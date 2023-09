Conoce a Sonia Monroy, la joven mexicana que cumplió el sueño de actuar en el musical de Broadway ‘Aladdin’

Show more sharing options

De niña, Sonia Monroy soñaba con los grandes escenarios y en la escuela secundaria siempre estaba en las obras teatrales musicales que se producían en las fechas especiales. Lo que nunca se imaginó esta joven nacida en Torreón, Coahuila, es que el destino la llevaría a participar años después en un musical de Broadway.

Sonia siempre fue una niña que le gustaba la danza, hacer gimnasia y se caracterizaba por ser muy activa. Todo comenzó en el Colegio Cervantes, de Torreón, donde la invitaron a participar en su primera obra teatral de los Cuentos de Scrooge A Christmas Carol, donde interpretó a una de las hijas gemelas de Bob Cratchit.

Lo interesante es que fue en esa oportunidad donde descubrió que tenía talento para actuar y cantar. “Pero cuando comencé no tenía ni idea de cómo usar mi instrumento”, le dijo Monroy a Los Angeles Times en Español mientras tocaba su garganta en un enlace vía Zoom previo a su llegada a Los Ángeles.

Sonia Monroy, actriz mexicana de Torreón, Coahuila, forma parte del elenco del musical de Broadway “Aladdin” que llega por semanas al Teatro Pantages de Hollywood. (Disney )

Con una sonrisa de oreja a oreja, Monroy recordó que ella sabía que tenía la habilidad, pero que le faltaba preparación y confianza. Sin embargo poco a poco fue descubriendo su talento y para reforzarlo ingresó a una academia de artes, eso sí, sin descuidar sus estudios de secundaria. A los 17 años, Sonia se preguntó si esto era lo que realmente quería hacer y la respuesta fue afirmativa. “Entonces me puse a investigar si esto era realmente una carrera de la cual podría vivir y me di cuenta que sí, porque uno tiene que estudiar y prepararse”, recordó la joven mexicana.

Al salir de la secundaria, Monroy se fue a vivir a la Ciudad de México en busca de sus sueños. Se puso a estudiar actuación en otra academia y ahí fue donde comenzó su incursión teatral de manera profesional ingresando a su primera obra“El sello escarlata”. Esa experiencia la llevó luego a participar en obras como “Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street” y en el reconocido musical “Cats” hasta que logró ser considerada para formar parte del elenco del musical “Aladdin” en la Ciudad de México desde un par de años.

De México a una soñada gira por Estados Unidos

La versión que se presenta en el vecino país es obviamente en español y Sonia se aprendió todo el guión en su idioma natal. Sin embargo, este año fue elegida para formar parte del elenco de la versión original en inglés del musical “Aladdin” con lo que ha iniciado su gira por suelo estadounidense. “Este año fue cuando terminamos en México y fue que pudimos hacer el intercambio para venir acá y hacer el tour por todo Estados Unidos”, explicó Monroy con evidente emoción.

Aladdin, el exitoso musical inspirado en la película animada ganadora del Premio de la Academia, se estrenó en Broadway en el New Amsterdam Theatre en marzo del 2014. Desde su estreno se convirtió en un gran éxito y de inmediato se estableció como uno de los mayores éxitos de taquilla, rompiendo 26 récords de audiencia en el New Amsterdam Theatre House de Nueva York, generando nueve producciones en lugares como Tokio, Madrid y México, donde precisamente debutó Monroy hace dos años.

Anuncio

La puesta en escena “Aladdiin” ha recibido a más de 16 millones de personas en todo el mundo y se puede ver actualmente en Broadway y en su gira por Estados Unidos, así como en Tokio, México, Madrid además de una gira por el Reino Unido que está programada para abrir a finales de este año. La producción de Broadway recientemente realizó su presentación número 3000 y se unió a la lista de las 20 presentaciones más largas de Broadway.

Thomas Schumacher dirige esta obra protagonizada por Adi Roy en el papel de Aladdin y Senzel Ahmady como la Princesa Jasmine. (Deen van Meer)

Monroy forma parte del ensamble de artistas por lo que interpreta a varios personajes. “Nosotros estamos listos para contar la historia junto con los personajes, ayudamos a los protagonistas a contar la historia. Como parte del ensamble puedo ser parte de los personajes del mercado, luego me puedo convertir en una de las amigas de Jazmine, por lo que formamos varios personajes en uno”, dijo.

