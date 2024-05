‘Cuatro’ razones para deleitarse con el atrevimiento acertado de Camilo

Surgió como una necesidad, ni siquiera como algo premeditado. Luego de haber unido sus vidas en febrero del 2020, Camilo y Evaluna sabían que el siguiente paso en sus vidas era tener un bebé. Y con la llegada de Índigo a su hogar era obvio que necesitaban un espacio suficientemente grande para que encajaran todas las ideas que estarían por llegar.

Como se hace hoy en día, buscaron en internet bodegas disponibles y dieron con una que reunía todas las condiciones de lo que estaban buscando, así que la compraron y sin pensarlo dos veces mudaron todos sus sueños para el lugar que hoy llaman “El Taller Creativo”, donde además de ser el lugar donde su niña Indigo corre de un lado a otro, es el sitio perfecto para albergar y aterrizar los sueños que llegan a diario.

El colorido espacio, con largas cortinas desde el techo hasta el suelo, reflejan la paz que te puede dar el firmamento con todo y sus nubes, además de otras cortinas o pantallas que sirven como fondo para crear ambientes ideales para sus videoclips y un arsenal de instrumentos musicales que Camilo ha ido reuniendo durante sus viajes alrededor del mundo. Todo eso y más, conforman el entorno ideal para hacer que las ideas se materialicen en música que es capaz de vivir en sus corazones y en los de los millones de fans que siguen a Camilo y su esposa Evaluna en las plataformas digitales.

“Este espacio es un lugar muy importante y sagrado para mí, porque es uno donde se están creando cosas constantemente y la creatividad y la creación son ejercicios sagrados”, explicó Camilo a Los Angeles Times en una video llamada desde el “Taller Creativo”, ubicado en Miami.

“Donde sea que se están teniendo ideas y convirtiéndolas en realidades son lugares sagrados y casi que de alquimia, de transformación de cosas del plano de lo sutil y lo inmaterial a lo real y material a lo de carne y hueso. Ese lugar es muy importante porque ve esa transición de manera constante”, agregó Camilo con certeza y convencimiento.

Anuncio

Contó con una enorme emoción, ya que además de ser un lugar que crearon con un cuidado milimétrico y tomando en consideración cada detalle, se convirtió en su segundo hogar. “Es un lugar donde paso desde que sale al sol hasta que se cae. Mi hija está por aquí corriendo todo el tiempo al lado mío, y (el espacio) tiene la disponibilidad necesaria y los recursos suficientes para poder explorar todas las ideas que tengo al ritmo que a mi se me antoje hasta llegar a algo como este álbum del cual estoy muy orgulloso”, compartió con una sonrisa.

En ese espacio donde también existe el colorido de las flores fue donde el mismísimo Carin León llegó para compartir su talento con Camilo en el tema “Una vida pasada”, que forma parte de su nuevo álbum “Cuatro”.

“Una vida pasada” lo interpretaron luego por primera vez en vivo en el Festival del Vallenato en Valledupar, Colombia y fue allá donde pudieron disfrutar de este momento mágico para ambos. “Este álbum está animado por la certeza de que son géneros que yo no domino y por eso lo quise hacer. Cuando invité a Carin le dije ’yo soy tu fan, tú sabes que amo tu música y sé que nunca has hecho algo así y sé que te quedaría de put.. Dre. Hagámosla’ y el me dijo ‘sí, nunca he hecho algo así, hagamosla”.

Hoy el video del tema acumula más de 22 millones de vistas en la plataforma de YouTube en apenas un mes de haber sido lanzado, convirtiéndose en una de las satisfacciones más grandes para ambos artistas que “como turistas”, se pasearon con respecto en un género ajeno para ambos. “Y amaría tenerlo a él cantando conmigo, él ha sido muy generoso invitándome a sus conciertos y él sabe que tiene todas las puertas abiertas para ir al concierto mío que él quiera. Yo lo admiro mucho y compartir tiempo con él siempre ha sido muy bonito”, dijo el artista que en junio inicia su gira por varias ciudades de España y el 26 de septiembre debutará en el Hollywood Bowl de Los Ángeles.

“Me lo dicen y ya estoy más nervioso, por todos los conciertos de la gira en realidad, pero yo sé perfectamente lo que significa el Hollywood Bowl, sé perfectamente los artistas que han estado ahí y por eso es que me asusta tanto porque es un reto que somos capaces de enfrentar y que vamos a disfrutar muchísimo.

