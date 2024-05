Un ‘Inesperado Tour’ no, el más esperado en Los Ángeles... sí y sin lugar a dudas

Show more sharing options

Sin lugar a dudas, los años 80’ fueron los más importantes para la música en español análoga cuando el mundo ni siquiera soñaba con la existencia de las redes sociales ni las plataformas digitales. Sin embargo, el éxito de los artistas de esa época logró extenderse como una epidemia con todo y fiebre y así tocó a millones de fans que escuchaban la música de sus ídolos a través de la radio, sus LP y los Walkman, que eran la gran novedad entre los jóvenes y, por supuesto, la asistencia a sus conciertos.

Hoy los tiempos han cambiado en relación al consumo de la música y los celulares se han convertido en el accesorio indispensable para grandes, chicos y más grandes, desde donde pueden escuchar y ver a través de las plataformas digitales a los artistas de hoy en día, pero también a las grandes figuras que marcaron una época y que en la actualidad pueden tener los grandes éxitos musicales.de siempre al alcance de sus manos.

Las agrupaciones mexicanas Pandora y Flans formaron parte de todo ese movimiento ochentero cuando a mediados de esa década se dieron a conocer con estilos diferentes, pero con una misma esencia, Se trataba de dos colectivos integrados por tres mujeres que imponían por su lado una manera de llegarle al público juvenil de la época. Mientras Pandora apostaba al romanticismo pop con temas de amor y desamor, Flans también lo hacía a su manera, pero le sumaba a la propuesta bailes, coreografías y una dosis de rebeldía, mientras las futuras rebeldes de México, Anahí, Maite y Dulce María apenas eran unas bebés recién nacidas.

María Fernanda Meade del Valle y las hermanas María Isabel y María Teresa Lascuráin formaron la agrupación Pandora a mediados de los 80, mientras que el grupo musical mexicano Flans lo hizo también en ese entonces con la participación de Ivonne Guevara García, Irma Angélica Hernández Ochoa “Mimí” y la venezolana Ilse María Olivo Schweinfurth.

El ‘Inesperado Tour” logró su cuarto ‘Sold Out” de la gira por Estados Unidos de las cinco fechas que llevan el incio de la gira. (Alejandra Vasquez/LABULLA )

Tanto Pandora como Flans recorrieron su propio camino por innumerables escenarios de México y Latinoamérica convirtiéndose en todo un suceso al ser los primeros grupos integrados por mujeres que lograron cautivar e identificar a los fans de gustos parecidos y a la vez diferentes.

Pandora logró mantenerse vigente por más de tres décadas y media, mientras que Flans tuvo algunos reencuentros y una reestructuración tras la decisión personal que tuvo Ivonne de no continuar con el proyecto desde el 2019, por lo que Ilse y Mimí decidieron mantenerse unidas y respetando el deseo de su compañera Ivonne.

Hay que recordar que antes de la llegada de Ilse al grupo, el proyecto de Flans contaba con la participación de Amparo Serrano “Amparín”, quien luego de la llegada de Ilse dejó de formar parte. En una declaración al diario Universal en el 2022 Mimi aclaró que Amparo sólo formó parte de los inicios del proyecto. “No grabó con nosotros, o alcanzó a estar en el grupo musical, pero sí hacíamos un programa de televisión”. Amparo murió la tarde del 12 de agosto a los 56 años luego de estar dos días hospitalizada tras un accidente doméstico.

Ese mismo año, Pandora y Flans decidieron dar inicio a una gira conjunta llamada “Inesperado Tour”, la cual se extendió hasta el 2023. El tour las llevó con gran éxito por decenas de ciudades de México y varios países de Centroamérica y Sudamérica logrando varios “Sold Out” con lo que confirmaron la gran aceptación de los fans que crecieron con ellas y que hoy son madres de familia y hasta abuelitas.

