3.6 millones de seguidores de que algo tenía que ver con el grupo RBD.

Ante estos movimientos rebeldes de dos de los integrantes, los fans no se quedaron quietos y empezaron a revisar las cuentas de otra de las integrantes y empezaron por la de Dulce María. La artista de la cabellera roja y de voz nasal también estaba archivando publicaciones y de tanto navegar por la red se toparon con un sitio web brasileño de boletos con una página dedicada para RBD. Era obvio que algo importante estaba ocurriendo con el grupo.

Para completar las sospechas, los fans se percataraon que Anahí archivó igualmente sus publicaciones y también eliminó su foto de perfil al igual como lo hizo la cuenta oficial del grupo,.

Maite Perroni fue la última en hacer un barrido en su cuenta de Instagram y Dulce María concluyó la tarea encomendada al día siguiente. La página T6H Entertainment también estaba involucrada en todo este movimiento en el que todos los integrantes ya no tienen una foto personal en su perfil, sino el logo de RBD en color negro.

Anuncio

Christian Chávez (izq.) y Christopher von Uckermann se unen a Anahí, Dulce María y Maite Perroni en este recorrido de la banda por ciudades específicas de Estados Unidos, México y Brasil. (Jon Halty)

Cinco días después de que Christopher inició la sospechosa actividad, la cuenta de Instagram de la banda subió un video que incluía una escena de la telenovela de Televisa Rebelde, en la que se incluían imágenes en blanco y negro de los integrantes durante una cena (a la cual asistió Poncho también). El final del video terminó mostrando a los cinco integrantes abrazados, llorando y riéndo, además de un enlace que decía “soyrebelde.mundo” debajo de una imagne de una corbata, donde los seguidores del grupo podían registrarse, mientras una cuenta regresiva marcaba una fecha tope de 19 de enero de 2023, con el texto “Prepara tus corbatas”...

Todo este movimiento en redes no era más que la antesala al esperado anuncio del recorrido que la banda hará bajo el nombre “Soy Rebelde Tour” que iniciará su ansiado recorrido el próximo 25 de agosto en el Sun Bowl de El Paso, Texas, un estadio que está ubicado en la frontera entre México y Estados Unidos, dos países vecinos donde el famoso grupo logró una enorme popularidad.

El recorrido continuará por ciudades, entre otras, como Nueva York, Chicago, Denver, Phoenix, Las Vegas, Miami, Orlando, Atlanta, Austin, San José, Scramento, San Francisco, San Diego, Fresno y finalizará en el estadio Banc of California, casa de los actuales campeones de la MLS Los Angeles Futbol Club, para luego continuar su paso por las ciudades brasileras de Sao Paulo (Allianz Park) y Rio de Janeiro en el Estadio Olimpico Nilton Santos Engenhao, para finalmente tocar territorio mexicano en el Estadio Mobil Super de Monterrey, el Estadio 3 de marzo de Guadalajara y el Foro Sol, de la Ciudad de México.

De esta manera, el grupo que está conformado por sus integrantes originales Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckermann, Dulce María y Christian Chávez, volverán a los escenarios para reencontrarse con el público que ha crecido junto a ellos y que quizas al igual que algunos de sus integrantes ya son madres o padres de familia.

Entretenimiento Para los que se perdieron el concierto virtual ‘Ser o Parecer’ de RBD La banda mexicana reunió nuevamente a Anahí, Maite, Christopher y Christian en un espectáculo que despertó las ánsias de verlos una vez más en los escenarios y las ganas de que regresen a las giras por el mundo

Anuncio

Anahí regresa a la aventura musical junto a sus compañeras Dulce María, quien también es mamá y viene de haber reactivado su faceta como actriz en cine y televisión, mientras que Maite acaba de casarse y es de las tres del grupo que ha estado más vigente en la pantalla con exitosas series de streaming en las plataformas de Netflix y Amazon Prime. Por su parte, Christopher también se estuvo manteniendo vigente con películas para el cine mexicano, mientras Chávez se dejó ver en producciones de la cadena Telemundo y también se lanzó como solista.

El anuncio que movilizó a miles de fans de todas las edades emocionó en gran medida a los integrantes del grupo y una que lo manifestó a través de su cuenta de Instagram fue Maite Perroni. “No lo puedo creer. Estoy en shock. Sigo procesando tantas emociones que me provoca verlos ahí unidos fuertes llenos de tanta magia. Parece que no pasaron 15 años desde que compartimos por última vez un escenario. No puedo dejar de sentir agradecimiento por esta energía, por este amor, por esto que somos todos juntos por qué RBD no somos nosotros cinco, son uds. que lo han mantenido vivo, que lo hacen presente, que hacen que todo esto tenga sentido. Quisiera explicarles lo que siento al ver estas imágenes, esta hermandad, que nos hace sentir agradecimiento total. Quisiera poder abrazarlos a cada uno para darles todo este amor de regreso. No podemos dimensionar todo lo q está por venir, pero estamos felices de poder hacerlo y volver a estar juntos!!!!! Gracias, gracias, gracias”, publicó actriz y cantante de 39 años de edad.

Muchos de los fans que llegaron al anuncio vistieron sus corbatas rojas, camisas blancas y faldas grises como era el uniforme de los estudiantes de la “Elite Way School”, la escuela donde asistían los personajes de la telenovela Rebelde, de donde surgió la idea del lanzamiento del grupo musical que marcó toda una época. (Jon Halty)

La gira y legado

Para esta esperada gira, los rebeldes de la corbata roja y las camisas blancas estarán haciendo un recorrido por los grandes éxitos que incluyeron en su nueve álbumes que marcaron una época y que grabaron en español, inglés y portugues

Además el llamado fenómeno multigeneracional, considerado como uno de los más relevantes de la música y la cultura pop contemporánea estará celebrando un legado de 20 años de música y será una gira producida por T6H Entertainment y Live Nation en la que aterrizarán en 26 ciudades con 10 conciertos en estadios y otras 18 arenas.

Tras el anuncio, fans de otros países latinoamericanos, que no han sido incluidos en la gira, se han manifestado en las redes sociales lamentando que el grupo no vaya a visitar sus ciudades o países. Sin embargo, cabe la posibilidad de que en el año 2024 pudieran concretar un recorrido por otros países donde la banda se convirtió también en un fenómeno musical.

Anuncio

Aunque los boletos saldrán en preventa del 24 al 26 de enero, ya los fans de huso colorado esperan ser los primeros en obtener sus entradas antes de que se haga la venta general el 27 de enero a las 10:00 am en Brasil, 12:00 pm en Estados Unidos y a 2:00 pm en México.

Para la preventa, se ha dado a conocer que la gira utilizará la plataforma “Verified Fan” de Ticketmaster en los Estados Unidos. Todos los boletos para Estados Unidos estarán disponibles durante la preventa Verified Fan; todos los boletos para fechas en los Estados Unidos que sigan disponibles se venderán al público general a partir del viernes 27 de enero a las 12:00 pm.