‘Sed de Venganza’ es más que un triángulo amoroso, es una trama compleja cargada de adrenalina y alto voltaje

Luego de cuatro meses intensos de grabaciones y la culminación de 92 episodios, los protagonistas de la nueva apuesta de Telemundo “Sed de Venganza” viajaron a la ciudad de Los Ángeles para presentar esta telenovela que va más allá de ser la típica historia de amor, intriga y pasión que regularmente llegan a la pantalla chica donde se muestra un triángulo amorosos, no. Esta historia va más allá y está repleta de crimen, suspenso, algo terror y hasta una leve dosis de comedia oscura para dejar respirar a la audiencia. Es en definitiva una historia compleja cargada de adrenalina y alto voltaje.

Isabella Castillo, Alexa Martin y Danilo Carrera encabezan esta producción ambientada en Miami que presume una calidad de alta gama, incluso fue grabada con el mismo modelo de cámara que se empleó en la última entrega de “Mission Imposible” y la película “Drive”, ambas realizadas en Hollywood.

La campaña de promoción trajo al elenco principal a Los Ángeles, donde también Camilo aprovechó su visita a esta ciudad para desfilar en la alfombra roja de la serie de ViX “Y llegaron de noche”, donde el actor ecuatoriano tuvo la oportunidad para conversar con los medios del proximo estreno de “Sed de Venganza” que está pautado para este martes 15 de octubre a las 9pm/8 Centro, además de compartir poder un velada junto a Eugenio Derbez que celebraba esa noche los 10 años de su casa productora en Hollywood 3Pas Studios.

Isabella Castillo le da vida a la victimaria y vengativa Fernanda. (Telemundo)

Anuncio

La trama de “Sed de Venganza” gira en torno a Fernanda Ríos, interpretada por la actriz cubana Isabella Castillo, quien le da vida a una mujer con un pasado repleto de traumas y abusos que surgieron durante su infancia. Convertida ahora en una mujer atractiva y enigmática, Fernanda ha decidido darle un giro a su vida tras cruzar una puerta que la llevó de ser víctima a victimaria luego de meterse en el mundo oscuro de Eugenio Beltrán, encarnado por Diego Olivera, un hombre de negocios rencoroso y despiadado que ha jurado vengarse de la familia Del Pino, por lo que a través del engaño y el chantaje, convence a Fernanda para que sea la ejecutora de sus planes. Sin embargo, el amor sorprende inesperadamente a Fernanda cuando conoce a Francisco (Danilo Carrera), un joven cuya vida arruinó en el pasado, y que, al descubrir la verdad, se dedica a saciar su “Sed de Venganza”.

A pesar de ser una historia de mucha tensión que podría mantener a la audiencia atada al asiento y frente a la pantalla, la trama logra matices que logran suavizar las escenas para que el espectador pueda tener respiros de calma entre las historias paralelas que se muestran en la trama.

Isabella Castillo, quien es identificada por el público por su personificación de Diana Ahumada en la saga de “El Señor de los Cielos”, vuelve a su look de cabello rubio en esta nueva historia y aunque regresa con una apariencia en cierto sentido parecida a la que Diana se dio a conocer, asegura que el papel de Fernanda Ríos es muy diferente, aunque podría encontrar un punto de similitud en sus personalidades ya que pasa de víctima a ser victimaria.

Isabella Castillo es Fernanda Ríos en ‘Sed de Venganza’. (Telemundo)

“Fernanda Ríos es victima y es victimaria. Fernanda es todo, viene de un pasado muy feo, le han hecho cosas muy feas. Todo tiene un causa y un efecto y eso hace que se comporte de la manera en la que lo hace con toda la gente a su alrededor y el por qué trama tantas travesuras, por qué es tan manipuladora y tan compleja. Es un personaje muy complejo”, explicó Isabella Castillo a Los Angeles Times en Español.

Isabella, quien el proximo año regreasará con su papel de Diana Ahumada en la serie “La Dinastía Casillas” tras la salida de Rafael Amaya, dijo además que a pesar de que Fernanda y Diana tienen personalidades completamente diferentes hay puntos de similitud entre ambas. “Siento que a Diana le encanta la adrenalina, también le gusta lo prohibido y a Fernanda le gusta jugar con lo prohibido, ella es lo prohibido y también le gusta mucho la adrenalina. Al ser una mujer que ha sufrido tanto y que ha pasado por tanto necesita este tipo de emociones muy intensas para sentirse viva porque Fernanda, siento que vive una lucha interna y es completamente vacía y en eso sí se parecen. Y a pesar de que son personalidades muy diferentes, son de personalidades muy fuertes. Diana Ahumada es una mujer muy fuerte que no le teme a nada y Fernanda tampoco le tiene miedo a nada”, señaló la joven actriz de ojos claros, de 29 años y nacida en la Habana, Cuba.

Por su parte, el papel de Francisco Ramírez, le permite a Camilo encarnar a un hombre que vive un presente con Fernanda tras haber tenido un pasado amoroso con el personaje de Elisa del Pino. “Y regresa 10 años después en busca de reivindicación, de limpiar su nombre, siempre enamorado de Elisa, pero cuando llega se vuelve víctima de Fernanda”, explicó Camilo.