Maria Fernanda, mostró una potente voz y el público angelino la aplaudió con fervor. (Alejandra Vasquez/ LABULLA)

En este 2024, Maria Isabel, vocalista de Pandora, ha estado muy vigente entre la audiencia latina de los Estados Unidos tras su participación en el programa musical “Juego de Voces” que transmitió hasta el pasado domingo la cadena Univision. En este programa, conducido por Angélica Vale, los “consagrados” María Isabel Lascuráin, José Manuel Mijares, Alicia Villarreal, Erik Rubin y Eduardo Capetillo se enfrentaron musicalmente a sus hijos, los “Herederos” Joss Álvarez, Lucero Mijares, Melanie Carmona, Mía Rubín y “Lalo” Capetillo Gaytán, logrando un programa exitosos que cada domingo entró y entretuvo los hogares latinos de este país.

En ese show televisivo, estuvieron como invitadas María Fernanda y Maria Teresa, las integrantes restantes de Pandora y desde que asistieron, el público latino de Estados Unidos inundó las redes sociles pidiendo que el “Inesperado Tour” por fin entrara a territorio estadounidense. El deseo se cumplió y el 16 de mayo arrancaron la gira por San Antonio y El Paso, donde lograron presentarse a casa llena para luego continuar por Alburquerque y San José. “La verdad, venimos desde Texas, venimos desde Albuquerque, ayer... ya no me acuerdo de dónde, pero qué ilusión verlos, nos acaban de nuevo de ubicar (en el pasado), de verdad qué impresionantes se ven. Nos da ganas hasta de llorar”, dijo en el escenario Ilse a la audiencia angelina.

Y es que la llegada a Los Ángeles durante la noche del jueves, ha sido muy emocionante y esperada por ellas y por el público de local, donde vivieron uno de los momentos más emocionantes de este inicio de la gira 2024 por la Unión Americana.

El concierto del Peacock Theater de Los Ángeles se convirtió en el show más grande de la gira hasta el momento, al reunir a más de 6 mil seguidores, entre mujeres y hombres, que las aplaudieron y las ovacionaron de principio a fin, logrando su cuarto ‘Sold Out’ de esta gira por Estados Unidos, hasta el punto de llenar los niveles superiores del recinto angelino como no lo hacía un artista latino en lo que va del año.

La energía del concierto puso a bailar a más no poder al público, pero también a sudar a las integrantes de Pnadora y Flans, quienes lucieron muy buen estado físico para las exigentes coreografías e interpretaciones. (Alejandra Vasquez/LABULLA)

Además, Pandora y Flans contaron entre el público de las primeras filas con la presencia de la conductora de “Juegos de Voces” Angélica Vale y su esposo Otto Padrón, además de la actriz y cantante mexicana Alessandra Rosaldo, quien asistió al concierto junto a su madre. Otras celebridades locales que también dijeron presente, fueron las locutoras Erika Reyna, de la estación radial KLOVE 107.5 FM y la locura Argelia Atilano, conductora del show digital Omar y Argelia, quienes llegaron para disfrutar del show y bailar entre el público como unas adolescentes.

Una y mil noches para recordar y bailar

Dicen que no hay deuda que no se pague ni fecha que no se cumpla y el momento esperado por los angelinos llegó la noche del jueves cuando las integrantes de Pandora y Flans llegaron en concierto. El “Inesperado Tour” arribó a esta ciudad y se convirtió en el “Tour más esperado” y el “sold out” obtenido así lo confirmó sin lugar a dudas.

Había que ver los rostros y miradas de nerviosismo mostrado por cada una de las integrantes de ambas agrupaciones al salir al escenario del Peacock Theater para realmente darte cuenta de todo lo que sentían al pararse frente al público angelino.

Maria Isabel era la que lucía más tensa de todas durante los primeros segundos en el escenario. Su mirada la delataba y los pasos firmes y marcados sobre la tarima revelaron la tensión que sentía al ver el teatro totalmente lleno y con los lentes de los celulares apuntando cada movimiento en escena.

