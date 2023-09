Majo Aguilar: ‘Estoy viviendo mi sueño y doy todo por mi carrera’

La noche anterior al anuncio de las nominaciones al Latin Grammy 2023, Majo Aguilar se fue a dormir sin saber que al día siguiente sus sueños seguirían cumpliendose. Fue el martes 19 de septiembre cuando la Academia Latina de la Grabación anunció a las 6a.m. (hora de Los Ángeles) a sus nominados para la edición 24 de los premios Latin Grammy que este año se celebran, por primera vez, fuera de los Estados Unidos.

Esa mañana, el CEO de la Academia, Manuel Abub, junto a algunas celebridades y fans de diversas partes de Latinoamérica, dieron a conocer a los artistas que este año tendrán la oportunidad de viajar a Sevilla para ser parte de la celebración como afortunados nominados.LSin embargo, lo que la nieta de las leyendas Antonio Aguilar y Flor Silvestre no se imaginó, es que esa mañana ella también estaría entre los convocados y lo mejor todo es que ésta sería la segunda ocasión que recibe una nominación a estos premios en lo que lleva de carrera profesional.

Majo Aguilar, quien el año pasado fue nominada por primera vez a los Latin Grammy por su álbum “Mi herencia mi sangre”, ahora fue anunciada como nominada para la edición 2023 en la categoría a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por su producción “Se canta con el corazón” Deluxe. El anuncio la pone frente a su amiga y mentora Ana Bárbara, además de Christian Nodal (“Forajido EP2”), Adriel Favela (“Sólo Muere Si Se Olvida”) y el Mariachi Herencia De México (“Herederos”).

La hija de Antonio Aguilar Jr. se ha tenido que abrir camino en solitario y su secreto para el éxito ha sido caminar sin compararse con nadie y eso la ha hecho ser honesta con su propuesta. (Cortesía Majo Aguilar)

“Se canta con el corazón” edición Deluxe, incluye 13 temas musicales del género ranchero mariachi, donde la joven cantante mexicana le da vida a temas como “Morí”, “Triste recuerdo”, “Mis noches sin ti”, “Un montón de estrellas” y “Quiero un amor”, además de sus versiones en mariachi de clásicos de otros géneros como “Para no verte más”, un tema del pop, rock y ska que popularizó la banda argentina La Mosca, así como “Hoja en blanco”, un corte que originalmente es un vallenato de la agrupación colombiana Los Diablitos y que luego grabaron en bachata los dominicanos Monchy y Alexandra. Ahora estos dos temas tienen una nueva personalidad en el género mariachi en la voz de Majo Aguilar.

En un encuentro con la joven hija del cantante Antonio Aguilar Jr. en las instalaciones del Museo del Grammy, la artista compartió con Los Angeles Times en Español detalles del gran momento que está viviendo a nivel profesional y personal, además de su gira al lado de Ana Bárbara por diferentes parte de Estados Unidos y México, así como la presentación especial que este viernes tendrá junto a Banda El Recodo en el Peacock Theater del LA Live y el legado de vida que le dejaron sus legendarios abuelos.

Esta entrevista realizada durante la velada musical Summer Spotlight Series, una experiencia íntima y envolvente de música en vivo y sesiones de preguntas y respuestas, organizada por SBS y la estación de radio La Raza 97.9 FM, ha sido editada para mayor claridad.

Majo Aguilar ha incursionado en el pop, ha cantado cumbia y hasta banda, pero la música ranchera y el mariachi es su verdadera pasión. (Cortesía Majo Aguilar)

Estamos en un lugar icónico, el Museo del Grammy, y precisamente acabas de ser nominada al Latin Grammy por segunda ocasión en la categoría a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi ¿Cómo recibiste esta noticia?

Así es, es un lugar histórico, de mucha música, de mucha historia. La noticia la recibí con mucho amor y gratitud porque además. Fíjate que a veces yo soy un poco distraída y como que no tenía la noción de que ese día anunciaban las nominaciones. Entonces me despierto y empiezo a recibir mensajes de felicidades y yo me decía ‘por qué me están felicitando’ Y de repente llega mi personal y mi hermana Susana llegan para decirme que fui nominada al Grammy. Eso me puso muy feliz porque sí es una distinción muy bonita que al final lo hace el gremio. Muy orgullosa porque además llega por un disco ranchero y hecho 100 por ciento con el corazón.

Es interesante porque la nominación llega también en la misma categoría donde figura tu amiga Ana Bárbara ¿Cómo lo ves?

Mira y justo cuando ví quiénes estaban nominados, justo le escribí y le dije ‘felicidades’. Y ahora que nos vimos, porque estoy en algunos shows con ella en el Bandidos Tour, nos felicitamos mutuamente y le dije ‘qué padrísimo, que bendición que estemos nominadas’. Bueno, ella ya tiene toda una historia y una vida en esta carrera, pero le dije ‘que coincidencia de que estemos las dos.

