Comunidad artistica internacional se suma al clamor del pueblo de Venezuela tras las elecciones y la violencia que se vive en el país

La comunidad artística latina de Estados Unidos entre los que se incluyen celebridades originarias de Venezuela, Colombia, Puerto Rico y otras nacionalidades radicadas en este país, han decidido levantar la voz en apoyo a los hermanos venezolanos que claman por la libertad y por la total transparencia de los resultados en los comicios presidenciales, que la noche del domingo 28 de julio y madrugada del lunes, dio como ganador a Nicolás Maduro con el 51 % frente al 44% de los votos, según el anuncio realizado por el CNE (Consejo Nacional Electoral de Venezuela).

Estos resultados que han sido calificados como un absoluto fraude por la comunidad internacional ha hecho que los gobiernos de Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Perú, República Dominicana y la Unión Europea, entre otros, exijan al gobierno de Nicolás Maduro sustente con las actas que realmente es el ganador en las elecciones en las que aspira un tercer mandato.

Los resultados electorales que ofreció el CNE fueron puestos inmediatamente en duda por el pueblo venezolano y la comunidad internacional que estuvo atenta a los resultados. Desde el mismo momento en que fue anunciado el “triunfo” de Maduro, la opositora María Corina Machado y el candidato Edmundo González reaccionaron y se pusieron a trabajar toda la noche para recopilar las actas enviadas y las que no fueron enviadas para su conteo. Machado

aseguró el martes que, de acuerdo al 84% de las actas de votación que tiene en su poder la oposición, fue Edmundo González quien ganó las elecciones con una ventaja del 70% y no Nicolás Maduro como lo estableció el CNE, controlado por el gobierno.

Tras los resultados fraudulentos, el pueblo de Venezuela salió a las calles para manifestar su desacuerdo de manera pacífica, pero luego fueron agredidos y ultrajados por los llamados grupos “colectivos” y por las fuerzas militares del país en la que se registraron, inicialmente, un saldo de 11 personas muertas, pero que en realidad, de acuerdo a lo mostrado en redes sociales de las cuentas de ciudadanos comunes, han sido muchas más muertes de las registradas y un número indeterminado de heridos.

Comunidad artistica internacional reacciona ante los hechos violentos que se originan en Venezuela tras las alecciones del pasado domingo en Venezuela. (Matias Delacroix/AP)

Ante esta lamentable situación de violencia, muerte y sufrimiento en las calles de Venezuela, la comunidad artística venezolana radicada en Estados Unidos ha estado manifestando su sentir en las redes y en los medios de comunicación como era de esperarse, pero lo que más llama la atención y llena de júbilo a los venezolanos es que artistas de otras nacionalidades también comenzaron a reaccionar y compartir sus sentimientos solidarios ante el clamor de los hermanos venezolanos en este momento.

El caso más mediático es del reguetonero puertorriqueño Arcángel, quién fue el artista extranjero que realmente desencadenó la reacción de artistas no venezolanos a expresar su sentir ante los acontecimientos de violencia que se vive en Venezuela.

El cantante de temas como “ALV”, “Sigues con él” y “Tú no amas”, el boricua Arcángel puso a reflexionar a la comunidad artística latina y cuestionó a sus colegas que sí están dispuestos a seguir apoyando al actual gobierno venezolano con presentaciones musicales y conciertos que le favorece económicamente al gobierno y no al pueblo. “Todavía seguirán haciendo conciertos en Venezuela???”, cuestionó el cantante boricua en sus historias de Instagram. Dijo también que es momento de que no canten en Venezuela, pues él se dio cuenta de eso hace 12 años y por esa razón decidió no cantar allá.

“Todavía no es suficiente para que se den cuenta que mientras cobran por cantar allá, en otro lugar hay gente muriendo de hambre. Cuando los vuelvan a llamar para cantar allá digan que NO. Para mí la gente vale MÁS!!”, declaró Arcángel junto a otras historias que dan fe de la violencia que están sufriendo jóvenes manifestantes de Venezuela. Su compatriota y amigo Farruko, también expresó su dolor por la situación que se vive en el vecino país “Con ustedes están mis oraciones. Su solución no está en violencia, ni en votos, ni gobiernos, está en sus corazones. Dios los bendiga, fuerza Venezuela”, expresó en las redes el cantante que hoy se ha entregado a la religión y busca darle un nuevo propósito a las letras de sus canciones.

La colombiana Karol G fue otra de las artistas internacionales que publicó en sus historias de Instagram, a pesar que nunca habla de política, un sentido mensaje sobre un fondo negro en el que expresó “¡Te amo Venezuela! Me dueles demasiado. ¡No te mereces esto más! Mereces ser libre”, expresó la cantante de temas como “Amargura”, ‘Ay Dios Mío” y “Mientras me curo del cora”.

