Michelle Maciel desafía las convenciones de género en el plano musical y en el personal

Cuando respondió la llamada de Zoom destinada a la realización de esta entrevista, Michelle Maciel se encontraba en Ciudad de Obregón, su lugar de origen, listo para salir a la calle con la finalidad de comprar unos sabrosos cortes de carne asada.

“Pero me acaba de aparecer en TikTok que esta es la segunda ciudad más peligrosa de México después de Colima”, nos confesó el artista, antes de mostrar un divertido gesto de miedo en su rostro. Por fortuna para él, se encontraba allí de visita, ya que, desde hace dos años, vive en Guadalajara, debido justamente a la inseguridad que se experimenta actualmente en su terruño.

Fue en la capital jalisciense donde Maciel empezó a desarrollar de manera seria sus esfuerzos como intérprete musical, impulsado por el tiempo libre que le ofreció la pandemia y por el éxito cada vez más impresionante que empezaron a tener sus composiciones en la misma plataforma de TikTok. Cuando una de ellas superó el millón de visitas, el carismático cantante decidió dedicarse por completo a este oficio, dejando incluso la escuela.

El siguiente paso fue colaborar con Edén Muñoz, una de las estrellas más grandes del género regional mexicano en los días que corren, para la grabación de “CCC”, un tema que llegó a escucharse en toda América Latina y que le permitió conseguir un sello discográfico y una compañía de management de primer nivel. El resultado de todos estos esfuerzos se puede escuchar ahora en “Trastornado”, el primer álbum de su prometedora carrera.

Michelle, este primer disco incluye temas que ya habías lanzado hace buen tiempo, pero también varios que son completamente nuevos. Y es sumamente diverso en el plano musical. ¿Qué buscabas con él?

Anuncio

Creo que la idea era hacerle un guiño al regional, porque tengo un año pegándole al género, y me di cuenta de que a la gente le había gustado mucho esa vibra. Pero tampoco quería dejar el urbano. En cierto momento, me sentí un poco en el limbo, porque le estaba tirando a diferentes estilos; pero finalmente decidí que soy así. De todos modos, las barreras en la música se están rompiendo, y ya no importa lo que hagas.

Lo que dices tiene sentido, porque los mismos artistas de regional se están animando ahora mismo a fusionar de manera extensa. Antes eran mucho más conservadores.

Sí; se están haciendo cosas que no se hacían antes, se están metiendo instrumentos que no se metían antes, se están haciendo muchas más colaboraciones entre el regional y el urbano.

El álbum tiene también varios corridos tumbados que suenan muy bien. ¿Crees que podrías poner en riesgo el reinado de Peso Pluma?

Es una misión difícil, pero nada es imposible. Claro que lo que uno quiere en realidad es hacer su propio reinado, sin apagar al otro. Lo que yo quiero es hacer una ola, un nuevo movimiento, sin necesidad de estar compitiendo con alguien.

Tienes una voz muy diferente a la de Peso Pluma, y yo me atrevería a decir que es mucho mejor. Cada quien hace lo suyo, pero es evidente que le has metido esfuerzo al canto.

Anuncio

Las primeras canciones que aprendí eran super regionales y crecí escuchando eso, porque aquí en Sonora es lo que se escucha. Sales a una fiesta y está la banda tocando en vivo. La mejor música regional se hace en Culiacán, Sinaloa, Guadalajara y Sonora, porque es donde la consumen todos los días y es lo que traes en la sangre.

—-

¿De dónde te vino entonces lo de la música electrónica, que está también muy presente en el disco?

El año pasado salió una canción de Marca Registrada, Alex Favela y Joaquín Medina que se llamaba “Elovrga” y que me voló la cabeza, porque era una canción electrónica, pero interpretada por gente del regional. Nunca había escuchado algo así, porque antes, era como si los mexicanos estuvieran tratando de ser boricuas cuando hacían esa clase de música, usando incluso palabras que no son nuestras. Es por eso que no pegamos ni un solo reggaetón en los 20 años que tiene pegando el género. Cada quien tiene su magia, y recién lo estamos entendiendo.

Antes de este disco, ya habías lanzado baladas estrictamente urbanas, como “NSC”. Pero la que me parece más interesante es “Pvtihuelta”, que empieza como dance music y después se vuelve reggaetón, como si estuvieras tratando de encontrar una variación novedosa.

Sí; estaba con el productor, y le dije: “Oye, hay que meter aquí un reggaetón”. Tampoco es que dure mucho, porque son 30 segundos; pero ya tienes ese cachito que le da otra sazón.

