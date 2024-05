Los Tigres del Norte, Chiquis, Carin León, Ali Stone, Ilegales, Draco Rosa, entre las novedades musicales de la semana

Carín León también acaba de lanzar su nueva producción “Boca Chueca Vol. 1”, un album de 19 temas, en el que el polifacético artista mexicano experimenta una variedad de géneros que van desde el rock, pasando por el country y el pop.

Su producción que ya fue mostrando algunos de los sencillos, representa una profunda exploración de su esencia, al fusionar la música que ha escuchado durante toda su vida. Entre las canciones se destaca el sencillo “Despídase bien”, el cual acompaña el lanzamiento del álbum.

El álbum además cuenta con colaboraciones de artistas como Kane Brown, con quien grabó el sencillo The One (Pero No Como Yo) y Leon Bridges, en el tema “It Was Always You (Siempre Fuiste Tú)”.

Un tema que se convertirá en todo un suceso será sin duda “Lamentable”, un dueto desgarrador al lado del ídolo mexicano Pepe Aguilar donde cuenta la historia de un amor que se despide y lamentablemente no lo pude olvidar. Otros duetos que se incluyen son “Aviso importante” con Bolela y otro con la banda mexicana Panteón Rococó en el tema “No sé”.

Boca Checa Vol. 1 (LA BULLA)

“Boca Chueca Vol. 1” llega a la escena luego del éxito de su producción anterior “Colmillo de leche”, que alcanzó el puesto número ocho en la lista de Top Latin Albums de Billboard el año pasado, colocando tres de sus temas en el sitial de honor del chart de Regional Mexicano de Billboard.

Recientemente Carín actuó uno de los recintos más emblemáticos de la música country, el Grand Ole Opry de Nashville, Tennessee. Una hazaña que subraya la versatilidad y alcance internacional del artista, consolidándose como una figura destacada en la escena musical actual.

El anuncio del nuevo álbum, llega justo después de su participación en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley y el Festival Stagecoach de este 2024, además lo hace justo en la antesala de su nueva gira “Boca Chueca Tour 2024” que visitará las principales ciudades de Norteamérica y Europa comenzando el 22 de julio y una presentación en el estadio BMO de Los Ángeles el próximo 13 de septiembre.