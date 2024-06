Manu Chao tiene una nueva canción, y es más profunda de lo que parece

Show more sharing options

En el plano de los lanzamientos, el hombre se toma definitivamente las cosas con calma. Hasta hace unos días, las últimas canciones que había dado a conocer propiamente como solista a manera de conjunto se encontraban en un álbum cuya fecha de salida se remonta al 2007.

Es por eso que los fans de Manu Chao deberían estar felices de contar ahora con una nueva composición grabada de su ídolo. Se titula “Viva tú”, lleva ritmo de rumba, tiene un video oficial en la cuenta del artista en YouTube y, a primera vista (o más bien audición), se aleja del lado más combativo de un sujeto que puede llegar a ser muy contestatario para colocarse del lado de sus creaciones más ligeras y románticas.

Sin embargo, una lectura más detenida de la letra -que, en efecto, es sumamente sencilla- lleva a descubrir que el cantautor franco-español que ha abogado anteriormente por los inmigrantes y los oprimidos habla aquí de enamorarse de mujeres trabajadoras y esforzadas, como panaderas, vendedoras de boletos del metro y barrenderas, y no de las típicas chicas lindas o con traseros abultados que acaparan los piropos proferidos por los intérpretes del pop comercial y del reggaetón.

El video, por su parte, mantiene la calidez y la intención de la letra al mostrar a personas comunes y corrientes que se reúnen en las calles de Barcelona para bailar bajo la influencia de la música que es interpretada por Chao con su guitarra acústica. Varias de las imágenes aparecen sometidas a una técnica de animación que les quita intencionalmente realismo, aunque el lugar es plenamente reconocible.

Pero lo más importante es que “Viva tú” es el primer sencillo de un nuevo álbum que debe lanzarse antes de que termine este año, lo que sería incluso más emocionante en vista de que, pese a que en el 2022 se editó un trabajo hecho en colaboración con el músico catalan Chalart58, la producción individual más reciente de nuestro amigo hasta la fecha sigue siendo “La Radiolina”, que vio la luz hace 17 años.

Aunque nació en París como producto de la unión de un vaso y una gallega que huían de la Guerra Civil Española, y que fue allí donde fundó la mítica banda Mano Negra, Chao es un artista realmente internacional que habla y escribe en varios idiomas y cuyo mensaje de solidaridad y de paz ha pegado fuertemente en Latinoamérica.

Hasta donde sabemos, el ex Mano Negra no ha pisado escenarios de Estados Unidos desde el 2007, cuando hizo por aquí una gira que lo llevó a participar en el Festival de Coachella, por lo que es de esperar que decida regresar una vez que el disco se encuentre a la venta (aunque imaginamos que este no es precisamente su país favorito). Por el momento, se encuentra completamente dedicado a una extensa gira europea que se extenderá al menos hasta agosto.