4 de Julio 2024: Dónde celebrar y disfrutar de los fuegos artificiales en Los Ángeles y sus alrededores

Este año la celebración del 4 de Julio será este jueves y los estadounidenses junto a los inmigrantes que han llegado a este país y que ya forman parte de esta nación, festejarán en familia el Día de la Independencia de los Estados Unidos de América.

La historia cuenta que todo se inició con la Guerra de la Independencia, un conflicto que enfrentó a las Trece Colonias británicas originales en América del Norte contra el Reino de Gran Bretaña entre 1775 y 1783, culminando con la derrota británica en la batalla de Yorktown y la firma del Tratado de París.

Luego el 2 de julio de 1776, el congreso continental votó a favor de la independencia y el 4 de julio los delegados de las Trece Colonias adoptaron la Declaración de la Independencia, un documento histórico que fue elaborado por Thomas Jefferson. Y a partir del año de 1776 hasta hoy en día, el 4 de julio se sigue festejando como el nacimiento de la independencia, aunque fue desde 1941 es considerada hasta la fecha como día feriado federal.

Sin embargo, este día se celebra en los hogares estadounidenses con reuniones familiares y comidas al aire libre, entre parrilladas, bebidas, la asistencia al desfile y culminando con la vista del colorido de los fuegos artificiales como una muestra del patriotismo estadounidense.

Y aquí te tenemos una lista de actividades que se realizan en nuestra área para celebrar el 4 de julio:

4 de Julio en el Grand Park

Se trata de la celebración gratuita más grande del 4 de julio en nuestra área. La fiesta se extenderá a lo largo de las seis cuadras de la ciudad que componen el Gloria Molina Grand Park con música en vivo y las mezclas de DJ Banga Brownin, DJ Jeremy Sole, DJ Francesca Harding y DJ Nu-Mark, quienes estarán amenizando el Backyard Stage. Además este 2024 la música la llevan al escenario del Front Yard artistas de la talla de Healing Gems, Tropa Mágica, Kati Hernandez KimBambula Cuban Dance & Music Ensemble, DJ Captain Planet y Grupo Soñador.

La diversión familiar te espera con actividades con el Soundbox Truck de DJ Potira y los socios comunitarios PlayLA, LA vs Hate, The Artsy Wagon y CleanLA. Regresa el “Super Slide” de fibra de vidrio de 90 pies de largo y 75 pies de altura que emociona a los asistentes de todas las edades. Los asistentes pueden llevar sus alimentos para hacer un picnic o si lo prefieren pueden disfrutar de la variedad de opciones que tienen los camiones de comida gourmet. El alcohol no está permitido en el parque y no se venderá en el evento. Y para cerrar disfruta de un deslumbrante espectáculo de luces de drones multicolores, las misma que fueron del deleite de grandes y chicos el año pasado.

Cuándo: 4 de julio, de 4 p.m. a 9:30 p.m.

Dónde: Gloria Molina Grand Park 200 N Grand Ave, Los Angeles, CA 90012

Admisión: Gratuita

Inf.: Aquí

Celebra la Independencia en el Hollywood Bowl con Harry Connick, Jr.

Harry Connick, Jr. subió por primera vez a un escenario a los cinco años, y desde entonces no ha dejado de sorprender al público. El ganador de un Grammy y un Emmy -por no hablar de Hollywood Bowl Hall of Famer- y su banda protagonizan tres emocionantes noches de canciones, fuegos artificiales y diversión, con Thomas Wilkins y los LA Phil.

Del 2 al 4 de Julio el espectáculo de fuegos artificiales en el Hollywood Bowl será con Harry Connick, Jr. quien llega para convertir la calebración estadounidense en una gran sala con emblemáticos temas del pop, éxitos clásicos y un poco de estilo con sabor a New Orleans. Serán tres noches de música y juegos pirotécnicos comenzan este martes 2 de julio. Las puertas se abren a als 5:30pm y la aventura comienza desde las 7:30p.m. Niños menores de 12 años pagan la mitad de precio. Se aplican límites de boletos.

