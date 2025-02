Fabiola Guajardo es ‘La Jefa’ Gloria Guzmán, una mujer con temple de acero

Aunque la historia de esta superserie se nos hace fuertemente conocida, tan fuerte como el acero, no deja de llamar nuestra atención por el hecho de tener como protagonista a una actriz que es conocida por sus muy bien logrados papeles de villana.

Sin embargo, en esta ocasión, la joven mexicana Fabiola Guajardo acepta el reto de darle vida a un personaje protagónico que comienza siendo dócil y entregado al amor de un hombre que resulta ser muy diferente al que siempre tuvo enfrente. Esa realidad la lleva a convertirse en una mujer aguerrida, valiente y fuerte como el ‘acero’.

Esta no es “La historia de Juana”, donde Fabiola interpretó a la villana Camila Montes, ni tampoco es la historia de “Los ricos también lloran”, donde le dio vida a perversa Soraya Montenegro, ni tampoco es la historia de “Buscando a Frida”, donde Guajardo encarnó a la detective Silvia, no… ésta es otra historia, la de Gloria Guzmán en la nueva producción dramática de Telemundo titulada “La Jefa”, donde la regiomontana hace a un lado sus roles de villana o de policía, para encarnar a una mujer que se ve obligada a enfrentar a los enemigos de su difunto esposo y así proteger a su hijo y a su propia vida por culpa de un “maldito dinero” que fue robado.

Fabiola Guajardo durante la presentación oficial de “La Jefa”, la nueva serie de Telemundo que se estrena el 18 de febrero a las 10pm. (TELEMUNDO)

Anuncio

Horas antes de la presentación oficial de ‘La Jefa” que la semana pasada se llevó a cabo en la ciudad de Houston, Fabiola concedió unos minutos a Los Angeles Times en Español a través de una videollamada para compartir detalles de este nuevo reto actoral que más allá de exigirle fuertes emociones, también pone a prueba sus habilidades físicas en medio de secuestros, balas, explosiones y persecuciones.

La joven nacida en Monterrey, Nuevo León, que tuvo que graduarse en mercadotecnia para complacer a sus padres con una carrera, antes de irse a la Ciudad de México para cumplir su pasión de convertirse en actriz, estudió en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) y partiendo desde esa base, logró acariciar sus primeras oportunidades frente a la pantalla.

“Mis papeles favoritos siempre han sido de villanas”. — Fabiola Guajardo/Actriz

“Lo que pasa es que una licenciada en mercadotecnia fue advertida por sus padres, en la que le dijeron que primero tenía que estudiar una carrera antes para que me convirtiera en actriz y estudiara actuación. Yo quería ser ingeniera, pero como yo patinaba sobre hielo y mi tiempo se lo dedicaba a eso, me dije ‘cuál es la carrera que me gusta y que me va hacer terminar mucho más rápido para cumplir mi sueño que era actuar y entonces escogí mercadotecnia porque me gusta y porque resultaba ser el trampolín o la condición que me dieron mis padres para yo ser ser actriz”, comenzó contándonos la joven de 37 años de edad.

Alcanzada su meta de actuar, Guajardo comenzó con papeles pequeños y poco a poco comenzó a levantar vuelo. La vida la llevó a compartir set de grabación con grandes figuras de las telenovelas como Victoria Ruffo, Maribel Guardia, Lucero, Jaime Camil, Lucía Mendez, Bianca Marroquin y en series de televisión como “Érase una vez” junto a Andrés Palacios y Renata Notni, además de participaciones en películas de cine y en teatro. “La primera oportunidad que yo tuve para aparecer como actriz en pantalla fue un pequeño papel en ‘Esperanza para el Corazón’, fueron como cuatro capítulos y eso fue como fogueandome , fue como mi práctica de lo que yo había aprendido en la escuela. Y dos meses antes de graduarme quedé en un casting para el personaje de Renata en ‘Por ella soy eva’ y de ahí empecé a trabajar”.

Fabiola Guajardo es ‘La Jefa’ Gloria Guzmán. (TELEMUNDO)

Anuncio

Y desde entonces, Fabiola no ha parado de trabajar y se ha convertido en una actriz indiscutible de la industria y es por ello que ahora llega como “La Jefa” Gloria Guzmán, una mujer que se acaba de casar, que tiene todo lo que cualquiera pudiera desear. Es profesional, una mujer y madre que se casa con el padre de su pequeño hijo, el comandante de la Policía Juan José Cruz (interpretado por Cristián de la Fuente).

En medio de la celebración, unos hombres armados irrumpen la boda y asesinan al padre de Gloria, quien termina siendo secuestrada por un hombre que estuvo enamorada de ella en el pasado. Pero este secuestro no es algo pasional. Detrás de este acto hay otro enemigo que quiere obligar a Juan José que vaya a su rescate para poder cobrarle los 5 millones que presuntamente le robaron. El rescate termina en tragedia cuando Juan José es asesinado frente a los ojos de Gloria, quien ahora ha heredado la deuda y las malas decisiones que tuvo esposo, pero que ella ignoraba por completo… Así comienza esta historia.

