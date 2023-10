Gloria Trevi, Grupo Frontera, Anitta y Fuerza Regida destacan en las novedades musicales de la semana

De la mano del ‘Poeta de la nueva generación’ Edgar Barrera y la colaboración del colombiano Keityn, los integrantes de Grupo Frontera seguro que volverán a marcar la pauta en el género regional mexicano con el lanzamiento de “Amor propio”, la nueva propuesta musical que encabeza nuestras novedades musicales de esta semana.

El tema cargado de romanticismo, algo que ha caracterizado a esta banda tejana, viene acompañado de un video musical en el que se destaca una melodía en el género de la cumbia que habla de las secuelas emocionales que puede generar una dolorosa ruptura amorosa. Este video se rodó en una sala oscura que fue iluminada por destellos brillantes, para darle una atmósfera de tono sombrío que invita a la reflexión. El mismo, muestra flashes de la banda en conciertos en vivo.

Julian Pena Jr., Carlos Guerrero, Alberto Acosta, Adelaido “Payo” Solis III y Juan Javier Cantu, integrantes de Grupo Frontera tienen una nueva propuesta. (James Carbone/ Los Angeles Times en Español)

Barrera y Keityn, el par de productores que este año figuran como los más nominados al Latin Grammy, unen fuerzas para producir este conmovedor tema musical que en la voz y los instrumentos de Grupo Frontera van encaminados a un éxito indudable y sin temor a equivocaciones.

Y es que “Amor Propio” no solamente es un tema conmovedor que explora el viaje personal de una persona que se enfrenta a la falta de amor propio, sino que lo muestra como un individuo que no se da por vencido tras el final de una relación, en la que quisiera viajar al pasado para corregir los errores cometidos o mejor aún, evitar enamorarse para no terminar con el corazón roto.

Portada del nuevo sencillo “Amor propio” de Grupo Frontera. (The Exclusive)

El tema forma parte de la versión de lujo del álbum debut Grupo Frontera titulado “El Comienzo”, en Apple Music donde acaban de anunciar que Grupo Frontera es la última incorporación a su programa “Up Next”, la iniciativa mensual de artistas de Apple Music orientada a identificar, mostrar y elevar el talento en ascenso.