Megadeth saca la garra por el metal en tiempos de incertidumbre

En su esperado regreso a Los Ángeles, la banda Megadeth prefirió ofrecer dos fechas en un lugar de capacidad media que una sola dentro de un estadio, lo que la llevó a presentarse tanto el viernes pasado como el jueves de esta semana en el YouTube Theater, el moderno auditorio que forma parte del colosal SoFi.

La decisión le permitió también ofrecer dos repertorios ligeramente diferentes en ambas fechas y, además, tocar por primera vez en esta gira -iniciada el 2 de agosto en Arkansas- “Kick the Chair”, un tema de su etapa madura que no se encuentra entre los más conocidos de su historia, pero que es un digno representante del thrash contundente, pero hasta cierto punto elegante, que ha caracterizado sus mejores esfuerzos.

No es un secreto para nadie que, más que ser una banda estable, Megadeth ha sido, es y será siempre el proyecto de expresión musical de Dave Mustaine, su vocalista, guitarrista rítmico y solista y compositor principal, por lo que, a estas alturas, los fans están acostumbrados ya a los cambios constantes de integrantes que se han producido en sus cuatro décadas de existencia.

En realidad, ahora mismo, el único miembro de la formación original que queda es Mustaine, luego del controvertido despido del bajista original Dave Ellefson en mayo del 2021 debido a acusaciones de conducta sexual supuestamente indebida. Más allá de Ellefson, Megadeth ha sido la cuna de músicos tan admirados como el baterista Nick Menza y los guitarristas Marty Friedman y Chris Poland.

Además, en septiembre del 2023, se anunció la salida del guitarrista Kiko Loureiro, quien estuvo en la agrupación desde el 2015 hasta el 2023 y se ganó rápidamente no solo el cariño de los fans debido a sus habilidades interpretativas, sino que era admirado como representante de la comunidad latina en una institución musical tan famosa como esta. Fue un golpe duro, sin duda; pero eso no quiere decir que la alineación actual sea deficiente, ni mucho menos.

En ese sentido, y más allá de cualquier cuestión de ego, Mustaine sabe elegir cuidadosamente a quienes lo acompañan en los escenarios y en los estudios, por lo que, durante la segunda noche de presentación en el YouTube Theater, el guitarrista principal Teemu Mäntysaari, el baterista Dirk Verbeuren y el bajista James LoMenzo no actuaron como simples comparsas, sino como miembros activos de una maquinaria musical que requiere siempre de precisión y de destreza.

Para ser claros, Megadeth no es un grupo progresivo ni de complejidad extrema, pero sí uno que, en medio de sus inclinaciones hacia el thrash metal (un subgénero surgido de la fusión entre el heavy y el punk), hace frecuentemente gala de estructuras elaboradas y de cambios rítmicos difíciles, lo que le ha ganado un lugar particular en la escena y lo ha diferenciado, por supuesto, de Metallica, la agrupación de la que Mustaine fue despedido y con la que tuvo una amarga rivalidad a lo largo de muchos años.

Por cierto, el mismo vocalista y guitarrista sigue teniendo un temperamento fuerte que puede manifestarse de manera pública en cualquier momento, como ocurrió el jueves, cuando empezó a discutir con un asistente que le había gritado algo e hizo el ademán de expulsarlo antes de que las aguas se calmaran. No sabemos lo que se le dijo, y aunque la razón indica que este tipo de situaciones se podrían tratar de otro modo, está claro que nos encontrábamos en un concierto de metal en el que las cosas pueden salirse fácilmente de control.

El nuevo guitarrista Teemu Mäntysaari en acción. (Noel Vasquez / YouTube Theater)

Lo bueno, por supuesto, es que fuera de los comportamientos irracionales que puedan haber tenido algunos, los trámites se desarrollaron con una calma inesperada, incluso cuando el ‘slam’ -que tardó un poco en aparecer- adquirió de pronto un ritmo particularmente agresivo y dejó probablemente adolorido a más de uno de sus participantes.

Una vez que el ‘pit’ estuvo desatado, los ‘metalheads’ -muchos de ellos de origen latino- insistieron en que este no se apagara, pese a que algunos de los temas -sobre todos los de medio tiempo, como “Countdown to Extinction” y “Angry Again”- merecían verse con más tranquilidad y menos aspavientos, como sucedió de hecho al inicio del show, cuando se escuchó “The Sick, the Dying… and the Dead!”, un buen tema procedente del álbum más reciente, titulado del mismo modo y lanzado en septiembre del 2022.

En todo caso, la intensidad de la danza se incrementó de manera justificada durante la interpretación de los tres cortes que cerraron la noche, es decir, “Mechanix” (que Metallica convirtió de manera supuestamente ilegítima en “The Four Horsemen”), “Peace Sells” y “Holy Wars... The Punishment Due”, exponentes de lujo de una escuela que se niega a desaparecer.

Otra imagen del concierto. (Noel Vasquez / YouTube Theater)

Finalmente, se simpatice o no a nivel personal con él, Mustaine -quien luce muy bien a nivel físico a sus 62 años de edad- es no solo un superviviente de la escena metalera que ha superado el consumo de alcohol y drogas duras, una lesión en el brazo izquierdo que lo llevó a disolver temporalmente la banda y, en los últimos tiempos, un cáncer de garganta que interrumpió naturalmente sus actividades, sino también un músico sumamente creativo cuyas letras de tinte existencialista y político han causado más de un debate.

Pese a que sus dolencias más recientes han afectado el desempeño de una voz que nunca ha sido prodigiosa, en el YouTube Theater, su canto fue mucho más convincente de lo que esperaba, mientras que los riffs surgidos de su guitarra se escucharon tan poderosos como siempre. Y no hay que desestimar tampoco su talento para la realización de unos solos que podrán sonar muchas veces primitivos -sobre todo si se los compara con los de los ilustres intérpretes de las seis cuerdas que siempre lo acompañan-, pero que, cuando funcionan, resultan realmente originales y llamativos.