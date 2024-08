Jumbo y División Minúscula dan la cara por el rock mexicano de los 2000 en gira estadounidense conjunta

Ya habían compartido muchos escenarios, porque son dos grupos de la misma generación (o casi de la misma) que alcanzaron la fama y el respeto cuando estaban radicadas en Monterrey, Nuevo León, y que pese a sus diferencias de estilo, se enmarcan dentro de las corrientes del rock guitarrero que se impusieron a fines de los ‘90 en el mundo occidental.

Pero lo que está sucediendo ahora mismo con Jumbo y División Minúscula es algo especial, debido a que se trata de la primera gira compartida que realizan y que se desarrolla además en los Estados Unidos, luego de que la primera agrupación recuperara la visa de trabajo que les fuera arrebatada hace más de una década tras cometer el error de presentarse en un escenario local sin la aprobación migratoria requerida.

En una entrevista por Zoom que extendió sus alcances a Austin, Texas (donde vive el primero) y a Matamoros, Tamaulipas (donde se encontraba el segundo de visita, porque vive desde hace algún tiempo en la capital mexicana), Alejandro Clemente Castillo Guerra, conocido simplemente como “Castillo” (voz y guitarra de Jumbo), y Javier Blake (voz, guitarra rítmica y teclados de División Minúscula), hablaron del significado de este encuentro histórico, del estado actual de sus carreras, de lo que pasa actualmente con el rock en español y de lo que pueden esperar los fans que los vayan a ver este 3 de agosto en el Belasco de L.A. y el 7 del mismo mes en The Observatory de Santa Ana.

La primera parte de este tour ha llegado ya a Chicago, Nueva York, Atlanta, Salt Lake City y Denver. ¿Cómo ha estado eso?

Castillo: Para Jumbo, ha sido un gran regreso. Teníamos mucho tiempo de no visitar los Estados Unidos. Durante la primera década de nuestra carrera, tuvimos la fortuna de hacer varias giras, como fue el caso de la que se llamó Revolución, que se extendió por dos años y que nos tuvo al lado de Jaguares, Julieta Venegas y La Gusana Ciega.

Anuncio

Después, tuvimos un incidente que nos impidió volver, por lo que los shows que acaban de pasar han sido muy especiales. No habíamos estado nunca en Salt Lake City ni en Denver, pero se sintió muy buena energía en todas las ciudades.

Javier Blake: Nosotros tampoco habíamos visitado este país de manera frecuente en los últimos años. Y lo que más nos ha impresionado ahora es ver que hay gente que escucha rock en español en los lugares donde menos nos lo imaginábamos, como Salt Lake City y Denver. La última vez que fuimos a Chicago fue hace unos ocho años, y en Nueva York, la última vez fue como en el 2009.

Esto nos ha dado un sentimiento de estar picando piedra, de llegar con cero expectativas, esperando quizás presentarnos en lugares vacíos. Pero, afortunadamente, cada show ha tenido su magia. Siempre se puede seguir aprendiendo, porque el trabajo nunca termina de hacerse.

Es interesante lo que dices, porque últimamente, se ha estado diciendo casi que el rock es un género muerto, y sin referirse ni siquiera al que se hace en español.

Blake: Yo creo que el rock nunca va a morir. No será la corriente de moda que está en las revistas y en la radio, pero los festivales más grandes que se hacen en todo el mundo siguen siendo de rock and roll. Como decía [el legendario músico e ingeniero de grabación] Steve Albini, si no pudieron matar al ska, ¿como van a matar el rock? Creo que es un nicho que siempre va a existir.

Te puedo decir incluso que División Minúscula está mejor ahorita que hace 10 o 15 años. Si no fuese así, te diría que antes nos iba increíble y que en estos días no podemos vender tickets; pero es lo contrario. La carrera es del que la trabaja, sin importar el género en que se encuentre.

La música norteña, que suena mucho aquí en Matamoros, donde yo nací, se ha vuelto ‘mainstream’ otra vez, y es una música que tiene 100 años de existencia. Pasa lo mismo en Estados Unidos con el country, que tiene al menos 200 años. Hay cosas que se vuelven más populares que otras, pero hay que tomar en cuenta que, actualmente, la moda es mucho más pasajera que antes.

Anuncio

Me imagino que, para ustedes, fue natural unirse en una gira, debido a que surgieron en la misma época y se desarrollaron en el mismo lugar.

Castillo: Tenemos un público similar, aunque no idéntico, porque somos de una generación ligeramente distinta. Ellos son un poco más jóvenes, aunque tienen una carrera casi igual de larga.

¿No es más larga? ¿No se formó División en 1996 y Jumbo en 1997?

Blake: Lo que pasa es que Jumbo fue muy popular desde el principio. Cuando yo estaba en la universidad, salió el disco “Restaurant”, de Jumbo, y causó mucho revuelo. Nosotros ya nos habíamos formado, pero seguíamos siendo una banda poco conocida.

