Montéz de Durango inmortaliza su legado en el ‘Paseo de las Estrellas de Las Vegas’

Tras el lanzamiento de su nueva producción “El Despegue Vol. 1“ la agrupación Montéz de Durango, una de las bandas más emblemáticas del movimiento duranguense, volvió al centro de atención con su nuevo sencillo “Ya ni me acuerdo”, pero la cereza del pastel se la colocaron este martes 1 de octubre, cuando los integrantes de la banda develaron su merecida estrella en “Paseo de las Estrellas de Las Vegas”.

Bajo un sol inclemente, rodeados de sus familiares y algunos de sus seguidores que se dieron cita para celebrar junto a ellos este reconocimiento, el legendario José Luis Terrazas, sus hijos y los demás integrantes del grupo Montéz de Durango, develaron su estrella entre aplausos y muestras de cariño en un nuevo tramo de la famosa locación que está ubicada al pie del hotel Luxor de “La Ciudad del Pecado”.

“Gracias por ese apoyo a la música de Montéz de Durango, por apoyarnos siempre, a la gente de la radio y los medios por acompañarnos en este día. A la gente de Juárez, de Guadalajara, a la gente de Michoacán que está aquí y por ese apoyo, muchas gracias”, dijo José Luis Terrazas al recibir la placa y la proclama que reconoció este martes 1 de octubre de 2024 como “El Día de Montéz de Durango”.

El fundador del grupo José Luis Terrazas al lado de Iván Fernández, Pablo Castro Savala, cofundador de la division Latina del Paseo de las Estrellas, y demás integrantes de Montéz de Durango durante la ceremonia de develación. (Armando García/The 3 Collective)

La estrella de la agrupación que fue fundada por José Luis Terrazas en 1996 en la ciudad de Chicago, está ubicada en un espacio adyacente al hotel Luxor que en el futuro podría albergar hasta casi 500 de ellas. “Es mi sueño americano, pasé de mojado, soy nacido en la sierra en un municipio de Tepehuanes, en el estado de Durango. Primeramente le quiero agradecer a mi familia, a mi madre que está aquí presente, a mi padre que no nos pudo acompañar, está en Chicago, a mis nietos que están aquí. Es un gran honor”, dijo Terrazas mientras abrazaba con emoción a doña Ramona Terrazas, su madre, la pilar de su carrera como músico exitoso.

“Desde los 4 años de edad, José Luis ya agarraba los sarténes y las cucharas para tocar música y todo lo que se encontraba. Por eso no se imaginan lo que significa para mí ver que mi hijo está siendo reconocido y es un gran orgullo para mí. Yo siempre primero le dije que estudiara y ya después que se dedicara a la música y ya vez lo que consiguió”, le dijo doña Ramona Terrazas visiblemente emocionada. a Los Angeles Times en Español.

José Luis Terrazas abraza lleno de emoción al pilar de su carrera como músico, su madre Ramona Terrazas. (Armando García/The 3 Collective)

Antes de dedicarse a la música, José Luis Terrazas fue programador de computadoras, pero guiado por la nostalgia de su natal Durango y en respuesta a la demanda de la música regional mexicana, comenzó a tocar percusiones, vendió discos de acetato y casettes en la tienda Terrazas Music .Y como la buena música era escasa y dificil de conseguir, mezcló elementos de la banda zacatecana con sonidos de Tierra Caliente y formó una propuesta que rompió récords de ventas con “El sube y baja”, ‘Hoy empieza mi tristeza” y “De Durango a Chicago”, temas que lograron hacer historia y que debutaron en la lista Billboard. En el 2010 lograron consolidarse con su álbum ‘Chicago Style”... el resto es historia.

Para José Luis Terrazas Jr este reconocimiento llega en el momento perfecto porque ya pronto celebran sus 30 años de trayectoria. “Estoy muy agradecido con la ciudad de Las Vegas por este reconocimiento que en el pasado lo han recibido figuras como Juan Gabriel, Vicente Fernández, Los Tigres del Norte y poder tener una estrella al lado de ellos es todo un honor”, dijo el hijo del fundador e integrante de la banda.

Montéz de Durango posan en el nuevo tramo del Paseo de las Estrellas de Las Vegas el 1 de octubre de 2024. (Armando García/ The 3 Collective)

“Ellos realmente han trabajado mucho y recibir esta estrella es un logro muy merecido. Y entre todos los años que han pasado ellos han hecho de la música duranguense un estilo reconocido y admirado. En el plano personal estoy muy orgullosa de estar a su lado y el ver que la familia siempre se ha mantenido unida para lograr el triunfo es algo muy bonito”, comentó Norma Terrazas, esposa de José Luis Terrazas Jr. desde hace 7 años.

