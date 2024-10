¿Dónde encontrar las mejores atracciones para celebrar Halloween en Los Ángeles?

Desde hace semanas hemos podido ver cómo se han reactivado algunas atracciones y cómo se han sumado nuevas propuestas a lo que ya ha conocía el público en las últimas temporadas. Aquí tienes una lista con algunas de ellas en nuestra área.

Fright Fest Extreme

El parque de atracciones con las montañas rusas más escalofriantes de California se convierte en una de las atracciones de terror más concurridas en esta temporada. Sus 260 acres logran encerrar un conglomerado de atracciones aterradoras en medio de la neblina y clamor de los visitantes.

Para este año Fright Fest Extreme ha escenificado cinco nuevas casas embrujadas inspiradas en las franquicias de Stranger Things, Trick ‘r Treat, Army of the Dead, The Conjuring, Annabelle, The Nun y aterradora SAW , con lo cual se comprueba que Six Flags Magic Mountain expande su propuesta en colaboración con Warner Bros. Discovery, Lionsgate y Twisted Pictures, Netflix y Legendary Entertainment por primera vez.

A lo largo del parque los visitantes se topan casas embrujadas y zonas de miedo entre las que podemos mencionar que más llamaron nuestra atención está Stranger Things, donde los estudiantes de Hawkins High deciden trabajar en equipo para crear un Halloween divertido e inocente para su comunidad, pero las cosas se complican y todo se transforman en algo muy oscuro.

En Army of the Dead, la ciudad de Las Vegas está bloqueada tras un reciente brote viral y los sobrevivientes deben buscar una vía de escape mientras luchan contra los muertos vivientes.

La popular Trick ‘r Treat te mete en una pesadilla de dulces a través de un camino iluminado por calabazas de Halloween en medio de situaciones sobrenaturales. El Espíritu de Halloween aparece como guía, impone sus reglas pero muy poco la seguirán.

“Trick r Treat” una de las atracciones más exitosas de Fright Nights Extreme de Six Flags Magic Mountain. (Six Flags Magic Mountain)

The Conjuring Universe, te lleva en un recorrido por los casos espeluznantes de los Warren, incluidos los que inspiraron The Conjuring, Anabelle y The Nun. En cada investigación, los encuentros con artefactos malditos te convierten en el objetivo de la posesión. Esta es una de la más atractivas porque lo que parece mentira se vuelve una realidad ante tus ojos.

En la celebración del 20 aniversario de SAW, llega esta experiencia completamente nueva que rinde homenaje al legado de terror surgido de la mente retorcida de Jigsaw. El recorrido lleva a los visitantes a ser testigo de diferentes pruebas de tortura, incluidos los cortes de extremidades antes de que se acabe el tiempo.

En la Plaza de la Muerte los visitantes se meten en una celebración espectral del Día de los Muertos, donde los colores vibrantes se mezclan con sombras inquietantes en una danza envolvente de espíritus y tradiciones.

Cuándo: Hasta el 3 de noviembre de 7pm a 12m

Dónde: 26101 Magic Mountain Parkway, Valencia, CA 91355

Admisión: Desde $70/ $140

Más Inf.: Aquí

Los Angeles Haunted Hayride

Si nunca has tomado el famoso paseo en carreta embrujada de Los Ángeles en la temporada de Halloween, definitivamente ya es hora. Carguense de valor y aborden la legendaria carreta embrujada para que no se lo cuenten. Aproveche la visita para conocer la nueva Monáe Manor o enfrente sus miedos en la atmósfera de Midnight Falls, donde el límite entre los vivos y los muertos es tan delgado que no sabrá si la cruzó apenas llegó. Conozca además los aterradores laberintos embrujados donde cada rincón te helará la piel y te abrirá las pupilas como nunca antes.

Entre las atracciones más recomendables están las del espectáculo de espiritismo de Madame Aurora, quien lleva su talento a Midnight Falls. Ahí podrás ser testigo de cómo logra evocar espíritus ante los ojos de los visitantes.

Midnight Falls en Los Angeles Haunted Hayride. (ALBERT LAM)

Otro espectáculo que llama la atención de Monte Revolta, una experiencia teatral macabra proveniente desde el más allá, donde un irreverente cantante regresa entre los muertos para despertar su alma rockera.

El lanzamiento de hachas en Midnight Falls: con la maldición de la bruja que asola la ciudad de Midnight Falls, en una atracción interactiva en la que expertos en hachas te entrenan para intentar dar en el blanco. Y finalmente está Zombie Splat, una experiencia que te lleva a mantener a raya a un ejército de muertos vivientes.

