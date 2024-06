Premios Juventud 2024: Maluma, Carin León y Peso Pluma son los más nominados con 7 cada uno

( Rodrigo Vidal/ Getty Images for Univision )

Carin León, Maluma y Peso Pluma se colocaron como los artistas más nominados a los Premios Juventud 2024 con siete estatuillas cada uno y que este año regresarán para celebrarse nuevamente en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico el próximo jueves 25 de julio.

Carin León está nominado en la categoría a Artista Premios Juventud Masculino, La Mezcla Perfecta (con dos temas), Mejor Canción Regional Mexicana, Mejor Colaboración Regional Mexicana, Mejor Fusión Regional Mexicana y Mejor Álbum Regional Mexicano.

Entre tanto, Peso Pluma lo hace en los apartados a Artista Premios Juventud Masculino (Premios Juventud Male Artist), La Mezcla Perfecta, Mejor Urban Track, Mejor Mezcla Urbana Mejor Colaboración Regional Mexicana, Mejor Fusión Regional Mexicana y Mejor Álbum Regional Mexicano, mientras que el colombiano Maluma destaca igualmente en las categorías a Artista Premios Juventud Masculino, La Mezcla Perfecta, Colaboración OMG, Mi “Dance Track”, Mejor Canción Pop/Urbano, Mejor Álbum Pop/Urbano y Mejor Fusión Regional Mexicana.

Peso Pluma también logró 7 nominaciones Premios Juventud 2024. (UNIVISION)

En esta nueva edición de Premios Juventud, las colombianas Karol G y Shakira se unieron a las nominaciones con seis, la angelina Becky G y el Grupo Frontera lograron cinco nominaciones por lado, mientras que Fuerza Regida, Manuel Turizo, Bizarrap, Farruko, Feid, Ozuna y Bad Bunny destacaron con 4 menciones cada uno.

Con 3 nominaciones cada uno figuran los músicos Anitta, Carlos Vives, Eden Muñoz, Emilia, Gabito Ballesteros, Juan Luis Guerra, Los Ángeles Azules, Maria Becerra, Marshmello, Myke Towers, prince Royce, Sebastián Yatra, Young Miko y el actor de telenovelas Daniel Elbittar.

Entre los artistas que recibieron dos nominaciones aparecen en la lista artistas como Angela Aguilar, Christian Nodal, Chencho Corleone, Kali Uchis, Kany García, Chayanne, Alejandro Fernández, Camilo, Cardi B, Don Omar, J Balvin, Juanes, Raw Alejandro, Ana Bárbara y las actrices Angelique Boyer y Claudia Martin, entre muchos otros.

Carin León es uno de los tres más nominados de la edición nueva edición de Premios Juventud 2024 con 7postulaciones. (Carlos Ruiz/UNIVISION)

Más allá de la música, la televisión y el streaming que regularmente galardonan, este año Premios Juventud ha decidido ofrecer nuevas categorías destinadas a los creadores de contenido, aquellos que se han dado a conocer a través de las redes sociales y que están causando impacto entre la juventud. Estos apartados son Creator Del Año, que reconoce a representantes de la cultura en las redes; Creator Que Me Inspira, que celebra a aquellos que generan contenido que impulsa a otros a través de la inspiración; Creator Con Causa, que honrará a influencer que dedican su contenido en las redes a defender causas sociales y crear conciencia y Mejor LOL, que reconoce a creadores que a través del humor y simpatía generan risas y alegría a sus seguidores.

Estos creadores de contenido en español han sido seleccionados de acuerdo al alcance que han registrado y que mantienen una participación de su audiencia e impacto dentro de los Estados Unidos.

Como ha ocurrido en las ediciones anteriores a lo largo de dos décadas, Premios Juventud ofrecerá categorías especiales y reconocimientos como el de “Agentes de Cambio”, que resaltan la labor de aquellos jóvenes emprendedores y artistas que contribuyen desinteresadamente en tratar de crear un mundo mejor para la juventud y sus intereses.

Christian Nodal obtuvo dos nominaciones a Premios Juventud igual que su novia Ángela Aguilar. (UNIVISION)

Para esta edición 21 cuyo lema de Premios Juventud es “Atrévete a Más”, los conductores elegidos por la producción son la influencer y cantante venezolana Lele Pons, la presentadora del El Gordo y la Flaca, la dominicana Clarissa Molina y el reggaetonero puertorriqueño Wisin.

