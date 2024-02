Los SAG entregan premios a Pedro Pascal y Ayo Edebiri

Pedro Pascal recibe el premio a mejor actor en una serie de drama por “The Last of Us” en la 30a entrega anual de los Premios SAG del Sindicato de Actores de la Pantalla el sábado 24 de febrero de 2024 en el Shrine Auditorium en Los Ángeles.

La 30ª edición de los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla, que se transmite por primera vez en vivo en Netflix, está en marcha, como antesala de los Oscar para “Oppenheimer”, “Barbie” y favoritos como Cillian Murphy y Da’Vine Joy Randolph.

La ceremonia comenzó el sábado en el Shrine Auditorium & Expo Hall en Los Ángeles. Los monólogos de apertura de los SAG estuvieron a cargo de Michael Cera, Colman Domingo, Hannah Waddingham e Idris Elba.

“Me muero de ganas de llegar a casa y que Netflix me recomiende este programa basado en todas las otras cosas en las que me veo”, bromeó Elba.

Después de más de dos décadas transmitiéndose en TNT y TBS con una audiencia cada vez menor, Netflix adquirió los derechos de transmisión de los SAG a principios de 2023. Eso implicó algunas reglas diferentes, como no tener anuncios y permitir el lenguaje soez. Elba, quien fue en encargado de presentar la ceremonia al comienzo, sugirió ser delicados.

“No digas nada que no dirías frente a Oprah”, dijo Elba, quien rápidamente agregó un improperio.

Los Premios SAG de este año siguen a una agotadora huelga de meses en la que el Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA) libró una amarga batalla para mejorar las condiciones de sus trabajadores. Gran parte del paro laboral fue provocado por los cambios en la industria del cine y la televisión provocados por el streaming, un cambio radical liderado por Netflix.

Tres de las primeras presentadoras de la ceremonia fueron Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt quienes crearon una breve reunión de “The Devil Wears Prada” (“El diablo viste a la moda”). Anunciaron el premio a mejor actor en una serie de comedia, que fue para Jeremy Allen White por “The Bear”.

No pasó mucho tiempo para que otros anfitriones de la noche se hicieran con su propio premio. Ali Wong, quien lució uno de los vestidos más llamativos en la alfombra roja, ganó el premio a la mejor actriz femenina en una película para televisión o serie limitada por la serie de Netflix “Beef”.

Al igual que los celebrados White y Wong, Ayo Edebiri de “The Bear” también se sumó el SAG a su reciente palmarés de premios, llevándose el premio a la mejor actriz femenina en una serie de comedia.

Los SAG Son unos de los predictores más seguidos previo a los Premios de la Academia y la votación de los Oscar concluye el martes. Al estar libres de anuncios, los SAG ampliaron el foco en los ganadores al incluir entrevistas tras bambalinas. White charló, aunque aparentemente incómodo, con la copresentadora de la alfombra roja, Tan France.

Pascal lucía muy sorprendido al ser anunciado ganador del premio al mejor actor en una serie dramática por “The Last of Us”.

“Esto está mal por varias razones”, dijo Pascal. “Estoy un poco borracho. Pensé que podía emborracharme”.

Durante la alfombra roja se anunciaron dos premios para el conjunto de acrobacias. Esos fueron para los dobles de acción de “Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One”, en la categoría de película, y para “The Last of Us” en televisión.

La película favorita, como en otros premios, es “Oppenheimer”. La epopeya atómica de Christopher Nolan está nominada a cuatro galardones, incluido el máximo honor del SAG, el de mejor elenco. Pero “Barbie” de Greta Gerwig también está nominada a cuatro premios y podría desafiar a “Oppenheimer” como mejor elenco.

Tres de los últimos cuatro ganadores del SAG a mejor elenco se han llevado el premio a la mejor película en los Oscar. “Everything Everywhere All at Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo”), “CODA” (“CODA: señales del corazón”) y “Parasite” (“Parásitos”) ganaron en los SAG antes de triunfar en los Premios de la Academia. La excepción fue la ganadora de 2021 “The Trial of the Chicago 7” “El juicio de los 7 de Chicago” (“El juicio de los 7 de Chicago”).

El Premio SAG a la Trayectoria será otorgado a Barbra Streisand.

La ceremonia del sábado es una de las incursiones más significativas de Netflix en eventos de transmisión en vivo. El servicio de streaming ha presentado previamente un especial de comedia en vivo de Chris Rock, un torneo de golf de celebridades y un episodio de reunión en vivo de “Love Is Blind”, este último se vio empañado por dificultades técnicas. Pero el servicio se prepara para más, el 3 de marzo, transmitirá un evento de tenis en vivo.

Siga a Jake Coyle en: http://twitter.com/jakecoyleAP