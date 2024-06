The Warning es el grupo femenino y regiomontano de rock que se ha convertido en un fenómeno internacional

Esta semana, las integrantes de The Warning parecían estar por todos lados en el Sur de California. El miércoles por la noche, ofrecieron un concierto privado en el mítico club Whisky A Go-Go de West Hollywood, ante una multitud pequeña pero absolutamente entusiasta en la que se confundían representantes de la industria y fans afortunados.

Dos días después, cuando salí a almorzar cerca del lugar en el que vivo y pasé por casualidad al lado de la tienda de música Fingerprints, ubicada en Long Beach, vi una larga fila de personas que llevaban camisetas del grupo. Al acercarme, me enteré de que ellas mismas estaban adentro, ofreciendo una sesión de firma de discos dedicada a promocionar su nueva producción, “Keep Me Fed”, que se puso a la venta ese día.

Pese a que las integrantes de The Warning -que, dicho sea de paso, son hermanas- destilan juventud (su rango de edades va desde los 19 hasta los 24 años), la discografía que ostentan habla de una amplia experiencia musical, porque se encuentra conformada por cuatro álbumes -”XXI Century Blood (2017), “Queen of the Murder Scene” (2018), “ERROR” (2022)” y “Keep Me Fed”- y dos EPs -”Escape the Mind” (2015) y “MAYDAY” (2021)-.

Durante el show del Whisky, las muchachas regiomontanas se comunicaron en español con la audiencia antes de presentar “Qué más quieres”, su nuevo tema en nuestro idioma. Pero el alcance que están teniendo en los últimos tiempos es definitivamente internacional, lo que tiene que ver no solo con el estilo que practican (un rock fuerte pero accesible), sino también con el hecho de que la mayoría de sus canciones se encuentran en inglés.

Anuncio

“Estábamos bien chiquitas cuando empezamos, por lo que las canciones que conocíamos eran clásicas del rock que estaban en inglés”, nos dijo la vocalista y guitarrista Daniela Villareal durante una entrevista concedida en el mismo local. “No fue una decisión ejecutiva hacer las nuestras en ese idioma, pero siempre hemos sido partidarias de crear música de manera honesta y auténtica, y eso es lo que nos provocaba”.

“De todos modos, incorporar el español es algo que nos interesa muchísimo, porque es lindo poder representar a México en escenarios internacionales y escuchar a gente cantando nuestras letras en español aunque estemos en un escenario de Japón, como nos acaba de suceder”, añadió la artista.

El momento creativo

En lo que respecta a las letras, la autora principal es Paulina, que es la que suele llegar a los ensayos con ideas musicales bastante desarrolladas. Sin embargo, en el nuevo álbum, las chicas trabajaron por primera vez el lado compositivo con escritores extranjeros y directamente anglosajones.

“Creo que se trató de una experiencia muy diferente [a la habitual], pero también de algo que nos abrió muchísimas puertas creativas”, dijo la baterista Paulina. “Hizo que nos saliéramos de nuestra zona de confort y empezáramos a escuchar las influencias de otros, lo que ellos piensan, lo que han vivido y el modo en que se aproximan a temas que podemos ver de otro modo. Fue algo que nos empujó a escribir de una manera más clara, diría yo”.

Anuncio

Resulta interesante saber si el paso del tiempo ha hecho que estas rockeras mexicanas mejoren su dominio del inglés en relación a la composición de letras, pese a que todas ellas estuvieron desde muy pequeñas en una escuela bilingüe (el Liceo de Monterrey Redwood) y manejan de manera fluida la lengua de Shakespeare, como lo han demostrado durante sus numerosas entrevistas con medios anglosajones.

“Vimos también mucha televisión en inglés, y eso nos ayudó”, dijo Paulina. “Pero cuando escuchas nuestras primeras letras, te das cuenta de que apenas le estábamos agarrando la onda al idioma. Y si ves entrevistas antiguas, notarás que la manera en que hablábamos en esa época era más de principiantes. Hemos estado practicando mucho”.

