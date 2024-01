CRÍTICAS. Ariana DeBose en el espacio, Ava DuVernay contra las castas y más estrenos en cines

En medio de la fiebre desatada por las entregas de premios dedicadas a celebrar los logros cinematográficos del 2023, la cartelera se renueva con propuestas que, en algunos casos, siguen los esperados lineamientos comerciales, pero que, en otros, alcanzan niveles artísticos dignos de mención.

I.S.S.

Directora: Gabriela Cowperthwaite

Reparto: Ariana DeBose, Chris Messina, John Gallagher Jr.

Género: Ciencia ficción

Hasta el momento, habíamos visto a la ganadora del Oscar Ariana DeBose en papeles íntimamente ligados al canto y al universo de la música, como sucedió en la aclamada versión del musical “West Side Story” (2021) dirigida por Steven Spielberg, que le dio justamente el trofeo de la Academia a la Mejor Actriz de Reparto debido a su lograda interpretación de la impetuosa Anita.

Anuncio

Ahora, la descendiente de puertorriqueños deja de lado las melodías y los bailes para asumir su primer rol cinematográfico en una cinta de cine no vinculada a esas disciplinas, haciendo de paso su debut en el género de la ciencia ficción a través de “I.S.S.”, una película que, sin ser maravillosa, muestra la amplitud de su registro dramático y se disfruta sin problemas gracias a lo llamativo de su premisa y la efectividad de su puesta en escena.

En el filme, DeBose interpreta a la Dra. Kira Foster, una astronauta novata que llega por primera vez a la estación espacial internacional que le da nombre a la cinta, y que, en la vida real, ha estado en órbita desde hace 25 años. Pese a que la misma estación ha estado normalmente habitada de manera temporal por estadounidenses, rusos, japoneses y europeos de distintas procedencias, el guión de Nick Shafir, que se desarrolla en un futuro cercano, muestra a una tripulación conformada únicamente por las dos primeras nacionalidades.

Y lo hace así porque, de otro modo, no funcionaria la historia planteada, es decir, la de dos grupos inicialmente unidos por intereses científicos, pero marcados por un pasado y un presente conflictivos que se ven enfrentados de repente a una situación verdaderamente alarmante luego de que pierden el contacto con la Tierra y observan que la superficie del planeta se encuentra afectada por una serie de explosiones gigantes.

Pese a que el argumento se mantiene en los confines de la serie B debido a la falta de complejidad de sus personajes y a la sucesión de decisiones ilógicas, la directora Gabriela Cowperthwaite (“Blackfish”, “Our Friend”) se las arregla para darle cierta complejidad a los cosmonautas que presenta (sobre todo a Foster y a Gordon Barrett, el comandante interpretado por Chris Messina).

Además, hace gala de un despliegue visual que no llega nunca a deslumbrar, pero que resulta completamente verosímil en su recreación de la experiencia extra terrenal; y le brinda originalidad a las inevitables escenas de enfrentamiento físico que se producen, al hacer que estas se den en medio de las limitaciones naturales de la falta de gravedad.

ORIGIN

Anuncio

Director: Ava DuVernay

Reparto: Aunjanue Ellis-Taylor, Jon Bernthal, Vera Farmiga

Género: Drama biográfico

Las primeras imágenes de “Origin” recrean los momentos finales de la vida de Trayvon Martin, el adolescente afroamericano de Florida que fue asesinado sin razón alguna por un estadounidense de ascendencia peruana en febrero de 2012. En esos momentos, podría pensarse que la película estará dedicada exclusivamente a ese suceso.

Pero la verdad es que el nuevo trabajo de Ava Duvernay (“Selma”) va mucho más allá, empezando por el hecho de que su protagonista, interpretada por Aunjanue Ellis-Taylor (“King Richard”), es Isabel Wilkerson, una periodista afroamericana de la vida real cuyas teorías sobre el sistema de castas como motor principal de varios actos masivos contra los derechos humanos son analizadas ampliamente en un filme que se estrena finalmente a nivel amplio luego de haber tenido un lanzamiento limitado.

Casi una década después de su celebrada mirada a las marchas de mediados de los ‘60 que fueron lideradas por Martin Luther King, y luego del desafortunado coqueteo con Disney de “A Wrinkle in Time” (2018), DuVernay encuentra una manera novedosa para retomar el cuestionamiento del racismo existente en tierras del Tío Sam al recurrir a los escritos de Wilkerson (más precisamente, al ‘best seller’ de no ficción “Caste: The Origins of Our Discontents”, publicado en 2020) para comparar los maltratos a la gente negra de este país con el recibido por grupos exentos supuestamente de alusiones raciales directas, como los judios durante el Holocausto y los ‘intocables’ de la India hasta el día de hoy.

Se piense lo que se piense de estas hipótesis, “Origin” es una cinta sincera, apasionada y excelentemente actuada que nos lleva a descubrir con asombro situaciones históricas fascinantes, incluso cuando el conjunto se ve afectado por las tendencias didácticas de DuVernay y su intenso manejo del sentimentalismo.

INSIDE THE YELLOW COCOON SHELL

Anuncio

Director: Phạm Thiên Ân

Reparto: Lê Phong Vũ, Nguyễn Thịnh, Nguyễn Thị Trúc Quỳnh

Género: Drama

Una cinta de casi tres horas de duración que no responda a las reglas establecidas por las sagas de superhéroes o las de la acción desenfrenada será siempre un desafío probablemente insuperable para las grandes audiencias. En ese sentido, “Inside the Yellow Cocoon Shell”, que se estrena este viernes de manera limitada, no promete ser una sensación en términos comerciales.

Se trata, además, de una película vietnamita que se encuentra completamente hablada en ese idioma y desarrollada de manera prácticamente exclusiva en la provincia del país asiatico, lo que implica la lectura de subtítulos y la aceptación de un entorno geográfico y cultural ciertamente ajeno a las experiencias del espectador promedio en esta parte del mundo. Pero eso es justamente lo que le brinda la oportunidad de despertar el interés de la audiencia cinéfila deseosa de exponerse a realidades diferentes.

Y estos no son los únicos méritos de un filme que se llevó con justicia el premio Caméra d’Or (dedicado a las operas primas) en la más reciente edición de Cannes, y que podría llegar a ser considerado una obra maestra debido a la delicadeza con la que trata un relato protagonizado por un hombre desprovisto de fe que se ve involucrado en un recorrido espiritual absolutamente impredecible al regresar a su pueblo de origen tras la muerte de su cuñada y la desaparición de su hermano mayor.

Lo interesante es que, pese a lo dicho, “Inside the Yellow Cocoon Shell” no es una historia de investigación ni un ‘thriller’, sino un recorrido espiritual absolutamente impredecible en el que se mezclan la realidad y los sueños de manera creativa. Pese a que la primera del filme parte apunta a la súbita responsabilidad que tiene que asumir su protagonista con respecto al pequeño sobrino que queda a su cuidado, el viaje que este emprende después por parajes a la vez pobres y hermosos del Vietnam rural nos aleja de la tierna pero predecible historia que se veía venir para asumir un complejo aire reflexivo que pone en duda convicciones y percepciones.

Fuera de lo dicho, la película entera se encuentra marcada por el brillante lenguaje cinematográfico que maneja su director y guionista Phạm Thiên Ân, quien, en su primer trabajo de largo aliento, hace gala de un manejo tan impresionante como sosegado de las imágenes, componiendo encuadres memorables y realizando con sutileza movimientos de cámara de incuestionable dificultad.