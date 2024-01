The Conga Room cerrará sus puertas después de 25 años y se despedirá con una noche memorable llena de estrellas

Cuando me mudé de Nueva York a Los Ángeles, los ritmos tropicales corrían por mis venas y para mi bailar salsa era toda una pasión. Lo hice por muchos años en el famoso Copacabana de la Gran Manzana al ritmo de las orquestas en vivo más representativas del género como las de Oscar D’ León, Tito Nieves, Gilberto Santa Rosa, Los Adolescentes, Ray Ruiz, Michael Stuart, George Lamont y muchos más.

Por ese motivo, una de mis primeras tareas al llegar a Los Ángeles fue buscar ese lugar para darle rienda suelta a mis pasos de salsa que aprendí desde que era un adolescente en Venezuela y que pude poner en práctica en la misma ciudad donde nació la salsa, Nueva York.

Ese lugar que encontré fue el famoso The Conga Room, pero no el que abrió sus puertas en 1999 en la Wilshire Blvd, sino el que se trasladó al L.A. LIVE en 2008, frente al que era el Staples Center, ahora conocido como Crypto.com Arena, y muy cerca del Peacock Theater y al lado de The Novo Theater.

Una foto de archivo de The Conga Room en la que aparecen posando los inversionistas iniciales Jimmy Smits, Jennifer López, Ojani Noa y Paul Rodríguez, con el cantante de salsa, el puertorriqueño Tito Nieves. (The Conga Room )

Lo cierto del caso, es que el legendario The Conga Room ya se había inaugurado en 1999 por el visionario empresario Brad Gluckstein, con el apoyo económico de figuras de renombre en el mundo del espectáculo como el actor de Hollywood Jimmy Smits, la empresaria, cantante y bailarina Jennifer López y las celebridades Paul Rodríguez y Sheila E. como copropietarios. Pero luego de ser trasladado al L.A. LIVE en 2008, se sumaron como inversionistas el actor puertorriqueño de Hollywood Amaury Nolasco, además de Baron Davis, Trevor Ariza y el famoso integrante de Black Eyed Peas, will.i.am.

En algunas ocasiones que asistí al The Conga Room pude ver en el área VIP del segundo nivel a Jimmy Smits y en otra ocasión tuve la suerte de ver por unos segundos a Jennifer López, pero a los demás inversionistas no tuve la suerte de verlos en el famoso espacio del centro de Los Ángeles, pero lo que sí era evidente que todos trabajaban juntos para lograr traer a la ciudad el poder de las estrellas y de esta manera cumplir su compromiso de promover la música y la cultura latina en este lado del país. En una conversación que tuve una vez con Ojani Noa, el primer esposo de JLo, él nos mencionó que también había sido socio. Y en una fotografía del archivo de The Conga Room pudimos ver a los inversionistas posando y entre ellos figuraba Jennifer López, abrazada de su entonces esposo Ojani Noa y al lado de Jimmy Smits, Paul Rodríguez y el invitado de la noche, Tito Nieves.

Jimmy Smits junto al músico will.i.am, dos de los inversionistas de The Conga Room. (The Conga Room)

The Conga Room sin duda se convirtió en un espacio fundamental en el desarrollo de la escena musical y cultural latina en esta ciudad, pero no solamente de los ritmos tropicales, porque además de poner a bailar salsa, merengue y bachata, este club nocturno manejaba un dinámico entorno multicultural que logró trascender los géneros musicales y cumplir con su misión de traer músicos de renombre mundial a la escena musical angelina, hasta el punto de fusionar los grupos demográficos de “este y oeste” de los Estados Unidos en el que veíamos a puertorriqueños, dominicanos, peruanos, colombianos, mexicanos, centroamericanos y cubanos disfrutando de los ritmos tropicales en un mismo recinto.

Lo más interesante es que por su pequeño e íntimo escenario, para estar en contacto directo con la audiencia, desfilaron grandes figuras, desde la histórica noche inaugural con la “Guarachera de Cuba” Celia Cruz, pasando por el “Rey de los Timbales” Tito Puente y el músico dominicano Johnny Pacheco hasta las actuaciones de los integrantes del colectivo cubano Buena Vista Social Club. Además a lo largo del tiempo también contó con las participaciones de representantes de otros géneros y de otras generaciones como Fito Páez, Carlos Santana, los salseros Oscar D’ León, Tito Nieves, Gilberto Santa Rosa, Ray Ruiz y Jerry Rivera. Y aunque no lo creas, la música regional mexicana también llegó a su tarima en las voces de Alejandro Fernández y Los Tucanes de Tijuana, además de las presentaciones de exponentes de la juventud como Luis Fonsi, Ivy Queen, Bad Bunny, Lunay, JBalvin y Maluma, entre otros.

Gilberto Santa Rosa en una de sus presentaciones en el escenario de The Conga Room. El salsero está confirmado para la noche de despedida de este templo de la música latina. (The Conga Room)

Pero no solamente artistas de la música latina visitaron su escenario, The Conga Room también le dio cabida y tuvo el privilegio de tener a grandes estrellas de la música anglosajona, global R&B y hip hop, en eventos privados y otros abiertos a la taquilla como el hoy desaparecido Prince, Lenny Kravitz, Snoop Dogg, Jaime Foxx, Kendrick Lamar, Stevie Wonder, Chaka Khan, Justin Timberlake, Avicii y la mega estrella Ed Sheeran, entre muchos más estrellas de la escena mundial.

