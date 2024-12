Fallece Ángela Álvarez, la veterana cantautora que hizo historia en el Latin Grammy

Share via

Nunca es tarde para lograr algo. Eso es al menos lo que pensó Ángela Álvarez, quien, en junio del 2021, cuando tenía ya 94 años, lanzó el primer álbum de su carrera, que llevaba su nombre y contenía 15 temas.

La placa fue publicada de manera independiente (a través de Nana Album LLC) y no hubiera causado probablemente mayor revuelo si es que su productor, Carlos José Álvarez, quien era además nieto de la artista, no hubiera decidido presentarla ante la Academia Latina de la Grabación con la intención de que compitiera en el evento del Latin Grammy.

La Academia no solo la consideró, sino que decidió otorgarle a la ilustre dama el premio del 2022 al Mejor Artista Nuevo, es decir, una categoría que, por razones naturales, se inclina casi siempre hacia los jóvenes, aunque incluye a veces a exponentes que llevan ya buen tiempo en la industria.

La victoria tardía pero merecida de doña Ángela, que fue compartida debido a un empate con Silvana Estrada, de solo 25 años, provocó una mezcla de admiración y de ternura que se vio acentuada cuando ella misma decidió dar una muestra del poderío de su garganta dentro de la sala de prensa en la que nos encontrábamos en esos momentos al interpretar un fragmento de una de sus piezas.

“Lo que yo podría decir sobre esta experiencia es inexplicable, porque lo que siento es algo tan maravilloso y lindo que no tengo palabras para expresarlo”, dijo la artista al recibir el gramófono, como lo publicamos entonces. “Estoy muy orgullosa de lo que me ha ocurrido en la vida”.

Minutos después, atendió una pregunta nuestra acerca del excelente estado en el que se encontraba su voz. “No tengo una respuesta certera sobre eso, porque pienso que quien me mantiene la voz es Dios”, nos dijo. “Al nacer, uno ya sabe lo que le gusta, y él sabía que me iba a gustar la música. Nunca he recibido lecciones de canto; canto lo que siento”.

Pese a la avanzada edad que tenía, nos quedamos con la curiosidad de saber lo que pasaría con ella luego de este triunfo; lamentablemente, se trata del final de su vida, anunciada por Carlos José esta mañana y producida en la ciudad estadounidense de Baton Rouge a los 97 años, aparentemente por causas naturales.

La nativa de Camagüey practicó la música desde pequeña como cantante y pianista, y más adelante, empezó a componer temas propios acompañada de la guitarra que ella misma interpretaba. Pero su círculo familiar se opuso terminantemente a que siguiera en esos pasos de manera profesional, lo que no fue obstáculo para la creación de cerca de 50 temas originales, entre ellos “Romper el yugo”, “Añoranzas”, “Mi gran amor” y “Camino sin rumbo”.

Eventualmente, emigró a Estados Unidos, donde logró hacer realidad lo que había sido siempre un sueño. Además del citado disco, la gran Ángela nos deja un documental sobre su vida, “Miss Angela”, que fue producido por el popular actor y músico Andy García, y un ‘cameo’ en la más reciente versión de “Father of the Bride”, película en la que intervino también García. Que en paz descanse.