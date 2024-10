Marc Anthony no esperaba cantarle salsa a un público que estuviera sentado, pero la razón te sorprenderá

Un día después de San Valentin de este año, Marc Anthony se presentó en el Toyota Arena de Ontario para cantarle a los enamorados como parte del inicio de la primera etapa de su “Historia Tour” que arrancó el 9 de febrero en Washington DC.

En ese primer tramo, el cantante de “Valió la pena” venía de presentarse en Palm Springs y luego llegó a San José, Las Vegas, El Paso y Orlando, entre otras ciudades. Después llegó la segunda etapa que lo llevó a cruzar el charco al otro lado del mundo para presentarse en Europa con aterrizajes en Marbella, Pamplona, Valencia, Barcelona, Sevilla, Madrid, Milán, Lisboa y otras latitudes del Viejo Continente.

En la tercera etapa, el vocalista de “Cuando nos volvamos a encontrar”, puso a bailar a tres ciudades de Colombia, a Santo Domingo, Santiago de Chile y Montevideo, Uruguay, donde hizo una pausa desde el 28 de septiembre hasta ahora cuando aterrizó en la ciudad de Inglewood, CA para arrancar con la cuarta etapa de su “Historia Tour” al sabor de su público angelino, que aunque parezca mentira, es un fiel amante de la salsa. Y eso lo sabe muy bien Marc Anthony.

En su llegada al legendario escenario del Kia Forum, Marc Anthony, quien visitó la ciudad el pasado 7 de septiembre de 2023 cunado develó su estrella en el Paseo de la Famma e Hollywood, dijo que nunca había canrado “frente a un público que estuviera sentado”. Lo que seguramente no se dio cuenta es que el público del área del piso sí quería permanecer de pie bailando a rienda suelta cada unos de sus éxitos, incluso lo quería hacer en los pasillos del recinto como suele ocurrir en el Madison Square Garden de Nueva York, pero los agentes de seguridad y resguardo del recinto no lo permitían de ninguna manera. Eso hizo que el público de abajo se sintiera bastante incómodo y frustrado. Eso no pasa en un concierto de New York, New Jersey, Miami y menos en Puerto Rico.

Marc ofreció un gran espectáculo y su esposa Nadia Ferreira estuvo en primera fila disfrutando de la música del padre de su hijo “Marquitos”. (SUPA JOE)

Los conciertos de Marc son para disfrutarlos, para cantarlos a viva voz con su estrella en el escenario y sobre todo bailando cada una de las canciones y más si se trata de su repertorio clásico de salsa.

La energía mostrada por Marc en el escenario te invita al baile en cada acorde y aquí, en el Kia Forum, en más de una ocasión, el enérgico boricua elevó la temperatura sin percatarse que entre el público de las primeras filas había nmuchas parejas de la tercera edad que habían asistido para vibrar con sus canciones. Había muchas, más de lo que me habría imaginado y que evidentemente no pudo ver a causa de los reflectores que tenía enfrente.

Muchas de las parejas mayores bailaban durante los primeros minutos, pero luego se sentaban ante la enorme energía de Marc, mientras que los más jóvenes eran mandados a alinearse frente a sus asientos haciendo casi imposible moverse entre las miles de sillas tan pegadas que tiene Kia Forum a nivel de piso.

“Yo vengo a disfrutar con mi esposo. Nosotros somos colombianos y tenemos 40 años en este país. Nos encanta la salsa y Marc, aunque es puertorriqueño, es uno de nuestro cantantes favoritos, pero ya no tengo la energía para bailar como lo hacía hace 25 años, pero aquí estamos al pie del cañon”, nos dijo doña Raquel junto a su esposo Fausto, un elegante caballero que lucía un sombrero y un impecable traje de color azul. “Yo tampoco puedo, pero la salsa es mi pasión”, nos dijo entre los gritos de la audiencia que cantaban junto a su ídolo.