Cuándo: De 7pm a 1am. Hasta el 2 de noviembre.

Dónde: 4730 Crystal Springs Dr. Los Angeles CA 90027

Admisión: Desde $34.99

Más Inf.: Aquí

Halloween Horror Nights

Las aterradoras atracciones de Halloween Horror Nights de este año se dividen entre las tradicionales de años anteriores y nuevas propuestas que te sumergen en el terror que esperas obtener en el famoso parque hollywoodense.

Hablando de las atracciones tradicionales está la del cantante y estrella de la música The Weeknd, quien una vez más lleva hasta el parque del laberinto “The Weeknd: Nightmare Trilogy”, una experiencia inmersiva curada por el mismo artista ganador de múltiples premios en el que te encuentras innumerables y aterradores dobles en diversas situaciones y escenarios retorcidos de la mente maestra del controvertido músico.

“Ghostbusters: Frozen Empire”, inspirada en la última entrega de la franquicia Ghostbusters de Sony Pictures, también regresa a HHN, pero presenta una leve variante a la que vimos hace un par de años. Es atractiva, pero hay otras que lo son mucho más, como la de “Texas Chainsaw Massacre: The Legacy of Leatherface”, que rinde homenaje al 50 aniversario del icónico monstruo maníaco, quien muestra a su víctimas descuartizadas en medio de una nauseabunda atmósfera.

Monstruos 2 en Halloween Horror Nights de Universal Studios Hollywood. (DAVID SPRAGUE)

La gran novedad es la atracción “Universal Monsters: Eternal Bloodlines”, una casa embrujada liderada por monstruos exclusivamente femeninos e inspirada en los monstruos clásicos de Universal Pictures, todos en medio de la música de Slash.

“Monstruos 2: Las pesadillas de Latinoamérica”, es una secuela de la versión que se conoció en la casa embrujada de 2023. Aquí está de regreso La llorona, La Lechuza, El Cucuy y El Silbón, firmes representantes del miedo popular en los países de Latinoamérica con los que te topas en un laberinto oscuro que se ilumina entre cada grito, llanto y silbido de los aterradores monstruos de la “ñ”.

“A Quiet Place” es también una nueva y aterradora experiencia inspirada en la franquicia de Paramount Pictures que incorpora por primera vez el lenguaje de señas americano (ASL) en una casa embrujada. Te va a sorprender cómo rompes el silencio que se te pide en cada paso que das dentro de la atracción.

Una de los más flojas atracciones es la de “Terror Tram: Enter the Blumhouse”, una experiencia que se realiza al aire libre luego de abordar el tram hasta lo más profundo del parque. Se trata de un encuentro cercano con personajes de las franquicias de Blumhouse Production, como la muñeca M3GAN, quien degolla sus víctimas frente a tus ojos. También te topas con el personaje aterrador de la cinta The Black Phone y los aterradores personajes de Freaky, The Purge y Happy Death Day que han tomado el área donde está ubicado el enorme avión estrellado.

Una criatura en el laberinto “A Quiet Place” de Halloween Horror Nights. (DAVID SPRAGUE)

“Insidious: The Further”, basada en las últimas películas de la exitosa serie de películas de terror sobrenatural y también producida por Blumhouse Productions en asociación con Sony Pictures, es un recuento de todas las ediciones .

Y para culminar están las zonas aterradoras y una bastante atractiva es la de los “Luchadores Monstruosos”, una zona de terror completamente nueva donde los enmascarados ha bajado del ring para aterrorizar a los visitantes en medio de las cortinas de humo y las lengüetas de fuegos.

“Skull Lordz”, una otra zona de terror que presenta una corte real de los muertos de inspiración gótica.

Cuándo: Desde las 7p.m. a 1am. Hasta el 3 de noviembre (Noches selectas)

Dónde: 100 Universal City Plaza, Universal City, CA 91608

Admisión: Desde $77

Más Inf.: Aquí

The Queen Mary’s Dark Harbor

El terror regresa a Long Beach después de 4 largos años. Ahora, el barco embrujado cobra vida una vez más, dando la bienvenida a las almas más valientes para disfrutar de una noche espeluznante tanto a bordo del barco como en el puerto. Aquí te encontrarás con personajes icónicos, laberintos embrujados, entretenimiento en vivo, bares y salones clandestinos temáticos, experiencias fantasmales y comidas siniestras.

