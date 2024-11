¡Solamente lo VIVES una vez en la vida!

Hace unas semanas cuando le preguntamos en el Museo del Grammy de Los Àngeles a Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación, el por qué habían decidio que el cantante colombiano Carlos Vives sea la Persona del Año de la edición 25 de los Latin Grammy, su respuesta fue inmediata. “¡Carlos Vives es un tipazo! para ponerlo en términos técnicos”, nos respondió sin pensarlo dos veces y en tomo de emoción que adornó con una sonrisa.

Está claro que eso no es suficiente para ser elegido a tan importante designación de la Academia Latina de la Grabación. Pero más que ser un “tipazo”, Vives es un ser humano respetuoso, amable el que ha tenido la fortuna de convivir o de escuchar sus palabras en vivo y en directo, sabe de lo que le estamos hablando.

La energía que Vives irradia va más allá de los escenarios, de los éxitos musicales, de sus obras benéficas y su labor social, de la cordial relación con sus colegas, sus amigos, sus fans, su familia, su esposa y el que se le acerca para saludarlo.

Vives es sin duda una puerta abierta por la que ha dejado entrar sin egoísmos a un público latinoamericano que sin darse cuenta ha encontrado en sus propuestas musicales un poquito de su propia tierra, de su cultura sin tener necesariamente que ser colombiano. Eso y otros detalles, lo ha hecho merecedor de un sentimiento de pertenencia sin importar de qué rincón de Latinoamérica provenga.

Anuncio

Carlos Vives (Nevarez)

“En una entrevista que hice por ahí, dijeron que mi música unió a la comunidad, el cubano encontró que yo tenía algo que era de ellos, el caribeño, el puertorriqueño y el mexicano encontró que yo tenía algo de ellos, el andino, el centroamericano encontró que yo tenía algo de los y no se equivocaron, nuestra música tiene algo de cada uno de nosotros y yo creo que eso tiene la música colombiana y por eso se quedó, por eso hay cumbia en Argentina, cuambia en México, en Centroamérica porque es espíritu se quedó, así como nos quedamos nosotros dueños de las rancheras y somo tan descarados que decimos que cantamos las rancheras mejor que los mexicanos, pero nos pasa igual con los valses peruanos, nos pasa igual con el tango, con las gaitas zulianas y con las arepas”, señaló con simpatía.

El boricua Luis Fonsi nos dijo una vez que la primera vez que escuchó o supo qué era un vallenato fue con Carlos Vives, Y eso seguramente le ocurrió a cualquiera que haya nacido en Puerto Rico, México, Estados Unidos, Cuba o cualquier país que no limite con su Colombia natal.

Pero la verdad de todo, es que a pesar de ser un embajador por excelencia de Colombia, Carlos Vives hoy en día le pertenece al mundo entero y también a Miami, su segundo hogar, el que se ha apropiado de su esencia sin temor y sin remordimientos.

“Porque la verdad es que nos representa muy bien, Carlos Vives representa los 25 años de la Academia, todo el mundo lo quiere muchísimo, es un entusiasta maravilloso, un buen amigo, todo el mundo quiere venir a cantarle. Tiene además un sentido filantrópico y social muy importante, que la verdad lo celebramos y por eso este año va a ser una gran fiesta”, argumentó Manuel Abud a Los Angeles Times en Español.

Carlos Vives ha estado en innumerables eventos de la Academia a lo largo de su carrera, Aqui los vemos durante la presentación de los Premios Especiales de 2022 en Las Vegas, Nevada. (Rodrigo Varela/Cortesía The Latin Recording Academy)

Este miércoles 13 de noviembre, en una ceremonia privada a realizarse en el Centro de Convenciones de Miami Beach, Carlos Vives será homenajeado por la Academia Latina de la Grabación, donde sus colegas, amigos y familiares compartirán la dicha de estar a su lado para sorprenderlo aunque él se sienta impaciente de conocer los detalles.

Anuncio

“Para el programa de ‘Person of The Year’ nunca se lo decimos al homenajeado, principalmente porque se trata de sorprenderlo. Siempre tratamos que no sepa quién va a venir a cantarle. Es un poquito difícil porque todos sus amigos le deben estar hablando (por teléfono) y seguro le están diciendo esto o lo otro, pero él no sabe ni en qué orden, ni qué canciones y tampoco sabe exactamente todos los que vienen a sus fiesta”, confirmó Abud.

