Esta es la joven española que destaca en ‘The Acolyte’, la nueva serie de Star Wars

Si la ves únicamente mientras interpreta a Jecki Lon, el personaje que aparece desde hoy en “Star Wars: The Acolyte” y que la lleva a lucir un vistoso maquillaje y varios cuernos, te será probablemente imposible determinar de quién se trata.

Pero lo cierto es que la persona que se encuentra ahora bajo la piel de la joven padawan (discípula de un jedi) es ni más ni menos que Dafne Keen, la misma actriz que, con solo 11 años de edad, causó sensación en el mundo entero al encarnar a Laura / X-23, la impetuosa hija de Wolverine que conocimos en “Logan “ (2017), una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos. Además de sus letales habilidades para el combate cuerpo a cuerpo, Laura se comunicaba únicamente en español.

Y es que, a pesar de llevar un nombre que puede parecer de lo más anglosajón, Keen nació en Madrid, pasa todavía mucho tiempo por allá y, evidentemente, habla perfectamente nuestro idioma. Sucede que es hija de la eminente pareja artística conformada por el actor inglés Will Keen y la actriz española, directora de teatro y escritora María Fernández Ache. De hecho, al lado de su padre, ha participado en “Refugiados”, una serie de la BBC con temática futurista. Pero sumarse al exigente mundo desarrollado en una galaxia muy, muy lejana es harina de otro costal.

Los dos primeros episodios de “The Acolyte” se estrenan esta noche en Disney+. Tendrán que enfrentarse a las opiniones de los fans de la franquicia, quienes, como se sabe, son extremadamente celosos y pertenecen mayormente al género masculino, lo que tiene sin duda que ver con las reacciones negativas que se produjeron en las redes tras el lanzamiento del trailer original, hace cerca de un mes.

No hay que sumergirse en un proceso de pensamiento demasiado profundo para darse cuenta de que las fuertes quejas proferidas por quienes no habían visto todavía ni un solo episodio del show provenían no solo de los antecedentes de la ‘showrunner’ Leslye Headland como asistente personal de Harvey Weinstein (algo que ella nunca ha ocultado), sino del simple hecho de que estamos hablando de una mujer y, además, de una mujer gay.

Adicionalmente, desde el avance citado, Headland demostró que buscaba cuestionar ciertos aspectos supuestamente inamovibles vinculados a la comunidad jedi, lo que implica alejarse de las ideas preestablecidas que muchos tienen ya en mente.

En entrevista con Los Angeles Times en Español, Keen habló del modo en que trabajó con la misma creadora, de su relación con la popular saga, de lo que implicó interpretar a Jecki Lon en diferentes niveles y de lo que piensa de los seguidores más conservadores de Star Wars.

Dafne, a pesar de tu juventud, has estado haciendo escenas de acción desde que eras una niña, así como trabajos que tienen que ver mayormente con la ciencia ficción y la fantasía. ¿Es una casualidad, o te gusta particularmente estar en proyectos de esta clase?

Yo disfruto muchísimo de la acción en general, de hacer cualquier cosa que demande de mí un entrenamiento físico y un nuevo reto. Por otro lado, en este caso, la historia que me presentó Leslie era imposible de rechazar. Me encantó todo el concepto que ella manejaba.

Ya has estado en muchos sets relacionados a mundos fantasiosos o futuristas, pero Star Wars está en otro nivel. ¿Cómo fue integrarte a este universo, meterte de lleno en ambientes que son ya muy reconocibles para un gran número de espectadores?

Fue muy emocionante, la verdad, sobre todo porque esto es algo que comparto con mi papá. Él es la persona que me enseñó Star Wars por primera vez, cuando tenía ocho años. Empezamos con la primera película y seguimos en el orden en que fueron hechas. Entonces, poder hacer esto ahora, a los 19, se siente increíble.

¿Qué te gustó de Jackie Long?

Me encantó la manera en la que Leslie describió el modo en el que ella navega las relaciones, el estatus social que tiene y su sentido del humor. La manera que tiene Leslie para describir a los personajes es muy especial, porque te permite ver dentro de ellos, tanto el pasado, como el presente y el futuro.

Eso es algo que me parece fascinante e inusual. Ella maneja también una dramaturgia muy interesante en relación a los conflictos internos de los personajes. Además, me encanta la acción, como dije antes, por lo que el hecho de que esto tuviera mucha acción fue un punto decisivo para mí.

¿Es verdad que Leslie había decidido desde el inicio que tú fueras la que interpretara al personaje?

Sí; no me lo dijeron, pero ella, al parecer, ya me quería para esto.

