Alex Anwandter pide rendirse ante el deseo no verbalizado

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Alex Anwandter cuenta historias de amor y desamor en “Dime precioso”, un álbum con sonidos retro inspirado en sus presentaciones en vivo.

El título del álbum proviene de su carrera como artista y de los efectos que pueden tener las redes sociales. Le remite a las ganas de “que te digan que lo que haces es bueno, que eres lindo y eres precioso, es un poco rendirse a ese deseo que uno no verbaliza”, señaló en una entrevista reciente por videollamada desde Nueva York, donde reside.

En canciones como “París, tal vez?”, “Gaucho” y “Tu nueva obsesión”, Anwandter, que nació en Santiago de Chile, se adentra en terrenos del house y dance. “Lo tengo medio en la sangre porque es lo que crecí bailando, en Chile se escuchaba mucho eso en las fiestas que yo iba”, dijo.

A diferencia de sus álbumes anteriores —“El diablo en el cuerpo”, “Latinoamericana”, “Amiga” y “Rebeldes”— entre los que hay años de diferencia, para “Dime precioso” no quiso retener su música por mucho tiempo y estaba decidido a lanzarlo a un año de su álbum nominado al Latin Grammy “El diablo en el cuerpo” y sin darle tantas vueltas a sus canciones.

Otra de las grandes diferencias es que, al componer, lo hizo pensando en su formato en vivo actual, que incluye varias coristas. Las que lo acompañan en la grabación son las mismas con las que se presenta en concierto, al igual que su guitarrista.

“Son una parte importante del show, entonces son una parte importante del disco ahora también; es el primer disco que escribo un poco no pensando en mí y en mi estudio aquí todo encerrado, sino un poco con lo que tengo a disposición en vivo”, dijo.

Uno de los videos que ha lanzado Anwandter de las canciones de su álbum es “Gaucho” en el que, además de protagonistas en traje de gaucho con todo y boleadoras, aparece Mickey Mouse en una de sus primeras versiones. “Es una canción bien dramática, pero en realidad se trata sobre estar un poco horny (caliente)”, dijo. “Yo voy mucho a Argentina, me gusta mucho allá y esa canción la escribí allá”.

Mickey Mouse entró al dominio público este año y esto lo ha liberado para su uso alternativo por parte de artistas que no son de Disney. Anwandter y Josefina Alen codirigieron el video y al buscar material de archivo de gauchos descubrieron un cortometraje de Mickey titulado “The Gallopin’ Gaucho” de 1928, uno de los primeros que se hicieron con el personaje.

“Nos pareció gracioso subvertir la idea como tan familiar de Disney y ponerla en esta cosa como dance-gay de gauchos de Latinoamérica”, dijo Anwandter. “Como medio onírico”.

En “Perdido”, su voz suena bastante diferente y no se trata de un efecto digital. “Un día estaba súperenfermo y tenía la voz medio grave”, apuntó. “Se me ocurrió ‘esa va a ser la canción, voy a hablar con mi voz enferma, sensual’. Escribí esta letra un poco casi como con fiebre y me pareció una manera interesante de inicial el álbum”.

“Dime precioso” es otra canción en la que experimenta con un tono grave de cantante disco de los años 1970. La fiesta que Anwandter empieza en las primeras canciones del álbum lo encuentra hacia el final solo en un bar contando verdades, como en “Ave del campo”, una canción que escribió sobre la separación de unos amigos.

“Me sentí como hijo de padres divorciados, fue muy triste”, dijo. “Yo escribo mucho de eso de las amistades y de las rupturas de las amistades porque siento que pegan a veces más fuerte en las relaciones amorosas esos quiebres y no se habla tanto de eso y no se le da el peso emocional que finalmente realmente tienen esas rupturas; es un tema que me ha interesado mucho a través de los años”.