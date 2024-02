Gaby Moreno tiene dos nominaciones al Grammy, y ya es hora de que las gane

Vive desde hace más de dos décadas en Los Ángeles, y ha desarrollado desde aquí una carrera que, en el plano más comercial, la ha llevado a colaborar con su famoso compatriota Ricardo Arjona (con quien grabó la recordada canción “Fuiste tú”). Pero, por lo general, Gaby Moreno se ha prestado para aventuras musicales mucho más independientes y personales.

Pese a sus evidentes méritos como cantante y compositora, y al hecho de haberse llevado a casa un Latin Grammy como Mejor Artista Nueva (sucedió en el 2013), la talentosa guatemalteca no ha recibido todavía un Grammy anglosajón, aunque ha sido nominada ya dos veces por a Academia de la Grabación. La primera fue en el 2017, en la categoría de Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo por su trabajo “Ilusión”, y la segunda fue en el 2022, en la categoría de Mejor Álbum Latino de Pop, por “Alegoría”.

En lo que respecta a la ceremonia que se realizará el próximo 4 de enero en Crypto.com Arena, Moreno tiene oportunidades no en uno, sino en dos apartados: el primero es el de Mejor Álbum de Pop Latino, donde se encuentra nominada por su EP ““X Mí”, y el segundo es el de Mejor Álbum Tropical Latino, que la incluye debido a su labor de producción en la obra más reciente de Omara Portuondo, “Vida”. Además, ha sido invitada para actuar en la Premiere, la ceremonia no televisada en la que se entregan la mayoría de los premios.

“X Mí” es una obra conformada casi en su totalidad por canciones que ya habían sido grabadas por Moreno, pero todas ellas en versiones nuevas y en un formato totalmente acústico que se distingue por el uso único de la voz y la guitarra.

“Que hayan nominado este disco significa mucho para mí, porque es un álbum súper personal que te permite escuchar esas canciones exactamente como las escribí”, nos dijo la artista durante una reciente entrevista. “Le puse el nombre que le puse porque la letra, la música y la guitarra de todas estas canciones son mías, con la excepción de ‘Luna de Xelajú’, una composición antigua que es como el segundo himno de Guatemala”.

El repertorio propio recupera material que va desde su primer disco, “Still the Unknown” (2019), y abarca también piezas que se gestaron mucho antes, como el el caso de “Intento”, un tema que formó parte de su segundo álbum, “Illustrated Songs” (2011), pero cuya semilla fue colocada durante su adolescencia.

“Escribí la letra a los 17 años, cuando estaba en el colegio en Guatemala”, recordó nuestra entrevistada. “Durante las clases, me ponía a escribir poemitas, y este era uno de ellos. Años después, le puse música. Fue lindo reencontrarme con canciones que ya habían pasado a un segundo plano para darle prioridad a otras”.

Regresando al origen

Lo interesante del caso es que las piezas suenan de una manera diferente, y no solo en la parte instrumental, sino también en lo que tiene que ver con la interpretación vocal. “Estoy cantando totalmente distinto a como cantaba hace más de diez años”, reconoció Moreno. “Fue interesante descubrir cómo he crecido como artista y cómo le he ido dando un nuevo sentido a todas estas canciones”.

Para muestra, un botón: “Juegos y miedos” es una pieza excepcional, grabada por primera vez en el 2021 con un fastuoso fondo orquestal que dejaba un tanto relegada la interpretación de Moreno, mientras que la nueva versión acústica da cuenta de una voz mucho más potente y conmovedora.

“Siempre había sido un reto tocar ese tema en vivo con los tres músicos que me suelen acompañar, por lo que casi nunca lo hacía”, precisó la cantante. “Pero le quitas todas esas capas de la producción, y es como si fuera otra canción”.

Moreno empezó a cantar siendo una niña, respaldada por su madre (una conocida locutora de radio y televisión) y su padre (un exitoso promotor artístico), quienes se encontraban plenamente involucrados en el ambiente guatemalteco del espectáculo.

