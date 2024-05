MAR navega su propia ruta musical sin rechazar el legado de su legendario padre

No es necesariamente fácil ser el hijo o la hija de una celebridad. Pese a que esta circunstancia puede abrir puertas que en otros casos son mucho más difíciles de cruzar, las acusaciones de nepotismo que se incrementan cada vez más en el mundo del entretenimiento están haciendo que los herederos de los famosos se enfrenten a desafíos mayores que los del pasado cuando deciden seguir los pasos de sus antecesores.

Esto ha hecho, por ejemplo, que Marla Solís, la hija menor del ídolo mexicano Marco Antonio Solís como producto de su relación con la cubana Cristy Salas, decidiera adoptar desde hace poco tiempo un nombre artístico que la separa simbólicamente de su familia y que no empleó al inicio de un recorrido por los tabladillos que se inició hace ya 18 años, pese a que ella tiene solo 23.

De ese modo, MAR, como quiere que la llamen ahora, pisó por primera vez un escenario a los 5 años, durante un recital de piano, y después de eso, además de presentarse de manera breve al lado de su padre en diversas ocasiones, empezó a grabar canciones con su hermana Alison. Pero fue hace cerca de un año que decidió lanzarse por cuenta propia a través de una serie de canciones en inglés que terminaron uniéndose en el EP “Colors of Love”.

Sin embargo, en lo que respecta a nuestros lectores, lo más interesante es sin duda alguna su repertorio propio en español, que se inició casi de manera simultánea y que, este fin de semana, alcanza una nueva dimensión gracias al estreno de “Ojitos de colores”, un animado sencillo que cuenta también con un vistoso videoclip.

En la entrevista que nos brindó recientemente, y que puedes ver también aquí en su versión de video, la joven artista que se encuentra abriendo actualmente los conciertos de Gloria Trevi en Estados Unidos habla de lo que busca transmitir con sus creaciones, de la estética que emplea en sus trabajos, de su espiritualidad personal y, por supuesto, de la relación que tiene con los ilustres miembros de su familia.

MAR, es interesante ver cómo se ha ido desarrollando tu carrera, hasta llegar al momento actual, donde te presentas ante el mundo usando una versión abreviada de tu nombre real.

Para mí, es como mi alter ego. Y también es un recordatorio de nuestra naturaleza infinita, porque el mar está en estado constante de transformación. Es paz y tranquilidad, y también es fuerza y poder. Tiene una multitud de facetas y características que sirven como un recordatorio a través de este nombre artístico.

Ahora mismo, te encuentras promocionando un nuevo sencillo, “Ojitos de colores”, que tiene una onda muy de dance, de electropop, de incitación al baile y al romance.

Trae ritmos un poco electrónicos también. Y la verdad es que me encantó cómo me hizo sentir esta canción la primera vez que la toqué en el teclado.

Estás haciendo cosas diferentes en cada idioma, con su propio sonido. Lo que está en inglés es hipnótico, más místico, mientras que la parte en español va más por el lado del pop comercial, incluso con elementos del urbano. ¿Estás decidida a tener dos facetas diferentes?

Ese EP, “Colors of Love”, reflejaba mi mundo interior y me ayudó a sanar muchas cosas que estaba experimentando mientras lo creaba. En ese momento, quise establecer un vínculo con mis ancestros, con mis guías espirituales, con esos seres que nos están cuidando desde el más allá.

De hecho, lo escribí dentro de mi búsqueda, de mi propósito, de mi misión, de mi conexión con la fuente de la vida, con el universo. Yo veo a Dios en todo. Veo esa fuente de la existencia, de la creación, como un amor impermeable; un amor enorme y abundante que existe dentro de cada uno de nosotros. Creo que somos el universo experimentándose a sí mismo en una multitud de formas, y que hay muchas posibilidades y realidades paralelas existiendo a la vez.

Eso no parece responder necesariamente a una religión convencional, aunque me imagino que, como hija de mexicano, te criaste con el catolicismo.

Yo crecí como católica; después fui a una escuela cristiana, y siento definitivamente una conexión muy especial con Jesús. Pero con el tiempo quise encontrar eso que une a todas las religiones, eso que existe entre todas ellas. Para mí, eso es el amor, y como dice Bob Marley, el amor es mi religión.

Pero “Ojitos de colores” va más por el lado de pasarla bien, de la fiesta, y tiene un video en el que apareces muy provocativa, enfundada en un traje de piel muy particular. Te encantan los cambios de vestuario, porque usas muchos, y muy distintos, en todos tus videos.

Es que me encanta hacer ‘shapeshifting’. Me gusta mucho transformarme con pelucas, con diferentes vestuarios y experimentar en todos los sentidos. La moda y el estilo me permiten acceder a diferentes versiones de lo que soy.

