Red Hot Chili Peppers saldó a lo grande la deuda que tenía con sus fans angelinos

Se supone que Red Hot Chili Peppers iba a ser el acto principal de la celebración 2023 de KROQ Almost Acoustic Christmas, el evento de la popular radioemisora del Sur de California que se celebra desde 1989 y que, pese a su nombre, se caracteriza por presentar a las bandas de rock más conocidas en formatos completamente eléctricos.

Sin embargo, el pasado 5 de diciembre, cuatro días antes de la realización del festival, los representantes del grupo anunciaron que este no participaría en la fecha ya confirmada debido a la lesión sufrida por un miembro indeterminado de la misma agrupación. Lo que se supo luego es que el afectado era el guitarrista Anthony Kiedis, quien se rompió un dedo en circunstancias misteriosas.

El consuelo para los seguidores del legendario cuarteto local llegó poco después, cuando se aseguró que habría una fecha de subsanación en los siguientes meses. Y eso es lo que sucedió justamente el sábado pasado, cuando el combo se subió a la tarima del Kia Forum de Inglewood -donde se efectuó también la fecha anterior sin su presencia- para complacer a los numerosos fans que se habían quedado anteriormente sin verlo y que usaron los mismos boletos comprados para la fecha inicial.

Lamentablemente, no fue el caso de todos, porque quienes habían adquirido sus entradas en calidad de reventa a través de portales legales, pero ajenos a Ticketmaster, no pudieron volver a usarlas, como lo manifestaron amargamente en las redes sociales. Esto hizo que el auditorio pusiera a la venta nuevos tickets para un evento que, en su primera fecha, se encontraba completamente vendido.

Más allá de estos enredos y del comprensible malestar experimentado por quienes habían gastado su dinero para ver específicamente a RHCP, la multitud presente durante el fin de semana en el coloso de Inglewood se mostró plenamente satisfecha ante el desempeño de sus ídolos, convertidos prácticamente en la atracción exclusiva de un show que, valga la aclaración, contó también con la presencia de dos bandas ‘teloneras’, Irontom y AlexSucks.

Como es ya costumbre, el grupo -que estuvo acompañado por un músico de sesión en los teclados y percusiones- no ofreció un concierto demasiado largo, ya que este se inició a eso de las 9.20 p.m. y culminó antes de las 11. Pero se trató de una hora y media absolutamente cargada de energía y de buena vibra que, ante nuestros ojos, superó ampliamente en entusiasmo la faena que se produjo en julio del 2022 en el SoFi Stadium.

Claro que todo esto depende de lo que esperaba el oyente. Si la idea era apreciar un despliegue realmente amplio de las composiciones lanzadas durante los últimos dos años, la decepción fue probablemente grande, porque solo hubo en el repertorio un tema del álbum más reciente, “Return of the Dream Canteen”: “Eddie”, una pieza incuestionablemente simpática -con un solo memorable de Frusciante- que se creó en honor al fallecido guitarrista de Van Halen -y, que por suerte, no trata de imitar el estilo de los autores de “Jump”-.

“Return of the Dream Canteen” fue lanzado en octubre del 2022, es decir, seis meses antes de “Unlimited Love”, el disco con el que compartió las sesiones de grabaciones y que, por su lado, fue representado por dos canciones: “Black Summer” -sólida, pero no indispensable- y “Aquatic Mouth Dance” -lo mismo, pero en plan funk-.

El cantante Anthony Kiedis en el show de Inglewood. (Timothy Norris/Kia Forum)

En todo caso, con más de 40 años de carrera y 13 álbumes bajo el brazo, RHCP no necesita hacer muchos esfuerzos para convencer a las audiencias que no se encuentren obsesionadas con su material más oscuro. Y está completamente claro que, pese al paso del tiempo, la formación actual suena de manera increíble, no solo porque todos sus integrantes mantienen las cualidades interpretativas que los caracterizaron en sus mejores tiempos, sino porque el conjunto cuenta nuevamente con el extraordinario guitarrista John Frusciante, quien se reintegró en el 2019, tras una década de alejamiento.

Con Frusciante, quien se sumó a la banda tras la muerte de Hillel Slovak -encargado original de las seis cuerdas-, RHCP expandió sus horizontes para favorecer sonidos que se alejaban frecuentemente de los aires ‘funky’ de sus inicios, creando con ello un estilo de delicadeza insospechada que se veía constantemente realzado por una ejecución instrumental de primer nivel y que asumia de pronto impresionantes arranques de hard rock setentero.

De ese modo, en el Forum, se generó un ambiente musical que pasaba de la placidez más encantadora al desenfreno más rockero en cuestión de minutos, y que era incluso capaz de coquetear con las sensaciones producidas por la psicodelia a pesar de que esta banda no ha sido nunca distinguida como representante de los géneros de tinte alucinógeno.

La suya es, a fin de cuentas, una propuesta eminentemente californiana que se plasma claramente en las alusiones al estado dorado que se hacen en sus letras, y que han sido ocasionalmente motivo de burla debido a su constancia.

Por ese lado, no podían faltar “Californication” -cuyo título lo dice todo- ni “Under the Bridge”, la balada de inicio de los ‘90 que habla de la soledad inmensa que uno puede llegar a experimentar en esta ciudad y que, a pesar de su sencillez, sigue resultando sobresaliente por la capacidad expresiva que posee en medio de su relativo minimalismo. Aunque es uno de los ‘hits’ mayores del grupo, su presencia en los conciertos no está garantizada, debido justamente a la cantidad de veces que ha sido interpretada.

Tampoco faltaron los arranques ‘funkeros’, por supuesto. A falta de “Suck My Kiss”, se nos ofrecieron la ya citada “Aquatic Mouth Dance”, “Right on Time” -marcada por inflexiones de música disco- y, claro está, el corte indispensable de cierre, “Give It Away”, que, a diferencia de “Under the Bridge”, parece ser irremplazable.

A lo largo de su presentación, RHC no perdió ni por un segundo la coordinación ni el ritmo, lo que tiene mucho que ver con la labor conjunta del bajista Flea -cuyo implacable estilo sigue siendo absolutamente reconocible- y el baterista Chad Smith -dueño de una contundencia y de una precisión demoledoras-.

Pero no hay que olvidarse del vocalista Anthony Kiedis, a quien vimos un tanto falto de energía en el 2022, pero, que esta vez, a sus 62 años, bailó en más de una ocasión a lo largo y ancho del escenario, mantuvo casi hasta el final el carácter impecable de su voz, rapeó con convicción y es sin duda alguna el responsable principal de las pegajosas melodías que han sido cantadas en el mundo entero desde la segunda etapa de su valiosa agrupación.