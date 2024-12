Esta es la actriz que interpreta a ‘Jenni’ en la primera película sobre La Gran Señora

Al comienzo, Annie González no quería tener nada que ver con esto. Cuando su agente le dijo que se iban a iniciar las audiciones para encontrar a la actriz principal de “Jenni”, la película que se estrena este fin de semana tanto en cines como en ViX, la experimentada actriz mexicoamericana rechazó de plano la idea.

Y es que le parecía una responsabilidad demasiado grande ponerse en la piel de una artista que, a 12 años de su trágica muerte, sigue siendo considerada como uno de los iconos más grandes de la música regional mexicana y es una figura mítica en el ambiente mexicoamericano, hasta el punto de que las dos series televisivas que se han realizado ya para recrear su vida (“Su nombre era Dolores” -no autorizada- y “Mariposa de Barrio” -oficial-) se vieron sometidas a toda clase de cuestionamientos, más allá del éxito comercial que tuvieron.

Sin embargo, un mes después, al ser abordada de manera directa por los directores de casting, la intérprete cambió completamente de idea al darse cuenta de que tenía sentido participar en una historia con la que se identificaba íntimamente, pese a que, como fan del soul y del R&B que es, ella misma no sabía mucho de Jenni Rivera antes de involucrarse en el proyecto, más allá de que se trataba de una cantante famosa que vino de un barrio no muy alejado del suyo -Long Beach, California-, mientras que la actriz nació en el Este de Los Ángeles y sigue viviendo por allí.

González pensó también probablemente que contaba con la suficiente experiencia para afrontar el desafío, porque, en ese momento, había participado ya en series televisivas como “Vida” y “Gentefied” y había tenido un papel importante en “Flamin’ Hot”, la película de Eva Longoria en la que interpretó a una persona de la vida real (la esposa de Richard Montañez, el ex empleado de Frito-Lay que asegura haber inventado los Flamin’ Hot Cheetos, aunque hay muchas dudas sobre la veracidad de su afirmación).

“Al ser una artista, te expones siempre al escrutinio; pero esto estaba en otro nivel”, nos dijo la actriz durante una reciente entrevista. “Lo curioso es que, después de aprender un poco más sobre la vida de Jenni, me di cuenta de que, a pesar de que la gente la amaba o la odiaba, eso a ella le importaba un c…. Hacía de todos modos lo que quería, y como mujer, esa clase de papel resulta irresistible”.

Con el permiso requerido

Como “Jenni” es una película que cuenta con la aprobación de la familia Rivera, el proceso de audiciones incluyó una sesión de Zoom con varios integrantes del clan. “Estaban Chiquis, Jacqie, Jenicka y Michael”, recordó nuestra entrevistada. “Fueron muy dulces y muy amables; estaban muy preocupados porque esta historia se contara bien. Tuvieron la aprobación final del elenco, como debía ser”.

Durante el decisivo encuentro virtual, González tuvo que cantar delante de quienes la veían, porque, a diferencia de los proyectos anteriores, que usaron mayormente la voz original de Jenni o una vocalista que no era la actriz que interpretaba a la diva, nuestra entrevistada aparece entonando realmente los temas de Jenni en varias escenas.

“He estado cantando toda mi vida; empecé haciendo musicales, y por el lado de mi padre, todos son músicos”, precisó. “Mi madre fue mi primera entrenadora de canto, y eso es lo que quise ser antes de irme por el lado de la actuación. Pero esto es lo más musical que he hecho como actriz, definitivamente”.

“Me encanta cantar en inglés, porque es mi lengua materna, pero cantar en español despierta una parte diferente de mi cuerpo y de mi sistema nervioso”, aseguró. “Hace que me abra a sentimientos y a una versión de mí misma que no he podido experimentar en otro idioma”.

Otra escena del filme. (ViX)

Sentido de autenticidad

Además del asunto del canto, lo que hace que “Jenni” sea diferente a los dos proyectos anteriores es que se encuentra casi completamente hablada en inglés, es decir, en el idioma que hablaba cotidianamente la estrella de Playa Larga cuando se encontraba en casa o con sus amigos, lo que refuerza la impresión de realismo.