The Hollywood Bowl. (Adam Latham / LA Phil)

Cuándo: 2, 3 y 4 de julio, las puertas abren a las 5:30p.m.

Dónde: Hollywood Bowl 2301 N Highland Ave Los Angeles, CA 90068

Admisión: Desde $87

Inf.: Aquí

4 de Julio en Knott’s Berry Farm

Este parque de atracciones ofrece uno de los mejores eventos del 4 de julio del área, con entretenimiento especial para toda la familia durante el día y espectaculares fuegos artificiales por la noche. Hay diversión desde el amanecer hasta el atardecer, incluido el renovado Campamento Snoopy, Ghost Town Alive. Todo el entretenimiento de verano de Knott’s Berry Farm se ofrecerá para mejorar su celebración del 4 de julio que se ilumina a las 9:30 p. m con el deslumbrante espectáculo de fuegos artificiales por el Día de la Independencia, donde los visitantes podrán presenciar una emocionante fanfarria de estallidos radiantes y destellos brillantes.

Knott’s Berry Farm (Allen J. Schaben/Los Angeles Times)

Cuándo: 4 de julio, todo el día

Dónde: 8039 Beach Blvd, Buena Park, CA 90620

Admisión: $59.99

Inf.: Aquí

4 de Julio en Universal Studios Hollywood

El parque temático Universal Studios Hollywood también estará celebrando el 4 de Julio con la oportunidad de que los visitantes puedan aprovechar para conocer el Super Nintendo World o el “Jurassic World” si es que todavía no lo han visitado. Este puede ser destino porque el espectáculo de Universal Studios Hollywood por el Día de la Independencia llega incluido con el precio de entrada al parque.

Las celebraciones del 4 de Julio se realizan el mismo martes. (Universal Studios)

Cuándo: 4 de julio, desde 8a.m.

Dónde: 100 Universal City Plaza, Universal City, CA 91608

Admisión: Desde $109

Inf.: Aquí

El 4 de Julio se extiende en Six Flags Magic Mountain

Six Flags Magic Mountain celebra el rojo, blanco y azul y ofrece a los visitantes la oportunidad de vivir emociones estadounidenses con la colección más grande de montañas rusas de clase mundial y cuatro noches de deslumbrantes fuegos artificiales. El espectáculo de fuegos artificiales comienza a las 9:15p.m. durante las tres noches de celebración y las mejores áreas para disfrutar la vista en el área de Full Throttle Plaza, DC UNIVERSE y Main Gate Plaza. La visualización de fuegos artificiales está incluida en el boleto de entrada al parque.

Un vista de la montaña rusa X2 en Six Flags Magic Mountain. (Six Flags Magic Mountain)

Cuándo: Del 4 al 6 de julio, todo el día

Dónde: 26101 Magic Mountain Parkway, Valencia, CA 91355.

Admisión: $64.99

Inf.: Aquí

4 de Julio en el Starlight Bowl Billy Nation y Mirage

En esta oportunidad la celebración del 4 de julio en Starlight Bowl es un concierto que celebra la música de Billy Joel. Se trata de Billy Nation que ofrece una experiencia de concierto auténtica y llena de energía. Con el piano de cola característico de Billy, un saxofón rugiente, ricas armonías y mucha participación de la audiencia, Billy Nation captura el rango estilístico de Billy con facilidad, desde himnos como ‘Piano Man’ hasta canciones rockeras como ‘You May Be Right’ y hermosas baladas como ‘Just the Way You Are.’ Billy Nation te hará sentir como si estuvieras experimentando uno de los conciertos de Billy Joel en su mejor momento, trayendo de vuelta la magia de esa era única de la música.

Fuegos artificiales sobre el anfiteatro Starlight Bowl en Burbank, California. (City of Burbank)

Además comparte el escenario con “Mirage”, que lleva el nombre del tercer álbum más vendido de la banda integrada por Michelle Tyler como Stevie Nicks, Bob Weitz como John McVie, Annie Boxell como Christine McVie, Gary Hagen como Lindsey Buckingham y Richard Graham como Mick Fleetwood.