“Se imagina, oye. Yo he platicado con los ‘Person of the Year’ después de su festejo y me dicen ‘Manuel es que yo no sabía y de pronto salió fulano y fulana’. Nosotros tratamos de darles esas emociones que normalmente nunca se dan, porque ellos controlan sus shows. Yo cuando los invito a ser Persona del Año les digo ‘déjanos sorprenderte, no trates de ver quién viene, no trates de producirlo, no es tu show, es el show que te hace la academia como reconocimiento a tu carrera y a todo lo que has hecho por tu comunidad y por nosotros”, recordó el ejecutivo mexicano.

No debe ser muy difícil imaginarse quién le estará cantando a Vives esa noche. Seguramente, Shakira será una de las infaltables, pero lo interesante es que, aún cuando lo sepa, la sorpresa de los que esa noche le canten y cómo lo canten, es lo que realmente lo sorprenderá y seguro lo hará soltar algunas lágrimas.

Carlos Vives, vivirá en carne propia lo que su amigo Juanes pudo vivir en Las Vegas cuando fue homenajeado como Persona del Año 2019. (Frankie Jazz)

“Vamos a acompañar a Carlos, porque (los premios) van a ser en Miami. Y estoy muy, muy feliz de verdad que Carlos sea reconocido como la ‘Persona del Año’”, nos confesó Juanes sin confirmar si formaría parte del esperado tributo.

“Creo que Carlos ha hecho un trabajo increíble, una carrera maravillosa, de muchísima inspiración y yo en lo personal le debo muchísimo a la carrera de Carlos y a su música, por la alegría y por tantos recuerdos a través de sus canciones que yo tengo en mi vida, de mi familia, de mis amigos, las fiestas y tantas cosas que hemos vivido con la música de Carlos y que la Academia lo reconozca es algo necesario y muy oportuno para él”, agregó su compatriota y amigo con el que grabaron juntos el éxito “Las mujeres”.

“Carlos Vives representa los 25 años de la academia, todo el mundo lo quiere muchísimo, es un entusiasta maravilloso, un buen amigo, todo el mundo quiere venir a cantarle”. — Manuel Abut/CEO de la Academia Latina de la Grabación

Anuncio

El premio Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación reconoce a los músicos y sus logros artísticos en la industria de la música latina, así como sus esfuerzos humanitarios y en esta ocasión es muy probable que el galardón le sea entregado a Vives de manos de su colega y amiga Shakira, quien recibió el mismo reconocimiento en el 2011. Pero también podría ser Juanes, la Persona del Año 2019 o quizás sean ambos. Nunca han sido dos celebridades las que se lo entreguen al homenajeado. Esta sería una gran oportunidad para que sea posible y se rompa el molde. Sería un sueño que los dos colombianos galardonados con la misma distinción en años pasados sean los que se lo entreguen a Vives.

Emilio Estefan, quien fue uno de los que lo recibió cuando Vives llegó por primera vez a Miami, dice sentirse muy feliz por la designación. “Yo he sido parte de la carrera de Carlos cuando hicimos ‘Fruta Fresca’ y he trabajado muchos álbumes con él. Es una persona que todo el mundo lo quiere, pero aparte de eso Carlos tiene un gran talento y es gran ser humano y cuando unen esas dos cualidades en un hombre que es agradecido y es mi hermano del alma, hemos crecido juntos y para mi es un gran orgullo”, dijo el emblemático productor musical de origen cubano.

Los colores de la música de Vives han teñido de sentimiento los corazones de sus hermanos latinoamericanos que presumene un sentimiento de pertencia a pesar de no tener sangre colombiana, aún así lo han hecho suyo. (Alejandra Quintero)

Julio Reyes Copello, reconocido productor y compositor colombiano, ganador de innumerables Latin Grammy considera que la designación Vives es algo “fantástico”. “Conozco mucho a Carlos, me siento orgulloso de lo que ha hecho por el folclor colombiano, por el vallenato, es un emblema para Colombia”.