Premios Juventud que se ha caracterizado por ser una plataforma que reconoce a jóvenes artistas por sus logros extraordinarios la música, y también a otros que aportan su arte a la sociedad y que ahora suman a los creadores de contenido más influyentes, se transmitirá por la cadena Univisión desde las 7pm ET/6pm CT. el 25 de julio desde la “Isla del Encanto”. Puerto Rico.

Ángela Aguilar logró dos niminaciones a Premios Juventud 2024. (Sergio Valenzuela/UNIVISION)

Toda la lista de nominados

CATEGORÍA MUSICAL

Artista Premios Juventud Masculino

BAD BUNNY

CARÍN LEÓN

MALUMA

PESO PLUMA

SEBASTIÁN YATRA

Maluma tiene 7 nominaciones a Premios Juventud 2024. (PHBERNAL/UNIVISION)

Artista Premios Juventud Femenina

ANITTA

BECKY G

KAROL G

MARIA BECERRA

SHAKIRA

Grupo o Dúo Favorito del Año

FUERZA REGIDA

HA*ASH

LOS ÁNGELES AZULES

MAU Y RICKY

REIK

La Nueva Generación Femenina

ELA TAUBERT

J NOA

JOAQUINA

RAINAO

ZHAMIRA ZAMBRANO

La Nueva Generación Masculina

CHRISTIAN ALICEA

DEI V

IZAAK

JERE KLEIN

LOS ESQUIVEL

LUAR LA L

LUCK RA

MILO J

OMAR COURTZ

VENESTI

Gabito Ballesteros. (UNIVISION)

La Nueva Generación Regional Mexicano

CHINO PACAS

DELILAH

GABITO BALLESTEROS

JASIEL NUÑEZ

MICHELLE MACIEL

NATHAN GALANTE

OSCAR MAYDON

XAVI

Los Mejores Beatmakers

BIG ONE

BIZARRAP

CHRIS JEDI

EDGAR BARRERA

GABY MUSIC

MAG

OVY ON THE DRUMS

SKY ROMPIENDO

TAINY

ZECCA

La Mezcla Perfecta

ALV - ARCÁNGEL & GRUPO FRONTERA

BELLAKEO - PESO PLUMA & ANITTA

COSAS DE LA PEDA - PRINCE ROYCE FT. GABITO BALLESTEROS

DE LUNES A LUNES - MANUEL TURIZO & GRUPO FRONTERA

EL JEFE - SHAKIRA & FUERZA REGIDA

EN ESTA BOCA - KANY GARCÍA & YOUNG MIKO

LAS MUJERES - CARLOS VIVES & JUANES

NI ME DEBES NI TE DEBO - CARÍN LEÓN & CAMILO

POR EL CONTRARIO - BECKY G, ÁNGELA AGUILAR & LEONARDO AGUILAR

SEGÚN QUIÉN - MALUMA & CARÍN LEÓN

Prince Royce y Gabito Ballesteros están nominados en la categoría Mezcla Perfecta. (Sony)