Ese tema y su video, es uno de los 12 que conforman su nuevo material, el cual fue lanzado como parte de su proyecto “Un”, “Dos”, “Tres” y “Cuatro”. Cada uno fue lanzando canciones de tres en tres y de manera simultánea con su video respectivo. Todos fueron filmados en “El Taller Creativo”, bajo la dirección de su esposa y compañera de vida, Evaluna y la colaboración de Saumeth.

De esta docena de canciones compuestas por Camilo, tres de ellas fueron co-escritas por el multipremiado compositor mexicoamericano Edgar Barrera, con quien ya había trabajado en producciones anteriores. Ahora hicieron nuevamente mancuerna para la creación del tema, en el género de la salsa, “No Se Vale” y en un par de vallenatos titulados “Misión Imposible” y “En tus sueños y en los míos”, con los cuales Camilo marca su paso “turístico” por los géneros que desde niño escuchó en su natal Colombia como lo son la salsa, el vallenato, la cumbia y otras modalidades tropicales.

Anuncio

La creación del vallenato “En tus sueños y en los míos” surgió tras una videollamada que tuvo con Edgar Barrera mientras estaba en un apartamento que rentó en Bogotá. Ahí Camilo estaba acompañado de su cuatro llanero y con ese instrumento de cuerdas arrancaron a escribir la canción. “Y me acuerdo perfecto de eso, de la idea de este personaje que está buscando la dirección de ella para ir a recogerla y está por todos lados cuando de pronto dice ‘no sé porqué ando pidiendo tu dirección si yo sé dónde vives, si hace rato estás viviendo, sin pagar arriendo, en mi corazón, de gratis’. Me acuerdo que la tuve guardada ahí en un pequeño estudio que armé con unos speakers (bocinas) que están ahora aquí en el estudio del taller y con el cuatro y el computador, la guardé en una nota de voz y ahí quedó sin terminar la canción que escribí con Edgar. De repente cuando estábamos grabando este álbum, me acuerdo de esa nota voz y le digo ‘parce yo tengo una idea de una canción increíble’, terminé de escribir el último pedazo y la grabamos”, recordó el músico colombiano.

“Hay gente que le dedica la vida entera y más, por generaciones incluso, ininterrumpidas a estos géneros que yo estoy visitando por primera vez en este álbum’. — Camilo/Cantante

En el caso de “Misión imposible”, cuyo título irremediablemente nos puso a pensar en las películas de Tom Cruise antes de darle “play”, es en cambio una propuesta sublime y tropical que se inicia con el sonido del acordeón al combinar la cumbia con el vallenato. “Tiene un acordeón, pero en realidad es una cumbia, porque el vallenato es como un gran universo que tiene por dentro merengue, cumbia, paseo; entonces este tema tiene más que todo cumbia, algo de cumbia mexicana y ambas canciones comparten el acordeón como pieza fundamental”, señaló el artista que en el pasado ha grabado con música regional mexicana al lado de Los Dos Carnales y Christian Nodal.

Aunque Camilo dice que el construir una choza no te hace arquitecto, el hecho de haberse atrevido a incursionar en estas modalidades musicales no lo hacen ser un salsero o un representante del vallenato, un género netamente colombiano. Precisamente, el lanzamiento de “Cuatro” llega justo a escasos días de conocerse la lamentable pérdida de uno de los artistas más representativos del vallenato, Omar Geles, fundador de la agrupación Los Diablitos y gran orgullo de Colombia.

“Yo estaba aquí en el estudio y fue mi papá quien me lo contó. Lamentable porque es una pérdida de alguien que todavía, siento yo, tenía muchísima música para compartirnos. Es una lástima porque pocas personas con ese talento de señalar las cosas que han estado alrededor todo el tiempo, son pocas las que logran enmarcar ciertas facetas de los sentimientos como lo hacía el maestro Omar Geles. Tantas canciones de él, tan importantes para mi país… Es una tristeza para los que lo seguiremos admirando por siempre”, dijo Camilo sobre el creador del éxito “Los caminos de la vida” e intérprete del clásico “Hoja en blanco” que compuso Wilfran Castillo en 1997, además de otras grandes canciones insignias de Colombia.