Pero no solamente sus colegas contemporáneos tienen ese concepto de Vives. Las nuevas generaciones también han encontrado en la estrella colombiana un motivo de inspiración y ejemplo, como lo expresó la ganadora del Grammy y el Latin Grammy, la guatemalteca Gaby Moreno, quien no dudó en decir que le parece acertada y perfecta su designación como Persona del Año. “Me parece increíble, soy súper fan de su música, desde que era chiquita la canto, la bailo, así que estoy muy feliz por él y le mando felicidades”, dijo la joven cantante, conocida por el dueto que hizo con su mentor Ricardo Arjona, “Fuiste tú”.

Luis Fonsi, quien grabó con Vives el tema “Santa Marta” ha hecho una pausa a su gira de concierto para estar en Miami y celebrar también junto a su amigo. “Tengo una buena excusa para estar en los Latin Grammy y estoy feliz porque este años están celebrado a un amigo, a un artista a quien quiero mucho, como Persona del Año que es Carlos Vives, así que ahi quiero estar apoyando su música, su trayectoria”, dijo el cantante boricua.

Anuncio

Carlos Vives y Luis Fonsi compartieron credito en el sencillo “Santa Marta” y se reencontrarán este miércoles en Miami. (Universal Music Latino )

Para el joven salsero estadounidense y ascendencia puertorriqueña Luis Figueroa, la Academia se demoró mucho en la elección de Carlos, porque el artista de Santa Marta ha evolucionado en paralelo con la academia. “Ya era hora. Yo creo han pasado años y uno siempre se ha quedado con las ganas de decir ‘cuándo van a premiar a Carlos Vives’. Pero, llegó, el tiempo de Dios es perfecto y espero que se lo disfrute y de verdad (siento) que es muy, muy merecido”.

Una cantante que coincide tanto con los veteranos y las nuevas generaciones sobre la designación de Vives, es Nicole Zignago, la joven artista que el año pasado fue nominada a Mejor Nueva Artista y hasta compartió escenario con Carlos Vives y Camilo en la ceremonia del Latin Grammy, a quien por cierto Vives conoció cuando era una niña muy pequeña que acompañaba a su papá GianMarco Zignago a los estudios de grabación. Por cosas del destino y universo Nicole terminó cantando con Vives ante millones de televidentes.

“Crecí escuchando a Carlos desde que me mude a vivir a Miami cuando tenía tres años. Vinimos con toda mi familia y mi padre estaba buscando trabajar aquí y persiguiendo sus sueños. Con el paso de los años, fui perdiendo el español y lo que siempre me regresaba al español era la música y su disco ‘El Rock de mi Pueblo’ el cual me acompañó mucho y por eso me recuerda enormemente los inicios de mi vida”, recordó la joven cantante de ascendencia peruana.

Nicole Zignago, Carlos Vives, Silvana Estrada, y Camilo compartieron el escenario de los Latin Grammy. (Cortesía The Latin Recording Academy)

Pero lo más curioso de todo fue que cuando pasaron los años, Nicole se convirtió en una joven talentosa y fue nominada a Mejor Nuevo Artista. Con esa oportunidad fue invitada a cantar en la gala televisada al lado de Vives. “Me invitaron a mí y a Silvana Estrada para cantar con Carlos Vives y con Camilo y se me hizo muy loco porque Camilo es mi amigo y Carlos significa mucho para mí, más que musical, de manera personal porque me recuerda mucho a una época específica de mi vida. Cuando nos vimos me presenté, ensayamos y cantamos juntos un tema que Camilo tiene con Carlos (Baloncito viejo) y en eso me hace una videollamada mi papá y al voltear la cámara se reconocen y se saludan. Carlos no entendió por qué yo había recibido esa llamada. Al despedirnos mi papá me dijo ‘china te amo’ y yo le dije ‘bye pa’, cuelgo la llamada y al voltear, Carlos me dice ‘¿eres tú’?’ No puedo creer que hayas llegado hasta aquí y que estemos viviendo este momento tan bonito’”, recordó Nicole, quien ojalá pudiera ser una de las que sorprenda a Carlos en el esperado homenaje.

