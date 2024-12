Smashing Pumpkins, Beck y Sublime le dieron brillo a la temporada en el concierto navideño de KROQ

Claro que, por fortuna, no todos los artistas que participaron en el evento viven a costa de la nostalgia, empezando por los que integran la banda principal de la velada, The Smashing Pumpkins, que se formó hace ya 36 años, pero que, únicamente en los tres últimos años, ha lanzado un par de álbumes inéditos en estudio, uno de ellos en tres partes que completan la asombrosa suma de 33 temas.

Esta agrupación de Chicago ha sido tan fundamental en el desarrollo del rock alternativo que poder verla en la actualidad con la mayoría de sus integrantes originales y en tan buena forma sería suficiente como para justificar el pago del boleto. Pero poder apreciarla además mientras interpreta algunas composiciones recientes, a pesar de que el tiempo que se le otorga no es el de un recital regular, sirvió para potenciar incluso más su legitimidad.

Por ese lado, la que más nos entusiasmó fue “Beguiled”, una excelente pieza del “Atum: A Rock Opera in Three Acts” (2022-2023) que recupera algunos de los elementos más afortunados de la escuela de las calabazas al combinar un riff muy metalero con un interludio particularmente pop y un irresistible contrapunto de guitarras y teclados, aunque no nos desagradó tampoco “Sighommi”, el primer sencillo de “Aghori Mhori Mei”, la placa lanzada en agosto del 2024 y caracterizada por su devoción al rock duro.

El guitarrista James Iha en acción. (Kevin Winter/Getty Images for Audacy)

Estas inclusiones le dieron un aire novedoso a un set que, como se esperaba, ofrecería mayormente éxitos de la talla de “Tonight Tonight” (con el que se abrieron los trámites), “Today”, “1979”, “Bullet With Butterfly Wings” (la que dice que “el mundo es un vampiro”) y “Cherub Rock”, pero que le dejó también espacio a cortes más oscuros -e igualmente valiosos- como “Where Boys Fear to Tread” (tremendamente ‘heavy’), “Jellybelly” y “Mayonnaise” (adecuadamente delicado), sumados por dos ‘covers’: uno de “Ziggy Stardust” (del inmortal David Bowie) y otro de “Landslide” (original de Fleetwood Mac).

Anuncio

Adoramos a Bowie, pero no nos convenció lo que se hizo con su clásica creación, cantada por el guitarrista James Iha, debido justamente a que Iha no es precisamente un gran cantante. Sin embargo, él mismo hizo las cosas de manera estupenda el resto del tiempo, erigiéndose como el proveedor principal de un poderosísimo sonido que le debió mucho a la descomunal labor del baterista Jimmy Chamberlin, pero que estuvo a veces fabricado por tres guitarras simultáneas, es decir, la suya, la del cantante Billy Corgan (dueño de una voz sumamente particular y de un enorme talento como compositor) y la de Kiki Wong (una joven procedente del mundo del metal que fue incorporada este año a las presentaciones en vivo de los Pumpkins).