Christian Nodal y Ángela Aguilar, una relación que ‘quizás, quizás, quizás’, ‘no te contaron mal’

Después de la confirmación sobre el romance de Christian Nodal con Ángela Aguilar, muchas especulaciones han surgido sobre si la joven intérprete de “En realidad’ y ‘Lo busqué” había sido o no la fruta de la discordia en la relación que mantenía el vocalista “No te contaron mal” y “Ya no somos ni seremos” con la cantante argentina Julieta Cazzucheli, conocida en la industria como Cazzu.

La noticia de la relación entre Christian y Ángela fue confirmada a través de la publicación HOLA!, donde la pareja aparece en una fotografía exclusiva disfrutando de su relación. “¡Su sonrisa lo dice todo! Ángela Aguilar y Christian Nodal están juntos y enamorados, emergiendo como la nueva pareja poderosa en el mundo de la música”. Así lo publicó HOLA! junto a una foto donde se ve a la pareja abrazada, mientras Nodal besa el cuello de la cantante recién galardonada con el premio Dinastía Musical de Billboard Mujeres en la Música.

Luego de varios días de cercanía y cariño, los cantantes confirmaron en exclusiva a la publicación “que están escribiendo su historia de amor”. Además también se observa otra fotografía donde aparecen sentados en la que Nodal está tocando la guitarra mientras la intérprete de ‘Ahí donde me ven” escucha el tema con los ojos cerrados.

Arthur Hanlon y Ángela Aguilar en el escenario de Billboard Mujeres Latinas. (TELEMUNDO/John Parra/TELEMUNDO)

Ángela, quien estuvo presentándose el pasado sábado en el escenario del especial Billboard Mujeres en la Música, asistió a la ceremonia de entrega sin sus padres, algo que no es habitual en ella cuando asiste a unos premios. El motivo de su ausencia es que tanto Pepe Aguilar como Aneliz Álvarez-Alcalá, sus padres, se encontraban de vacaciones en Japón y muy alejados de los medios.

En esta gala, donde Ángela cantó su versión del tema “Me vas a extrañar” junto al pianista Arthur Hanlon, la joven cantante dijo al recibir el reconocimiento que en medio del legado de la Dinastía Aguilar ella está tratando de encontrar quién es ella.. “Quiero agradecerle más que nada a la gente que me ha apoyado, porque entre este gran legado y este gran apellido yo sigo tratando de encontrar quién soy”, dijo con el galardón en la mano.

“Me encuentro viviendo una experiencia preciosa, con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando y lo estamos disfrutando” — Christian Nodal/Cantante

Luego continuó con una frase que incluyó la palabra “procesos”, que considerando todo lo que le está sucediendo ahora en su vida sentimental, tiene un significado bastante claro de la evolución que está viviendo a nivel personal. “A mis angelitos (así es como llama a sus fans) gracias por apoyarme en mis procesos, al público gracias. Sigo trabajando por la mujer que quiero ser, pero me siento muy orgullosa de mi proceso y les agradezco por acompañarme en ello”, agregó la joven cantante que igualmente alentó a las niñas a que sigan su sueño de ser cantantes porque “sí se puede y más en la música mexicana”.

El proceso que vive Ángela no es nada más a nivel personal, también lo es en lo profesional porque ha tenido que enfrentar críticas muy severas sobre lo que ha estado haciendo en sus últimas propuestas musicales como “Boleros”. Algunas críticas han sido bastante duras y sin fundamento en el que le dicen que “ahora se puso a cantar boleros porque en la música regional ya no la quieren”.

Ángela Aguilar, izquierda, y Christian Nodal lanzaron el sencillo “Dime cómo quieres” en noviembre de 2020, sin imaginarse que esa letra se convertiría cuantro años más tarde en su futura historia de amor. (Eric Jamison/Invision/AP, izquierda/Chris Pizzello/AP derecha.)

En la parte personal ha sido peor el ataque y eso ha sido muchas veces, Ángela se ha quebrado y se ha roto en llanto, en la privacidad de su entorno familiar, por todos los ataques sufridos en las redes sociales. Incluso ha tenido que acudir a terapia, tal y como se lo dijo a Los Angeles Times en Español en una oportunidad, mientras era cobijada por el amor y el cariño de sus padres y así poder enfrentar las situaciones que se le han presentado.

Hoy, la publicación HOLA! señala que “Ángela y Christian están muy enamorados e ilusionados con esta nueva etapa de sus vidas. La pareja es todo sonrisas y esperanzada en el futuro, confiada en su relación, con planes ya preparados y emocionantes viajes por delante”.

