Adriana Barraza forma parte de esta tierna historia de reconciliación y conservación

Fue contactada directamente por el director David Sherman para unirse a la aventura, y luego de tener una una larga conversación con él, decidió que quería ser parte de “My Penguin Friend”, la conmovedora película familiar que se estrena este fin de semana en un gran número de salas locales.

En la cinta, Adriana Barraza interpreta a Maria, la esposa de João Perei de Souza, un pescador brasileño de la vida real que causó sensación internacional debido a la peculiar relación que estableció con un ave marina procedente de la Patagonia argentina.

Pese a las considerable distancias que tuvo que recorrer (cerca de 5 mil millas) a lo largo de una década, el animal (que los humanos llamaron Dindim) se trasladó puntualmente cada verano desde su hábitat natural hasta una isla a las afueras de Río de Janeiro, atraído por un sentido de conexión que sigue sorprendiendo a los biólogos más sesudos.

“Cuando David me mandó el guión, me puse a investigar en el YouTube y me encontré con una historia hermosa y llena de significado que me fascinó, porque me encantan los animales”, nos dijo la experimentada actriz mexicana durante una reciente entrevista. “Todas mis escenas se hicieron en Brasil, entre [la municipalidad de] Ubatuba y [el pueblo de] Paraty”.

Anuncio

Barraza la pasó especialmente bien en Ubatuba, donde se encontraba la casa que representaba a la vivienda de los De Souza. “Me dio la posibilidad de caminar todos los días, porque había que atravesar la selva unos 15 minutos para llegar allí”, recordó. “Y una vez que lo hacias, la selva le daba paso a un mar atlántico durísimo, fuerte y ruidoso. Fue una experiencia absolutamente enriquecedora”.

Idiomas y alcances

Hubo otro motivo importante para que Barraza le diera el sí a Schurmann: la contratación del afamado actor francés de ascendencia española Jean Reno (“Léon: The Professional”) para interpretar el papel de João. “Fue sumamente importante para mí poder trabajar con un actor al que admiro tanto, por supuesto”, reconoció ella. “Durante la filmación, hablábamos básicamente en español, porque Jean lo habla de manera perfecta, ya que nació de hecho en España”.

Pese a ello, todos los diálogos de la cinta son en inglés, incluso en las escenas de la Patagonia -rodadas realmente en la Patagonia- que muestran a personajes y a actores argentinos. “Uno tiene que entender que eso se debe a la necesidad de llegar a un gran público, justamente porque el idioma inglés y la industria norteamericana son los que nos dan la posibilidad de extender el alcance de nuestro producto”, retomó Barraza. “No tengo ningún problema con hacer mi trabajo de ese modo”.

Sea como sea, la participación latina en el filme alcanzó todos los niveles, incluso al de la dirección, porque pese a llevar un nombre que parece anglosajón, Schurmann es un cineasta de origen brasileno que ha tenido una vida muy interesante, porque recorrió desde pequeño el planeta entero al lado de su familia. “Lo que le ha pasado merece ser plasmado en otra película”, dijo nuestra entrevistada.

En el plano del reparto, aparte de Reno y Barraza, tenemos al infante colombiano Juan José Garnica en el papel del hijo de los De Souza, a la actriz y cantante brasileña Thalma de Freitas como una habitante del poblado pesquero y a los argentinos Alexia Moyano, Nicolás Francella y Rocío Hernández como integrantes de un equipo de investigación marina.

La participación gaucha se extendió a la complicada labor de entrenamiento de los pingüinos, encomendada al experto Fabián Gabelli. “Es algo muy bonito, y lo que más me da gusto es que, al haberla hecho del modo en que la hicimos, hemos logrado que se estrene en más de 2500 cines en los Estados Unidos”, se enorgulleció Barraza.

Anuncio

Realidad e inspiración

“My Penguin Friend” está inspirada en un caso real, pero no reproduce exactamente lo que pasó, empezando por el hecho de que los De Souza son presentados como una pareja que se encuentra profundamente marcada por la muerte accidental de su pequeño hijo, sucedida varios años antes de la llegada de Dindim.

“Yo desarrollé al personaje basándome exclusivamente en la historia de la Maria que me tocaba representar y de lo que le había pasado según el guión”, explicó nuestra entrevistada. “Me pregunté: ¿Cómo se comporta y se siente esta mujer después de lo que le ha sucedido?”.

Cuando Dindim aparece en las vidas de João y Maria, establece sin quererlo una conexión inmediata con el primero, porque viene del mar y le recuerda de algún modo a su hijo. “Pero, para Maria, es una ‘lata’”, nos dijo Barraza. “Sin embargo, poco a poco, ella empieza a entender que su esposo está teniendo la posibilidad de volver a ablandar su corazón y que este animalito les está dando la oportunidad de volver a ser una pareja”.

La actriz nominada a un Oscar por su contundente papel en “Babel” (2006) no trabaja hurgando en sus propias experiencias, sino que emplea su imaginación y las técnicas actorales de las que dispone para acercarse a personajes que pueden no tener nada que ver con ella.

“Los seres humanos tenemos la posibilidad de emplear cualquier tipo de emoción, porque hemos vivido muchas cosas”, detalló la intérprete. “Pero el chiste en nuestro caso -el de los actores- es la manera que tenemos de sacar esas emociones y poner todo nuestro ‘background’ emotivo al servicio del personaje”.

Anuncio

“En estos momentos. ya he vivido mucho y he estado con muchas personas que han perdido a sus hijos, ya sean chiquitos, a punto de nacer o muy grandes”, prosiguió. “He estado al lado de personas muy ancianas que acaban de perder a sus hijos, y soy consciente del dolor inmenso que causa una pérdida semejante a la edad que sea”.

La actriz en una imagen promocional reciente. (Enrique Tubio)

Un encuentro muy especial

Al igual que Reno, Barraza tuvo que trabajar con los 10 pingüinos que se unieron en el rodaje para interpretar a Dindim, lo que requirió de un entrenamiento adicional por parte suya.

“Bueno, dentro de la casa, tuvimos a tres que eran más pequeñitos y que tenían un carácter muy suavecito, porque los más grandes eran los que se metían al mar y hacían las escenas más físicas”, especificó la actriz. “Desde el momento en que los pingüinos se acercaban al set, todos teníamos que guardar el silencio más absoluto para no alterarlos, porque, a fin de cuentas, son animales salvajes”.

“Esto nos daba la posibilidad de recordar que hay que tener respeto por la Naturaleza y por los seres que habitan en ella”, agregó. “Había una mística bien bonita cada vez que hacíamos una escena con ellos. Se sintió como un regalo”.

Anuncio

Barraza asegura haberse encariñado con los tres pingüinos que tuvo cerca, aunque comenta que hubo uno en particular con el que se sintió más cómoda. “Lo podíamos tocar más, y cuando lo mirabas, te devolvía la mirada”, comentó. “Llegué incluso a pedir permiso para entrar a su santuario, aunque todo se hizo con mucho cuidado y con la presencia del entrenador”.

La eminente actriz está convencida de que “My Penguin Friend” puede resultar beneficiosa para la audiencia, y en más de un sentido. “Me encantaría que los espectadores pudieran sensibilizar su corazón ante un evento tan hermoso como el que se presenta en la película, pero me encantaría también que, después de hacerlo, se pusieran a pensar en lo que pueden hacer para tratar de conservar nuestro planeta, por más que se trate de algo que parezca insignificante, como apartar la basura y no tirarla en la calle”, concluyó.