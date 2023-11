Huyó de su tierra porque creyeron que era un ‘niño maldito’ y terminó conquistando Hollywood

Antes de vivir en la capital de Oaxaca, Jiménez tuvo una niñez muy infeliz a por causa de la discriminacion, el bullying, el clasismo y el racismo del que fue objeto en su pueblo Tututepec, el cual estaba dividido entre mestizos e indígenas y de donde tuvo que huir debido a dos escándalos que provocó su inocencia en contra la Iglesia católica.

“Soy de una familia indígena, hijo de campesinos muy pobres. A los ocho años empecé a sentir la discriminacion, pero yo quise romper esa barrera e incorporarme a los niños mestizos, pero fue muy difícil. Ellos se burlaban de mí porque vestí la misma ropa hasta por cinco días en la escuela y siempre tenía hambre.

“A veces mi mamá me mandaba a comprar la pata de la vaca para hervirla todo el día y preparar un caldo. Esa era mi comida”, contó con recelo . “Porque mis padres nunca tuvieron dinero para comprar pan o carne”, agregó.

El diseñador recordó que el comportamiento de esos niños hacia él fue muy duro y que sufrió mucho por sus crueles acciones.

El artesano oaxaqueño Federico Jiménez Caballero posa para un retrato en el estudio de su casa en Venice, California, el jueves 9 de noviembre de 2023. (Nalani Hernandez-Melo/For Los Angeles Times en Español)

“Llegó un momento en que el pueblo y yo casi nos enfrentamos porque hice cosas por inocencia y otras para llamar la atención. Cosas que ni mis padres ni el pueblo soportaban”, agregó. “Fui muy golpeado por mi padre porque iban con la queja que yo le pegaba a los niños mestizos, porque los niños grandes me pegaban a mi, y mi papá me pegaba porque me dejaba que me pegaran. Todo era contra mí, parecía que todos estaban en contra de mi”, dijo en tono de pesar.

Las inocentes acciones que emprendió tuvieron consecuencias que marcaron su destino. “Hice cosas lamentables que no aceptaron los habitantes en mi pueblo porque me acusaron de hacerlas y me querían linchar”, dijo mientras perdía su mirada en el infinito y su semblante se entristeció por unos minutos.

Explicó que al provenir de una familia pagana, a los ocho años no estaba familiarizado con los rituales de la Iglesia católica y eso le provocó grandes problemas.

“Un Jueves Santo vi que todos los niños de la escuela caminaban hacia la Iglesia. Los seguidores. Cuando entré a la Iglesia vi que les estaban dando algo como galletas, eso pensé que era. Entonces me formé hasta que llegó mi turno.

“Me dieron una ‘galleta’, que en realidad era la hostia, entonces los niños empezaron a gritar: ‘no te la tragues, no te la tragues porque es pecado’”, dijo. “Yo me confundí, me dio miedo y la escupí. Toda la congregación se quedó estática por lo que hice, pero lo hice por confusión. Es uno de los escándalos y las consecuencias fueron muy duras”, recordó.

Dos años después, Jiménez fue protagonista de otro acontecimiento que provocó la furia de los habitantes de su pueblo, quienes lo empezaron a considerar un “niño maldito”.

Detalles del taller del joyero y artesano oaxaqueño Federico Jiménez Caballero en Venice, California, el jueves 9 de noviembre de 2023. (Nalani Hernandez-Melo/For Los Angeles Times en Español)

Contó que a los 10 años participó en una posada como pastorcito del Niño Dios y descubrió lo que considero todo un fenómeno: Las luces de bengala.

“Vi por primera vez en mi vida esas luces y para mi eran como un fenómeno. Le dieron una a cada niño, pero a mí no. Estaba muy sorprendido y como cualquier niño, quería tener esa experiencia de sostener una luz de bengala, pero nadie me la prestaba y cuando se la pedí al niño que representaba a El Ángel me dijo que no, y le pegue en el brazo y la luz de bengala cayó sobre el aserrín y prendió el altar, luego se prendió una casa y otra casa”, recordó.