“Recibí clases de canto cuando era chiquita; a los nueve años, empecé a cantar música más lírica, casi de ópera”, recordó. “Pero a los 13, tras un viaje a Nueva York donde vi a una señora [afroamericana] cantando en la calle, descubrí el blues, el soul y el jazz, así que fui a comprarme los discos de Aretha Franklin, Nina Simone y otras cantantes parecidas, y me encerré en mi cuarto para escucharlos”.

Moreno, en otra toma del lago de Echo Park. (Sarahi Apaez / Para Los Angeles Times en Español)

“Después de eso, le dije adiós a la música clásica, y con la guitarra que mi mamá me acababa de comprar, empecé a componer mis cancioncitas de blues, lo que explica que siga componiendo en inglés”, explicó. “Es rarísimo que una niña de Guatemala se haya adentrado tanto en esa música, pero ese fue mi primer amor, y no se ha ido”.

Al cumplir la mayoría de edad, Moreno se marchó al Sur de California con un plan más definido y una visa de estudiante que le permitió inscribirse en el popular Musicians Institute de Hollywood y recibir un certificado al final de los cursos tomados. Después de eso, se preparó a lo largo de tres años en una academia de teatro, consiguió una visa de artista y, posteriormente, accedió a la tarjeta de residencia.

“Al llegar aquí, me metí mucho más en el rock clásico y empecé a escuchar a David Bowie y a Marc Bolan, de T.Rex”, enumeró. “Cada etapa me ha llevado a hacer cosas distintas, y me he dado cuenta de que eso es bueno, porque así es la vida misma”.

Pese a que tomó clases adicionales de canto durante una visita de dos meses que hizo a la misma ciudad de Los Ángeles cuando tenía 15 años, Moreno asegura que no recurre a una técnica en particular cuando usa su garganta.

“Cuando me preguntan qué hago antes de un concierto para prepararme, les respondo que no hago nada, ni siquiera calentar la voz”, nos comentó. “Lo que sí hago es cantar las canciones más suaves al inicio para poder meterle todo el ‘power’ al final. Además, me cuido mucho: tomo mucha agua; duermo mucho; no bebo bebidas alcohólicas; no fumo”.

Entre dos lenguas

En consonancia con lo que sucede en sus discos inéditos, el concepto de “X Mí” no apostaba por el uso de un solo idioma, aunque “Little Sorrow” terminó siendo la única composición en inglés de la reciente placa.

“Todos mis discos han sido bilingües, a excepción de ‘Postales’ [2012], que fue completamente en español, porque se creó cuando firmé con la disquera de Ricardo Arjona, Metamorfosis”, precisó la cantautora. “Fue una movida estratégica para darme a conocer más en Latinoamérica”.

Moreno no ha hecho nunca divisiones tajantes entre los idiomas dentro de sus canciones, que no son necesariamente en ‘spanglish’, porque ofrecen a veces frases separadas en inglés y en español, como sucede en “Frontera”, original del 2016, cuyo coro es enunciado en la lengua oficial de este país.

Escuchar tanta música afroamericana y anglosajona resultó esencial en la formación de Moreno como letrista, ya que si bien ella estudiaba inglés en la escuela, el nivel que se manejaba en esas clases era básico. “En esa época no había internet, por lo que tenía que escribir la letra de lo que escuchaba e ir al diccionario para ver lo que significaba”, explicó. “Pero también me gustaba ver películas en inglés y leer libros en inglés”.

En todo caso, nuestra lengua se presta perfectamente para “Ave que emigra”, una pieza original del 2012 que figura también en “X Mí” y que habla de la añoranza por su tierra de origen (“Mi Guate nunca la olvido, la llevo siempre conmigo”, señala una parte de la letra). Curiosamente, la frase “Don’t let it go” (así, en inglés) se infiltra por ahí, sin quitarle por ello fuerza a un concepto con el que pueden identificarse muchos inmigrantes.