Esto fue particularmente conveniente para González, que no maneja nuestra lengua de manera fluida (la entrevista se hizo en inglés). “Entiendo muy bien cuando me hablan y puedo hablarlo, pero estoy tratando de aprender más, sobre todo después de haber hecho esta película”, comentó. “De hecho, este ha sido el primer Thanksgiving en el que he podido conversar con mi nana en español”.

Para alistar el rol, la actriz se expuso a muchos trabajos vinculados a la diva, incluyendo su aclamado ‘reality’ “I Love Jenni”, los videos de sus conciertos y de sus entrevistas y, por supuesto, sus grabaciones musicales. Pero asegura que lo que más le sirvió fueron las reuniones posteriores al ‘casting’ con los mismos hijos de la representada.

“Escuchar lo que decía en sus letras me dijo mucho sobre ella, porque era una mujer que no tenía miedo de hablar de su dolor y de sus miedos”, precisó. “Pero almorzar con sus hijos y verlos interactuar fue muy instructivo y muy divertido, porque te daba una idea cercana de cómo fue esta persona que cimentó la construcción de un círculo tan unido”.

González tampoco desestima la colaboración estrecha que tuvo para la creación del personaje tanto con la celebrada directora Gigi Saul Guerrero (“Bingo Hell”) como con la directora de fotografía Diana Garay. “Fue muy interesante poder contar con tantas mujeres en puestos claves del rodaje”, aseveró. “Y creo que nosotras tres en particular estábamos tratando de transmitir el hecho de que la fuerza se gana a través de nuestras lágrimas”.

Omisiones y refuerzos

Al ser una versión oficial de los hechos, el filme no hace mención alguna a las dificultades que Jenni tuvo con Chiquis tras sospechar que esta tenía una relación secreta con su propio esposo Esteban Loaiz; pero no deja de lado las escenas familiares en la que Jenni comparte tanto alegrías como tristezas con sus hijos y sus allegados, ni deja de poner en evidencia los numerosos actos de crueldad a lo que se vio sometida en manos de hombres inescrupulosos, abusivos y hasta enfermos.

Sin embargo, la relación que más destaca en la película es la que tiene con su padre Pedro (excelentemente interpretado por Manuel Uriza), quien no aparece retratado siempre bajo la luz más positiva debido a sus evidentes hábitos machistas, su conducta conservadora y la responsabilidad indirecta que pudo haber tenido en los abusos sufridos por su hija, incluso cuando, en otros momentos, se muestra claramente la labor intensa y decisiva que desempeñó tanto para registrar como para difundir las grabaciones de su hija.

“Somos muchos los que no crecemos en ambientes perfectos”, retomó González. “Yo no tuve a mi padre en mi vida, y tomé algunas decisiones interesantes al elegir a los hombres con los que salía hasta que me reconecte con él. Mi madre y yo teníamos una energía tumultuosa, así que elegí como amigas a mujeres que no me apoyaban realmente, pese a que me querían”.

“Siempre buscamos la validación de alguien que nos recuerda a la persona que nos hizo daño”, prosiguió la intérprete. “Esa es la naturaleza insidiosa de la experiencia humana. Y Jenni, que era tan humana como eso, siempre dijo: ‘Gracias por aceptarme como soy, con todo y mis defectos’”.

La diva aparece interpretada de adolescente por Tatiana Alicia Beltrán. (ViX)

En busca del valor

Finalmente, González espera que la audiencia que se exponga a esta cinta entienda claramente el mensaje que esta ofrece en términos que van más allá de la simple biografía cinematográfica.

“No se trata de lo que la gente diga de ti, sino de cómo respondes ante ello”, afirmó. “Todo el mundo va a tener una opinión. Pero si te escondes porque no te gusta la opinión del mundo, eso significa que sólo asumes tu valor por lo que viene de ese mundo”.

En palabras de la actriz, el valor de Jenni no vino del mundo, y ella hizo todo lo posible para que no viniera de este. Y eso algo que la intérprete con la que hablamos siente en sí misma, porque sabe que esta película va a generar muchos comentarios, no sólo en lo que respecta a su interpretación, sino también por lo que muestra en su conjunto.

“Hay muchos momentos en los que parece que Jenni no está tomando las riendas de su propia vida, pero así es como nos sentimos a veces”, concluyó.“Los artistas exitosos no pueden estar en control de todo lo que los rodea; tienen a mucha gente alrededor haciendo diferentes cosas, y pese a ello, al final del día, la gente los responsabiliza directamente de todo”.