Con sede en Los Ángeles, “Mirage” se ha ganado los máximos honores entre los artistas tributo, respaldada por AXSTV como una de “Las mejores bandas tributo del mundo” y elogiada de todo corazón por la “real” Stevie Nicks después de escuchar una actuación. La noche concluye con un espectáculo patriótico de fuegos artificiales.

Cuándo: 4 de julio, puertas abren a las 5:30p.m./ show 6:30p.m.

Dónde: Starlight Bowl 1249 Lockheed View Drive Burbank, CA 91501

Admisión: $17.25-$33.75

Inf.: Aquí

Desfile de Palisades y fuegos artificiales del 4 de Julio

La Asociación del Desfile de Americanismo de Palisades celebra una vez más su tradicional desfile y su espectáculo de música y fuegos artificiales. A través del apoyo de la comunidad a través de sus donaciones, la organización celebrará el Aniversario de Diamante al cumplirse la edición 75 del Desfile del 4 de julio de Palisades 2023. Las actividades comienzan a partir de las 2 p.m. y la ruta del desfile cubrirá el distrito comercial de Pacific Palisades. Entre las actividades estarán los eventos de niños en bicicletas (Kids on Bikes), los títeres patrióticos, grupos musicales, de actuación y mucho más.

Celebra el 4 de Julio (Li Anne Liew / Los Angeles Times)

El desfile comienza con paracaidistas descendiendo del cielo. Paseo de bandas en la Sunset Boulevard, entre Vía de la Paz y Drummond. Comienza en Vía de la Paz, sube hasta Sunset Boulevard, sigue por Sunset hasta Drummond Avenue, luego toma Drummond hasta Toyopa Drive, y avanza por Toyopa hasta terminar en Alma Real Drive y la entrada al Palisades Recreation Center.

Disfrute de una noche de fuegos artificiales y música en Palisades Charter High School. Se requieren boletos de compra anticipada por internet para ingresar al espectáculo de música y fuegos artificiales.

Cuándo: 4 de julio, desde 2p.m./ Fuegos artificiales de 6p.m. a 9p.m.

Dónde: El desfile inicia en Vía de la Paz, Pacific Palisades, CA y los fuegos artificiales en Palisades Charter High School 15777 Bowdoin St, Pacific Palisades, CA 90272

Admisión: El desfile (gratis), fuegos artificiales $10 adultos

Inf.: Aquí

4 de Julio en la ‘Ciudad del surf’ Huntington Beach

Es considerado el desfile más grande del 4 de julio al oeste del río Mississippi del 4 de Julio. Todas las actividades en la “Ciudad del Surf” inician a las 10 a. m. Las empresas locales, los autos clásicos, las porristas de Huntington Beach High School, el alcalde de Huntington Beach y más organizan un espectáculo para los residentes y visitantes. Habrá puestos de comida, maratón, puestos de venta de recuerdos y juegos mecánicos. La ruta de 2.5 millas comienza en Pacific Coast Highway y pasa por el muelle de Huntington Beach hasta Main Street. Los fuegos artificiales anuales sobre el océano se llevarán a cabo el mismo martes por la noche. Hay boletos para asientos reservados en el muelle y opciones VIP disponibles.

Cuándo: 4 de julio, desde 10a.m.

Dónde: 200 Main St. Huntington Beach, CA (Desfile y fuegos artificiales)

The Huntington Beach House 21601 E Pacific Coast Hwy, Huntington Beach, CA (Fiesta musical)

Admisión: Boletos para asientos reservados para ver los fuegos artificiales $28 y $43 VIP (aqui)

Inf.: Aquí

4 de Julio de fútbol en el Rose Bowl

El tradicional evento de fuegos artificiales por el 4 de Julio en el estadio del Rose Bowl ahora se ha convertido en el choque futbolistico en los equipos del LA Galaxy y el LAFC desde el añs pasado. El partido contará con el espectáculo de fuegos artificiales más antiguo de la costa oeste e incluirá homenajes a los veteranos. y disfrutar del deporte antes del partido en uno de los lugares más emblemáticos del mundo, diversión para toda la familia.