La baterista aseguró además que las ideas que tienen surgen originalmente en español, lo que hace que el proceso de adaptación y de traducción no resulte sencillo. “Por lo tanto, en este caso, cuando empezamos a trabajar con personas que no hablan en nuestra lengua, no sabíamos cómo explicarles lo que queríamos lograr en inglés”, detalló.

La bajista Alejandra Villareal en vivo. (August Suchecki / Universal Music Group)

En otro camino

Nuevamente, no debería ser raro que una persona que creció escuchando rock en inglés, que aprendió ese idioma desde la infancia y que decidió inclinarse por la práctica musical decida hacer rock en inglés. En términos generales, la única banda en español que hemos encontrado citada por estas chicas en su lista de artistas favoritos es Eruca Sativa, procedente de Argentina y enmarcada en el ámbito alternativo.

Anuncio

En esos términos, tampoco hubiera tenido sentido que se hubieran inclinado por el género norteño que tanto se escucha en el estado de Nuevo León o que hubieran optado por la fusión practicada por agrupaciones de la zona como El Gran Silencio, Inspector y Control Machete.

“Crecimos con la música que escuchaba nuestro papá, es decir, Queen, Pink Floyd, AC/DC y Muse”, dijo Daniela. “Por eso, al momento de elegir nuestros instrumentos, lo que quisimos componer fue rock de esa clase”.

“Pero el rock mexicano ha estado muy presente en nuestras vidas”, aseveró la bajista Alejandra. “Crecimos allí, por lo que escuchábamos también a Café Tacvba, a Kinky y a Maná. Y no solo en la radio o en las fiestas; hemos ido a conciertos de Kinky, de Café Tacvba y de Molotov”.

Amantes y detractores

A estas alturas, cualquiera que esté más o menos activo en las redes sociales habrá escuchado hablar de The Warning, una banda que tiene tanto una celosa legión de seguidores dispuesta a defenderla a capa y a espada como un contingente abultado de ‘haters’ a los que no les gusta su estilo, su uso del inglés, su origen supuestamente privilegiado y, por supuesto, el hecho de que sean mujeres jóvenes, lindas y exitosas.

“Yo creo que los puristas del rock existen en todas las culturas, no solo en México y en Latinoamérica”, dijo Paulina cuando le mencionamos el asunto. “Nosotras lo vivimos mucho en México porque empezamos muy chiquitas. Estábamos siguiendo simplemente nuestra pasión, y había gente que decía: ‘No, no se lo merecen, no deben estar ahí, no nos deben estar representando’”.

Según la baterista, la única meta que tenían era compartir su arte con las personas que quisieran escucharlas. “Entonces, a pesar de que la gente se pueda quejar de lo que hacemos, porque lo comparan con algo que pudo haber existido en otro tiempo, sentimos más apoyo que quejas”, afirmó.

Anuncio

“El rock no tiene que seguir sonando igual a como sonaba hace no sé cuánto tiempo, pero sigue estando muy presente, justamente porque ha evolucionado y porque esa es su naturaleza”, dijo Alejandra, quien tenía solo 9 años cuando se fundó la agrupación.

Hablando de evolución, pese a que sigue siendo un álbum de rock al cien por ciento, “Keep Me Fed” incluye incursiones en terrenos que podrían ser incluso más controvertidos en vista de todo lo dicho, como es el caso de “More”, una pieza con fuertes pinceladas electrónicas y rítmicas.

“Estamos super enamoradas del rock”, retomó Daniela. “Obviamente, en este nuevo álbum, exploramos mucho más. Dijimos: ‘A ver qué tanto de lo que escuchamos podemos insertar en nuestra propuesta sin dejar de sonar poderosas”.