Estos comentarios hacia su relación han generado innumerables críticas sobre cuándo comenzó realmente el romance entre ellos ya que fue hace muy poco que se confirmó la separación entre Christian Nodal y su expareja, la cantante argentina Cazzu, madre de su pequeña hija llamada Inti.

“No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”. — Ángela Aguilar/Cantante

Nodal y Cazzu confirmaron en las redes sociales que su relación sentimental había llegado a su fin, pero manteniendo una relación amistosa y de respeto mutuo, sin que hubiera sido un tercero o tercera como causante del rompimiento.

Ante estas circunstancias y los mensajes de los fans, Christian Nodal recurrió a sus redes sociales para poner la cara y hacerle frente a los “chismes” que siguen circulando en las plataforma. “Yo sé que muchos hoy se enteraron oficialmente que Ángela y yo tenemos una relación y como casi nos les gusta el chisme están inventando historias”, dijo el vocalista de “Me dejé llevar” y “Te fallé”.

Cazzu y Christian Nodal. (Chris Pizzello/Invision/AP)

Nodal se sentó frente a la cámara de su celular, según dijo “por respeto a mi ex pareja, por respeto a mi hija,por respeto a mi actual pareja, quería salir a darle un poco de contexto. Primero que nada Julieta es una persona que amo, que tiene mi respeto para toda la vida”, agregó.

Dijo que por el hecho de que ambos son personas públicas y artistas, eso no lo excluye de la vida misma. “El amor no siempre funciona. Nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible, fue un amor que nos dió el regalo más precioso que nos pudo haber llegado en la vida, lo más hermoso que pudimos haber hecho juntos, que es Inti, mi hija, que por siempre voy a amar, que por siempre voy a cuidar.

Aclaró con la mirada fija a la cámara que no hubo terceros en la relación que concluyó con su anterior pareja. “En esa relación nunca jamás existieron terceros, jamás hubo una infidelidad, simplemente a veces el amor no funciona y ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa, con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando y lo estamos disfrutando, estamos viviendo la experiencia”, dijo en referencia a Ángela Aguilar.

Igualmente, Nodal ofreció su agradecimiento a las personas que celebran la felicidad que hoy él está viviendo. “Quiero agradecer a todas las personas que se ponen feliz por mi, por lo que me está pasando. Estoy disfrutando de ustedes en un show, disfrutando mi carrera, disfrutando la vida mi parte como padre, mi parte como pareja hoy y muchas gracias a las personas que lo entienden y los amo mucho, los amo mucho”, dijo Nodal y finalizó con una frase que hemos oídos decir a Ángela en innumerables ocasiones “Muchas gracias por tanto”.

Ángela Aguilar y su famoso padre, mantienen una relación muy cercana, tanto en lo profesional como en lo personal. (Tommy Calle)

¿Cómo y cuándo comenzó la relación entre Christian y Ángela?

Hay que recordar que hace 6 años, cuando Nodal ni siquiera tenía tatuajes en la cara asistió como invitado especial de Pepe Aguilar a formar parte de la gira de “Jaripeo sin Fronteras” y en esa oportunidad Nodal cantó en el entonces llamado Staples Center (hoy Crypto.com Arena) de Los Ángeles y fue ahí donde Nodal compartió muy de cerca con Ángela, Pepe y Leonardo.

Para ese entonces, Christian Nodal tenía 19 años y en pleno 2018, Pepe lo presentó en el escenario de “Jaripeo Sin Fronteras” como “un joven que en pleno 2018 está haciendo historia. Jaripeo sin Fronteras orgullosamente presenta a Christian Nodal”, dijo el padre de Ángela frente al público angelino.

Para esa presentación, Pepe ofreció una conferencia de prensa en Los Ángeles , donde además de sus dos hijos también estaba presente Nodal. También, asistieron juntos Christian y Ángela a la gira promocional en emisoras de radio por lo que la convivencia fue muy marcada entre Nodal y Ángela.

Para ese entonces, Ángela apenas tenía 14 años, cinco menos que Christian, quien apenas estaba alcanzando el reconocimiento de la audiencia tras la oportunidad que le estaba ofreciendo Pepe para salir de gira con ellos. Ya para ese momento, Ángela, apesar de la diferencia de edad, ya estaba sintiendose atraída por el joven cantante, con quien comenzó una bonita amistad que terminó inclinándose en una ilusión romántica juvenil.

En una reciente publicación, Ángela mencionó que la relación que hoy mantiene con Nodal no es algo nuevo, lo que indica que para el 2018 ya ella había volteado a ver a Nodal, pero por cuestiones de edad, era algo que posiblemente no iba a ser bien visto y por esos decidieron dejar en pausa la relación. “No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, fue lo que publicó la intérprete de “Que agonía” y “Contigo en la distancia”.