Los laberintos de este año continúan las historias del pasado, pero le dan la bienvenida a nuevos personajes e historias. Y para los amantes de las bebidas, los bares clandestinos de Dark Harbor también están de regreso, los cuales están escondidos dentro y alrededor de los laberintos y atracciones. Para poder acceder como invitado debes tener una de las fichas místicas de Lady Mabel, algunas se entregarán cada noche en ShipYard. Para tener acceso garantizado, los invitados pueden comprar un “Foresight Four Pack”, que incluye una lectura astrológica grupal con la propia Lady Mabel y cuatro fichas para bares clandestinos.

Dark Harbor (ALBERT LAM)

Entre las nuevas atracciones está Lullaby ubicada en las profundidades de la piscina de primera clase del Queen Mary, donde el fantasma de Scary Mary se alza para abordar a los pasajeros y guiarlos hacia un abismo acuático,dentro de un escalofriante inframundo.

El atractivo Feast regresa en la parte trasera de la cocina del barco, donde los visitantes conocen la historia del origen del Chef, que comenzó como un joven y ambicioso carnicero que buscaba convertirse en el jefe de cocina del crucero de lujo. Tras cortar carne durante años, el carnicero busca vengarse de los pasajeros de Primera Clase que consumían sus carnes preparadas, ahora le añade un ingrediente que nadie puede identificar. Quizás no deberían probarlo.

En la enfermería los espíritus malvados de un cirujano sádico y su cómplice atormentan a los vivos con ecos espantosos de sus horribles procedimientos. Su camino de destrucción se extiende desde las cubiertas de Primera Clase hasta las inquietantes profundidades en las entrañas del Queen Mary mientras abordan a los vivos con su rabia implacable.

Dark Harbor (ALBERT LAM)

Finalmente está el Big Top Terror, un carnaval de Halloween que pareciera ser un circo común y corriente, pero en realidad es un laberinto de calabazas diseñadas para atrapar las almas inocentes. El maestro de ceremonias, con su carisma hipnótico y sus actuaciones encantadoras, atrae a los desprevenidos a este laberinto oscuro, donde aguarda la perdición.

Cuándo: De 7pm a 1am. Hasta el 2 de noviembre

Dónde:The Queen Mary’s Dark Harbor is located at The Queen Mary - 1126 Queens Hwy. Long Beach, CA 90802

Admisión: Desde $59.99

Más inf: Aquí

Halloween en Disneyland

La diversión por la temporada de Halloween se celebra en ambos parques. En el Disney Theater del parque Disney California Adventure se celebra en show “Mickey’s Trick and Treat” donde los más pequeñitos pueden disfrutar en un espacio cerrado bailes, música e interacciones con los personajes de Mickey, Minnie, Goofy, Donald y un divertido anfitrión con los cabellos parecidos a los de Dr. Emmett Brown, de la saga Back To The Future.

En este show se narra musicalmente “historias de miedo” por parte de los divertidos personajes con proyecciones llenas de color, mientras los pequeñitos son invitados a bailar. Al salir hasta reciben dulces.

La atracción de Guardians of the Galaxy – Mission: BREAKOUT! Sufre una transformación durante la temporada de Halloween y se convierte en Guardians of the Galaxy – Monsters After Dark, donde los visitantes ahora se encuentra con extrañas criaturas. El elevador de “Monsters After Dark” está ambientado con un tema musical de punk rock original de los años 70 y sirve como marco para los gritos y emociones que se vivirán en la oscuridad.

Oogie Boogie Bash en Disney California Adventure Park (Richard Harbaugh/Disneyland Resort)

En el parque de Disneyland las atracciones se intensifican al caer la oscuridad y luego de la celebración de Fantasmic llega “Halloween Screams” que es un espectáculo nocturno con proyecciones efectos especiales fantasmales, luces lásers que se reflejan desde y sobre el frente del Castillo de la Bella Durmiente, la fachada de “It’s a small world”, Rivers of America y a lo largo de Main Street, U.S.A.

En algunas noches, “Halloween Screams” también se refleja sobre el Castillo de la Bella Durmiente, realizando sus travesuras de temporada con fuegos artificiales. La noche del viernes por ejemplo, que fue el día de nuestra visita, se hizo con todo los juegos pirotécnicos.

