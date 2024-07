‘Deadpool & Wolverine’ llega para para sacudir el Universo Cinematográfico de Marvel

Entonces, ¿qué pasa en la película? Bueno, eso es algo de lo que Levy realmente no puede hablar. Hasta la premiere del lunes, los reporteros sólo habían podido ver 40 minutos. Pronto se abrirán las compuertas que retienen la oleada de spoliers (revelaciones) en las redes sociales.

Además, “Deadpool & “Wolverine” no necesita desentrañar tramas para avivar el entusiasmo. Los Fans están listos, salga o no Taylor Swift en la película (según múltiples versiones no).

Marvel ha tenido algunos baches en su Fase 5, con películas como “The Marvels” con un rendimiento financiero inferior y otras decepciones para los críticos. Y fuera del UCM, la industria está sintiendo los dolores de la llamada “fatiga de superhéroes” que ha enviado a DC de vuelta a las mesas de dibujo para comenzar de nuevo. Pero “Deadpool & Wolverine” no debe ser subestimada.

Las críticas también han sido en gran medida positivas. Krysta Fauria, de AP, escribió en su reseña que la película “se inclina más hacia su género que las dos primeras películas de la franquicia”. Advierte que la trama comienza a parecer un poco sin rumbo hacia el final, pero que “la sangrienta y cómica escena de combate final ... es suficiente para animar a los espectadores a volver al último acto, solidificando la identidad de la película como un filme de verano divertido y en general bien hecho”.

Y podría ser la primera película del UCM desde “Spider-Man: No Way Home” (“Spider-Man: Sin Camino a Casa”) en superar los 1.000 millones de dólares en taquilla, lo que también la pondría en la carrera para convertirse en la película con clasificación para adultos más taquillera de todos los tiempos. Ese título pertenece actualmente a “Joker” (“Guasón”) con sus 1.080 millones de dólares. Actualmente se espera que recaude 160 millones de dólares a su estreno, pero algunos analistas alcistas pronostican hasta 200 millones. Para superar el estreno de “Barbie” del año pasado, tiene que sumar más de 162 millones de dólares.

“El público está hambriento de pasar un buen rato en el cine”, dijo Levy. “Quieren sentirse encantados, transportados y entretenidos. Y cuando se les da eso, ya sea ‘Barbie’, ‘Oppenheimer’ o cualquier otra película reciente, acuden (a las salas)”.

Y agregó: “La película está construida para el deleite de la audiencia. Creo que les espera un viaje muy divertido”.