Anuncio

Una noche para recordar, llorar y vibrar

A pocas horas de llevarse a cabo la ceremonia a la Persona del Año 2024, Vives compartió unos minutos con los medios y en ese breve encuentro, el artista no pudo ocultar la emoción que siente por todo lo que ha vivido en estos días y que definitivamente cerrará con broche de oro la noche de este jueves, cuando esté sentado desde la mesa central del salón del centro de Convenciones de Miami Beach para vivir a plenitud toda la emoción de sus más de 40 años de música en las voces de los que lo van a sorprender. De hecho hoy para Vives, la palabra “emoción” tiene un significado muy particular.

“Es muy emocionante, porque tal vez el camino de la música se lo debo al afecto y entonces siempre que pasa algo en el que se están distinguiendo muchos espíritus especiales que me trajeron a esto y que me hicieron creer en nuestra música y sentir que no solamente parte del pasado sino que íbamos hacia adelante con eso. Ya por supuesto mi papá está ahí y eso círculo de amigos, de artistas con los que me crié están ahí porque un día decidí trabajar con las canciones que ellos me enseñaron después de haber pasado por géneros y música maravillosa que llegó a mi vida. Tengo muchas emociones, son demasiadas emociones encontradas todo el tiempo y voy a compartirlas con la familia, con el equipo, con la Provincia”, dijo el cantante de 63 años de edad.

Carlos Vives durante la conferencia con los medios en el Kaseya Center de Miami a unos días de la ceremonia a la Persona del Año 2024. (Cortesía The Latin Recording Academy)

La noche de homenaje seguramente extrañará el acordeón de su abnegado cómplice de toda la vida, el hoy fallecido Egidio Cuadrado, que recorrió el mundo al lado de su compadre Carlos Vives. “Sí se nos fue mi compadre Egidio en el momento que hubiese sido maravilloso que estuviera con nosotros… entonces sí, son demasiadas emociones”, dijo con lágrimas en la garganta a punto de derramarse frente a nuestros ojos.

Y sí, son más de 30 años de carrera los que tiene Carlos Vives, en lo que ha dicho presente en el escenario de los Latin Grammy durante los últimos años. Es una de las figuras más representativas de la música latina y además es pionero de un sonido latinoamericano que redefinió el vallenato tradicional colombiano al mezclarlo con el pop y el rock.

Anuncio

Ha ganado 18 veces el gramófono del Latin Grammy y en dos ocasiones ha recibido el Grammy americano, siendo el primer colombiano que ganó este galardón de la Academia, mientras que Shakira tiene 3 y Juanes también se ha llevado 4 a casa.

“Yo llegué a la historia de los Grammy sin imaginarlo, sin pensarlo y sin siquiera soñarlo. Y mi llegada a este país con mi música a esta familia de Miami porque era una familia musical que nos abrieron la puerta, toda esa herencia de la cubanía que todavía me tocó a mi. Una generación que se nos ha ido. Yo llegué y me recibió Celia (Cruz), Tito Puente, Olga Guillot, Johnny Pacheco, Cachao (López) y entonces para mí fue muy emocionante. Y por eso he querido celebrar a Miami y que esa celebración como ‘POTY’ (Person of the Year) yo quiero usarla para mostrar por qué Miami es la cuna de los (Latin) Grammy”, expresó con emoción.

“Que sean los 25 años, que estemos en Miami y yo testigo de esa época, me parece increíble y creo que definitivamente Miami tiene que celebrar una herencia impresionante para la música que tumbó muros con ‘Miami Sound Machine’ y una generación que abrió las puertas para nosotros y nosotros para las nuevas generaciones y por eso hay que celebrar estas ciudades maravillosas que representan todo lo que representa la academia , la diversidad maravillosa que hay en este país. Así que estoy muy contento”, señaló con una sonrisa el también galardonado con el ASCAP Founders Award de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP) y dueño de más de 10,000 millones de reproducciones en plataformas digitales, 20 millones de álbumes vendidos y éxitos que han marcado una época como “La gota fría”, “La tierra del olvido” y “Fruta fresca”, entre muchos clásicos.

Carlos Vives ha unido a los latinoamericanos con su música y ellos las adoptado como propias de sus países. (Nevarez)

Ser la “Persona del Año” no solamente considera los aportes a la música. Los aportes filantrópicos también forman parte de las características para ser considerado. Por esa razón en el aspecto social, Vives es el creador de “Tras La Perla”, una iniciativa que promueve activamente el mejoramiento de la calidad de vida en la ciudad de Santa Marta, su lugar de origen y en su región de influencia.