Al llegar la procesión a la Iglesia, todos se percataron que el Niño Dios estaba quemado y de inmediato se escucharon las campanas de la Iglesia anunciando que había sucedido una tragedia.

“Y cuando llegamos a El Zócalo, la gente preguntaba quién era el responsable del incendio, y alguien dio mi nombre. ‘Fue Federico’ dijeron”, recordó. “Tras eso ya nadie quería hablarme, me consideraron un ‘niño maldito’ para siempre. Y hasta me querían linchar”.

Los habitantes decidieron enviarlo a la cárcel una vez que tuviera edad legal.

“Como a mis 14 años, el doctor del pueblo se enteró de mi situación y me sacó del pueblo y me puso en un internado en la capital del estado”, añadió. “Por primera vez dormí en una cama, una experiencia bastante bonita, pero no duró mucho porque a las dos semanas me echaron del internado porque tenía una infección en la cabeza y era contagiosa”. Jiménez había contraído tiña, una enfermedad de la piel causada por un hongo que puede afectar el cuero cabelludo, la piel, los dedos, las uñas de los pies o los pies.

Con la lucha frente a esa infección, Jiménez fue obligado a dormir en plazas y a lavar carros, vender periódicos, limpiar casas y patios.Pero no había mal que por bien no viniera.

El atractivo de sus piezas le han permitido al diseñador Federico Jiménez Caballero compartir con celebridades de la música y el cine de talla mundial. (Nalani Hernandez-Melo/For Los Angeles Times en Español)

“Por que finalmente junté dinero para curarme y regresé por unos años al internado, donde, para mi mal, también sufrí de bullying, aunque podía salir los fines de semana a trabajar ya que mi sueño era ir a la Universidad. Una señora me dio un petate para dormir, era lo único que tenía. Empecé a trabajar día y noche para mis estudios. Al final lo logré”, dijo emocionado.

La suerte de Jiménez cambió cuando un turista de Florida le ofreció una beca de 20 dólares al mes. “Todo era sorprendente. Con ese dinero pagaba mi renta, comida y libros. Ya era un estudiante normal”, comentó.

Sin embargo, de nueva cuenta empezó a sentir la miseria cuando tuvo que recibir en su cuarto a toda su familia que llegó a la capital. “Invadieron mi espacio, mi vida. Éramos una familia pobre en una ciudad grande y los 20 dólares ya no alcanzaba para mucho”, dijo.

Pero no todo estaba perdido porque la suerte volvió a tocar a su puerta. Con un sonrisa de oreja a oreja comentó que por azares del destino llegó a una reunión con antropólogos en la que conoció a quien hoy es su esposa, Ellen Belber.

El joyero y artesano oaxaqueño Federico Jiménez Caballero diseña piezas personalizada que han conquistado los gustos exigentes de algunas celebridades. (Nalani Hernandez-Melo/For Los Angeles Times de Español)

“Ella es de origen judío y por supuesto que tuvo problemas con su familia por casarse conmigo, y yo tuve problemas con mi familia, pero defendimos nuestro amor y nuestra relación duró 53 años, pero lamentablemente Ellen falleció hace un año”, expresó consternado.

Hoy viviendo con el recuerdo de Ellen a cuestas y recordando lo que ha sido el carrusel de emociones de su vida, Jiménez sigue diseñando joyas y participando en actividades culturales y filantrópicas, rodeado de personalidades del ambiente. Quizás ya no ve a Cher, ni a Beyonce, pero igualmente sigue escribiendo su historia y labor en Estados Unidos como un indígena oaxaqueño que ha vivido superando obstáculos, estrechandole la mano a famosos y siendo objeto de reconocimientos.

El próximo 16 de noviembre el gobierno mexicano condecorará a Jiménez con la medalla “Mexicanos Distinguidos 2023” en la Plaza de la Cultura y las Artes y con esta escena escribirá el final de un capítulo en su historia de película y seguramente le dará paso al siguiente donde segura, mete sus diseños de plata serán los protagonistas.