Esta nostalgia sigue presente hasta el día de hoy en Moreno, una mujer creativa y apasionada que se siente feliz de vivir donde vive y que se casó hace diez años, lo que significaría que lleva una vida estable de pareja. “Es que toda mi familia está allá. Me vine solita, por mi locura y mi capricho de querer destacar en la música”, dijo. “Gracias a Dios, puedo regresar. Voy dos veces al año; a veces tres. Pero igual es duro”.

Moreno tiene un prestigio muy bien ganado por estos lares y vive haciendo constantemente lo que le gusta, es decir, creando canciones que terminan en producciones propias, componiendo temas exclusivos para películas o series de televisión (es coautora del popular tema de “Parks and Recreation”, por ejemplo) y participando en eventos especiales, como los tributos oficiales a Bowie que se han realizado durante los últimos tiempos en esta parte del mundo.

No le fue siempre tan bien, claro. “Hubo tres años en los que no me salía nada y en los que tuve que trabajar como cantante de bodas. No me quejaba, porque estaba al menos cantando, aunque no era mi música”, recordó. “Estoy feliz de poder mantenerme con esto, porque no sé hacer otra cosa. Siempre digo que vine a este mundo a cantar”.

Con el hijo pródigo

Si hablamos de Guatemala, no podemos dejar de lado la versión de “Luna de Xelajú” que Moreno interpreta en “X Mí” y que, como lo señalamos más arriba, es el único ‘cover’ de la partida.

Se trata de una hermosa canción tradicional que fue compuesta en 1994 por el icónico autor e instrumentista Paco Pérez, y que ha tenido versiones de todo tipo, como lo revela una rápida búsqueda en YouTube en la que se descubre incluso una interpretación en vivo de Pepe Aguilar.

“Yo la cantaba siempre en mis conciertos, pero nunca la había grabado”, retomó nuestra entrevistada. La ocasión perfecta para subsanar dicha falta se dio de la mano de Oscar Isac, el afamado actor hollywoodense de origen guatemalteco al que Moreno conoció en el 2014, durante un evento musical al que ambos habían sido invitados.

Moreno reconoció de inmediato a Isaac, quien había interpretado ya a un sufrido cantante de folk en “Inside Llewyn Davis” (2013), la excelente película de los hermanos Coen. Al hablar con él, se dio cuenta de que el actor y músico, que alcanzaría una fama mucho mayor poco después, al sumarse al universo de “Star Wars”, estaba también familiarizado con ella.

“Me dijo que me había visto cantando en Nueva York, en un club pequeñito donde me presenté, debido a una recomendación de una prima que tiene en Guatemala”, nos contó nuestra entrevistada. “Desde entonces, hicimos varias cosas en los escenarios, tanto en Guatemala como en Nueva York y en Londres. Pero nunca habíamos grabado juntos”.

Pese a ser mundialmente conocido como actor, Isaac tiene también una discreta carrera como músico y ha compuesto sus propias canciones. “Además, tiene una voz hermosa y toca la guitarra”, añadió Moreno. “Lo acabo de ver en una obra de teatro que hizo en Broadway, y sale tocando el banjo. Me dijo que aprendió a tocarlo para esa obra, y te juro que es como si llevara años de años tocándolo”.

Para darle vida a la versión de “‘Luna de Xelajú” que figura en el disco, Moreno e Isaac se reunieron en el Palace Theater de Los Ángeles -totalmente vacío para la ocasión- y grabaron en vivo tanto la parte de audio de la pieza -interpretando las voces y las guitarras- como el video que se puede ver en YouTube.

Con la novia del feeling

La segunda nominación de Moreno para el Grammy de este domingo responde a su trabajo como productora de “Vida”, el disco más reciente de la legendaria cantante cubana Omara Portuondo, cuyas bases se grabaron mayormente en La Habana, pero que se armó en realidad de manera remota, con la participación de vocalistas de la talla de Andy Montañez, Rafael, Rubén Blades, Natalia Lafourcade y Susana Baca.

