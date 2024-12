En ‘Los Frikis’, los punks cubanos se colocan bajo una respetuosa mirada anglosajona

Fue a través de Lord que nuestros entrevistados contactaron a Héctor Medina, un actor cubano que vive en Miami desde hace ocho años y que, debido a sus propias experiencias en diferentes ciudades de la isla, trabajó a lo largo de seis meses como asesor del guión que ellos mismos habían escrito.

Medina nació y creció en Pinar del Río, una ciudad ubicada en el oeste cubano, antes de trasladarse a La Habana para desarrollar su carrera como actor; y fue allí donde entró en contacto con la comunidad punk, pese a que nunca perteneció a ella.

“En Cuba, en aquellos momentos, solo habían dos canales de televisión y algunas estaciones de radio, y todas decían lo mismo; pero en la calle, uno escuchaba ciertas leyendas, y yo escuché la de los ‘frikis’”, nos dijo Medina en una entrevista separada. “De hecho, recuerdo que, siendo niño, vi a uno y me dijeron: ‘Aléjate de él, que es un piojoso’”.

Anuncio

“Pero cuando tenía unos 13 años, un tío mío, que parecía más mi hermano que mi tío por lo joven que era, me llevó a Pista Rita, un lugar en el que solo se ponía rock and roll y en el que podías ver a gente que se vestía diferente, que pensaba diferente y que hablaba de otros temas”, detalló.

Fue allí que conoció a Gerson Ovea, conocido actualmente como “el último friki”, porque es el único punk que se inyectó el virus que permanece con vida. “El lugar no era del gusto de los vecinos, pero cuando llamaban a la policía y esta venía, se daba cuenta de que el ambiente era muy familiar, muy sano y nada peligroso”, recordó.

Durante la consultoría, Medina se comportaba siempre de una manera tan educada y respetuosa que, cuando le dijo a los directores que quería participar también en la película como actor, estos pensaron en que podrían colocarlo en algún papel menor, porque su personalidad no podía ser menos punk.

Eros de la Puente en otro momento del filme. (Wayward/Range)

Pero Medina insistió en que quería ser Paco, uno de los protagonistas -y el más ‘loco’ de la partida-, y para probar que estaba capacitado para hacerlo, grabó en su iPhone la parte que le corresponde al personaje en la última escena del filme, y que lo muestra en un estado de vulnerabilidad particularmente intenso.

Inmediatamente después de ser aceptado, Medina se sometió a una dieta estricta y a una rutina de ejercicios que lo llevaron a bajar hasta 128 libras, porque los productores de la cinta querían que el personaje luciera un físico muy específico.

Anuncio

“Me hablaron de Robert De Niro en ‘Taxi Driver’ y de Iggy Pop”, retomó el actor. “Querían este cuerpo punk tan especial del músculo pegado al hueso, con cero grasa. Tenía que correr y caminar mucho cada día, a pesar de que la dieta me debilitaba bastante”.

Pese a que los realizadores le aconsejaron que se alimentara de manera conveniente durante el rodaje, Medina optó por mantener la dieta. “Nos dijo: ‘No, porque el hambre me ayuda; me recuerda lo que me pasaba cuando estaba en Cuba’”, recordó Schwartz.

Aparte de lo dicho, Medina no se limitó a hacer mímica y ‘playback’, sino que cantó e interpretó realmente la guitarra en las escenas que lo requerían, lo que lo obligó a aprender a tocar y a hacerlo en el antiguo modelo japonés que se puso entre sus manos.

“Ensayábamos en el primer hotel en que nos quedamos dentro de República Dominicana, que era de cinco estrellas”, comentó mientras esbozaba una sonrisa. “Metimos todos los instrumentos a la habitación y empezamos a hacer bulla; las quejas se iniciaron a los pocos minutos”.