Colaboración OMG

ELULAR - NICKY JAM, MALUMA & THE CHAINSMOKERS

CONTIGO - KAROL G & TIËSTO

DIENTES - J BALVIN, USHER & DJ KHALED

ESTA VIDA - MARSHMELLO & FARRUKO

FREAK 54 (FREAK OUT) - PITBULL & NILE RODGERS

K-POP - TRAVIS SCOTT, BAD BUNNY & THE WEEKND

MUÑEKITA - KALI UCHIS, EL ALFA & JT

NIÑA BONITA - FEID & SEAN PAUL

PUNTERÍA - SHAKIRA & CARDI B

VOCATION - OZUNA & DAVID GUETTA

Girl Power

1. EN ESTA BOCA - KANY GARCÍA & YOUNG MIKO

2. LA_ORIGINAL.MP3 - EMILIA & TINI

3. LABIOS MORDIDOS - KALI UCHIS & KAROL G

4. NADA DE TI - ANA BÁRBARA & MAJO AGUILAR

5. PUNTERÍA - SHAKIRA & CARDI B

Mi “Dance Track” Favorito

1. CELULAR - NICKY JAM, MALUMA & THE CHAINSMOKERS

CONTIGO - KAROL G & TIËSTO

3. DIENTES - J BALVIN, USHER & DJ KHALED

4. ESTA VIDA - MARSHMELLO & FARRUKO

5. LA_ORIGINAL.MP3 - EMILIA & TINI

6. LAS BABYS - AITANA

7. RAUW ALEJANDRO: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 56 - BIZARRAP & RAUW ALEJANDRO

8. VOCATION - OZUNA & DAVID GUETTA

Mejor Urban Track

1. FUNK RAVE - ANITTA

2. LALA - MYKE TOWERS

3. MONACO - BAD BUNNY

4. NIÑA BONITA - FEID & SEAN PAUL

5. QLONA - KAROL G & PESO PLUMA

6. UN CIGARRILLO - CHENCHO CORLEONE

Mejor Mezcla Urbana

1. BUBALU - FEID & REMA

2. BORRACHO Y LOCO - YANDEL & MYKE TOWERS

3. QUEMA - RYAN CASTRO, PESO PLUMA & SOG

4. PODEMOS REPETIRLO - DON OMAR & CHENCHO CORLEONE

5. TUCU - OZUNA & AMARION

Mejor Álbum Urbano

1. ATT. - YOUNG MIKO

2. COSMO - OZUNA

3. FOREVER KING - DON OMAR

4. LVEU: VIVE LA TUYA...NO LA MIA - MYKE TOWERS

5. MAÑANA SERÁ BONITO (BICHOTA SEASON) - KAROL G

6. MOR, NO LE TEMAS A LA OSCURIDAD - FEID

7. NADIE SABE LO QUE VA A PASAR MAÑANA - BAD BUNNY

8. SOL MARÍA - ELADIO CARRIÓN

Mejor Canción Pop/Urbano

1. BONITA - DADDY YANKEE

2. COCO LOCO - MALUMA

3. CORAZÓN VACÍO - MARIA BECERRA

4. NO TE ENAMORES DE ÉL - DANNY OCEAN

5. PASA_JE_RO - FARRUKO

6. UNA NOCHE SIN PENSAR - SEBASTIÁN YATRA

Mejor Colaboración Pop/Urbano

1. ARRANCA - BECKY G FT. OMEGA

2. BABY HELLO - RAUW ALEJANDRO & BIZARRAP

3. COPA VACÍA - SHAKIRA & MANUEL TURIZO

4. ESTA VIDA - MARSHMELLO & FARRUKO

5. MANOS FRÍAS - MAU Y RICKY, REIK & BEÉLE

6. VAGABUNDO - SEBASTIÁN YATRA, MANUEL TURIZO & BEÉLE

Mejor Álbum Pop/Urbano

1. .MP3 - EMILIA

2. BAILEMOS OTRA VEZ - CHAYANNE

3. DON JUAN - MALUMA

4. LAS MUJERES YA NO LLORAN - SHAKIRA

5. SINCERÁNDOME - CARLOS RIVERA

Tropical Hit

1. BAILANDO BACHATA - CHAYANNE

2. BANDIDO - LUIS FIGUEROA

3. MAMBO 23 - JUAN LUIS GUERRA 4.40

4. ME ENRD - PRINCE ROYCE

5. PUNTA CANA - MARC ANTHONY

Tropical Mix

1. EL YATE (VERSIÓN SALSA) - LENNY TAVÁREZ & SERGIO GEORGE

2. LAS MUJERES - CARLOS VIVES & JUANES

3. NO ES NORMAL - VENESTI, NACHO & MAFFIO

4. PLIS - CAMILO & EVALUNA MONTANER

5. SI TÚ ME QUIERES - FONSECA & JUAN LUIS GUERRA 4.40

Mejor Álbum Tropical

1. CLÁSICOS DE LA PROVINCIA 30 AÑOS (REMASTERED & EXPANDED) - CARLOS VIVES