En el 2020, en medio de la pandemia, nuestra entrevistada recibió una solicitud para participar en el proyecto como vocalista invitada, y al hablar con Ariel Jiménez, hijo y representante de Portuondo, descubrió que la canción de la que debía encargarse todavía no existía, lo que la motivó a crear una, que llamó “Bolero a la vida”.

“Al terminar, le pregunté a Ariel si ya tenían productor para el disco entero, y cuando me respondió que no, le dije que sería un gran honor para mí poder producir los otros temas”, narró Moreno. Luego de que su pedido fue aceptado, ella misma empezó a recibir archivos de audios que le permitieron desarrollar el proceso desde su casa, pero que, en cierto momento, la llevaron a meterse a un estudio con músicos locales para registrar la instrumentación de “Now”, la única canción en inglés de la placa.

Cuando hizo este álbum, Portuondo tenía 90 años, por lo que no pudimos evitar la tentación de preguntarle a nuestra entrevistada cómo se veía a sí misma a esa edad. “Quiero verme como Omara. Quiero tener esa energía. De verdad, no hay quien la detenga”, afirmó. “Y te lo digo porque yo la invité a un concierto en Guatemala el año antepasado, para promover mi disco ‘Alegoría’. Fue impresionante ver cómo se transforma en el escenario. Es una leyenda de verdad”.

Lo que viene

Pase lo que pase en el Grammy, Moreno seguirá adelante con su carrera, y tiene de hecho numerosos planes para el futuro inmediato. Además de haber anunciado una gira que la tendrá el próximo 5 de mayo en el Beach Life Festival de Redondo Beach, su siguiente álbum en estudio, “Dusk”, saldrá a la venta el 16 de febrero.

Por lo que hemos podido escuchar de manera adelantada, se trata de un disco que se inclina mayormente hacia el inglés y que recupera el estilo de ‘Americana”, esa mezcla tan estadounidense de blues, jazz, folk, rock y pop que la guatemalteca ha favorecido en distintos momentos de su carrera.

“Siento que es como una continuación del disco ‘Alegoría’, en el sentido de ser una carta de amor a Los Ángeles, esta ciudad que me ha dado tanto, en donde he aprendido tanto y que me ha inspirado tanto”, nos dijo la artista. “Son canciones sobre los altibajos de mi vida, con temas de resiliencia y de esperanza que reflejan nuestra experiencia humana, pero con estilos que, esta vez, le entran un poquito más al rock and roll de los años sesenta”.

La mejor prueba de lo dicho es “Solid Ground”, un corte que recuerda a los Stones. “No es algo completamente nuevo para mí, porque en mi disco ‘Illustrated Songs’ [2011], ya había temas que iban por ese lado, como ‘Mess a Good Thing’ y ‘Sing Me Life’”, precisó Moreno. “Pero no había compuesto cosas así desde hace mucho, así que me dio mucho gusto regresar a una modalidad que, además, funciona perfectamente en vivo”.

El álbum incluye también una nueva versión de “El saber”, el tema que escribió para la celebrada cinta mexicana “Radical” (2013), protagonizada por Eugenio Derbez. “Es distinta a la que está en la película, porque fui al estudio para grabarla con mi banda”, precisó la cantautora.

En desmedro de su animado título, el primer sencillo del disco, “Dance the Night Away”, que se lanzó hace un mes y que cuenta con un llamativo videoclip, es una canción tranquila y delicada que se refiere a una celebración compartida.

“La hice pensando en esos momentos que se viven a finales de año, donde todo se desacelera y lo que importa más es estar con tus seres queridos”, detalló su autora. “No es una canción de Navidad en sí, pero sí una que se adapta mucho a ese sentimiento de estar tranquilos, de estar viviendo el momento, de bailar un poco al final de la noche. Y no, no es un ‘cover’ [del tema] de Dua Lipa”.