La mirada de nerviosismo en Maria Isabel desapareció a los dos minutos de interpretación cuando los angelinos cantaron a viva voz junto a ellas los éxitos “Me gusta ser sonrisa” y “Cuando no estás conmigo”, los cuales fueron escogidos para inaugurar la velada en este recinto musical que antes era conocido como Microsoft Theater y Nokia Theater por allá a principios de los 2000.

Era evidente que este concierto frente al público de Los Ángeles sería la prueba de fuego en este inicio de gira y de las 17 fechas que conforman este tour por los Estados Unidos. El telón había subido sin inconvenientes y el público cantaba junto a sus estrellas.

Ahí en las primeras filas veíamos a Angélica Vale cantando y bailando junto a las Pandora, a las que conoció cuando era “una niña de 7 añitos”, dijo María Isabel en pleno escenario. A unas cuantas sillas a la derecha, bailaba y cantaba también, a viva voz, Alessandra Rosaldo, la integrante de Sentidos Opuestos y esposa del querido Eugenio Derbez. Ale, como la llama su marido, asistía al concierto junto a su mamá Gabriela Barrero, quien a diferencia de su hija, cantaba en voz baja, pero con la mirada fija en el escenario, cargada de emoción y sentada en todo momento.

Aún cuando Pandora y Flans tienen estilos diferentes y cada grupo protagoniza momentos individuales en el escenario, los sonidos y voces suenan con armonía cuando les toca compartir la tarima. Eso es posible gracias al trabajo magistral que hizo el maestro Vico Gutiérrez como el director musical de la gira al unir las voces de las tres “M” (Maria Isabel, María Fernanda y María Teresa) con las de las dos “I” (Irma Angélica ‘Mimi” e Ilse).

El trabajo del Maestro Vico ha logrado combinar las voces y estilos de ambas agrupaciones de una manera sublime. Y la noche del jueves llegó con fuerza al corazón de las fans, incluso al de las mismas Angélica Vale y Alessandra Rosaldo, quienes, para sorpresa de la gente que estaba a su alrededor, se sabían todas las canciones y hasta tuvieron la oportunidad de recibir el micrófono de las artistas para cantar con ellas desde el público.

La dinámica y repertorio ha ido cambiando a lo largo de la gira que hicieron por México y Latinoamérica sin dejar de lado sus clásicos. En Estados Unidos, específicamente en el recital de LA, incluyeron un cover del éxito de Christian Nodal “Adiós amor” y el clásico de Daniela Romo “Yo no te pido la luna”, así como un medley de éxitos de Juan Gabriel con temas como “Caray”, “Querida, “Me nace del corazón” y a capella, el clásico del compositor moreliano Chucho Monge “México Lindo y Querido”, y que hoy no pueden dejar de cantar en sus conciertos las grandes estrellas de la música ranchera.

Ilse, del grupo Flans, siempre tuvo la energía al máximo y mostró sus coreografías ente las ovaciones de la fanaticada. (Cortesía Luis Alberto Sánchez )

Otras homenajes llegan con “La Maldita Primavera”, de Yuri, “Noa Noa” y “Debo Hacerlo”, del recordado Juan Gabriel, los cuales fueron coreados a todo pulmón las miles de alma que se congregaron en el auditorio angelino.

En un vaivén de presentaciones e interpretaciones, Pandora y Flans comparten el escenario para interpretar temas como “20 millas”, “Hoy por tí” y “No puedo dejar de pensar en ti”. El romanticismo se desborda cuando interpretan junto al público “Solo él y yo” y los recuerdos se ponen a volar cuando la voz de Ilse entona “Ay Amor”, la historia de una chica que se despide de su novio y le pide perdón porque ya no quiere continuar con la relación. La letra del tema está cargada de dolor y lejos de ofender. Hoy en día esta temática también es tocada por las nuevas generaciones de cantantes femeninas de la música urbana, la diferencia es cómo plantean la situación y el empleo de una letra con fuerte contenido. Sino, ponle atención a temas hoy inundan las plataformas digitales.

