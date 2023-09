Estas son las propuestas del Hola México 2023 que te emocionarán, te intrigarán y te espantarán

La edición número 15 del Festival de Cine Hola México, que sigue distinguiéndose por ser el evento de su clase más grande fuera de territorios aztecas, se llevará a cabo desde el 29 de septiembre hasta el 7 de octubre.

Como ha ocurrido en otras ocasiones, el festival se encuentra enfocado en la proyección de películas procedentes de esa parte del mundo que hayan sido realizadas recientemente. Y, de paso, elige propuestas de diferentes géneros y tendencias, lo que le permite atraer a espectadores muy variados.

En ese sentido, la selección que te ofrecemos a continuación, basada en los títulos que fueron puestos a nuestra disposición de antemano, incluye trabajos que van desde la comedia más amable hasta el drama social más duro, pasando por el documental artístico. Nuestro listado se presenta en orden de preferencia. Para más detalles y para adquirir entradas, visita este enlace.

GOYA

3 de octubre, 5:15 p.m. / 4 de octubre, 9:30 p.m.

Regal Cinemas LA Live (1000 W Olympic Blvd., Los Ángeles)

El personaje que da nombre a esta película no es precisamente el célebre pintor español, sino una perra que vive en el patio de un edificio, prácticamente abandonada por su dueño, y que desata involuntariamente las acciones humanas presentadas en un filme que es desde ya uno de los mejores que hemos podido ver a lo largo de 2023.

Pero no crean que este es un trabajo de temática amable que toma la perspectiva del animal, ni nada por el estilo. Se trata, en cambio, de un drama social con toques de comedia que termina por demostrarnos que la bondad se puede encontrar en las personas que menos parecían expresarla.

En este caso, lo hace a través del protagonista César (Eutimio Fuentes), un joven desempleado que obtiene el poco dinero que maneja a través de robos cada vez más arriesgados, que deja ocasionalmente que su hermano Mateo (Mateo Valles) -de 12 años- beba cerveza y que se encuentra a punto de ser desalojado del desvencijado edificio donde vive al lado del mismo menor.

Pese a la cantidad de problemas que tiene en su vida cotidiana y a las deudas que lo atormentan, César termina rindiéndose ante los ruegos de Mateo para ayudar a una Goya que parece encontrarse muy enferma. Esto le complica todavía más las cosas y lo expone a un nivel de violencia que, por suerte, no se convierte en el centro de una historia que opta saludablemente por no castigar de manera inclemente a quienes no lo merecen.

Más allá de lo que corresponde al guión, “Goya” destaca por su excelente puesta en escena, llena de composiciones visuales ingeniosas y reacia a adoptar el típico tratamiento de cámara en mano que abunda en las propuestas de temática urbana que provienen de México. Sorprende, por ese lado, saber que se trata de la ópera prima como director de Pablo Orta, un talento al que no hay que perder de vista.

PEDRO

1ro de octubre, 7:30 p.m. / 2 de octubre, 5:15 p.m.

Regal Cinemas LA LIVE

Si no sabes quién es Pedro Friedeberg, no debes preocuparte demasiado. O, al menos, no tienes que sentirte solo en la ignorancia, como lo demuestra este largometraje documental en las numerosas escenas donde la leyenda viviente del surrealismo mexicano (que cuenta ya con 87 años) es abordado por personas jóvenes que insisten en entrevistarlo, pero que no tienen idea ni de su arte, ni de su carrera.

Esto incluye a Liora Spilk Bialostozky, la joven directora del trabajo, quien no ha tomado el camino fácil de eliminar las preguntas desatinadas o los comentarios simplistas que hizo delante del artista mientras lo filmaba a lo largo de ocho años, cuando la idea inicial apuntaba a un simple proyecto estudiantil.

En lugar de afectarla, esta decisión remarca el aspecto de autenticidad de una cinta que, por otro lado, se encuentra llena de momentos brillantes y de cualidades cinematográficas. De hecho, la inocencia de Spilk -quien se revela también a su manera a lo largo del filme- es la que termina por romper las férreas defensas personales de un Friedeberg que, como es sabido, puede ser a veces bastante antipático.

Debido a la banalidad de las entrevistas que suelen hacérsele, Friedeberg rechazó la idea de ser directamente entrevistado por la cineasta, y esto se traduce en la exhibición de conversaciones espontáneas y momentos casuales que dicen mucho de la personalidad del artista y de las intenciones de su obra. En el plano más humano, Spilk se las ingenia para probar que el ilustre e irreverente caballero puede ser no solo muy sensible y solidario, sino también que es dueño de un gran sentido del humor y de un gran apreciación por la vida.