Mickey Mouse y Minnie Mouse, junto con sus amigos, celebran la temporada de Hallowen con vestuario nuevo inspirados en esqueletos y trajes de parches coloridos. (Christian Thompson/Disneyland Resort)

El espectáculo muestra escenas de los diferentes cuentos de Disney donde los villanos malvados son los grandes protagonistas, además de Jack Skellington el personaje inspirado por Tim Burton.

Y ya que hablamos de Burton, la atracción estrella de la temporada es “Haunted Mansion Holiday” donde el protagonista es Santa Jack, que es el mismo Jack Skellington, quien junto a los habitantes de Halloween Town han hechizado la misteriosa propiedad mansión para convertirla hasta el final del año en una atracción que une Halloween con la Navidad.

Cuándo: Hasta el 2 de noviembre

Dónde: 1313 Disneyland Dr Anaheim, CA 92802

Admisión: Desde $103

Más Inf.: Aquí

Delusion: The Red Castle

Esta atracción es conocida como la más vanguardista de la ciudad con experiencias teatrales inmersivas. “Delusion” sigue cautivando a los visitantes desde hace 13 años con una narrativa que ha logrado calar en el público hasta la fecha. En “El castillo rojo”, el Dr. Frederick Lowell, un brillante psicólogo, libera poderes entre sus inusuales pacientes. Exiliado por sus métodos, Lowell y su familia se refugian en un castillo abandonado.

Delusion (Delusion)

Después de la trágica muerte de su esposa, Lowell se obsesiona con la resurrección, arrastrando a sus pacientes a su oscura búsqueda para traerla de vuelta, aunque estos intentos rara vez terminan bien según los que ya han asistido. “Delusion” ofrece de esta manera una delicia a los aficionados al cine de terror, mientras que a los jugadores le ofrece una visión de lo que es estar atrapado en una película o un juego de terror.

Cuándo: De 7pm a 1am. Hasta el 2 de noviembre

Dónde: Stimson House 2421 S. Figueroa Los Angeles CA 9007

Admisión: Desde $112.99

Más Inf.: Aquí

Knott’s Spooky Farm

Es una celebración anual de Halloween para toda la familia con atracciones macabras mientras el parque se transforma con una decoración temática para poner los pelos de punta.

La temática de Halloween dedicada a los niños incluye trick-or-treating, una serie de espectáculos infantiles, concursos de disfraces y decoraciones de calabazas.

Una de las novedades de esta temporada es Spooktivities con los personajes Charlie Brown, Snoopy y sus amigos quienes encabezan una serie de juegos, música, narraciones espeluznantes y más para los que no le tienen miedo a los cuentos de fantasmas.

Recolección de dulces en familia con los presonajes de Knotts. (Sean Teegarden )

La experiencia de “trick-or-treating” llevan a cabo en las calles de Ghost Town, donde los niños pueden lucir sus disfraces festivos de Halloween mientras recolectan golosinas en los diferentes lugares asignados en todo el parque. Además los niños y sus padres pueden visitar el área de Livery Stable para conocer de cerca a las criaturas espeluznantes de Calico.

En el área de Creepy Critters Corral , los visitantes podrán ver arañas, insectos, además de grandes calabazas alrededor del parque Calico que se ha transformado en un Pumpkin Patch para que las familias disfruten de la atmósfera de la temporada con oportunidades para tomar fotografías para su redes sociales.

Además, en el escenario Calico Mine, Krazy Kirk y los Hillbillies están de regreso para ofrecer un concierto de música country lleno de energía y comedia para todas las edades.

Halloween Hootenanny (Knott’s Berry Farm)

También está de regreso, el espectáculo de marionetas Bob Baker con una temática de Halloween en el Birdcage Theatre. Estos peculiares titiriteros sorprenden a todos con un espectáculo de marionetas espeluznantes que mantienen entretenidos a pequeños y a los adultos.

Knott’s Spooky Farm se lleva a cabo durante el día, de jueves a domingo hasta el 31 de octubre.

Cuándo: De jueves a domingo. De 10am a 6 pm.

Dónde: 8039 Beach Blvd, Buena Park, CA 90620

Admisión: Desde $59.99

Más Inf.: Aquí

Magic of the Jack O’Lanterns

Esta es una atracción para todas las edades, donde la familia y los amigos pueden atravesar un sendero resplandeciente de miles de calabazas talladas a mano. Para esta ocasión hay nuevas escenas de calabazas y un paisaje marino náutico, un barco pirata, dinosaurios, dragones y mucha magia en cada esquina.