2. LLAMADA PERDIDA - PRINCE ROYCE

3. RADIO GÜIRA - JUAN LUIS GUERRA 4.40

4. VOY A TI - LUIS FIGUEROA

5. YO - CHRISTIAN ALICEA

Mejor Canción Regional Mexicana

1. COMO QUIERAS QUIERO - EDEN MUÑOZ

2. DIOS BENDIGA NUESTRO AMOR - BANDA EL RECODO DE CRUZ LIZÁRRAGA

3. INDISPENSABLE - CARÍN LEÓN

4. LA DIABLA - XAVI

5. NO ES QUE ME QUIERA IR - ALEJANDRO FERNÁNDEZ

6. NO SE VALE - EDWIN LUNA Y LA TRAKALOSA DE MONTERREY

7. OBSESIÓN - INTOCABLE

8. TE QUIERO VER - LA MAQUINARIA NORTEÑA

9. UN CUMBIÓN DOLIDO - CHRISTIAN NODAL

10. VENGO DE VERLA - CALIBRE 50

Mejor Colaboración Regional Mexicana

1. ALCH SI - CARÍN LEÓN & GRUPO FRONTERA

2. CCC - MICHELLE MACIEL & EDEN MUÑOZ

3. CUMBIA TRISTE - LOS ÁNGELES AZULES & ALEJANDRO FERNÁNDEZ

4. LADY GAGA - PESO PLUMA, GABITO BALLESTEROS & JUNIOR H

5. SANTO PATRÓN - BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA & FUERZA REGIDA

Mejor Fusión Regional Mexicana

1. DE LUNES A LUNES - MANUEL TURIZO & GRUPO FRONTERA

2. EL AMOR DE MI VIDA - LOS ÁNGELES AZULES & MARIA BECERRA

3. PESO PLUMA: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 55 - PESO PLUMA & BIZARRAP

4. POR EL CONTRARIO - BECKY G, ÁNGELA AGUILAR & LEONARDO AGUILAR

5. SEGÚN QUIÉN - MALUMA & CARÍN LEÓN

Mejor Álbum Regional Mexicano

1. COLMILLO DE LECHE - CARÍN LEÓN

2. COMO EN LOS VIEJOS TIEMPOS - EDEN MUÑOZ

3. EL COMIENZO - GRUPO FRONTERA

4. ESQUINAS - BECKY G

5. EXÓTICO (DELUXE) - LA MAQUINARIA NORTEÑA

6. FORAJIDO EP2 - CHRISTIAN NODAL

7. GÉNESIS - PESO PLUMA

8. MODUS OPERANDI - INTOCABLE

9. PA LAS BABY’S Y BELIKEADA - FUERZA REGIDA

10. TIEMPO AL TIEMPO - CALIBRE 50

CATEGORÍA DIGITAL/SOCIAL

Creator Del Año

1. BASI CERDAN

2. DANI VALLE

3. TAMMY PARRA

4. WENDY GUEVARA

5. YERI MUA

Creator Que Me Inspira

1. CARLOS EDUARDO ESPINA

2. DANIEL HABIF

3. NILDA CHIARAVIGLIO

4. SOFIA BELLA

5. VANESA AMARO

Creator con Causa

1. ALEXIS OMMAN

2. JAKE CEJA

3. JUAN GONZALEZ

4. JUIXXE

5. MANUEL NUÑEZ

Mejor LOL

1. ANDRES JOHNSON

2. JEZZINI

3. KARLA DE LA TORRE

4. LA JOSE

5. MR. CHUY

CATEGORÍA TV & STREAMING

Mi Actor Favorito

1. DANIEL ELBITTAR – EL AMOR NO TIENE RECETA

2. EMMANUEL PALOMARES – PERDONA NUESTROS PECADOS

3. GABRIEL SOTO – VENCER LA CULPA

4. MARCUS ORNELLAS - ETERNAMENTE AMÁNDONOS

5. MATÍAS NOVOA – CABO

Mi Actriz Preferida

1. BÁRBARA DE REGIL – CABO

2. CAROLINA MIRANDA - TIERRA DE ESPERANZA

3. CLAUDIA MARTÍN – EL AMOR NO TIENE RECETA

4. COCO MÁXIMA – EL AMOR NO TIENE RECETA

5. LIVIA BRITO – MINAS DE PASIÓN

Me Enamoran

1. ANGELIQUE BOYER Y DANIEL ELBITTAR – EL AMOR INVENCIBLE

2. CAROLINA MIRANDA Y ANDRÉS PALACIOS – TIERRA DE ESPERANZA

3. CLAUDIA MARTÍN Y DANIEL ELBITTAR – EL AMOR NO TIENE RECETA

4. LIVIA BRITO Y OSVALDO DE LEÓN – MINAS DE PASIÓN

5. MARCUS ORNELLAS Y ALEJANDRA ROBLES GIL – ETERNAMENTE AMÁNDONOS