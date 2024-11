CRÍTICAS. Hugh Grant cuestiona la fe, Cillian Murphy desafía los abusos de la Iglesia y otros estrenos

Share via

Tratemos de olvidarnos por un momento de los resultados de las elecciones para poder atender de manera sensata las novedades de una cartelera que, por supuesto, no podía predecir lo que iba a suceder en el plano político, pero que, apenas acabadas las celebraciones del Halloween, se mete de lleno en las producciones que tienen temática navideña, sin que esto signifique que las propuestas que ofrece se enmarquen dentro de lo predecible.

HERETIC

Directores: Scott Beck y Bryan Woods

Reparto: Hugh Grant, Sophie Thatcher, Chloe East

Género: Terror / Thriller

Aunque no he visto “65” (2023), el largometraje anterior de Scott Beck y Bryan Woods, debido al cúmulo de reseñas negativas que acompañaron a la aventura de ciencia ficción protagonizada por Adam Driver, tuve la oportunidad de apreciar “Hunt” (2019), la cinta previa del mismo dúo de cineastas, que se inscribía en los lineamientos del cine de terror, tal y como lo hace “Heretic”, la nueva película de los directores estadounidenses que se encuentra ya en cartelera.

Sin ser un gran trabajo debido a su superficialidad, “Hunt” era una cinta de Halloween absolutamente efectiva y razonablemente escalofriante que encontraba a un grupo de jóvenes metido en una casa embrujada ‘extrema’ que, por supuesto, terminaba siendo controlada por dementes asesinos. Sus más que correctos resultados llevaban a esperar con ansias el siguiente paso que estos realizadores darían en los terrenos del género.

“Heretic” es, pues, ese siguiente paso, y tras verlo, podemos confirmar que ha sido uno sustancial. A pesar de mantener de algún modo la premisa de “Hunt” (aqui tambien hay jóvenes que entran voluntariamente a una casa equivocada, pero llena de desagradables sorpresas), el filme eleva el nivel intelectual a la máxima potencia al convertirse de un modo u otro en un complejo debate sobre la legitimidad de las religiones que llega enmarcado en una puesta en escena absolutamente cautivadora.

Dos muchachas mormonas -que no están tan en la luna como parece, ni responden necesariamente a arquetipos- llegan a la casa de un caballero inglés supuestamente interesado en su doctrina -pero, por supuesto, con planes mucho menos amables- y, al poco rato, se dan cuenta de que algo no marcha bien. Pero -al menos por el momento-, el señor no piensa en descuartizarlas, sino en involucrarlas -eso sí, sin su pleno consentimiento- en un juego de discusión teológica que resulta tan perverso como fascinante.

Eventualmente, Beck y Woods deciden mantener sus lazos con el ‘mainstream’ al no tomar partido por una u otra posición y convertir de pronto a su nueva obra en un producto violento que coquetea con la ‘exploitation’; sin embargo, ya para entonces, han logrado devolvernos la fe en el enorme poder provocativo que puede tener el cine de terror bien hecho. Y eso que no hemos hablado de Hugh Grant, quien va a contracorriente de sus papeles habituales para darle vida a un villano formidable que no será fácilmente olvidado.

SMALL THINGS LIKE THESE

Director: Tim Mielants

Reparto: Cillian Murphy, Eileen Walsh, Emily Watson

Género: Drama

La espera no ha sido larga. A solo tres años de su publicación original, la exitosa novela de Claire Keegan sobre un vendedor de carbón que tiene que tomar una decisión moral tras descubrir los abusos cometidos por una institución eclesiástica en la Irlanda rural de los años ‘80 llega a la pantalla a través de una película sensible y acertada que, a pesar de su lento discurrir, termina siendo increíblemente poderosa.

Producida por Ben Affleck, Matt Damon y Cillian Murphy, la adaptación cinematográfica encuentra al tercero en el papel de Bill Furlong, un esmerado trabajador y dedicado padre de familia cuya existencia apacible al lado de su esposa y sus cinco hijas se ve seriamente afectada cuando se convierte de manera involuntaria en testigo de primera mano del tristemente célebre fenómeno histórico de las Lavanderías de la Magdalena.

Estamos hablando de los siniestros espacios regentados a lo largo de 150 años por la Iglesia Católica, en los que eran encerradas mujeres jóvenes de conducta supuestamente promiscua (incluyendo las que habian sido violadas) a las que se les obligaba a trabajar en condiciones cercanas a la esclavitud.

Luego de ganar el Oscar por su papel estelar en “Oppenheimer” (2023), Murphy vuelve a asumir un rol digno de cualquier consideración al enfrentarse a un personaje que requería de una curiosa combinación entre la sutileza y la expresividad emocional para ser convincente. La puesta en escena del director belga Tim Mielants, que lo había dirigido ya en la serie televisiva “Peaky Blinders”, le deja todo el espacio que necesita para lucirse, sin dejar de ser elegante y clásica.

“Small Things like These” -que se estrena este fin de semana en salas selectas- es, curiosamente, una cinta que se desarrolla durante la época navideña, pero que cuestiona a la vez las atrocidades cometidas por la institución que sigue obteniendo mayores beneficios durante la conmemoración del supuesto nacimiento de Jesus. El filme promueve, en todo caso, la revalorización de los auténticos ideales cristianos de solidaridad y amor por el prójimo, es decir, esos que parecen estar irremediablemente perdidos en quienes más se precian de defenderlos, como lo demuestra la situación actual.

CHRISTMAS EVE IN MILLER’S POINT

Director: Tyler Taormina

Reparto: Michael Cera, Francesca Scorsese, Matilda Fleming

Género: Comedia dramática

Por fortuna, “Christmas Eve in Miller’s Point”, que se estrena este jueves en varias salas del Sur de California, no es la típica película navideña que intenta promover los valores de siempre e imponer a la fuerza una sensación artificial de armonía colectiva. Pero tampoco es un trabajo que busca atentar contra el espíritu de la fecha con la finalidad de deslegitimarla.

Se trata de una obra de tono cambiante y de argumento incierto que emplea la festividad como una excusa para dibujar un gran fresco sobre una familia italoamericana de la Costa Este que se reúne por última vez en una gran casa que va a ser vendida y que termina siendo naturalmente imperfecta, como lo que es también una película que, sin embargo, se encuentra llena de momentos valiosos.

Son estas mismas imperfecciones las que hacen que la familia se sienta profundamente real y que la cinta misma resulte completamente original, incluso cuando las transiciones que realiza entre el drama naturalista y la comedia absurda no tengan mayor sentido, como no lo tiene tampoco el hecho de haber colocado en el primer puesto del reparto a Michael Cera, quien cuenta con un papel definitivamente menor (el de un policía despistado e indiferente que no tiene casi líneas de diálogo).

No ocurre lo mismo con Francesca Scorsese, hija del gran Marty, quien aparece con frecuencia en la pantalla para ponerse en la piel de una joven que, al lado de otros invitados a la fiesta de semejante edad, decide en cierto momento escaparse de la misma para embarcarse en una serie de travesuras que nunca llegan a ser todo lo graves que podría pensarse, y que son presentadas de manera paralela a lo que sucede con unos adultos mucho más desencantados y preocupados por sus distintas responsabilidades, pero deseosos todavía de celebrar la vida.