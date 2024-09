Maná reacciona de manera contundente y baja de las plataformas su colaboración con Nicky Jam luego que el boricua mostrara su apoyo a Trump

Share via

En 2022 Fher Olvera, líder vocal de la banda Maná, le dijo a Los Angeles Times en Español que durante la administración de Barack Obama tuvieron la oportunidad de reunirse con él para abogar por latinos inmigrantes en este país, pero luego del cambio de poder se distanciaron porque no estaban de acuerdo con las políticas radicales del siguiente gobierno.

“Desde que estaba Obama, estuvimos (reunidos) cuatro o cinco veces y no tuvimos más oportunidad porque nos desmarcamos con el siguiente presidente porque nos pareció sumamente racista, una postura muy radical”, dijo en una conversación antes de iniciar su residencia en el Forum de Los Ángeles.

Olvera, quien ha sido desde siempre un fiel luchador de los derechos de los latinos dijo convencido que nuestra comunidad latina ha sido factor fundamental en la política de este país y eso se demostró en las pasadas elecciones. “Ya movimos la plataforma, la política se vio en las pasadas elecciones, hemos agarrado un ‘power’ (poder) muy interesante. Obviamente la ecología y otras cosas que hemos hecho son importantes, pero los derechos humanos los abrazamos con gran pasión”, señaló.

Para Olvera Olvera el problema no fue el ex presidente sino los que votaron por él, pero ahorita no vamos a hablar de política. Luego vienen los demócratas que son un poquito más pro latinos y todo esto. Todo es muy cuestionable”, agregó el cantante mexicano.

Hablar de política en defensa de los latinos en este país ha sido una constante para los integrantes de la banda tapatía y en este momento acaban de ser noticia al pronunciarse de manera contundente por el apoyo mostrado por su colega Nicky Jam hacia el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos Donald Trump.

Con un mensaje corto, pero muy contundente, la banda expresó en sus redes sociales que “Maná no trabaja con racistas” y que por esa razón decidieron eliminar de todas sus plataformas la colaboración y nueva versión que hicieron con el reggaetonero puertorriqueño del tema clásico de los 90, “De pies a cabeza”.

“Durante los últimos 30 años Maná ha apoyado y defendido los derechos de los latinos en el mundo. No existe negocio o promoción que valga más que la dignidad de nuestra gente. Por eso, hoy Maná decidió bajar su colaboración con Nicky Jam de ‘Pies a Cabeza’ de todas las plataformas digitales”, expresó el grupo en sus cuentas de redes sociales, cuyo mensaje se convirtió en tendencia.

La decisión de la banda surgió luego que Nicky Jam interviniera en uno de los discursos del candidato republicano que hizo en Las Vegas mostrando su apoyo pese a que Trump lo confundió con la cantante estadounidense Nicki Minaj al anunciar su presencia en el mitin.

Para sorpresa de los presentes y los que luego han visto el momento en video, Trump se refirió al cantante puertorriqueño como la super estrella de la música latina, pero como “ella” y agregó además que si la conocen, “está buenísima” (“She’s hot”), mientras buscaba con la mirada hacia un lado del estrado y preguntaba dónde se encontraba la figura musical para que suba al estrado junto a él.

Mana le da la espalda a Nicky Jam y baja de sus plataformas su colaboración musical en rechazo a su apoyo a Trump. (Raul Roa/Los Angeles Times en Español)

La gran sorpresa se la llevó Trump al ver que no se trataba de “ella” sino de “él”. “Oh, mira, me alegro de que él suba”, dijo al verlo subir a su lado luciendo una gorra roja con la inscripción “Make America great again”, slogan característico en las campañas del candidato.

“Es un honor conocerlo, señor presidente”, fueron las primeras palabras del vocalista de temas como ‘Piensas en mi”, “Hasta el amanecer” y “El Perdón”.

Luego el boricua se dirigió en inglés hacia el frente de las cámaras diciendo que “las personas que vienen de donde yo vengo no suelen conocer al presidente. Así que soy afortunado”.

“Han pasado cuatro años y no ha pasado nada. Necesitamos a Trump, necesitamos que vuelva. Let’s Make America Great Again”, agregó en español dándole la mano y un abrazo a Trump.

Nicky Jam no ha sido el único artista puertorriqueño del género urbano que ha mostrado su apoyo a Trump. En días pasados lo hicieron también boricuas Anuel AA y Justin Quiles en un mitin en Pennsylvania.