Karol G se manifiesta en sus redes en apoyo a la libertad de Venezuela. (Instagram)

Su compatriota, Maluma también se manifestó con un breve mensaje en el que publicó la bandera venezolana junto a su corazón.

René Pérez Joglar, conocido como Residente fue otro de los artistas puertorriqueños que se sumó en las redes para expresar su sentir. “Siempre defenderé a la razón, no importa cual sea su procedencia. Y es razonable pedir al gobierno de Venezuela que muestre los datos, mesa por mesa, que en verdad acrediten el triunfo que ha proclamado, para que todo el mundo pueda creerles. La comunidad internacional debe exigir esto, de manera enérgica para que se respete la decisión popular. El cansancio del pueblo venezolano se siente y se escucha en las calles. Piden cambios al actual sistema, han expresado su voluntad en las urnas de manera pacifica y solidaria y esa solicitud tiene que ser respetada”, señaló el cantante de temas como “Latinoamérica “, “Antes que el mundo se acabe” y “El aguante”.

Residente (Agencia Reforma )

Otra boricua que se ha estado manifestando en las redes es la cantante puertorriqueña Olga Tañon e incluso lo había hecho antes de las elecciones presidenciales con un video donde preparaba arepas el día de las elecciones. La artista que debe en gran medida su éxito en los escenarios al país de la Vinotinto, publicó en su cuenta de Instagram un video musical vestida de blanco con la frase “Dios nos proteja a todos” y en el que se muestran manifestaciones de venezolanos y la violencia a la son sometidos por parte de las fuerzas militares.

Otras de sus publicaciones muestra la frase “Todos estamos orando por ti. TODOS SOMO HERMANOS. Cuidense por favor. PAZ PARA MI SEGUNDA PATRIA. ALGO NUEVO SE APROXIMA. No pierdas la fe. DIOS, SAN MIGUEL ARCANGEL CONTIGO. Fuerza Venezuela”, publicó la cantante de canciones “Cómo olvidar”, “Es mentiroso ese hombre” y “Basta ya”.

El cantante panameño Rubén Blades, no se quiso quedar atrás en esta reacciones del medio artístico internacional y a través de sus cuentas de redes sociales denunció la falta de transparencia en los comicios, incluso antes de que el presidente de su país José Raúl Mulino, anunciara el rompimiento de las relaciones diplomáticas de Panamá con Venezuela y por ende el retiro del personal diplomático panameño de Caracas. Además, Blades condenó la gravedad del hecho en el que el régimen de Maduro impidió el despegue del vuelo de la aerolínea Copa Airlines con los observadores electorales.

Igualmente Blades criticó al gobierno venezolano “por no ser transparente con los resultados de la elección al evitar la supervisión imparcial del proceso electoral y de los supuestos totales ofrecidos por oficinas controladas por la dictadura. Ese 51% vs 44% no se lo cree ni el pajarito que conversa con Maduro”, expresó Blades, la Persona Del Año de la Academia Latina 2021.

De acuerdo con la acción del gobierno nacional.

Primero, por lo de impedir el vuelo de Copa Airlines con los observadores electorales.

Segundo, por insultar a la ex presidenta Moscoso.

Tercero, por no ser transparente con los resultados de la elección al evitar la supervisión… — Rubén Blades (@rubenblades) July 29, 2024

El cantante español Alejandro Sanz, quien tuvo uno de los mejores momentos de su carrera profesional en Venezuela al final de los años 90 también quiso ofrecer su apoyo al pueblo venezolano con un mensaje en el que expresa “Nadie, con un mínimo de sentido común, se puede creer que Maduro ganó las elecciones ayer. Es tan burdo el abuso que, simplemente, confirma lo que ya se sabía. Lo de Venezuela no se llama democracia sino ‘descaradocracia’”, señaló el también designado por la Academia Latina como Persona del Año en 2017.

Igualmente publicó un video en el que se observa a Maria Corina Machado denunciado lo que vive el pueblo venezolano en un régimen desde hace 25 años. “Si permitimos que vayan muriendo las democracias y miramos hacia otro lado, normalizaremos la tiranía y de eso no se vuelve”, publicó Sanz en la red social X.

Aldo “El Aldeano”, un músico de origen cubano, se sumó al clamor también con un tema donde pide, entre otras, la renuncia de Nicolás Maduro, la liberación de los presos políticos venezolanos, además de expresarle el apoyo a los venezolanos que se están manifestando en las calles por la transparencia del conteo de votos y que por fin se reconozca el triunfo electoral de la oposición.

Otros artistas que se pronunciaron incluso antes de las elecciones, mostraron su apoyo con la esperanza de que se dé el cambio después de 25 años de agonía. Carlos Vives fue uno de ellos, quien publicó en su cuenta X un mensaje en el que expresaba su sentir hacia el país que tiene los mismos colores de su bandera colombiana. “Venezuela, tú tienes la llave de mi corazón y solo espero que todos nos volvamos a encontrar. Las cosas tienen que cambiar, estoy contigo”.