Latin Grammy 2024: Albita recibirá con emoción el Premio a la Excelencia tras una vida dedicada a la música

Albita está próxima a recibir un Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación, que le ayudará a sanar un asunto pendiente con la academia.

En la cuenta oficial tiene 10 nominaciones y un Latin Grammy, este último, por su álbum tropical “Albita llegó”, de 2004.

“Siempre digo que tengo dos, porque el disco que ganó el (Latin) Grammy yo fui la productora y por cosas de la vida, por inexperiencia, por nervio, por apuro, no puse mi crédito como productora, pero me tocaba el Grammy como productora”, dijo en entrevista por videollamada con The Associated Press desde Miami, en su estudio de grabación, su “lugar favorito de la casa”.

Cuando le dieron la noticia de que será una de las agasajadas con los Premios a la Excelencia Musical, pasó por un momento de confusión con el director ejecutivo de la academia, Manuel Abud. Los premios serán entregados la próxima semana en Miami, donde se celebrará la 25ª edición de los Latin Grammy el 14 de noviembre.

Anuncio

“Yo pensé, uno siempre pensando mal, que como era en Miami me iban a pedir entregar un premio”, dijo. “Y así se ahorran tiquetes y hoteles”.

Pero el premio era para ella y al entenderlo comenzó a llorar de la emoción.

“Se siente muy bonito”, dijo. “Siendo mujer, cruzando fronteras y empezando de cero varias veces en mi vida … hay que pelearla duro, yo la he peleado duro”.

ARCHIVO - Albita sostiene su premio al mejor álbum tropical contemporáneo por “Albita llegó”, en la 5ª entrega anual del Latin Grammy en Los Ángeles, el 1 de septiembre de 2004. (REED SAXON/AP)

Albita, cuyo nombre completo es Albita Rodríguez, nació en La Habana, Cuba, en 1962. Además de ser una intérprete destacada de la música tradicional, es compositora y productora. En 1993 emigró a Miami.

Entre sus éxitos musicales, interpretados con su poderosa voz, destacan “Qué manera de quererte”, “Ta bueno ya”, “Fiesta pa’ los rumberos” y “El chico chévere”.

Su vida siempre estuvo ligada a la música, lo que llevó a que trabajara en radio y televisión nacional en Cuba desde que tenía 7 años.

Anuncio

Entretenimiento Becky G, Emilia, Kali Uchis y Anitta cantarán en los Latin Grammy Este es el segundo grupo de celebridades que anuncia la Academia Latina de la Grabación para actuar en la ceremonia de entrega por el 25 aniversario

“Mis padres eran cantores de música campesina en Cuba”, dijo. “Tenían un show que era entre marido y mujer, de humor, que era muy popular en Cuba. Yo me crie en este ambiente”.

Cuando era adolescente, a los 16 años aproximadamente, comenzó a hacer cabaret. Su álbum debut “Habrá música guajira”, fue lanzado en 1998.

“Tres años estuve haciendo un homenaje a la orquesta de Enrique Jorrín con su chachachá”, dijo. “Ya después que salí de Cuba nunca he pensado en limitarme de nada, he hecho Broadway, televisión … todo lo que me caiga a mano”.

En retrospectiva, Albita está orgullosa de la experiencia que forjó sobre las tablas y con músicos como Celia Cruz, Ednita Nazario y Gilberto Santa Rosa, con los que ha colaborado.

“Totalmente autodidacta y aprendí a fuerza de aprender con los colegas, viendo a las personas de más experiencia, siempre me gustó saber, siempre estoy leyendo, siempre estoy viendo las cosas que hacen otros artistas”, señaló. “No estudié en ninguna escuela, ni canto ni nada, pero le aconsejo a la gente que sí lo haga, los que pueden, ahora hay muchas más opciones, porque eso te hace crecer muchísimo más como artista”.

Entre los artistas a los que creció admirando están Jorge Negrete, María Félix y Gene Kelly, así como influencias inesperadas de un género musical anglo.

Anuncio

“Yo tenía una influencia muy grande del rock and roll, a mí la estética de los rocanroleros me encantaba; Mick Jagger, Janis Joplin. Yo veía al grupo Led Zeppelin, me encantaba ese desenfado, esa libertad, ese brincar en el escenario”, dijo. “Aunque toque salsa, aunque toque son cubano, estéticamente tengo mucha influencia del mundo del rock and roll”.

En cuanto a su faceta como productora y compositora, Albita celebró que esté cada vez más acompañada de mujeres.

“Hay muchas ingenieras de grabación espectaculares, a mí me parece fabuloso. También creo que es bueno que las mujeres se atrevan, cuando yo empecé no había muchas, había, pero todavía éramos como muy pioneras en ciertas cosas y a mí me parece espectacular que ya la mujer abarque todos los campos que pueda y que quiera, además”, afirmó.

Después de la ceremonia de los Latin Grammy, planea lanzar un álbum con el jazzista cubano Chucho Valdés y su cuarteto, al que definió como “un disco que he disfrutado muchísimo”.

Y para el próximo año espera estrenar más música bailable.

“No hay cosa que me haga más feliz que ver a la gente feliz, me encanta cuando la gente baila”.

Recientemente, se presentó en concierto en Colombia y próximamente tendrá presentaciones en Miami. Para fin de año ansía la Navidad con su familia: “Es la época del año que más adoro”, dijo.