‘Sed de Venganza’ va más allá de un simple triángulo amoroso, es una historia compleja cargaga con una dosis de alto voltaje. (Telemundo)

Igualmente, Camilo dijo que Francisco, quien a la vez es Emilio Montenegro, constantemente tendrá que caminar entre la oscuridad y la luz, la pasión y el amor, entre la bondad y el fuego que hora vive a través de dos mujeres completamente diferentes Fernanda y Elisa, quien es interpretada por la actriz mexicana Alexa Martin. “Y Elisa es una mujer que viene para poner equilibrio en esta historia porque las locuras de Fernanda llegan a un nivel que no se pueden imaginar que es capaz de hacer. Así que Elisa, aunque también termina siendo una víctima de Fernanda y una víctima de muchas situaciones como la traición de Francisco, el amor de su vida”, describió Alexa, la joven actriz que viene de participar en la telenovela “Marea de Pasiones” en la cadena rival.

Alexa agrega que su personaje de Elisa es la que tratará de que no se lleve a cabo la venganza de Fernanda. “Que se haga justicia en lugar de venganza, de ir por el camino bueno. Se va a ir enterando de muchas verdades a lo largo de la historia, pero ella siempre va buscar que esta situaciones se vayan resolviendo sin tener que buscar la venganza”, explicó sobre su personaje Elisa, una mujer que vive en medio de una familia totalmente disfuncional integrada por su padre Alfredo del Pino (Saúl Lizaso), su hermana Ana (Maria José Camacho) y sus hermanos Gabriel (Carlos Torres), Alonso (Roberto Romano) y Sebastian (Javier Ponce).

Anuncio

Alexa Martin es Elisa del Pino en ‘Sed de Venganza”. (Telemundo)

“En donde crece sin una figura paterna, sin una figura materna a pesar de tenerlos ahí, son padres totalmente ausentes que no estuvieron con sus hijos, les dieron todas las comodidades que pudieron tener y eso lo van a ver en la historia, pero hablando de lo sentimental y de tener esa personas ahí y que te hagan sentir segura, Elisa no lo tiene y el único refugio que encuentra es a Francisco, con quien tienen una relación de amor bonito, puro y Elisa, en ese momento va a sentirse traicionada por Francisco que la bando sin darle ninguna explicación y ahora vamos a ver, 10 años después qué va a pasar en este encuentro”, señaló Alexa.

Pese a tratarse de una historia compleja con situaciones tensas y cargadas de adrenalina, “Sed de Venganza” logra sumar situaciones que pueden generar cierta dosis de humor en medio de las maldades de algunos de sus personajes y eso se debe a que el guión de la trama y el guionista es excelente. “Tanto así que hay personajes que de acuerdo a su personalidad son capaces de llevarlo a la comedia”, señala Alexa.

“Tal y como sucede en la vida real”, agrega Camilo.

Sebastian Carvajal es Marcelo Echeverri en ‘Sed de Venganza’.

Un ejemplo de eso es que “nadie se puede imaginar que Sebastián (Carvajal) es en la vida real un payaso. Nos hace reír todo el día, hay personas así”, agrega Camilo en referencia al actor que interpreta el personaje de Marcelo Echeverri, el mejor amigo de Francisco, quien le salvó la vida años atrás, y con el tiempo lo hizo su socio. Marcelo conoce el pasado de Francisco, y decide apoyarlo incondicionalmente para que haga justicia por el daño que le hicieron.

“Yo siento que las ocurrencias de Fernanda son muy chistosas, El descaro de ella es muy chistoso. El personaje de Paty que interpreta Sandra Itzel, hijo una joya con ese papel que también es muy chistes”, describió Isabella sobre el personaje Patricia ‘Paty” Flores, que es la tercera de las hermanas Flores, una mujer coqueta, vanidosa y algo graciosa.

Camilo Carrera es Francisco en ‘Sed de Venganza’. (Telemundo)

Todas estas situaciones que se plasman en un guión tan bien escrito hace que se llegue a diferentes situaciones de clímax y de muchísima tensión. ‘Pero necesitas desfogar esa energía y que la gente no esté los 45 minutos del capítulos agarrados de sus asientos y llenos de tensión, se necesita esa liberación para que puedan regresar otra vez. “Y eso es algo que se logró muy bien en el guión con el trabajo del elenco que lo logró de manera excelente para esa montaña rusa de emociones”, señaló Carrera.

Un regreso a casa

A pesar de que el público ha visto a Camilo Carrera como protagonista en varias producciones de TelevisaUnivision a lo largo de su carrera, además de haberlo visto en sus inicios como presentador del segmento de redes sociales en “El Gordo y La Flaca” en el 2014 , lo cierto del caso es que el actor de origen ecuatoriano comenzó su carrera en Telemundo.

Hoy este proyecto le da la oportunidad a Camilo de regresar a la empresa donde inició su debut hace 13 años, luego formó parte del elenco de “Grachi”, de la cadena Nickelodeon y fue ahí donde conoció a Isabella. Ahora, el actor y presentador está de vuelta como protagonista de una telenovela de Telemundo, lo que le permite reencontrarse con muchos de los técnicos y personal de producción con los que comenzó en la cadena en el 2011.

Anuncio

Camilo regresa a Telemundo luego de su debut hace 13 años en ‘Relaciones peligrosas’. (Telemundo)

“Han pasado 13 años y la gente es la misma, entonces regresar como protagonista es más o menos lo que vive mi personaje, se va siendo un niño y regresa siendo un nombre, pero la gente que lo recibe en la misma, mismos camarógrafos, mismos directores. Miguel Varoni me dirigió en mi primera serie en “Relaciones peligrosas” en 2011 y ahora en 2024 vuelve Varoni a dirigirme, me encuentro con Isabella, con un montón de gente, del equipo y es como regresar a mi casa. Entonces yo no siento mucho que es un cambio, pero como protagonista me siento como un niño arropado por todo el equipo y es casi como un viaje en el tiempo”, explicó el joven actor.