Duranguenses entre grandes celebridades

El actor y cantante Wayne Newton fue el primero en recibir una estrella en el Paseo de las Estrellas durante una ceremonia que se realizó el 26 de octubre de 2004 y desde entonces se fueron sumando las estrellas para artistas como Elvis Presley, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., David Cassidy, Liberace, Rich Little y Siegfried & Roy., entre muchos otros.

El reconocimiento llega a casi 30 años de trayectoria de la banda Montéz de Durango. En la foto posa José Luis Terrazas junto a sus hijos José Luis Jr., Daniel y Christian Terrazas. (Armando García/The 3 Collective)

Entre las celebridades latinas, el primero que recibió el reconocimiento fue el cantante mexicano Vicente Fernandez en el área del Mandalay Bay, al igual que los músicos cubanoamericanos Gloria Estefan y Emilio Estefan, siendo ellos la primera pareja que recibió el reconocimiento y sus nombres compartieron una estrella. En 2011, también lo recibió la desaparecida Jenni Rivera y su entonces esposo Esteban Loiza, mientras que en 2009 se develaron las estrellas de los presentadores de televisión Raúl de Molina y Lili Estefan, así como la del cantante Régulo Caro, quien develó su estrella en octubre de 2014.

“Ya son 130 que se han colocado y muchos de ellos son artistas latinos como Los Tigres del Norte , Veronica Castro, La Banda El Recodo y otra que se le dedicó a su fundador Cruz Lizárraga, también tenemos la de los Tucanes de Tijuana y muchos más”, señaló Pablo Antonio Castro Zavala, presidente del “Paseo de las Estrellas de Las Vegas” y cofundador de la división latina.

Montéz de Durango posa con sus familiares en la develación de su estrella en Las Vegas. (Armanod García/The 3 Collective)

“La primera estrella otorgada a un latino fue para Luis Miguel. “El Sol de México” recibió una estrella simbólica, una placa como el primer latino en recibir una estrella en Las Vegas en el área del Mandalay Bay durante su concierto. En noviembre del 2006 durante el concierto de Vicente Fernandez igualmente se develó la estrella real en el mismo escenario frente al público. Desde entonces se han develado innumerables placas de artistas latinos”, agregó Castro Zavala.

En esta ocasión, la ceremonia para honrar el legado de Montez de Durango en la caliente “Ciudad del Pecado” no solamente reunió a los integrantes de la banda, sino a otras celebridades de la industria que forman parte de la celebración de la Conferencia de Promotores Unidos que se realiza en esta ciudad cada tres meses, cuatro veces al año como el empresario musical de Chicago Iván Fernández, quien fue el primer promotor que creyó en la banda cuando apenas comenzaba y uno de los principales artífices para que Montez de Durango fuera considerado para recibir este reconocimiento.

Con su inconfundible estilo y una influencia duradera en la música mexicana, Montez de Durango ha dejado una marca importante en la industria y ahora es reconocida con este prestigioso galardón en Las Vegas.

El legado de Montéz de Durango quedó hoy inmortalizado en el Paseo de las Estrellas de Las Vegas. (Armando García/The 3 Collective)

Tras este reconocimiento, la banda seguirá el camino de su esencia y conexión con la diáspora duranguense que se encuentra en los Estados Unidos que hoy en día busca un nuevo futuro tal y como lo expresa su sencillo “Ya ni me acuerdo”, el cual habla de la realidad de muchos de sus seguidores, quienes son inmigrantes que llegaron a este país para trabajar en busca del sueño americano, pero no pueden olvidarse de los seres queridos que quedaron del otro lado de la línea. Los recuerdos del pasado y los momentos felices que vivieron allá los hace pensar en regresar, pero la realidad es que no pueden. Este tema nos recuerda a su éxito “El llanto de un ilegal” que igualmente nos hablaba de la añoranza de no poder regresar para estar con los suyos.

“Ya ni me acuerdo”, un sencillo que destaca la añoranza de un inmigrante, es la punta de lanza de su nueva propuesta “Despegue Vol. 1”, que llega a los fans bajo el sello disquero Terrazas Music, la cual incluirá una selección de canciones inéditas, así como versiones de grandes éxitos de artistas como Juan Gabriel y Los Temerarios, reafirmando su posición como pioneros y grandes exponentes del tamborazo zacatecano combinado con elementos norteños.

Para celebrar este lanzamiento, Montéz de Durango ha iniciado un recorrido por varios estados del país, comenzando en la ciudad de Miami, Florida, una de las ciudades donde el fenómeno de la música mexicana sigue creciendo con fuerza. Y ahora desde Las Vegas, Nevada continuaron con la promoción de su nuevo disco y la emoción que le genera el lanzamiento del “El Despegue Vol 2” en diciembre de este año.

De igual manera, la agrupación continúa consolidándose como uno de los grandes nombres del género, emprenderá una intensa agenda de presentaciones en vivo por todo el país, fortaleciendo aún más su legado y llevando su música a las nuevas generaciones.