Hacer todos estos personajes en la obra la llena de satisfacción, dice Monroy, porque en un momento puede ser una las vendedoras de flores y especies en el mercado y la siguiente escena forma parte de los personajes de la realeza y eso hace muy divertida su actuación. “Es que cada personaje tiene algo diferente y mucho que aportar a la historia”, agregó esta joven mexicana.

“Es una obra para todas las edades, para los adultos, los niños, los abuelitos y si tienes una pareja es la cita ideal”. — Sonia Monroy/Actriz mexicana

Actuar en el idioma natal requiere de una gran preparación, pero hacerlo en otro dialecto requiere de un mayor esfuerzo, porque el lenguaje corporal debe ir entrelazado con lo que se está diciendo en escena. Para Monroy, actuar en inglés es un gran reto y el día que debutó lo pudo sentir .“Ese día fue maravilloso. Y siempre lo sigo diciendo. Agradezco mucho a la vida y a Dios en cómo se acomoda todo. Para mi estar otra vez en la obra, pero esta vez en inglés y con esa maravillosa compañía (Disney), es como un sueño hecho realidad, porque yo me lo imaginaba cuando estaba haciéndolo en México en español. Me decía ‘imagínate que padre sería estar algún día en un teatro de gira por todo Estados Unidos’ y ahora estar haciéndolo en inglés es un sueño cumplido”, dijo.

Anuncio

Monroy confiesa que cada vez que está por salir a escena, siempre recuerda el momento en el que soñaba con vivir el momento que hoy es toda una realidad. “Hasta me pongo de piel chinita de solamente pensarlo, porque es increíble ver cómo el trabajar y decretar por ello, al final uno se da cuenta que los sueños se pueden hacer realidad”.

Marcus M. Martin (centro) le da vida al genio de la lámpara en este musical cargado de comedia, romance, música y baile. (Deen van Meer)

Pero lo que más la llena de satisfacción es saber que su familia que vive Torreón se siente feliz de sus éxitos profesionales. “Ellos están orgullosos de que yo esté cumpliendo mis sueños y lo mejor es que siempre me han apoyado desde el día uno, han creído mucho en mí, entonces que me vean viajando y conociendo el mundo, los hace muy felices también. Siempre me dicen ‘tus sueños son mis sueños’”.

La gira norteamericana se ha presentado en más de 40 ciudades para más de medio millón de personas desde su estreno en octubre de 2022. Una gira anterior se presentó ante audiencias de casi 3 millones y ahora en su regreso a Los Ángeles, se estará presentando durante dos semanas comenzando desde el 12 de septiembre hasta el 23 de este mes.

“Porque Aladdin es una obra de magia, es divertida, tiene comedia, romance y el encanto de todas esas coreografías y las canciones es realmente algo increíble de ver. Pero sobre todo porque es una obra para todas las edades, para los adultos, los niños, los abuelitos y si tienes una pareja es la cita ideal”, señaló con una sonrisa.

Finalmente, Sonia dice que su llegada a Los Ángeles la tiene muy emocionada porque sabe que aquí hay muy buena comida mexicana. “Ya me dijeron que hay muy buenos tacos y ya tengo mi lista de los restaurantes que tengo visitar”, dijo con simpatía.

Anuncio

La obra musical “Aladdin”, es una adaptación de la película animada de Disney y cuentos populares centenarios como “Las mil y una noches”. El viaje de Aladdin lleva al público a un apasionante mundo de aventuras llena de comedia clásica y romance atemporal. Esta nueva producción presenta una partitura completa, que incluye las cinco preciadas canciones de la banda sonora ganadora del Premio de la Academia y más, escritas especialmente para el escenario.

La película animada Aladdin fue estrenada por Disney en 1992 y fue un éxito de taquilla, convirtiéndose en la película más taquillera de ese año. La película ganó el Oscar a la mejor banda sonora original.