La iniciativa se basa en la cooperación y articulación de diversas fuerzas que permitan descubrir el potencial de la ciudad y del territorio, buscando el equilibrio y la sostenibilidad en todas las dimensiones del desarrollo. Por otra parte, también fundó la Escuela de Música Río Grande para crear oportunidades artísticas a niños y jóvenes, además de promocionar nuevos talentos colombianos a través de su sello Gaira Música Local. Estas iniciativas y su trayectoria de 3 décadas en la música fueron, sin duda, las bases consideradas por la Academia que hoy encaminaron a Vives a ser el firme candidato al reconocimiento de Persona del Año 2024.

Anuncio

Pero más allá de sus causas y sus iniciativas, están esos jóvenes que vienen detrás, los que se han formado bajo las alas de Carlos Vives a través de su compañía disquera, quienes han aprendido de él el valor de apreciar sus raíces y la esencia de la música colombiana. Este es el caso de Gusi, el joven nominado al Latin Grammy de este año en la categoría a Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por “Monte Adentro”.

“Es un mentor para mí muy importante. Hasta hace muy poco fui parte de su sello discográfico Gaira Música Local y este álbum con el que estoy nominado lo lanzamos bajo el sello y para mi contar con él como amigo y como mentor en la vida ha sido muy importante y que le hagan este homenaje y merecido reconocimiento es de alegría total porque siempre he seguidos sus pasos, su corriente. Carlos es sinónimo de Colombia , de nuestra bandera, nuestra música y nuestro país no sería lo mismo sin la música de Carlos Vives”, expresó el joven cantante nacido en Puerto La Cruz, Venezuela con raíces colombianas, que seguramente será uno de los elegidos para la noche de gala.

La semana ha sido larga para Vives durante The Latin Grammy Week que se inició desde el pasado viernes, cuando el 8 de noviembre fue proclamado como El Día Oficial de Carlos Vives en el condado de Miami-Dade. El reconocimiento fue otorgado en medio de la fiesta en honor a Vives ofrecida por Sony Music Latin, WK Entertainment y Loud And Live Entertainment. Anthony Rodríguez, comisionado y vicepresidente del condado de Miami-Dade, en compañía de Nelson Albareda, CEO de Loud And Live Entertainment, hizo la presentación del Día Oficial del hijo de Santa Marta.

Carlos Vives (izq.) durante su participación en la gala de los Premios Especiales donde entregó el Grammy a la Excelencia Musical a Alejandro Lerner. (Cortesía de Latin Recording Academy )

Ese mismo día, Vives formó parte del programa “Latin GRAMMY In The Schools” en las intalaciones de Miami Senior High School, donde encabezó una iniciativa que le permite a estudiantes de música de escuelas intermedias y secundarias, aprender de músicos talentosos, mientras reciben una donación de instrumentos para apoyar a los futuros creadores de música latina.

El domingo, Vives fue invitado a la ceremonia de entrega de los Premios Especiales de La Academia Latina de la Grabación, donde junto a Eduardo Bergallo, productor musical e ingeniero de grabación, mezcla y masterización, fue el encargado de entregarle al cantautor argentino, Alejandro Lerner, el Premio a la Excelencia Musical en mdeio de un discurso inspirador que llenó de emoción al cantante y compositor que durante su juventud inspiró a Carlos con sus letras poderosas.

Anuncio

Ahora con esta designación como Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación 2024 que se realizará este jueves, Carlos Vives no solo se convierte en el tercer artista colombiano en recibir el reconocimiento, sino que se une al selecto grupo de estrellas que la han recibido como Laura Pausini (2023), Marco Antonio Solís (2022), Rubén Blades (2021), Juanes (2019), Maná (2018), Alejandro Sanz (2017), Marc Anthony (2016), Roberto Carlos (2015), Joan Manuel Serrat (2014), Miguel Bosé (2013), Caetano Veloso (2012), Shakira (2011), Plácido Domingo (2010), Juan Gabriel (2009), Gloria Estefan (2008), Juan Luis Guerra (2007), Ricky Martin (2006), José José (2005), Carlos Santana (2004), Gilberto Gil (2003), Vicente Fernández (2002), Julio Iglesias (2001) y Emilio Estefan (2000).

¡Que comience la fiesta!