En julio de 2020 Ángela y Christian coincidieron en el escenario de Premios Juventud para cantar juntos un tributo a la música mexicana que fue producido por Pepe Aguilar. En la emotiva colaboración, Ángela y Christian se volvieron a reunir después de mucho tiempo e interpretaron a dueto el clásico ‘Volver”, Volver” y casualmente también cantaron el tema “Sombras nada más”, el clásico de Javier Solís que habla de “las sombras nada más que hay entre tu amor y mi amor”. Otro de los temas que interpretaron, pero ya sumándose el cantante Pipe Bueno, fue “Mi gusto es”, de Antonio Aguilar, y un cierre con el tema “Cielito Lindo”, en cuya introducción se oyó la voz en off del mismísimo Pepe Aguilar diciendo “Echenle muchachos. Esa es mi hija…” y luego agrega un mensaje de advertencia dirigido a Nodal. “Mucho cuidado muchachito”, mientras Ángela volteaba a ver a Christian con una sonrisa.

El 12 de noviembre de ese mismo año, la pareja lanzó el tema “Dime cómo quieres” , una canción que habla de cómo el protagonista intenta conquistar el corazón de una rancherita tras haberla visto pasar a pesar de ser un picaflor y que ella tenga un padre celoso.

La estrofa que interpreta Ángela es como una advertencia hacia un galán que la intenta pretender y conquistarla con rosas, serenatas y palabras bonitas, aunque ella le responde que “no soy de esas facilitas como aquellas muchachitas con las que yo siempre te he mirado andar” y que ni las serenatas le van a alcanzar porque “como quiera te va a correr mi papá”.

El tema cuya letra fue compuesta por Christian Nodal y Edgar Barrera, pareciera que cuenta su propia historia de amor y una realidad paralela a lo que hoy los une sentimentalmente.

“Es un relato de ficción, la actuamos. A mi papá (Pepe Aguilar) le gustó mucho, pero algo muy lindo fue que le pusimos la canción a mi abuela (Flor Silvestre) y le brillaron los ojos y dijo: ‘esta es la canción que se necesita escuchar, para todos los jóvenes de hoy’”, contó Ángela en una entrevista con Reforma y que fue reproducida por Los Angeles Times el 12 de noviembre de 2020.

Por su parte, Nodal, quien para ese entonces tenía una relación con la cantante Belinda, dijo en ese entonces a Reforma que esa “es otra manera de ver el amor, todo ha cambiado, la humanidad en general está muy cambiada. Se perdieron muchos valores, muchas cosas, pero así como hay cosas buenas y malas, la tecnología nos ayuda para algo, pero nos perjudica para otras cosas. ese romance a la antigua sí me parece muy lindo”.

Aneliz Álvarez, madre de Ángela Aguilar, tiene una relación muy cercana con su hija. Y seguramnete ella fue la primera en enterarse de los sentimientos de Ángela hacia Christian. (Cortesía familia Aguilar )

Lo interesante de todo esto que surge alrededor de la historia del tema y de lo que significó para ambos, es que la canción recién la pudieron cantar en vivo el pasado 27 de mayo de 2023 en el Foro Sol en la Ciudad de México , donde Ángela asistió como invitada especial de Nodal a su concierto para interpretar a dúo el tema “Dime como quieres”. Este tema hizo historia en la música regional mexicana al lograr para ese entonces más de 649M de views en YouTube, más de 2M de streams en spotify y logrando convertirse en un vídeo viral en Tik Tok y más.

La última vez que coincidieron en un evento público en el 2023 fue durante los Latin Grammy que se celebraron en Sevilla, España, donde Nodal asistió con la madre de su hija, mientras que Ángela acudió junto a sus padres. Nodal y Ángela no actuaron juntos en el escenario de los premios de la academia, pero si estuvieron en el mimso evento, pero con sus propias agendas.

En lo que va de año, Christian ha estado de gira y durante su reciente presentación en el Auditorio Nacional de la ciudad de México, algunas cámaras pudieron capturar tras bastidores a su publicista y detrás de ella se observa recargada en su hombro a Ángela Aguilar quien estaba con una gorra negra disfrutando del show de su actual pareja sentimental. También han publicado que los vieron juntos en algunos eventos y presentaciones.

Todo parece indicar que el nuevo romance de la industria musical latina seguirá sorprendiendo a los fans de ambos y sus familias ya que Nodal tiene una muy buena relación con el papá de Ángela que seguramente ya no lo va a correr como dice la canción. Lo que está en duda es saber si Pepe y Aneliz estaban al tanto de esta relación, pues Ángela vive sola desde hace un año en el apartamento de Houston, Texas que tiene Pepe y desde donde en algunas ocasiones hemos hecho conexión via Zoom para hablar de los proyectos de Ángela.