Otras figuras que visitaron el famoso local, no necesariamente sobre el escenario, han sido Thalia, Shakira, Salma Hayek y Quincy Jones, además de JOP de la agrupación Fuerza Regida y hasta el mexicano Peso Pluma, entre muchas más celebridades.

La fila para ingresar a la sala de baile y entretenimiento siemopre fueron enormes. Adultos de todas las edades asistían en parejas y también grupos de jóvenes que iban en busca de su media naranja o la pareja ideal para mostrar sus pasos de baile. Uno de mis trucos para evitar las enormes filas, era llegar temprano e ingresar por el restaurante a través del ascensor para degustar un jugoso churrasco con patacones para agarrar energía y así poder bailar toda la noche. De vez en cuando me tocó ir a cubrir las presentaciones de algunos artistas y la diversión estaba garantizada.

Templo de la música

Tras los ataques terroristas al World Trade Center de Nueva York y el Pentágono el 11 de septiembre de 2001, la celebración de la entrega número 2 de los Latin Grammy tuvo que ser suspendida por obvias razones. Los premios tenían que haber sido presentados en el Auditorio Shrine de Los Ángeles, CA con una transmisión por televisión nacional de CBS esa misma noche, pero todo quedó suspendido. Luego de ese incidente, los gramófonos fueron entregados después en una ceremonia íntima y el Conga Room (de la Wilshire Blvd) fue el lugar designado para celebrar la entrega de los Latin Grammy 2001.

The Conga Room sirvió de escenario para una intima y modesta 2nda entrega de los Latin Grammy, cuya gala televisiva tuvo que ser suspendida tras los ataques del 911 de 2001. (The Conga Room)

El evento recibió en el pequeño escenario del Conga Room a los ganadores de ese año como Celia Cruz, Pedro Fernández, Alejandro Sanz, Banda El Recodo, Ramón Ayala, Juanes, Kike Santander y Aterciopelados, entre otros.

Pero hoy, después de 25 años, El Conga Room anuncia que bajará el telón el próximo 27 de marzo con un evento VIP al cual asistirán grandes celebridades. La estrella de Hollywood Jimmy Smits, conocido por actuaciones en cintas como Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith, In The Heights y series como NYPD Blue, LA Law y Sons of Anarchy encabezará los festejos y la velada de despedida al lado del comediante e inversionista Paul Rodríguez.

Una de las figuras confirmadas para formar parte de esta memorable noche es el cantante puertorriqueño de salsa y boleros Gilberto Santa Rosa ha sido uno de los artistas que puso a retumbar las paredes del Conga Room durante varios años. Los organizadores prometen una reunión inolvidable de músicos, políticos y artistas que a lo largo de estos 25 años han formado parte de la diversión y entretenimiento de este espacio emblemático dejando una huella imborrable que seguirá tatuada en la mente y los corazones de los que pudimos verlos en escena.

Juanes y Alejandro Sanz con sus gramófonos en el pequeño escenario de The Conga Room durante la ceremonia intima de entrega de la edición número 2 de los Latin Grammy. (The Conga Room)

“El Conga Room llevó la música latina a la primera plana, presentando artistas locales e internacionales en un ambiente íntimo y exclusivo”, dijo a través de un comunicado su fundador Brad Gluckstein.

“También se convirtió en parte del tejido cultural de Los Ángeles, albergando eventos culturales, políticos y comunitarios durante un cuarto de siglo. Mientras celebramos su cierre, pasamos la antorcha a Conga Kids para continuar con la misión de llevar la música y las artes a nuestras comunidades”, agregó Gluckstein.

Con el cierre de Conga Room no todo quedará en el olvido a la historia de la música y diversión de Los Ángeles ya que su legado continuará a través de Conga Kids, una organización sin fines de lucro que potencia la confianza y la autoexpresión en los niños.

Joseph Baca instructor de “Conga Kids” con bailarines de la Sunkist Elementary School en una clase de salsa, merengue y tango. Conga Kids se fundó en 2016 y es un programa de baile que llega anualmente a casi 50 mil estudiantes de la escuela primaria, principalmente en comunidades de escasos recursos en el condado de Los Ángeles y Orange. (James Carbone para Los Angeles Times/De Los)

Conga Kids se fundó en 2016 y es un programa de baile que llega anualmente a casi 50 mil estudiantes de la escuela primaria, principalmente en comunidades de escasos recursos en el condado de Los Ángeles. Su programa incluye bailes de la diáspora africana, como salsa, merengue, cumbia, jazz auténtico (charlestón), hip-hop y hasta reggaetón.

De acuerdo al comunicado, los programas de Conga Kids combinan la danza y la música para enseñar diversidad, equidad, prácticas inclusivas y estrategias de aprendizaje social y emocional. Crean caminos fundamentales hacia la educación artística y el bienestar emocional para comunidades históricamente desatendidas. Conga Kids está presente en 14 distritos escolares de Los Ángeles y el condado de Orange.