“Magic of the Jack O’Lanterns” se puede disfrutar mejor con el uso de los anteojos 3D, los cuales son holográficos y transforman la luz en imágenes mágicas de calabazas sin mayor esfuerzo, brindando una experiencia óptica que sorprende a los visitantes.

Lo primero que tienes que hacer es seguir el sendero iluminado para disfrutar de las nuevas escenas de calabazas, los inflables y las plataformas para saltar. También encontrarán barcos piratas, dinosaurios y dragones. Además hay un nuevo espectáculo de luces de calabazas programado con música durante todo el evento cada 30 minutos. Estas obras maestras de calabazas dan vida a varios personajes espeluznantes y extravagantes, desde los clásicos demonios y duendes hasta los íconos más representativos de la cultura pop.

Magic of the Jack O’Lanterns (ALBERT LAM)

Un dato importante para los que van con niños es que aunque hay estacionamiento gratuito disponible cerca, deberán caminar más para llegar al evento. Para ello hay un pase de estacionamiento preferencial que se adquiere solo en línea. Este estacionamiento está ubicado en el estacionamiento de la zona D de Whittier Narrows. Solamente siga las indicaciones para llegar al Magic of the Jack O’ Lanterns. Asegúrese de tener su boleto de estacionamiento listo para escanearlo tan pronto como ingrese al parque.

Cuándo: Desde 6:15 pm a 11pm. Hasta el 2 de noviembre

Dónde: 750 S Santa Anita ave, South El Monte, CA 91733

Admisión: Desde $24.99

Más Inf.: Aquí

Knott’s Scary Farm eleva el miedo

En este 2024 Knott ‘s Scary Farm se ha propuesto elevar el nivel del miedo a través de 10 laberintos, cinco zonas de miedo, tres espectáculos espeluznantes que iniciaron la noche del 19 de septiembre con extensión hasta el 2 de noviembre.

Desde hace décadas, el famoso parque de atracciones de Buena Park se encargado de aumentar sus propuestas originales e innovadoras que se toman por completo el complejo que en horas de la mañana está dedicado a los niños y adolescentes. Sin embargo, al caer la noche le ofrecen a los visitantes nuevas experiencias.

Entre las novedades para este 2024 nos encontramos con “Eight Fingers Nine: The Boogeyman”, un laberinto ambientado en un pueblado colonial del siglo XVIII que asediado por un monstruo con una inclinación por comerse los dedos de las personas. A través del laberinto se puede apreciar a Eight Fingers Nine apareciendo entre las sombras en busca de víctimas que domina a través del sueño mientras consume lentamente su carne.

Las zonas de miedo cumplen con su cometido. (Knott’s Berry Farm )

Otra novedad es Widows, un laberinto repleto de arañas viudas negras que se han apoderado de un asilo de ancianos para poseer los cuerpos marchitos. Su único propósito es conseguir una pareja y hacer que el nido rompa los huevos antes del amanecer.

La tercera novedad es “Atentamente, Elvira EXXperience”, que se presenta en el Walter Knott Theater. Por muchos años de Knott’s Scary Farm, ha honrado la imagen de Elvira en el escenario del “Ghoul Time Theatre” con sus electrizantes espectáculos durante 20 temporadas de terror. Ahora las nuevas generaciones pueden conocerla a través de un viaje al pasado a través de videos, imágenes detrás de escena y recuerdos que celebran la ilustre carrera de la “Reina de Halloween”.

Entre los regresos más esperados aparece “Room 13”, donde se muestra los asesinatos violentos en The Blind Tiger que interrumpen en lla época de la Prohibición en Memory Lane.

Room 13 en Knott’s Scary Farm (Knott’s Scary Farm)

Cinema Slasher se escenifica en el místico Midnight Theater, donde los visitantes atraviesan la pantalla grande para meterse de lleno en una trilogía de películas de terror. A medida que se sumergen en el mundo del terror gótico, se convierten en los personajes de la película que intentan escapar de la ira del peligroso Slasher.

Bloodline 1842 y Wax Works son dos laberintos que se presentan este año por última vez. El primero te lleva a un recorrido por los campos de batalla entre las calles devastadas por la guerra de la ciudad de Valdonia, mientras que el segundo te lleva a través de un conglomerado de figuras de cera que parecen tan reales que no lo podrás creer.

Cuándo: De jueves a domingo. De 7 p.m a 1am. Hasta el 2 de noviembre

Dónde: 8039 Beach Blvd, Buena Park, CA 90620

Admisión: Desde $59.99

Más Inf.: Aquí