La cronología del evento incica que la 1:30 p.m. abre el estacionamiento, de las 2:30 p.m. a 6:30 p.m. se celebra el FanFest, a las 5:30 p.m. -se abren las puerta del estadio, a las 7:30 p.m. se inicia el partido y a las 9:45 p. m. comienza el espectáculo de fuegos artificiales por el Día de la Independencia.

Fuegos artificiales después del partido de LA Galaxy contra Los Angeles FC en un partido de fútbol de la MLS en el estadio Rose Bowl el martes 4 de julio de 2023 en Pasadena, CA. (Alex Gallardo/Los Angeles Times)

Cuándo: 4 de julio, 7:30 p.m.

Dónde: Rose Bowl 1001 Rose Bowl Dr Pasadena, CA 91103

Admisión: Desde $35

Inf.: Aquí

4 de julio en Long Beach

El paseo marítimo de Long Beach albergará espectaculares eventos de fuegos artificiales para el Día de la Independencia, incluido un espectáculo gratuito en el paseo marítimo del centro el 4 de julio y un evento con boleto, Big Bang on the Bay, que es una fiesta en Boathouse on the Bay en 190 N. Marina Drive. Este año, la fiesta comienza a las 5:30 pm y la cena estará a cargo de Naples Rib Company. Los boletos cuestan $75 por adulto y $30 por niño menor de 10 años.

Este 4 de julio, explore una experiencia gastronómica especial en Parkers’ Lighthouse, ubicado en Shoreline Village de Long Beach. El exclusivo menú navideño, con un precio de $68 por persona, incluye un aperitivo, un plato principal, dos acompañamientos y un delicioso postre para disfrutar, con fuegos artificiales a partir de las 9 p.m. a la vista en el restaurante. Se recomienda hacer reservaciones. Unas de las atracciones más solicitadas es el Long Beach 4th of July Premier Dinner Cruise, el cual se tiene también que reservar online.

Cuándo: 4 de julio, 7:30 p.m.

Dónde: Long Beach Area Rainbow Harbor, Dock 6A Long Beach , California 90802

Admisión: Cena en crucero desde $195/

Inf.: Aquí

Celebración en el Queen Mary

Uno de los eventos más emblemáticos de la ciudad se produce cuando una impresionante serie de fuegos artificiales se eleva sobre el Queen Mary (1126 Queens Hwy.) en la noche del Día de la Independencia. Celebre un 4 de julio a bordo del Queen Mary y disfrute de un día lleno de diversión con buena comida, excelente entretenimiento, juegos familiares, actividades, un sobrevuelo de un avión de la Segunda Guerra Mundial y un espectacular espectáculo de fuegos artificiales. En la terraza disfruta de la música de DJ, el sobrevuelo de aviones de la Segunda Guerra Mundial, actuaciones patrióticas, juegos de barajas, competencia del mejor atuendo del 4 de julio y concursos de baile, además de obsequios. Afemás en la popa estáel área de visualización de fuegos artificiales.

Queen Victoria junto al Queen Mary en Long Beach. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Cuándo: 4 de julio, 5p.m.

Dónde: 1126 Queens Highway Long Beach, CA 90802

Admisión: Adultos $39, niños de 12 y menos $19, menores de 3 (gratis)

Inf.: Aquí

4 de Julio en Dana Point

Una manera de celebrar el 4 de Julio es disfrutando una cena sobre el agua. Se trata de una especial a bordo del buque insignia Dana Pride, donde los visitantes pueden disfrutar de una experiencia única. La capacidad es limitada para más comodidad y el menú del crucero con cena incluye: Tri Tip, pollo, macarrones con queso, frijoles horneados, ensalada verde, panecillos con mantequilla, helado, galletas y bebidas sin alcohol. Por supuesto, los fuegos artificiales no pueden faltar y los pueden disfrutar desde la cubierta del barco. Los fuegos artificiales sin cena también se pueden apreciar desde la cubierta de del barco y el precio va desde $75 adultos, $55 niños hasta 12 años y niños hasta 4 añitos $10.

