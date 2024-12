Juliette Binoche y Ralph Fiennes hablan sobre su reencuentro en ‘The Return’

Share via

Ralph Fiennes y Juliette Binoche se hicieron amigos mientras interpretaban a amantes en “Wuthering Heights” (“Cumbres Borrascosas”). Unos años más tarde, compartirían pantalla nuevamente en “The English Patient” (“El Paciente Inglés”) de Anthony Minghella, esa epopeya histórica que los llevaría hasta los Oscar.

Han mantenido contacto en los años posteriores, unidos por esas primeras experiencias y su admiración mutua por las mentes y procesos del otro. Hubo cenas, llamadas telefónicas y viajes para verse actuar en el escenario. Binoche fue a verlo en “Macbeth”. Él fue a verla en “Antígona”.

Pero no habían logrado trabajar juntos hasta ahora. Y, apropiadamente para la ocasión, la historia es una epopeya: el reencuentro de Odiseo y Penélope.

“Somos muy, muy, muy buenos amigos”, dijo Fiennes. “Hay confianza, hay un vínculo, hay respeto. Hay amor de amigos y celebramos el trabajo del otro”.

“The Return” ha sido un proyecto de pasión para el director y co-guionsita Uberto Pasolini, quien trabajó en este proyecto intermitentemente durante unos 30 años (más tiempo que el viaje completo de Odiseo, señaló).

“Pensé que era demasiado viejo”, dijo Fiennes. ”Él dijo, ‘No, no, no, estás ahí. Este es tu último año’”.

Binoche y Fiennes hablaron con The Associated Press sobre el atractivo perdurable de la historia de Homero, su proceso y el valor de luchar por un cine provocativo. Sus respuestas han sido editadas para mayor claridad y brevedad.

¿Qué les atrajo de asumir este filme en esta etapa?

FIENNES: He estado fascinado por Odiseo desde que era un niño y mi madre me leía los mitos griegos. Creo que tiene algo que ver con volver a casa y tener el coraje y el sentido del destino para tomar lo que es tuyo, para clarificar lo que tienes. Hay grandes símbolos en juego en esta pieza.

Uberto lo había compartido conmigo durante algún tiempo y llegamos al punto de, bueno, ¿cuándo vamos a hacer esto? ¿Y quién debería interpretar a Penélope? Y dije, “Tiene que ser Juliette Binoche”. Y él dijo, ”¿No crees que debería ser Juliette Binoche?”. Y yo dije, “Eso es justo lo que dije. Uberto, tiene que ser Juliette Binoche”.

BINOCHE: En otra entrevista, él no quería decir que me eligió. Y yo dije, “¿Por qué no lo dices?” Así que ahora lo está diciendo tres veces. Estoy tan feliz.

FIENNES: No pasó mucho tiempo antes de que Juliette Binoche fuera la única persona en el planeta que podría interpretar a Penélope.

BINOCHE: No pedí tanto.

FIENNES: Lo estoy diciendo. Tú no puedes decir eso. Yo sí.

¿Cómo se prepararon para encarnar a estos personajes mitológicos?

BINOCHE: Tú te preparaste más que yo. Ralph realmente entrenaba como loco para ello. En cuanto a mí, quieres estar presente y permitir la verdad en el momento y hacer que estas figuras, estos grandes mitos, estos arquetipos, sean reales. Uberto era bastante controlador porque quería tener tanto éxito con esta película, quería que estuviera tan cerca de su sueño. Tuvimos que relajarlo de alguna manera para que tuviéramos espacio para participar en este momento actoral entre nosotros. Queríamos dar algo especial a la película para que la gente experimentara como espectador algo antiguo y, sin embargo, muy verdadero y moderno.

FIENNES: Sentimos firmemente que una vez que íbamos a hacerlo, estábamos en este camino compartido. Tienes el bagaje de estos dos arquetipos, símbolos que son elevados, míticos. Nuestro trabajo es hacerlos humanos. Sentimos la presión de eso todo el tiempo y teníamos hambre de hacerlo y lo deseábamos. Fue algo que conversamos: Por favor, no definas en exceso cada segundo de cómo vas a filmar esto porque llegaremos a un lugar donde con nuestras energías combinadas esperamos enviarte mensajes sobre cómo quieres filmarlo.

Ambos están trabajando mucho y desempeñando roles realmente ricos como en “La passion de Dodin Bouffant” y “Cónclave”. La gente tiende a ser muy pesimista sobre el estado de la industria y, sin embargo, aún se están haciendo películas maravillosas. ¿Son optimistas? ¿Se sienten inspirados?

FIENNES: La industria enfrenta un desafío. Y sé que el mundo de la financiación de películas independientes tiene un desafío muy grande. Creo que soy un poco un dinosaurio. Los días de las películas independientes que iban a estar en cines, creo que pueden haber pasado. El hambre de ir al cine es algo que podría estar disminuyendo, y siempre estamos agradecidos cuando escuchamos sobre películas donde la gente ha dejado sus hogares para vivir la experiencia del cine.

Entonces eso plantea la pregunta sobre qué es la experiencia del cine. Todo está cambiando y desplazándose. Pero hay escritores, productores, actores, directores decididos que creen en hacer dramas adultos provocativos. Leí sobre esta película, “The Brutalist” (“El Brutalista”). Muero por verla. Suena extraordinaria. Suena exactamente como lo que estoy tratando de describir. Un cineasta valiente que está decidido a salir y empujar los límites con una obra. Hay personas que están decididas a seguir dándonos esta expresión en el cine. Pero es muy difícil.

BINOCHE: Como público, tienes que observar qué permanece en ti. Porque, por supuesto, vas a pasar un momento maravilloso mientras estás viendo y pensando, guau, estás haciendo esto y aquello y este color y este ritmo y la edición es emocionante, pero al final del día, ¿qué te llevas contigo? ¿Qué permanece en ti? Creo que esa es la pregunta clave porque de lo contrario pasas horas y horas viendo cosas y no piensas en ello al día siguiente o a la siguiente hora. Es ridículo, en mi opinión, porque necesita nutrir algo en tu vida. Creo que una forma de arte puede cambiar tu vida. Y lo hacemos con ese propósito.