Daniela Darcourt pondrá a bailar a Glendale con su salsa de sabor peruano

En el plano internacional, el 2023 fue particularmente provechoso para Daniela Darcourt. Por primera vez, la celebrada cantante peruana fue nominada a un Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Salsa debido a las virtudes de su trabajo “Catarsis”.

Aunque no fue la ganadora (el trofeo terminó en las manos del Grupo Niche), la simple nominación le abrió un panorama de reconocimiento que continúa aprovechando hasta el dia de hoy, cuando acaba de lanzar un nuevo álbum, “Renacer”, y se encuentra a punto de ofrecer un concierto en las instalaciones del Alex Theater, ubicado en la ciudad de Glendale, como parte de la gira estadounidense en la que se encuentra involucrada.

En la entrevista que nos ofreció hace varios meses con motivo de su nominación, Darcourt habló del tipo de salsa que practica, marcado por un sonido internacional y recursos vocales procedentes del R&B.

“Hago lo que mejor sé hacer: pararme, cantar y comunicarme con la gente”, nos dijo. “También trato de hacer un poco de show, trato de que el público se mate de la risa, trato de que sientan que me interesa lo que les pasa. Siento que soy una luciérnaga llena de música y de energía, y que hasta que no bote toda la energía que tengo, no voy a estar tranquila”.

“El rasgado en la garganta viene del latin jazz, del R&B, del soul, del gospel que practiqué varios años cuando era pequeña”, agregó. “Y tengo mucha influencia latinoamericana, porque he hecho desde joropos hasta pasillos. No siento que me identifique solamente con una cosa. Yo, más allá de querer ser una cantante de salsa, quiero que se me considere una intérprete que puede hacer lo que quiere en el momento que quiere”.

La vocalista limeña, que se declara admiradora de Héctor Lavoe, Celia Cruz, Michael Jackson, Whitney Houston y Donna Summer, se crió en el barrio popular de La Victoria y tuvo que trabajar desde niña para poder ayudar económicamente a su familia, por lo que ha tenido que recorrer un camino cuesta arriba para llegar hasta la posición en la que se encuentra ahora.

“Renacer”, que se lanzó este viernes, es una ambiciosa producción en la que participan artistas internacionales de la talla de Noel Schajris (con quien grabó la pieza “Te amo”) y Tito Nueves (quien participa en “Aunque sea en otra vida”). Los boletos para el show de este fin de semana en el Sur de California se pueden encontrar en este enlace.