Celebra el 4 de Julio (Li Anne Liew / Los Angeles Times)

Cuándo: 4 de julio, 9p.m. - 9:30 p.m.

Dónde: Dana Point Harbor, Dana Point CA

Admisión: Cena y Fuegos Artificiales adultos $139, niños hasta 12 años $99, niños hasta 4 añitos $10

Inf.: Aquí

Celebración del 4 de julio del concejal Bob Blumenfield

Extravaganza del 4 de julio del concejal Bob Blumenfield es un evento gratuito con una de las exhibiciones de fuegos artificiales más espectaculares del sur de California. También se presenta un concierto gratuito y tiene capacidad para 20 mil personas en el parque. Hay camiones de comida disponibles junto con vendedores de artesanías y negocios locales que promocionan y venden sus productos. Las tarifas de estacionamiento son una donación a la Valley Cultural Foundation.

Cuándo: 4 de julio, de 5:30 p.m a 9:30p.m.

Dónde: Warner Ranch Park 5800 Topanga Canyon Boulevard Woodland Hills, CA 91367

Admisión: Gratuita

Inf.: Aquí

4 de Julio en Marina del Rey

Los que han ido piensan que no hay mejor lugar en Los Ángeles para ver los fuegos artificiales del 4 de julio que en la Marina. Ahí se puede disfrutar de una cena en restaurantes frente al mar con las mejores vistas para el espectáculo de fuegos artificiales. Hay algunos que prefieren alquilar un yate para tener el mejor primer plano, pero las familias prefieren visitar el Burton Chace Park o Fisherman ‘s Village para disfrutar de un ambiente de fiesta que incluye música sincronizada reproducida por altavoces para disfrutar mejor el espectáculo.

Los espectadores ven el espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio de Marina del Rey desde un barco en el puerto deportivo. (VisitMarinadelRey)

Los fuegos artificiales se puede ver desde Venice Pier, Playa Vista y Dockweiler Beach y comienza a las 9 p.m. con una duración de 20 minutos. Recomiendan llegar a la 1 p.m. y permanecer en la Marina para disfrutar de las actividades en la ciudad y evitar el tráfico. Hay transporte público desde los estacionamientos que tienen tarifa entre $13 y $20.

Cuándo: 4 de julio, desde temprano

Dónde: Ciudad de Marina del Rey CA 90292

Admisión: El espectáculo de fuegos artificiales es gratuito, las cenas varían el costo

Inf.: Aquí

4 de Julio en Big Bear (SOLD OUT)

Si quiere manejar un poco este fin de semana largo, Big Bear Lake ofrece la alternativa de celebrar la Independencia flotando en el agua y viendo el colorido de los espectaculares fuegos artificiales desde lo alto. Este martes 4 de julio de 2023 el espectáculo también es visible desde el agua, la costa y algunos puntos panorámicos. Todo comienza entre las 8:45p.m. y las 9:15 p.m. y dura aproximadamente entre 30 a 40 minutos. El espectáculo es gratuito y la estación de radio local KBHR transmite un acompañamiento musical al programa en 93.3 FM y 102.5 FM.

También hay otras opciones para celebrar como “Above the Boom”, la fiesta de observación de fuegos artificiales de Above the Boom que incluye un paseo en Scenic Sky Chair, música de DJ en vivo, cena, actividades familiares y vistas panorámicas del espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio más grande del sur de California a 8,200 pies de altura.

Cuándo: 4 de julio, 7p.m.-9p.m.

Dónde: Snow Summit – 880 Summit Blvd. Big Bear Lake, CA 92315

Admisión: Adultos $90, menores de 12 años $5, niños hasta 4 $20

Inf.: Aquí