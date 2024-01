Grupo Frontera, Marca Registrada y Luis R Conriquez impusieron su ley en el primer Calibash MX

Desde el 2007, el Calibash ha logrado convertirse en un evento clásico de la música urbana que organiza la emisora Mega 96.3FM de Los Ángeles y a través de los años no solamente han desfilado grandes figuras del género urbano como Wisin & Yandel, Tego Calderón, Zion & Lennox, Farruko, Ozuna, J Balvin, Bad Bunny, Rosalía y muchos más, sino que también ha tenido a figuras de otras vertientes de la música como Pitbull, Jennifer López e invitados como Justin Bieber y Snoop Dogg, entre otros.

En años recientes también había sido ficha indiscutible Becky G y el año pasado contó además con Karol G, pero lo cierto del caso es que ahora ambas figuras femeninas de la música urbana han construido una plataforma tan sólida que, al parecer, el escenario del Calibash ya les está quedando muy pequeño. Aunque no descartamos que la joven de Inglewood regrese en años posteriores, algo que no creemos que suceda ya con la estrella colombiana y cantante de los éxitos “Por si volvemos” y ‘Mi ex tenía razón”.

Para nadie es un secreto que el mundo de la música latina hoy en día está viviendo un cambio radical en los gustos por las propuestas latinas y las carteleras que antes ocupaba solamente el reggaetón hoy lo ha tenido que compartir o ceder al género regional mexicano, pero no con el tradicional, sino con el de las nuevas generaciones, en especial de la Generación Z que ha elevado hasta la estratósfera los ritmos de los corridos tumbados, las nuevas vertientes del sierreño y los corridos bélicos.

Sin ir muy lejos, hoy la industria musical del planeta logró superar los 4 billones de reproducciones streaming en 2023 logrando un nuevo récord de acuerdo a un informe de Luminate que lanzó a finales del año y que fue reproducido por Associated Press. Las transmisiones globales también aumentaron un 34% con respecto al año pasado, lo que refleja un mercado musical cada vez más internacional. En este informe se pudo ver que el mercado latino, que encierra todos los géneros, aumentó un 24,1%.

El debut del Calibash MX como parte de las dos noches habituales del Calibash es una manera de mostrar la actual realidad del gusto dividido de la música latina en el mundo que ahora se reparte el pastel entre lo urbano y el regional mexicano. (Raul Roa/De Los/Los Angeles Times en Español)

En su registro, Luminate descubrió que la participación de la música en español entre las 10.000 canciones principales transmitidas en los EE. UU. la misma creció un 3,8%. Pero lo más interesante de estos datos es que la música regional mexicana fue la que experimentó un crecimiento global, hasta el punto que los géneros de corridos, norteño, sierreño, banda y hasta mariachi aumentaron un 60 % en las transmisiones de audio bajo demanda en Estados Unidos, representando 21.900 millones.

De los seis artistas latinos que cruzaron la barrera de los mil millones de reproducciones de audio en este país, cuatro fueron artistas de ascendencia mexicana como es el caso de Peso Pluma, Eslabón Armado, Junior H y los chicos de San Bernardino, Fuerza Regida, quienes al final de cuenta lograron colocarse entre los 125 artistas principales en streaming.

“Ella baila sola”, el éxito de Eslabón Armado y Peso Pluma, es una de las causantes de este repunte, pues hace muy poco alcanzó los mil millones de reproducciones en Spotify, además de haber alcanzado el puesto número 4 y ser la canción regional mexicana con mayor ranking en el Hot 100 de Billboard desde la creación de la lista en 1958, tal y como lo reseñó nuestra compañera de De Los Suzy Espósito en su lista de “Las 20 mejores canciones de música latina del 2023”, donde “Ella baila sola”, de Eslabón Armado y Peso Pluma, se colocó en el sitial de honor, seguida de “BZRP Music Sessions Vol. 53” de Shakira y Bizarrap y “Un X100to” del Grupo Frontera feat. Bad Bunny.

En el caso de Conexión Divina, la agrupación que le ha dado un nuevo rostro a la música sierreña, recientemente se presentaron en el Festival de Coachella en Indio, California, donde fueron incluidas entre los 10 artistas latinos que formaron parte del cartel del 2023 que también incluyó presentaciones de Becky G, Bad Bunny, Rosalía y Los Fabulosos Cadillacs.

Liz Trujillo de Conexion Divina durate su actuación en el Calibash MX del Crypto.com Arena de Los Ángeles en la noche del sábado. (Raul Roa/De Los/Los Angeles Times en Español)

Por su parte, el reguetonero mexicano Yng Lvcas, conocido por su éxito “La Bebe” y el remix de este mismo tema al lado de Peso Plum, también ha logrado posicionarse en la escena musical global. La versión remix que fue lanzada el 17 de marzo de 2023 con su compatriota mexicano, Peso Pluma, quien le agregó al remix un nuevo verso, se convirtió en todo un suceso de las plataformas.El lanzamiento del remix se produjo el mismo día en que Yng Lvcas firmó con el sello Warner Music Group. Este remix, junto al de “Ella Baila Sola” (ambas canciones de Peso Pluma) fueron parte de un movimiento global nunca antes visto en la música mexicana a nivel mundial.

Tomando en consideración toda esta realidad de la música mexicana, para nada es una sorpresa que los organizadores del Calibash, a través de SBS, hayan decidido dedicar una noche completa al género regional mexicano y así darle paso al nacimiento del Calibash MX, el primer evento de esta franquicia dedicado a la música de las botas y los sombreros que hoy comparten con las gorras de marca, los pantalones anchos, las playeras deportivas de diseñador y las joyas de brillantes.

Aunque la noche del viernes, el Calibash se dedicó a la música urbana, el cantante de bachatas Prince Royce fue uno de los invitados especiales a la velada. No es la primera vez que el bachatero dominicano nacido en Nueva York se presenta en este concierto anual. Ya lo ha hecho en anteriores ocasiones, pero en esta oportunidad resultó especial ya que Royce contó con la presencia en el escenario del joven cantante mexicano Gabito Ballesteros, conocido por sus colaboraciones con Becky G, Peso Pluma, Natanael Cano, Junior H y Conexión Divina, para estrenar al lado de neoyorkino el sencillo “Cosas de la peda”, que no es precisamente un tema de corridos tumbados que es lo que toca Ballesteros, sino una pegajosa bachata.

En una conversación previa con Royce sobre este tema, el joven de 34 años de edad le dijo a Los Angeles Times en Español que para él “fusionar dos géneros no era nada nuevo”. “Lo hicimos porque para aquellos que quizás no escuchan mucho los corridos tumbados, lo puedan escuchar aquí con la bachata o viceversa y creo que esta canción, gracias a Dios podrá ser un hit por todo lo que vimos que se generó más allá del estudio”, dijo Royce sobre esta colaboración que se incluirá en su próximo álbum que lanzará en febrero.