Majo comparte algunas fechas con Ana Bárbara en el “Bandidos Tour”. (Cortesía Majo Aguilar)

¿Qué significado tiene para tí esta segunda nominación?

Para mí, de veras lo digo y suena a cliché, pero es verdad. Digo ‘claro que quiero eventualmente y es un sueño ganar un Grammy, pero tener la nominación para mí es un sueño máximo. Es un sueño enorme.

¿Planeas ir a Sevilla?

Sí, vamos a estar por allá. No conozco, pero me han dicho que es hermoso y tengo muchas ganas de ir por allá.

Además de la gira ‘Bandidos Tour’, vas a presentarte este viernes con Banda El Recodo en Los Ángeles ¿Esto ya estaba planificado o la invitación surgió recientemente?

Sí, ya estaba planeado. Yo admiro mucho al Recodo y llegó la invitación y les dije ‘obviamente, claro quiero abrirle un show a la banda’. Ya abrí un show de ellos en Chicago y estuvo espectacular, la verdad es que la banda es algo increíble que te prende muchísimo al escucharla en vivo. Yo canto con mariachi primero y después ya entra la banda El Recodo y ahora voy a volver a tener el honor de acompañarlos este viernes en Los Ángeles.

Majo Aguilar y Ana Bárbara son amigas en la vida, colegas en el escenario y rivales en la próxima entrega de los Latin Grammy 2023. (Cortesía Majo Aguilar)

En tu carrera has hecho pop, mariachi y en un momento has interpretado cumbia, pero no has grabado nunca banda.

He cantando con banda en vivo y a veces lo hago en vivo, pero claro que no lo descartaría en lo absoluto, creo que es algo que sería enriquecedor para mi proyecto. Pero más bien me gustaría hacer como una mezcla, eventualmente mezclar la banda con el mariachi sería muy interesante. Me gusta ponerle a mis producciones algo diferente para darles un toque más personal.

En tu álbum que nominaron al Latin Grammy hay un tema que se titula ‘Quiero un amor’, pero lo cierto del caso es que en este momento ya estás con el amor de tu vida (el vocalista de la banda Kinky Gil Cerezo) ¿Como hacen para equilibrar la relación con las exigencias de sus carreras?

Con respeto a la carrera de cada uno. Y echándole ganas con los tiempos de cada quien, porque la verdad creo que lo hemos hecho muy bien, porque él viaja mucho, yo estoy viajando mucho, pero nos hemos organizado de manera espectacular. Dios, la vida y la suerte han hecho que nuestros calendarios se hayan compaginado muy bien.

Majo se prepara para viajar a Sevilla para ser parte de las celebraciones del Latin Grammy 2023. (Cortesía Majo Aguilar)

Provienes de una familia tradicional de la música regional mexicana muy respetada en el mundo. Y la herencia que te dejaron tus abuelos, más allá de la música, fue el cantar con honestidad porque eso te acerca a tus seguidores y ellos a tu corazón.

Sí y es algo muy lindo lo que dices porque creo que lo más grande que tiene un artista es su honestidad y es su esencia que siempre se mantenga real, agradecido y conectado con su público. Y eso es algo que yo siempre le admiro a mis abuelos. No quiero pecar de decir algo que suene soberbio, pero creo que sí me heredaron eso. No sé si su grandeza, pero el querer conectar con la gente es algo que yo traigo en mi desde muy chiquita y que afortunadamente se está dando de una manera preciosa con el público. Yo digo que el público es como mi familia, A veces no digo los fans porque siento que suena poco personal para todo el amor que dan.

Cierras en Los Ángeles las actividades del Summer Spotlight Series 2023 dedicada por primera vez al regional mexicano ¿Que significado tiene para tí?

Es un honor que me inviten. Yo estoy viviendo mi sueño y doy todo por mi carrera, por este show y por esta entrevista en la que estoy contigo. A veces es como difícil procesar que empieza uno a cumplir sus sueños y entonces cada cosita que sucede, todo, todo lo hago con muchísimo amor y sí estoy muy agradecida y muy contenta de cerrar una actividad tan bonita.

¿Qué te gustaría decirle a esas jovencitas que sueñan con tener una carrera en el mundo de la música, pero no se atreven porque no tienen un apellido como Aguilar o Fernandez?

Creo que lo que me ha ayudado mucho y creo que me hubiera ayudado mucho independientemente si tuviera el apellido o no, es ser yo misma. A veces cuando empiezas a trabajar, comienzas, sin querer, a compararte. Mi consejo es que no hagan eso. Cuando yo comencé a crecer siento que fue porque nunca volteé a ver otras carreras y me mantuve muy honesta conmigo misma. Entonces si son ellas mismas y tienen la vocación del amor profundo por la música, creo que pueden llegar a cualquier parte. No dejen de perseguir sus sueños porque sí se cumplen.