“El rock es nuestra raíz y lo va a seguir siendo”, dijo Paulina. “Las cosas distintas que se escuchan en este álbum provienen de subgéneros del rock, como es el caso de ‘More’, que puede estar un poquito más afuera de lo que nosotros acostumbramos pero que, en vivo, suena muy rockera, muy pesada”.

En términos generales, lo que hace The Warning podría ser definido como hard rock con tendencias contemporáneas. Pero la definición misma puede ser problemática. “Es difícil clasificar estas cosas, porque los puristas dicen que no, que no hacemos eso”, precisó la baterista. “Nosotras siempre decimos que es rock, y que cada quien lo describa como quiera”.

La banda tras su concierto privado en el auditorio de West Hollywood. (August Suchecki / Universal Music Group)

Anuncio

Distancias y confesiones

“Qué más quieres”, la única canción en español del nuevo álbum, habla de una relación tóxica donde la persona dañina es la narradora, representada por una mujer. Pero las letras de The Warning también colocan a los personajes femeninos como víctimas de acciones masculinas negativas, aunque las rockeras aseguran que no todo lo que presentan es autobiográfico.

“Esa es una canción divertida en la que aparecemos como manipuladoras, pero, por favor, no es un reflejo de lo que nos pasa en la vida real”, precisó Paulina. “Por primera vez en lo que tiene que ver con nuestras canciones en español, nos dimos la oportunidad de no tomarnos demasiado en serio, de hacer algo que no tuviera un peso emocional muy fuerte”.

Sea como sea, el tema resulta un tanto ominoso, como lo es también “S!ck”, cuya letra incluye un segmento que dice “give me violence” (“dame violencia”). No estamos hablando de composiciones que hablen de rosas y de paraísos, reales o artificiales.

“Esa canción trata sobre tener miedo de haberte perdido una parte de tu vida”, dijo la bajista. “Como nosotros empezamos a trabajar de muy pequeñas, perdimos justamente una parte de nuestras vidas, en la que normalmente la gente comete errores, aprende de ellos y tiene el espacio necesario para aprender”.

Se habla mucho de los artistas que comienzan a desarrollar su oficio siendo niños y que, por lo tanto, no logran tener vidas saludables como adultos. Pero las Villareal son hermanas y hacen casi todo juntas, lo que tiene que tener ventajas y desventajas.

Carretera sin fin

Anuncio

Por otro lado, estar viajando todo el tiempo para ofrecer conciertos es definitivamente agotador, se tenga la edad que se tenga. El 5 de julio, inician una gira europea cuya primera parte concluirá el 6 de agosto, y el 30 de agosto, inician un recorrido estadounidense que se prolongará hasta el 28 de octubre y que incluirá una fecha en The Bellwether de Los Angeles, programada para el 9 de octubre.

“No vamos a mentir; es definitivamente pesado, pero sabemos lo que implica y estamos dispuestas a darlo todo por algo que nos encanta hacer”, señaló Daniela. “La idea es llegar a un nivel donde esto sea más fácil”.

“Hemos estado trabajando por muchísimos años para llegar a donde estamos ahorita”, dijo Paulina. “Estamos muy cansadas, pero ya estuvimos muy cansadas hace un año también. Lo mínimo que podemos hacer es aprovechar las oportunidades que están llegando y dar los pasos que estamos dando para poder descansar después”.

De hecho, “Hell You Call A Dream”, una de las composiciones del nuevo disco, puede ser interpretada como un comentario sobre las penurias que se sufren en tours tan extensos, aunque el título suene demasiado fatalista.

“Es algo que queríamos expresar después de tanto tiempo de estar dando conciertos, que es algo maravilloso, pero que no es todo lo que sucede”, dijo Daniela. “La gente no ve que estamos viviendo en un autobús, que no podemos ir al baño, que a veces no nos podemos ni bañar”.

“Son condiciones de vida que uno no está acostumbrado a tener, y que solo aceptas para poder seguir haciendo lo que realmente amas”, concluyó Paulina.