¿Cómo te va con el español? Naciste aquí y te criaste aquí, pero tienes un padre mexicano y una madre cubana.

Estoy segura de que tengo un acento medio raro o difícil de descifrar. Pero me siento cada vez más suelta en el español, aunque muchas veces pienso en inglés y es como que estoy tratando de traducir o de pensar en los dos lenguajes a la vez.

Yo creo que ser bilingüe es una batalla interna, porque tienes que hacerle el ‘flip’ a las palabras. Pero es algo que enriquece mi vida de muchas maneras, y me encanta poder compartir mis perspectivas de los dos mundos con mis amigos y mi familia. También es una bendición poder crear en dos idiomas.

¿Quién crees que te ha influenciado más en términos de la manera de hablar en nuestro idioma?

Tal vez mi papá, porque con mi papá todo es en español, mientras que mi mamá habla inglés conmigo. Pero a veces se me sale una frase bien cubana y a veces una bien mexicana. Creo que hay un balance.

¿Te gusta la comida cubana?

Me encanta. Me gustan los plátanos fritos, el arroz, los frijoles. Antes, cuando comía carne, me encantaba la medianoche, un sándwich riquísimo con jamón que es hecho de una manera diferente.

¿Te has vuelto vegana o vegetariana?

Soy pescetariana desde hace casi cinco años. Eso empezó por el amor que le tengo a los animales, pero con el tiempo, se trató además de ser muy consciente de lo que estoy consumiendo en todos los sentidos. Cuando comemos carne, estamos consumiendo el dolor [que ellos sienten]; creo que eso se transfiere. Trato también de saber de dónde viene mi comida. Es superimportante crecer lo que podamos; si tenemos espacio o tierra en nuestros hogares, crecer vegetales o crecer algo.

¿En qué momento decidiste separarte artísticamente de tu hermana Alison para hacerte solista?

Te cuento que yo quería formar un dúo con Alison, crear música a su lado; pero ella decidió seguir su propio camino. Su espacio de creación está aquí, el mío está acá, y siempre nos estamos dando consejos y un ‘feedback’ bien honesto, bien transparente.

Ella tiene una gran musicalidad y una gran conexión con lo metafísico, con lo divino. Todavía no lo ha compartido con el mundo en todo su esplendor, pero yo estoy super enamorada de su proceso creativo.

Entonces, ella fue culpable de la separación.

Sí, pero yo respeto su decisión. Sé que cuando conozcan su música, les va a fascinar, porque ella es un ser muy único, muy especial.

¿Piensas juntar tus canciones en español y hacer otro EP, tal y como lo hiciste en inglés? ¿O quieres hacer un álbum completo?

Eventualmente, quisiera hacer un álbum en español, porque tengo esa curiosidad. Tengo planeado sacar mucha música antes de que se termine el año. Voy a estar lanzando sencillos, y con el tiempo veré cómo y cuándo empezar a trabajar en mi álbum, que para mí será un sueño.

Hay mucha diversidad en tu música. ¿Cuáles son tus artistas favoritos?

Es muy difícil escoger favoritos, pero admiro muchísimo a Björk. También a Rosalía, Lauren Hill, Juan Luis Guerra, Héctor Lavoe. La lista es larguísima. Me encanta lo que hace Aurora, los mensajes que tiene. Beyoncé también ha sido una de mis inspiraciones, y claro, mi papá.

A pesar de que has demostrado habilidad para interpretar diferentes tendencias musicales y de que no eres nueva en esto, los videos que hiciste con Allison tienen críticas muy duras por parte de algunos usuarios. Hay varios que las comparan incluso de manera negativa con tu hermanastra Beatriz, con la que sé que ustedes se llevan bien.

Claro, nos llevamos bien. Yo respeto mucho su camino, su forma de ser, su arte. Creo que tiene una voz hermosa. la respeto y la admiro mucho. A veces se siente un poco feo cuando involucran a tu familia y cuando hay una disonancia y una dualidad tan enormes. Antes sí me hacía sentir un poco rara, porque no entendía de dónde nacía tanto odio. Pero después me di cuenta de que, al final del día, no puedes controlar las perspectivas.

Es parte de estar en la luz pública. Hay mucha gente que no te conoce y que te juzga sin saber quién eres realmente. Cuando haces algo que impacta, va a haber odio. Y también es importante saber que no puedes complacer a todos, que no le puedes caer bien a todos.

Estás acompañando a Gloria Trevi en su actual gira. ¿Cuándo viene el tour personal?

No sé. Espero, con el favor de Dios, crear algo especial para todo mi público, para los que se conectan con lo que hago. También sé que tengo que seguir sacando música para que me sigan conociendo. Ese es uno de los sueños más grandes que he tenido, y espero que se cumpla en algún momento.