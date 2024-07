Hombres G despierta la nostalgia de sus fans contemporáneos y cautiva a nuevas generaciones en el Crypto.com Arena de L.A.

En esta gira por territorio estadounidense, Hombres G hace un repaso por los discos que marcaron las vidas de millones de sus seguidores, partiendo desde su álbum debut homónimo en 1985 donde incluían el clásico Venezia, cuya introducción de ópera la interpreta el divertido Javi Molina y la completa David tras un redoble de batería que pone a bailar a cualquiera, además de incluir los inmortales “Vuelve a mi”, “Lawrence de Arabia” y el infaltable “Devuelveme a mi chica”, que uno de los temas que más caló en los corazones de sus fanas mexicanos y del resto de Latinoamérica.

También le dan rienda suelta a temas del álbum ‘La cagaste… Burt Lancaster’ de 1986 como “Visite nuestro bar”, “El ataque de las chicas cocodrilo”, “Un par de palabras”, “Indiana”, “Te quiero”, “Dos imanes” y el mega clásico “Marta tiene un marcapasos”, además del tema “Voy a pasármelo bien” (1989) y canciones de su álbum “Estamos locos… ¿O qué?’ (1987) como “Una mujer de bandera” y el cortavenas “Temblando” que, en esta oportunidad, David pidió a los angelinos que prendieran las linternas de sus celulares. “Para crear una bonita atmósfera”, dijo ante el aplauso de sus fans de hueso colorao y los nuevos seguidores que son sus hijos.

Dani Mezquita, guitarrista de Hombres G, durante su actuación en el Crypto.com Arena de Los Ángeles como parte de su gira “40 Aniversario: Y Seguimos Empezando”.

Anuncio

También incluyen un par de temas de su producción “Agitar antes de usar” (19880 como el clásico “Si no tengo a ti” y “Nassau”, además de otros clásicos que recopilaron en el álbum “Peligrosamente juntos” de 2002, tanto para España como para Latinoamérica.

Como introducción a las nuevas generaciones presentes en la gira y como un instante de nostalgia para los latinos que los han acompañado a lo largo del recorrido en el que se incluyen sus primeras presentaciones en programas de la televisión de España y shows populares que los vieron nacer en México y Latinoamérica, vemos un video en las enormes pantalla con las presentaciones del grupo en programas conducidos por los mexicanos Raúl Velasco, Verónica Castro, Brozo el payaso, Omar Chaparro, Adal Ramones y Jordi Rosado, además del peruano Jaime Bayly y muchos más que a medida que van apareciendo en pantalla desencadenan aplausos y ovaciones del público.

Durante el espectáculo de casi dos horas, Hombres G hace algunas pausas para intercambiar sus instrumentos de cuerdas, pero también para compartir con los cuatro músicos que no salen en las carátulas de los discos, pero que forman parte fundamental en las presentaciones en vivo con sus instrumentos de vientos, incluido un saxo, y los teclados.

Javi Molina, baterista de Hombres G, durante su gira “40 Aniversario: Y Seguimos Empezando” en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. (Gary Vasquez for Crypto.com Arena)

En un par de momentos de pausa, las pantallas muestran cariñosos saludos de grandes estrellas de la música de España y Latinoamérica que felicitan a Hombres G por sus 4 décadas de carrera y éxitos como lo son Ana Torroja, Miguel Bosé, Enrique Bunbury, Alejandro Sanz y Joaquin Sabina, quien dijo que “la verdad nunca he sabido dónde estaba ni qué era el Punto G, sin embargo sé muy bien quiénes son los Hombres G y aprovechando que cumplen 40 años sobre el escenario, es un placer enorme ser un amigo vuestro y mandaros el abrazo que merecéis”, dijo el ganador del Premio a la Excelencia de la Academia Latina de la Grabación 2021. Otros que aparecen en el video son Gloria y Emilio Estefan, que al igual que ellos celebran sus 40 años en la música, además de los saludos de otros artistas como Andrés Calamaro, Luis Fonsi, Carlos Rivera y Thalía, entre otros.

Aunque la interacción verbal es muy poca durante el concierto, David Summers ofrece unas palabras de agradecimiento por el apoyo que han recibido en el recorrido del grupo de más de 4 décadas. Y con su marcado acento madrileño, que no se pierde por más que tengan a México como su segundo hogar, espera que el público se la pase “de put… dre” y de hecho así mismo la pasaron al ver la algarabía que se formó desde las gradas y el piso.

Anuncio

El público no dejó de corear los grandes clásicos de su repertorio y bailaron los temas cuyos ritmos y melodías invitan a moverse como lo hacían de adolescentes. Vimos a muchos mostrando sus destrezas desde sus butacas y a otros que sin hacer caso omiso a las advertencias de mantener los pasillos desocupados, se ponían a bailar y cantar con extrema pasión en medio de los corredores.

El cierre de su presentación, tras una larga solicitud de “otra y otra” con las linternas de los celulares iluminando el Crypto.com Arena, llegó con las interpretaciones de “Temblando”, “Visite nuestro bar” y el tema bandera “Devuelveme a mi chica”, el tema que David Summers se lo dedicó a una novia que realmente lo dejó para irse con “un niño pico en un Ford Fiesta Blanco y Jersey amarillo”.

Summers dijo en una entrevista con Jordi Rosado hace un par de años que ese tema lo cantaron por primera vez en una presentación porque sabían que su ex chica iba asistir a la presentación y la hizo para “cantarla y joderles” porque no podía soportar que lo hubiera dejado por el tipo de Ford Fiesta. Lo interesante es que David dijo que más le costó superar que se casaran y que tuvieran cinco hijos.

Una vista de la banda Hombres G durante su gira “40 Aniversario: Y Seguimos Empezando” en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. (Gary Vasquez for Crypto.com Arena)

En esa misma entrevista, Javi confesó que no tocaba la batería, sino que un día lo tuvo que hacer en un ensayo porque el baterista se fue y no podían ensayar, así que se subió al tren y desde entonces no se ha bajado. Por su parte, Dani, quien era amigo de Javi, contó que se unió al proyecto siendo un chaval y era el único que tocaba la guitarra, mientras que David que solamente componía los temas e intentaba cantar, un día se tuvo que montar el bajo en el hombro y aprendió a tocarlo para poder continuar el proyecto. Su padre le había dicho que a las chicas les gustaban los chavales que tocan la guitarra y así fue que se inspiró. La última confesión la hizo Rafa, quien compartió el hecho de que perdió su matrimonio por estar tanto tiempo de gira, de hecho estuvo un año sin ver a su esposa y ésta lo puso a elegir y él lo hizo por la música.

Anuncio

Hoy los Hombres G siguen su recorrido con el 40 Aniversario y las presentaciones siguen vendiéndose como en sus mejores tiempos, pero las mismas ya no las hacen con tanta frecuencia como las aguantaban a sus 25 y 30 años de edad, cuando realizaban más de 150 conciertos en un años, incluso hubo un agosto en el que se presentaron 28 días seguidos y después de cada noche se iban de fiesta, dormían en el bus que los trasladaba a la siguiente ciudad y comenzaba de nuevo la faena para seguir llevando su espectáculo de “de put… dre”.

La gira de Hombres G continúa este 7 de julio en Del Mar, CA, para luego visitar Phoenix, Arizona (12 de julio); El Paso, TX (13 de julio).