La inspiración para este álbum, además del vallenato, viene también aderezado por los sonidos tropicales de la salsa, la cumbia, el pambiche y el merengue, géneros que siempre estuvieron presentes en la vida de Camilo desde que era niño hasta su etapa adolescente y juventud.

En diciembre del 2023, Camilo tuvo la oportunidad de viajar de regreso a Montería, un municipio colombiano, capital del departamento de Córdoba que está ubicado al noroccidente del país en la región Caribe Colombiana, donde el artista creció junto a su familia. “Es un lugar donde viví y crecí por 10 años en tres casas diferentes y en diciembre tuve la oportunidad de visitarlas con los ojos de quien soy hoy. Me debía a mi mismo la delicia de volver a ver esas casas. Esa era la deuda que yo tenía conmigo mismo de montarme en esos sonidos (que escuché ahí) y explorarlos desde mi identidad”, señaló Camilo, de 30 años de edad.

Anuncio

Camilo se atreve a incursionar en dos tema de vallenato y el resultado es sorprendente. (@saumeth)

Fue ahí donde escuchó por primera vez los sonidos de la Sonora Matancera, La Fania y La Sonora Ponceña, músicos que a través de la radio formaron parte de la banda sonora de su hogar. Luego llegó a entorno la música de Juan Luis Guerra y la del Grupo Niche, un inmenso referente de la salsa colombiana al igual que el legendario Joe Arroyo, quien desde siempre lideró el sonido salsero de ese país.

“Estos géneros que visito en este álbum son géneros complejos de hacer. Si estuviéramos hablando de facultades estos géneros en la universidad serían ingenierías, no humanidades, (porque) son como masters. Tú puedes ser doctor, pero el cirujano que estudió ‘neuro nosequecosa’ es gente que está capacitada y no es igual. Hay gente que le dedica la vida entera y más, por generaciones incluso, ininterrumpidas a estos géneros que yo estoy visitando por primera vez en este álbum, entonces me cuesta y me da mucho pudor hablar de ellos con propiedad como quien se le da existir en ellos de manera natural. Lo disfruto, eso sí, de manera natural y puedo reclamar que soy un gran disfrutador de ellos”, expresó el artista ganador de seis Latin Grammy y dos veces nominado al Grammy.

Confesó, además, que se acercó a estos géneros con el mayor de los respetos y la reverencia que requieren. “Pero el respeto y la reverencia no me impide intentarlo. Para intentarlo, yo soy experto en eso, totalmente” señaló.

Evidentemente emocionado dijo que se siente orgulloso del resultado de esta exploración, o más bien de este intento. “Y creía que no tenía los recursos necesarios. Quizás no es que no tuviera los recursos necesarios, pero luego descubrí que eran suficientemente buenos para intentarlo y lo intenté en este álbum y el resultado fue precioso y me siento orgulloso”, expresó con pasión.

Para lograr un trabajo que llenara sus expectativas y gustos, Camilo recurrió a sus amigos trompetistas y trombonistas para que interpretaran y grabaran lo que tenía en mente para sus canciones y de esta manera ver cómo sonaba en la realidad lo que solamente se imaginaba. Al escuchar el resultado se preguntó en varias ocasiones si ese sonido realmente le gustaba y si era lo suficientemente bueno para que le encantara y la respuesta fue afirmativa. De esa manera fue reuniendo los sonidos instrumentales al igual como lo hizo con los coros. “Y así terminamos haciendo este álbum”, dijo sobre este trabajo que fue producido por el mismo Camilo junto a Nicolas Ramírez y Nico González.

Camilo disfrutó al máximo esta experiencia que le permitió explorar género que no domina, pero que interpretó con respeto. (@saumeth)

Anuncio

La primera vez que Camilo hizo el salto a la interpretación de salsa fue con el primer sencillo de este álbum titulado “Gordo”, el cual formaba parte “Un”, la primera parte del proyecto. El tema habla del dolor y el ego roto de un personaje y el recuerdo de una relación pasada que hoy está con alguien más al que llama ‘gordo’ como lo llamaban a él. “Y esa fue la primera vez que saltaba en este género, por eso la canción arranca con una guitarra que es casi como un bolero que se transforma en una salsa, porque me parecía brusco que arrancaramos el álbum con este sonido al mundo de la salsa. ‘Gordo’ nos permitió crear un puente anecdótico hacia lo que después sería la entrada a la salsa”, explicó.

