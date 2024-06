Will Smith y Martin Lawrence están de vuelta con la cuarta entrega de ‘Bad Boys: Ride or Die’

Esta imagen proporcionada por Sony Pictures muestra a Will Smith, izquierda, y Martin Lawrence en “Bad Boys: Ride or Die”.

“Bad Boys: Ride or Die”, la cuarta entrega de la serie de comedia de acción Will Smith-Martin Lawrence, trata sobre una lucha para redimir un legado empañado.

No, ese no. La reputación de Conrad Howard (Joe Pantoliano), el querido capitán de los detectives Mike (Smith) y Marcus (Lawrence), ha sido mancillada póstumamente. Después de su muerte, Conrad es acusado de informante de un cartel de la droga mexicano como una forma de encubrir una corrupción más siniestra. Nuestros detectives se propusieron limpiar su nombre.

Por supuesto, la restauración de la imagen real que se está llevando a cabo aquí es para Smith. “Ride or Die” estaba en desarrollo en 2022 cuando Smith subió al escenario de los Oscar y golpeó a Chris Rock. La película quedó temporalmente en suspenso. Se sopesaron las opciones. Pero “Bad Boys for Life” de 2020 recaudó considerables 424,6 millones de dólares antes de que el COVID-19 cerrara los cines. ¿Qué vas a hacer?

Anuncio

Esta imagen proporcionada por Sony Pictures muestra a Martin Lawrence en una escena de “Bad Boys: Ride or Die”. (Frank Masi/Columbia Pictures-Sony vía AP)

El resultado es la primera película que Smith hace en esa época definida como Post Slap. Aquí está, de nuevo en el asiento del conductor y volando por el paseo marítimo de Miami con Lawrence a bordo. Es decir: Smith ha vuelto a su elemento.

“Ride or Die”, que se estrena en cines el jueves, es un intento de fingir que no ha habido obstáculos en el camino. Más que eso, a este “Bad Boys”, que llega 29 años después del original, le gustaría mucho actuar como si nada hubiera cambiado no sólo en los últimos dos años sino en las tres décadas anteriores.

Algunos signos de edad están apareciendo en “Ride or Die”. Marcus sufre un ataque cardíaco en la pista de baile y Mike sufre ataques de pánico. Pero con la excepción de uno o dos drones, esta es una película que parece que existe en La década de 1990, Jerry Bruckheimer, sigue siendo productor, mientras que el director original Michael Bay, como lo hizo en la anterior, se hizo a un lado para Adil El Arbi y Bilall Fallah (Bay regresa para un cameo). ambientado en clubes nocturnos de Miami y escondites de caimanes, se ha apegado en gran medida a su vieja fórmula de policía amigo con todas las explosiones necesarias y persecuciones de autos en cámara lenta mezcladas.

Esta imagen proporcionada por Sony Pictures muestra a Will Smith en una escena de “Bad Boys: Ride or Die”. (Frank Masi/Columbia Pictures-Sony vía AP)

Como antes, la clave es la química cómica y el vínculo entrañable entre Smith y Lawrence. Y, realmente, por mucho que la respuesta a “Ride or Die” seguramente se tome como un referéndum sobre el poder de atracción recalibrado de Smith, Lawrence es el MVP de estas películas. Es su energía maníaca y cómica la que los impulsa. El truco puede estar un poco obsoleto en este punto, pero nadie puede pronunciar una frase como “¡Chitty Chitty Bang Bang!” en un tiroteo con el mismo garbo. “Ride or Die”, con guión de Chris Bremner y Will Beall, sabe priorizar la creación de situaciones propicias para Lawrence. Después de su ataque al corazón, Marcus se despierta con un nuevo entusiasmo por la vida y un temerario sentimiento de invencibilidad.

Por supuesto, se podría haber dicho lo mismo alguna vez sobre la presencia de Smith en la pantalla a prueba de balas. Aquí, Smith parece un poco menos engreído que antes; Esos ataques de pánico siguen apareciendo para Mike. Smith también está actuando como un hombre más serio con Lawrence. Si la bofetada provocó una reevaluación de Smith como estrella de cine, “Ride or Die” es el tipo de vehículo hecho a medida que te recuerda que no ha habido muchas estrellas de acción masculinas estadounidenses mejores en las últimas décadas.

Nada de esto es suficiente para llevar “Ride or Die” más allá de su trama de pintura por números, o evitar que la película quede inevitablemente atada a Slap, sobre todo porque la película culmina con Marcus golpeando a Mike con la mano abierta. Pero el dúo director formado por Adil y Bilall mantiene el ritmo lo suficientemente rápido como para evitar que te detengas demasiado en detalles ridículos, como que Mike, como se revela en la última película, es el padre de un asesino del cártel encarcelado llamado Armando (Jacob Scipio). , un personaje destacado esta vez. Y la tontería es más una característica que un error en películas como “Bad Boys”.

Uno termina preguntándose menos por qué Smith y Lawrence siguen haciendo películas de “Bad Boys” que preguntándose por qué esas plataformas de estrellas de cine de género tan fáciles de ver ya no existen. Este verano también traerá de regreso “Beverly Hills Cop”, con Eddie Murphy, otro recordatorio de que, aparte de películas como “Rápidos y furiosos”, la industria cinematográfica simplemente no ha producido nada como estos tipos desde hace años. Después de todo, es posible que Will Smith no vaya a ninguna parte.