Castillo: Creo que lo primordial, más allá de que hay un respeto y una afinidad en el plano musical, es que nos sentimos muy bien con ellos en el lado humano y en el lado de la amistad. Nunca ha habido una bronca o un ‘trip’ de celos, y la verdad es que te sorprendería la cantidad de mugrero que hay entre las bandas.

Es interesante también que estén compartiendo todas esas presentaciones en un momento en el que, pese al descenso de popularidad del género, hay todavía personas que se quejan porque una u otra banda no es lo suficientemente dura, como sucede con The Warning. Jumbo ha mantenido la misma línea alternativa desde el comienzo, pero División cambió en cierto momento, y eso generó también críticas.

Anuncio

Blake: La gente se emperra sola porque quiere. Hay un chingo de opciones. Si no te gusta una, dale la vuelta a la página y busca otra. Si no te gusta The Warning porque no son metal, escoge a otra banda que sí sea metal.

Yo siempre me he sentido bendecido por tener un trabajo que me permite hacer lo que me gusta. En el momento en que esto deje de ser divertido, lo dejaré. Para mí, es divertido cambiar con cada disco, ir creciendo y experimentar. Si no tuviéramos esta libertad, nos hubiéramos separado hace veintitantos años. Y lo bonito después de tanto tiempo es ver que la gente crece contigo.

No puedo hacer a mis 47 años la misma canción que hice a los 22. Pero, obviamente, siempre revisito cosas del pasado, y más en estos shows de Estados Unidos, donde estoy tratando de presentar setlists que incluyan una gran parte de la trayectoria de la banda.

División Minúscula participa también en esta gira por la Unión Americana. (Mayra Ortiz)

En el disco más reciente de División, “Escombros”, que se lanzó en el 2023, existe un balance entre las canciones comerciales y las que suenan mucho más punk.

Blake: Es un disco que vino a retomar muchas cosas del principio, pero que también tiene temas que la gente consideraría muy poperos. Siento que muchas de las cosas que hicimos, pese a que nos dijeron que no las hiciéramos, terminaron siendo acertadas, como fue el caso de “Soñare”, una balada que iba supuestamente a sacar a la gente de onda, pero que fue muy exitosa y nos abrió muchas puertas.

Anuncio

Si hay un género para romper las reglas, es este. Entonces, ¿por qué voy a seguir reglas? Ya está comprobado que, si lo hacemos de una manera egoísta, que nos guste, a la gente también le va a gustar. Pero si tratamos de complacer a todos, nunca resultará.

Jumbo no tiene un material nuevo en estudio desde el 2014, pero están celebrando el aniversario número 25 de “Restaurante”, que, a estas alturas, es una obra emblemática del rock en español.

Castillo: Estamos trabajando en nuevas canciones y con muchas ganas de empezar a lanzar estos ‘singles’ antes de pensar en un álbum entero, aunque hay suficiente material para completar uno. Pero estamos parados en el 2024 como una banda que tiene una trayectoria de 25 años y que no busca complacer ni sorprender a nadie, sino pasarla muy bien al lado de su público.

¿Qué artistas o bandas están escuchando ahora cada uno de ustedes?

Castillo: Para responder eso, me tengo que quitar el atuendo de cantautor, músico e integrante de una banda de rock and roll, porque gran parte de mi trabajo diario tiene que ver con ser curador, investigador y diseñador musical en la compañía que tengo, y que se llama Sound Deli.

Me chuto todos los días álbumes completos de jazz, R&B, soul, funk, electrónica y rock clásico. Me meto todos los días a Bandcamp y a Pitchfork para ver qué está sonando. Pero el rock jamás se va a morir, aunque sí se va a transformar. Cada vez que pasa algo en el mundo a nivel sociopolítico, muta y evoluciona.

Claro que, últimamente, he estado redescubriendo los discos de Brian Eno y los de Daniel Lanois, es decir, ambient music. Pero hay mucha música nueva y fresca que está saliendo y que también es increíble.

Anuncio

Blake: Cuanto más vas creciendo, más te das cuenta de que no conoces todo lo que creías conocer, como canciones de The Beatles, de David Bowie o de Bob Dylan que nunca habías escuchado. He estado revisitando mucho a Neil Young. Me gusta mucho el country y la americana, como el que hacen Jason Isbell y artistas similares. Me gusta mucho clavarme en la gente que escribe letras interesantes y que platica sus canciones, como si se tratara de algo cinematográfico.

Pero nunca he dejado un género que alguna vez me gustó. Sigo escuchando cosas de punk y de metal, incluso nuevas, como Mastodon. Y gracias a mi hija, he descubierto a Dua Lipa, a la que no hubiera escuchado probablemente de otro modo.