Uno de los momentos que celebraron los caballeros presentes fue cuando interpretaron el tema “Mi hombre”, al finalizar muchos de los presentes se levantaron para aplaudirlas con fervor. “Por fin una para nosotros” escuchamos entre el público y el primero en levantarse de su asiento para aplaudir fue el esposo de Angélica Vale, el empresario Otto Padrón, mientras la hija de Angélica María lo miró entre risas.

Pandora interpretó sus grandes éxitos en el escenario del Peacock Theater de Los Ángeles. (Alejandra Vasquez/ LABULLA )

El repertorio en el escenario continuó con éxitos bailables como “Tímido”, “Corre, Corre” y “Como una mariposa”, que pusieron a saltar a las damas presentes como en sus tiempos del colegio, mientras que la sorpresa llegó cuando Ilse apareció entre el público para entonar “Me he enamorado de un fan”, que al parecer lo estuvo buscando entre la audiencia angelina mientras algunos se ofrecían como candidatos mientras sus esposas gozaban la osadía de sus acompañantes.

Luego llegó el clásico “Bazar” y no hubo un alma que no cantara en el recinto. Fue un momento mágico y de recuerdos. Los rostros delataban la emoción.

Se despidieron con un medley de “Nadie Baila” y el “Noa Noa”, pero la energía estaba tan alta que cerraron con “Debo hacerlo”. Pero el público adulto seguía extasiado y encendieron las linternas de sus celulares para pedir otra, otra y otra. Así que regresaron para ofrecer otras tres más.

“Como te va mi amor”, el mega éxito en la carrera de las Pandora y las identifica desde 1987 y que logró una nominación al Grammy en la categoría pop Latino, sonó tras la breve pausa en el que las Flans se sumaron a la interpretación. Este tema que todos los presentes corearon en el recinto, fue el mismo que a finales de 2007 fue incluido en la lista del canal VH1 como la número 1 de Las 100 grandiosas canciones de los años 1980 en español.

Sin pausa alguna, la situación se salió de control con la llegada de “No controles”, momento en el que los pasillos del Peacock Theater se llenaron de fans cincuentones, para cantar y bailar como adolescentes. Este tema fue el segundo sencillo del primer disco de Flans con el que los jóvenes de los 80 se identificaron y adoptaron el tema como un “himno” a “no controlar, sus sentidos y sus vestidos”.

El sentimiento de Pandora llegó al alma de los angelinos quienes respondieron con aplausos, coros y hasta lágrimas. (Cortesía Luis Alberto Sánchez )

Curiosamente esta canción es de la autoría del español Nacho Cano (creador de Mecano), la cual alcanzó mayor fama cuando Flans la interpretó en los 80 en la voz de Ivonne. Las primeras en interpretarla fueron las integrantes Olé-Olé, pero Cano declaró en su momento que Flans ha sido el grupo que más dinero le ha dado a ganar por dicho éxito gracias a la interpretación de Ivonne, quien usaba un peinado tipo “punk” a la vez que conquistaba al público con peculiar personalidad.

El cierre magistral e inolvidable de la noche en Los Ángeles, se dio con la interpretación en conjunto de “Las Mil y Una Noches”, que combinaron con el éxito “Con tu amor”, culminando así una velada mágica en la que Maria Fernanda, presentó a su hija como parte de las coristas del proyecto y de quien dijo sentirse “muy orgullosa” de que se haya sumado al recorrido, al igual como lo ha hecho Sandy Domiguez, un joven cantante proveniente de una familia notable de músicos.

Tras su exitosa presentación en Los Ángeles, el “Inesperado Tour” viajará a Phoenix, Tucson, Houston, Laredo, McAllen, Dallas, Chicago, Nueva York, Washington, Atlanta, Orlando y un esperado cierre en la ciudad de Miami donde también gozan de una inmensa fanaticada.

Esperamos que regresen.