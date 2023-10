Alejandro Sanz le pide a sus fans, en el final de su gira por EEUU, que sean ‘buena gente’ y que disfruten de la vida

En el concierto que marcó el final de su gira por Estados Unidos, Alejandro Sanz dio un consejo a sus fans desde el escenario: ‘Sé buena gente y disfruta’. Con esa frase el cantante español cerró un recorrido por las principales ciudades de este país, donde ofreció 11 presentaciones entre los meses de septiembre y octubre.

“Sanz en Vivo” ha sido un viaje que encendió motores en febrero de este año en la Ciudad de México donde batió récords de asistencia en el Auditorio Nacional con cinco fechas a casa llena y desde donde tuvimos la oportunidad de conversar con él vía zoom. Recierdo durante el enlace que el entusiasmo de Sanz estaba a todo lo que daba. Esa tarde del Auditorio Nacional nos dijo que aunque faltaba mucho por recorrer, tenía muchas ganas de volver a Los Ángeles, aunque eso significaba que ese era el día en que terminaría la gira por la Unión Americana.

De hecho, cuando le preguntamos si aprovecharía el final de la gira en LA para visitar la muestra de su amiga Shakira en el Museo del Grammy, dijo que sería “bonito poder ir a verla”. Y aunque el concierto fue en el Peacock Theater del centro de Los Ángeles, a solo unos metros del Museo del Grammy, no sabemos si logró hacer la visita al día siguiente, pero lo que sí sabemos es que este final de gira resultó ser un éxito para sus miles de seguidores que asistieron para despedirlo con aplausos y ovaciones.

Alejandro Sanz logró un ‘Sold Out’ en el Peacock Theater en el final de su gira por Estados Unidos. (Salva Musté)

Anuncio

En el público pudimos ver a la actriz peruana Stephanie Cayo, quien llegó acompañada de su madre. Ambas se mostraron muy emocionadas por ver al español en el escenario tras el momento de dudas y de complicaciones a nivel emocional que Sanz mostró a la mitad de su gira, cuando en redes sociales envió un mensaje que preocupó en gran medida a sus fans y colegas..

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, escribió el 26 de mayo en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, que ahora se conoce como X.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023

Tras estas palabras, los mensajes de apoyo hacia Sanz no se hicieron esperar. Hoy ese mensaje del artista nacido en Madrid, España, tiene 15.8 millones de vistas y miles de reacciones de apoyo y aliento para un artista que ha dedicado su vida a la música y a darle a su público las palabras, frases y estrofas que le permitan comprender el complicado lenguaje del amor en todas sus manifestaciones.

Cuatro días después, Sanz volvió a manifestarse en redes diciendo: “Estos días he recibido mucho cariño por diferentes vías y las agradezco muchísimo todas. He tenido un fuerte brote este fin de semana y aunque todavía no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino”, escribió Sanz, dejando en claro que estaba poniendo de su parte.

En estas noches es cuando quisiera poder escribir a mis padres para decirles que estoy bien. Que lucho cada día, que me reconcilio con la vida cada día y que les echo de menos con toda mi alma. Nunca, todo es perfecto pero merece la pena la vida. — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) September 18, 2023

Luego de ese mensaje, cuatro meses después y tras haber completado su recorrido por España, Puerto Rico, Orlando y Miami, el madrileño volvió a manifestarse en redes. “En estas noches es cuando quisiera poder escribir a mis padres para decirles que estoy bien. Que lucho cada día, que me reconcilio con la vida cada día y que les echo de menos con toda mi alma. Nunca, todo es perfecto pero merece la pena la vida”, publicó

El 2 de octubre, recordó que hace un año y un día pudo develar su estrella en el Paseo de Hollywood, momento en el cual Los Angeles Times en Español tuvo la oportunidad de conversar con él.

Hace un año y un día conquistamos una estrella en Hollywood 💫 🙏 — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) October 2, 2023

Y finalmente, el sábado 14 de octubre de este año, Sanz pudo cumplir su compromiso con el público de Los Ángeles que no dudó en llenar el Peacock Theater para acompañarlo en el cierre de la gira estadounidense que, al final de cuentas, tiene un significado muy especial, porque con eso Sanz les demostró a todos que logró superar sus dudas y que “merece la pena la vida” y que encontrarse con él “valió la pena”, como lo diría el cantante Marc Anthony.

“En México lo queremos mucho a Alejandro y la verdad que me emociona mucho poder verlo aquí, sobre todo por todo lo que ha estado pasando a nivel emocional. Y gracias a que no se dejó llevar por las dudas y temores, hoy podemos verlo en concierto y se lo agradecemos realmente”, expresó Dolores López, una dama mexicana que dijo ser seguidora de Sanz desde que lo escuchó por primera vez a finales de los 90.