¿Qué tan arriesgado fue grabar la canción “QPTP” con Yahritza y Su Esencia? ¿Se hizo antes de la polémica desatada por la entrevista en la que ellos dijeron que no les gustó mucho la comida mexicana cuando visitaron el DF?

No, se hizo después. Lo que pasa es que en México somos muy patriotas. Por ejemplo, acabo de estar en Madrid, y aunque la comida estaba riquísima, yo sigo diciendo que prefiero mis frijoles en cazuela, mi pozolito y mi caldito, hecho a mano por mi mamá.

Anuncio

El artista vive actualmente en Guadalajara. (Dale Play Records / Oro Sólido)

Como sucede en cualquier país, a nadie le gusta que le digan que lo de otro lugar está mejor. Pero no tiene nada de malo; se sacó de contexto, porque, para mí, no era algo ofensivo. Siento que uno como artista y como persona pública está expuesto a que le pasen este tipo de cosas.

No es como que hayan matado a alguien o que hayan hecho algo que vaya en contra de mis principios. Lo que importa es el talento, y yo los admiro mucho. Además, me parecen unas excelentes personas.

¿Te criticaron también a ti por hacer esta colaboración?

Obviamente, hay gente que critica, como pasa con todo. A veces uno recibe ‘hate’ solo por existir; pero no importa. Cuando eres artista, tienes que saber que pueden pasar este tipo de cosas, y que no va a ser la última vez que ocurran.

Por el lado de los corridos, el asunto del narco no parece llamarte mucho la atención, porque tus letras son de amor y desamor.

Anuncio

Me encanta escuchar canciones así y soy fan de varios artistas que las interpretan, pero lo que hago con mi música es hablar de mis vivencias. Si hablara de esos temas, me sentiría falso, porque no es algo que me suceda. Lo que se da aquí es otro concepto, el de los corridos románticos, algo que sigue siendo raro, porque la mayor parte de esas canciones hablan de joyas, dinero y drogas.

Veo que en otras entrevistas te han preguntado mucho sobre la participación de las mujeres en el género, pero tú misma has respondido que no las representas, lo que se debe sin duda a una cuestión de identidad de género. ¿Consideras entonces que estás representando a la comunidad LGBTQ, o no necesariamente?

Ni siquiera sé que estoy representando. Hace poco hablé con los de Spotify y les dije: ‘A ver, a lo mejor nací siendo morra, pero no me identifico como tal, y mis canciones se las canto a las mujeres’. A veces, lo hago desde el punto de vista de un hombre. De todos modos, simplemente por tener este físico, ya estoy representando [a la comunidad LGBTQ+], lo quiera o no.

Pero sí hay mucho machismo en esta industria. En México, no hay mujeres en el top 5. O sea, está Yuridia, que me encanta, pero después de ella, de Ángela Aguilar y de Majo Aguilar, no hay casi representación. Y si te pones a pensar, el único corrido que ha pegado -el mío- es de una “mujer” -entre comillas- que le canta a otra mujer.

Por el lado del regional, me llama la atención lo que sucede contigo, porque se suele decir que en ese género hay mucho machismo. ¿No has tenido ningún problema en cuanto a eso?

Yo nunca vi una barrera hasta que la gente me lo empezó a preguntar. Nunca me di cuenta; todo lo he hecho siempre de corazón, y se me hace de más que la gente juzgue el arte que haces por lo que te gusta.

Mi música es mi música, y le canto al amor; me gusta lo que me gusta. Nadie le pregunta a Peso Pluma ni a Fuerza Regida qué es ser heterosexual y cantar regional. Son preguntas que no deberían de existir, aunque, ahora mismo, me encanta que me las hagan, porque estoy pavimentando el camino para que no suceda más en el futuro. Imagínate cómo están las cosas, que soy la primera persona cantando regional y teniendo el perfil que tengo, al menos de manera abierta.

Anuncio

¿Crees que la gente se ha vuelto más tolerante, o todo depende del lugar y del momento en el que te encuentres?

Siento que la gente en general lo ha recibido de una manera increíble y que los artistas también lo han hecho, porque me hablan usando los pronombres que utilizo. Donde sí he sentido de repente un poquito de vibras raras es cuando damos entrevistas y se aferran a hablarme de cierta manera, sin respetar lo que uno pide. Pero hay que entender que es un proceso difícil y que no todo el mundo va a estar de acuerdo.