HEROICO

30 de septiembre, 7:15 p.m. / 1ro de noviembre, 5 p.m.

Regal Cinemas LA Live

Lo que empieza como una cinta con evidentes deudas a la novela peruana “La Ciudad y los Perros” va tomando poco a poco rasgos propios y metiéndose en terrenos mucho más ominosos, mientras narra el deterioro moral y mental de un joven que se ve involucrado de manera involuntaria en una serie de actos cada vez más reprobables.

Al igual que el libro de Mario Vargas Llosa, el impresionante filme de David Zonana (“Obra”) nos muestra lo que le sucede a un cadete dentro de una escuela militar donde los métodos de entrenamiento de los oficiales a cargo y las acciones de los alumnos mayores en contra de los recién llegados alcanzan a veces niveles brutales.

Sin embargo, en este caso, la denuncia va mucho más allá, al plantear situaciones que superan los males endémicos del aparato militar para hablar de un sistema de corrupción institucional que llega al nivel del crimen organizado y que tiene ramificaciones sociales mucho más severas al perjudicar el supuesto combate contra el narcotráfico.

La película destaca además por su esmerada puesta en escena, que aprovecha las cualidades majestuosas de las locaciones naturales donde se desarrolla la mayor parte de la historia, y que se convierten también en protagonistas.

Pese a sus innegables méritos y a los esfuerzos que hace para poner en vitrina la explotación de los jóvenes procedentes de comunidades indígenas (en la casa del protagonista se habla náhuatl), “Heroico” no logra evitar esa clase de desenlace tremendista y violento que suele caracterizar a los trabajos similares y que, a pesar de tener sentido en vista de todo lo que se muestra, la alinea inevitablemente con el discurso de un Michel Franco que, causalmente, figura como productor.

CORAZONADA

6 de octubre, 7:15 p.m.

The Montalbán Theater (1615 Vine St., Los Ángeles)

Las películas sobre robos millonarios organizados por varias personas, que tienen un espacio propio en la industria fílmica estadounidense (se las conoce como ‘caper movies’), no abundan en el cine latinoamericano, lo que hace que recibamos con sorpresa la llegada de “Corazonada”, una cinta que, sin ser espectacular, se sigue con interés y resulta ciertamente novedosa.

Basándose en hechos reales vinculados a la estafa al premio multimillonario de la Lotería Nacional Mexicana que se produjo en 2012, José Manuel Cravioto (“Mexican Gangster”) nos traslada al periodo descrito con la finalidad de presentarnos a las cuatro personas que encabezaron el delito, pertenecientes todas ellas a la compañía encargada de realizar el sorteo.

Como los nombres no corresponden a los sujetos reales, es de esperar que los personajes no están basados directamente en ellos. Pero la intención por aquí no es justificar las acciones de quienes lo hicieron, sino mostrar que, fuera de las crisis personales que atravesaban algunos de ellos, la motivación principal era aprovecharse de un sistema de corrupción que afectaba ya a diferentes círculos sociales del país.

La falta de atractivo moral de los participantes hace difícil que se pueda empatizar con ellos, lo que afecta sin duda la conexión emocional que debería suscitarse en el espectador. Sin embargo, en este caso, se agradece tanto la falta de sentimentalismo del relato como la eficacia de Cravioto para la construcción de un sentido del suspenso que se incrementa considerablemente en los momentos decisivos.

SOBREVIVIENDO MIS XV

29 de septiembre, 6 p.m. (noche de apertura)

The Montalbán Theater

Como suele suceder con las películas que abren el festival, “Sobreviviendo mis XV” es una cinta ligera y hasta cierto punto superficial que, sin embargo, no llega a ser descartable y tiene momentos que se disfrutan sin problemas.

Esto se debe básicamente al encanto incuestionable de su protagonista Berenice Jonguitud, quien interpreta a Danae, una adolescente de origen humilde que se acaba de mudar con su familia a un barrio acaudalado, luego de que el modesto negocio de su padre se convirtiera inesperadamente en un éxito, y que tiene que adaptarse al nuevo medio, lo que implica, por supuesto, conocer y asimilar las costumbres de sus nuevas compañeras de secundaria.

El director Chava Cartas (“Mirreyes contra Godinez”) evita en lo posible la carta del clasicismo para no caer en estereotipos y logra que todos los personajes sean medianamente convincentes, aunque termina por ceder a concesiones comerciales que le quitan credibilidad a la historia. Pero Jonguitud, quien nos recuerda a la actriz peruano-estadounidense Isabela Merced, es tan simpática y tan enérgica que eleva el trabajo a dimensiones que no hubiera alcanzado de otro modo.