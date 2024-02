Jennifer López presentó ‘This Is Me… Now: A Love Story’ en Hollywood junto a su adorado Ben Affleck

Show more sharing options

En la antesala al Día de San Valentín, la estrella de ascendencia puertorriqueña Jennifer López se dejó ver junto a su esposo Ben Affleck en la presentación de This Is Me… Now: A Love Story, en las inmediaciones del Teatro Dolby de Los Ángeles.

Una carpa blanca rodeada de elementos de seguridad escondió la alfombra de color gris con pétalos de rosas rojas donde la Diva de El Bronx desfiló y posó radiante frente a los fotógrafos un diseño en tono negro y transparencias de gaza del mismo tono y de alta costura. Este modelo es una creación perteneciente a la colección otoño invierno 2022 de Zuhair Murad.

Jennifer López llega al estreno de “This Is Me... Now: A Love Story” el martes 13 de febrero de 2024 en el Dolby Theatre de Los Ángeles. ( Jordan Strauss/Invision/AP)

El atuendo fue bañado por los flash de las decenas de cámaras, destacaban los bordados de lentejuelas plateadas que formaban enlaces y símbolos del zodíaco en la parte inferior del traje. La transparencia dejaba entrever un body de terciopelo negro con un escote corazón, muy a tono con la celebración del Día de los Enamorados que se celebraría el 14 de febrero, además de unas aplicaciones en terciopelo sobre los antebrazos que terminaban como una especie de guantes que dejaban los dedos al aire.

Usualmente, esta empresaria, cantante, actriz y modelo, suele utilizar moños elegantes junto a este tipo de diseños, pero en esta ocasión, JLo decidió llevar el cabello suelto en un tono castaño con reflejos dorados muy tenues.

Jennifer López llega al estreno de “This Is Me... Now: A Love Story” el martes 13 de febrero de 2024 en el Dolby Theatre de Los Ángeles. (Jordan Strauss/Invision/AP)

A su lado aparecía su flamante marido, quien el pasado domingo lo vimos junto a ella, Matt Damon, Tom Brady.y Fat Joe en el comercial de “Dunkings” durante la transmisión del Super Bowl LVIII. Affleck llevaba un traje clásico de color negro, corbata delgada del mismo tono y camisa blanca, luciendo a juego de clores con su amada esposa.

Becky G llega al estreno de “This Is Me... Now: A Love Story” el martes 13 de febrero de 2024 en el Dolby Theatre de Los Ángeles. (Jordan Strauss/Invision/AP)

Otras celebridades que estuvieron presente sobre la alfombra, fueron la actriz nominada al Oscar America Ferrera, el cantante Fat Joe, la estrella de Marvel Xochitl Gomez, además del bailarín y coreógrafo Derek Hough y la cantante mexicoamericana Becky G.

América Ferrera llega al estreno de “This Is Me... Now: A Love Story” el martes 13 de febrero de 2024 en el Dolby Theatre de Los Ángeles. (Jordan Strauss/Invision/AP)

Su filme This Is Me...Now: A Love Story es una reinvención musical y visual de las diferentes vivencias y acontecimientos surgidos en la vida de JLo y que han inspirado el próximo álbum de la cantante titulado “This Is Me…Now”, que es como la secuela de su álbum de 2002 “This Is Me…Then”.

Xóchitl Gómez llega al estreno de “This Is Me... Now: A Love Story” el martes 13 de febrero de 2024 en el Dolby Theatre de Los Ángeles. (Jordan Strauss/Invision/AP)

Este proyecto visual de Prime Video que se estrena este viernes 15 de febrero a las 7p.m. ET en el marco de las celebraciones del Día de San Valentín, incluye cameos de Trevor Noah y la actriz legendaria Jane Fonda y lleva mucho tiempo en preparación. López, de 54 años, dijo recientemente en una conferencia de prensa la semana pasada que su historia de amor en la vida real con Ben Affleck la ayudó a impulsar su idea de llevarla a la pantalla.