Otra imagen del show en la que aparece Keen. (Lucasfilm Ltd.)

En algún momento, ¿le preguntaste qué fue lo que vio en ti que le gustó tanto?

Lo que ella dice siempre es que quería ver a X-23 con un sable de luz, lo que me parece bastante interesante. Pero también espero que haya visto otros trabajos míos, la verdad.

¿Cómo fue la relación con ella en cuanto al desarrollo del personaje?

Fue maravillosa. Leslie está entre los mejores directores con los que he trabajado. Es una persona que escucha muchísimo, que sabe navegar a través de un rodaje como nadie que yo haya visto. Es súper humilde, súper asertiva y muy creativa.

Los dos primeros episodios estarán disponibles desde hoy, y aunque no apareces todavía peleando en ellos, en el tercero, que hemos pedido ver por adelantado, se te muestra ya en medio de una sesión de entrenamiento con espadas láser. Pese a los antecedentes que tenías en papeles que requerían de escenas de lucha, ¿tuviste un entrenamiento en particular para esta serie?

Sí; a lo largo de dos meses, tuve hasta cuatro horas diarias de taichí, taekwondo, karate y boxeo. Entrenamos mucho.

Eso quiere decir que vas a tener muchas más escenas de acción en los siguientes episodios, ¿verdad?

No quiero adelantar demasiado, pero sí.

¿Qué fue lo que aprendiste en este entrenamiento? ¿Qué tan distinto fue del que tuviste para “Logan”?

Para “Logan”, se necesitaba una cosa mucho más salvaje. Era desde el punto de vista de matar de la manera en la que pudieses, lo que involucraba más contacto, más lucha libre, más boxeo, más kickboxing y un poco más de Krav Maga.

Claro, los jedis y sus discípulos son más elegantes, ¿no?

Sí; están del lado de la forma, de la belleza. Lo que hacen viene muchísimo más de las artes samurais y de unas formas de lucha casi espirituales.

Tu personaje es una mezcla de humano con theelin, una especie que formaba ya parte del universo expandido de Star Wars. ¿Qué tan complicado fue tener que actuar con los cuernitos, las prótesis, el maquillaje y todo eso?

Me encantó. Fue muy divertido; me ayudaba un montón para meterme en el personaje, porque era muy distinta a mí. La pasé muy bien haciendo de alienígena.

¿Sabías desde el comienzo que ibas a tener que llevar todo eso encima?

Si, fue una de las primeras cosas que me dijo Leslie.

¿Cuánto demoraba el proceso de transformación?

Como una hora y media.

Keen y Charlie Barnett en otro momento de la serie. (Lucasfilm Ltd.)

“The Acolyte” ofrece una visión muy particular de la saga, con la primera mujer ‘showrunner’ de una serie de Star Wars y muchos personajes femeninos a bordo. Pero ya debes saber que hay una enorme cantidad de fans que son hombres de cierta edad a los que no les gusta que se hagan cambios. ¿Cómo ves esta situación siendo una persona tan joven?

Yo entiendo perfectamente su punto de vista y entiendo que, si estás acostumbrado a una cosa, te moleste que se cambie. Pero también hay que ser conscientes de que el tiempo cambia; han pasado muchos años desde los ‘70. Eso no significa que las películas de los ‘70 no fuesen absolutamente maravillosas. De hecho, fueron una gran inspiración para nosotros.

Pero es cierto que “The Acolyte” está escrita por alguien que no es George Lucas y que se rodó en el 2023. No se puede pretender que hagamos una cosa exactamente igual, porque sería imposible dentro del contexto sociocultural en el que estamos hoy.

¿Qué esperas que la gente se lleve de la serie?

Espero que la disfruten tanto como disfruté yo al hacerla. Que se la pasen bien, que empaticen con los personajes, que les haga reflexionar un poco.

¿Qué es lo que viene entonces para ti?

Descansar, porque llevo un mes de prensa sin pausa. Después de eso, tengo una peli que estoy produciendo y que rodaré más tarde en el verano. Es lo primero que produzco y que protagonizo. Se llamará “Night Comes”; estará dirigida por Jay Hernández y protagonizada por la maravillosa Samantha Lorraine, quien hace de mi hermanita pequeña. También estoy esperando el estreno de una peli que rodé en enero. Y sigo haciendo muchos castings y escribiendo mis propias cosas.

¿Nos puedes decir de qué tratará la película que producirás?

Claro. Es la historia de dos hermanas en un futuro cercano, después de un cataclismo universal. Básicamente, es como un thriller donde ellas dos recorren el mundo.