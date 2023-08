Luis Fonsi ‘pasa la página’ con mensaje directo, mientras Grupo Frontera y Manuel Turizo le entran al trago ‘de lunes a lunes’

Luis Fonsi le manda un mensaje directo a su ex y le pide que pase la página y que cambie de canal porque no es “Panamá”.

Tras haber lanzado el sencillo “Buenos Aires” como parte de su próximo álbum de estudio “El Viaje”, Luis Fonsi le da luz verde al segundo corte titulado Pasa La Página “Panamá”, el cual ha sido escrito por él mismo junto a sus colaboradores de siempre, Andrés Torres y Mauricio Rengifo, los mismos que han producido muchos de sus grandes éxitos musicales, incluido el suceso mundial “Despacito” y por supuesto, no podían dejar de estar en nueva propuesta del cantante puertorriqueño.

Si no te diste cuenta, hace unos días Fonsi subió un video en su cuenta de Instagram que tituló “A buen entendedor, pocas palabras”. En este video el cantante boricua aparece en la calle levantando un cartel de cartón que dice “Pasa la página”. Ahí vemos que la gente pasa a su alrededor sin leer el escrito hecho a mano en color negro y lo más curioso es que nadie lo reconoce. Esa frase, precisamente, forma parte del título de su nueva canción y en el experimento social que Fonsi hizo en la calle, nos pudimos dar cuenta que la gente anda en lo suyo y que ya nadie lee.

Pasa La Página “Panamá” es una canción pop urbana con un “groove” pegajoso que invita a bailar, pero además lleva una letra con un mensaje muy directo, tan directo que pareciera que tuviera una destinataria que los fans deben identificar muy bien y que de acuerdo a la letra de la canción todavía vive “un cuento que ya se acabó” y que de seguro no es un “cuento de hadas”.

Luis Fonsi (Universal Music Latino)

“Ella sigue llorando por él, pero se hace la fuerte. Ella dice ‘yo ya lo olvidé’ pero sabe que miente. Se la pasa hablando mal de él delante de la gente. Hace rato que el amor ya se fue, esto ya es suficiente, Pasa la página…”, es la primera estrofa de este tema que de seguro dará mucho de qué hablar entre los seguidores y la prensa amarillista.

“Porque el amor se acabó, pero ella ahí se quedó. Llorar no sirve de nada, lo que pasó, pasó. Así que pasa la página, no eres la víctima…para que te quieran no hay que dar lástima”, reza parte de la letra de este tema cuyo ritmo o “groove” ya había mostrado un adelanto en sus redes sociales y que desde mi punto de vista, muy personal, creo que tiene ciertos bits que me recuerdan al primer éxito de Sebastián Yatra, “Traicionera”.

“Te quedaste, te quedaste atrás, estás buscando algo que no está. El tiempo ya pasó, ya no queda na’... ya cambia de canal, no eres Panamá. La vida no espera, olvida, supera”, es otro de los versos de esta nueva canción de Fonsi que describe una relación que ya fue, que ya pasó y por eso hay que pasar la página, superar y seguir adelante.

Luis Fonsi muestra su lado oscuro. (Universal Music Latino)

El lanzamiento que viene acompañado de un video dirigido y producido por Carlos Pérez, nos muestra a un Fonsi vestido con un elegante traje oscuro en medio de un escenario circular y rodeado de micrófonos, secuencias en colores y en blanco y negro, donde sale acompañado de reporteras entrevistandolo, fotógrafos y un espacio donde las paredes y el piso pareciera que son periódicos impresos con titulares como “La vida no espera”, “Olvida supera”, “El amor se fue” y “Basta ya”.

Eso podría tener un significado de trasfondo, que podría ser parte de lo que Fonsi sigue viviendo como artista frente a algunos medios de comunicación que siguen buscando polémica con respecto a su vida personal del pasado, incluso con aquella relación que ya no existe en su vida.

En las siguientes escenas del video ya vemos a un Fonsi más suelto, vestido de manera casual, tocando la batería y su guitarra en una sala llena de luces, músicos y bailarinas sobre una tarima en forma de X y mostrando que él sí ha sabido pasar la página y se ha enfocado en su música y en su nueva vida.

Al final del video se aprecia a Fonsi de espalda y un par de ojos que lo miran (y que me recuerdan a alguien de su pasado), él se voltea y le hace una señal con el dedo, que es mejor que las veas tú en el video y luego me comentas qué piensas de eso. Al final todo puede ser casualidad o producto de mi imaginación. No lo sé, pásala la página.

Un despecho para beber ‘De lunes a lunes’

La dupla entre Grupo Frontera y el cantante colombiano Manuel Turizo era algo que tarde o temprano se daría y desde que surgió la idea de una posible colaboración, el lanzamiento del sencillo ya se perfilaba como uno de los más esperados.

“De lunes a lunes” es el título de la propuesta musical que revela la misteriosa pista #6 que le faltaba al álbum “El Comienzo” del Grupo Frontera, cuyo sencillo al lado del artista colombiano ha sido producido y escrito por el galardonado Edgar Barrera.

Se trata de un tema con el sello emblemático de la agrupación del valle del sur de Texas que una vez más le canta al despecho causado por un amor tal y como ocurrió con su anterior propuesta a l lado de Bad Bunny “Un X100to” .

En esta ocasión, el tema habla de un amor que se aleja tras dejarse llevar “por el chisme y los celos”, originando que el desdichado se hunda en una depresión que lo tiene bebiendo de “De lunes a lunes” y sin poder dormir.

Grupo Frontera lanza nueva colaboaración con Manuel Turizo. (Telemundo)

El sencillo cuenta con la colaboración de Manuel Turizo, el cantante originario de las tierras ganaderas de Montería, Colombia, quien resultó ganador del Premio Juventud de este año al Mejor Hit Tropical por su tema “La Bachata”. Ahora el colombiano expande su versatilidad vocal e interpretativa al incursionar en el género mexicano que actualmente domina la escena musical.

Con su peculiar forma interpretativa, Turizo le da un toque especial al tema del Grupo Frontera que viene también de llevarse el Premio Juventud a la Mejor Fusión Regional Mexicana “Un X100to” junto a Bad Bunny.

El tema viene de la mano de un video musical que fue dirigido por Simón Brand, Jerome Lehoucq y Sergio De Ávila.

Grupo Frontera lanzó el álbum de primer año “El Comienzo” hace unas semanas con 12 pistas, incluido este sencillo extra sorpresa. Actualmente tiene cinco temas en la lista Billboard Global 200.

De esta manera, Adelaido Solís, Brian Ortega, Julián Peña Jr., Alberto Acosta, Carlos Guerrero y Juan Javier Cantú, integrantes de Grupo Frontera, continúan conquistando a otros seguidores más allá del género mexicano y constantemente se esfuerzan por lograr nuevas propuestas creativas aderezadas con toque moderno en los sonidos clásicos del norteño y la cumbia.

En lo que va del año, Grupo Frontera se mantiene en las listas de Billboard con varios temas, incluido “un x100to” junto a Bad Bunny, “Bebe Dame” junto a Fuerza Regida, “TULUM” al lado de Peso Pluma y “Que vuelvas” junto a Carin Leon, entre otras.