“El Taller Creativo” de Camilo, además de ser el templo perfecto para la creación de esta canción y todo este álbum, también le permitió albergar innumerables instrumentos musicales que sirvieron para la creación de los sonidos que se muestran en cada una de las propuestas sus videos tan frescos y llamativos que al final lograron materializar. “Y de no haber tenido un espacio como este, hubieran sido imposibles de lograr”, dijo Camilo.

Camilo completa con tres temas su álbum titulado “Cuatro”. (@saumeth)

Los innumerables instrumentos musicales que se encuentran en el taller son propiedad de Camilo y fueron adquiridos por el joven artista durante los diferentes viajes que ha venido haciendo a lo largo de su corta carrera por países de Latinoamérica, Europa, incluso, Japón. “Son todos míos y el otro día no podía creerlo, yo decía ‘parce no puede ser que yo tenga todos estos instrumentos’. Han sido instrumentos que han venido de la gira. ‘Vamos a girar, necesitamos un charango para tocar este par de canciones’ y ¿cuál va ser?, éste. Luego lo marcamos y le ponemos un nombre. Al finalizar la gira, vienen para acá todos esos instrumentos. Cosa fantástica, porque todo el ‘Taller Creativo’ está lleno de instrumentos para agarrar y pa’ parchar (estar con amigos, o sea, pasar un buen rato con los amigos), incluso todos los de percusión, todos los teclados son míos, de la familia y del taller”, señaló sobre los casi 50 instrumentos de cuerdas que posee, incluidos cuatros llaneros y “un montón que me faltan”, agregó.

Al ser instrumentos producto de sus viajes, Camilo nos contó que el último que adquirió fue en Japón, en una tienda antigua en Kyoto donde vendían instrumentos de oriente. “Y me vine con una maleta entera de flautas, instrumentos de allá y fue fantástico. Tengo un closet lleno con instrumentos de Japón, instrumentos de mi viaje por Medio Oriente también, entonces voy coleccionando”, contó con emoción.

Esta producción también cuenta con un par de temas que Camilo trabajó con Juan David Muñoz Avilés en los sencillos “PLIS” y “Una Vida Pasada”, la salsa que grabó con Carin León.

“PLIS” es un tema que también se inicia como una balada de introducción y termina convirtiéndose en una salsa con los elementos propios del género donde las cuerdas se casan con la percusión y los metales acompañan la melodía. El tema es interpretado a dueto con Evaluna. “La canción más que ser la foto de un lugar físico exacto, es una canción desde la inocencia. En mi caso, yo recuerdo que cuando era chiquito como que yo era muy iluso y cuando pensaba en el amor, pensaba en un lugar idílico, en una isla desierta donde estaba solo yo con la persona que amaba. Entonces esta canción habla de un momento de nuestra relación donde ella y yo nos estábamos conociendo y apenas empezábamos a soñar con un futuro juntos, la inocencia de ni siquiera saber que iba a pasar con nuestras vidas. De ese amor inocente habla esta canción, porque antes en nuestra canciones hablamos de nuestro compromiso, de nuestra intimidad, de nuestra paternidad, pero nunca de nuestra inocencia y con esta canción quedó inmortalizada la inocencia del primer amor”, expresó con emoción.

Anuncio

El dueto que sin duda llama la atención, es una versión muy personal en salsa de “Sálvame”, el éxito que popularizó Anahí con el grupo RBD. En esta ocasión el cantante colombiano se unió al trompetista y cantante cubano Alexander Abreu, de la agrupación Havana D’ Primera que fue nominado al Latin Grammy en la edición de 2022 en la categoría a Mejor Álbum de Salsa. “Alexander Abreu es una de las personas más respetadas y reconocidas del mundo de la salsa y de la timba en el mundo [...] Yo tuve la oportunidad de verlo en vivo en la Habana hace 8 años y quedé loco parce, me enamoré de su música y de su persona para siempre, entonces tener la oportunidad de contar con él en este álbum es muy especial. Y él ha sido tan generoso conmigo y tan buena onda que sé la gente va a recibir con mucho cariño esta colaboración”, externó.

Otro tema que el artista incluyó fue la balada “Amor de hojalata”, “Autodiagnóstico” y “Amor de extranjeros” junto a Moreli. El álbum lo completó con el trabajo que hizo junto a sus cuñados Mau y Ricky Montaner para el tema salsero “La boda” y la balada de un amor infinito titulada “Una canción de amor para la pulga”.