Aún cuando Gloria es víctima de las circunstancias y una mujer que tendrá que luchar para proteger a su pequeño hijo, ella no es una mujer débil que se va a dejar llevar por el temor que le generan los enemigos de su esposo. Gloria es una mujer recia que no necesita ser villana para poder salirle al paso a sus perseguidores. Se trata de un papel en el que Fabiola se vió de lleno y desde que leyó las primeras líneas se sintió atraída de inmediato y que gracias a sus habilidades como actriz logró quedarse con el papel protagónico tras una exigente audición.

Una escena de la celebración de la boda de Gloria y Juan José antes de ser irrumpida por sicarios en la serie “La Jefa”. (TELEMUNDO)

“Mis papeles favoritos siempre han sido de villanas. Cuando yo estudié actuación y me preguntaban ‘¿tú quieres ser la protagonista o la antagonista?’, mi respuesta era ‘la antagonista’ porque en las historias que se contaban anteriormente la protagonista todo el tiempo se la vivía sufriendo y esperaba que el príncipe o el hombre la rescatara. Hoy en día tenemos la fortuna de disfrutar de muchos personajes más reales donde la protagonista es el tipo de persona, de mujeres, que a mi me gusta interpretar. No me fijo tanto el título (del proyecto) sino en el carácter del personaje”, expresó la histriona.

En esta historia de ‘La Jefa” el personaje de Gloria no solo pierde a su esposo, sino que su familia le da la espalda, el gobierno le incauta todos sus bienes, el mundo la señala y los enemigos de su marido la persiguen para cobrarle la deuda ajena proveniente de negocios sucios de su esposo y que ella desconocía. ‘Cuando eres actriz te gusta interpretar cosas que nunca en tu vida, bendito Dios, vas a tocar. El hecho de ficción de Gloria y todo lo que conlleva como reto actoral , la sicología, la complejidad del personaje eso fue lo que me atrajo de ella y cómo tiene que mostrar la garra para proteger y cuidar de los suyos. Yo creo que el carácter de ella (me trajo) y me dice ‘esto es una mujer real’”, describió Guajardo.

Anuncio

A pesar de que la “La Jefa” se cuenta de manera cronológica, también muestra ciertos viajes al pasado como una manera de reconstruir la historia y hacerla más atractiva. Tras el asesinato de Juan José, ahora Gloria tiene que huir sin nada entre las manos y se sumerge en una carrera sin fin que la obligará a meterse en el oscuro mundo del lavado de dinero para salvar a su hijo. En su lucha por sobrevivir, será apadrinada por grandes capos a quienes deberá de conquistar utilizando las dos armas más peligrosas que tiene: su belleza y su inteligencia.

Fabiola Guajardo se mete en la piel de Gloria Guzmán, de una mujer victima de las circunstancias que temina involucrada en el delito de lavado de dinero. (TELEMUNDO)

“La historia se basa en Gloria, pero la protagonista es la historia, pero sin todos los personajes no habría historia. Tengo la fortuna de contar con un elenco impresionante de verdad, que quiero y admiro muchísimo y ha sido increíble grabar en este viaje y trabajar con ellos como Cristian de la Fuente, Ivan Arana, Verónica Merchant, Mauricio Henao, Azela Robinson, Pepe Gámez, José María Galeano, Andrés Almeida, Sara Corrales. Tengo un hijo increíble que es mi adoración, es un gran actor, es un niño de 9 años que tiene un chispa impresionante que se llama Dante Anguiar y sin todos ellos se cuenta una historia”, dijo Guajardo, quien dice sentirse muy bien respaldada por este equipo de profesionales.

La experiencia de ‘ser madre’

Aunque Fabiola Guajardo no es madre en la vida real, ella siente que ha despertado un instinto maternal con la interpretación de su personaje. El joven actor Dante Anguiar se ha encargado de sacar ese lado maternal que Fabiola ha depositado más bien en sus cuatro sobrinos, dos niñas y dos niños, con los que está adorada tía tiene una estrecha relación. “Me siento bien haciendo el papel de mamá. Dante es un gran actor que me hace también mucho más fácil el hecho de ser madre, es algo que tú dices ‘juegas a ser madre y ya está’ pero transmitirlo, justo uno de mis directores, Mauricio Corredor, me decía tiene que haber más que solo jugar a ser mamá, debe haber una conexión’ y tiene toda la razón”, explicó.

Dante Aguiar interpreta a Daniel Cruz, el hijo de Gloria Guzmán en ‘La Jefa’. (TELEMUNDO)

Para lograrlo, Fabiola se acercó mucho más a Dante fuera de cámaras y de los estudios de grabación, se puso a jugar con él para construir una verdadera relación y así poder proyectarlo en la pantalla. “Y él me ha ayudado muchísimo, porque un niño puede ir al set, juega y ya está. Pero él se compromete con todos los actores y le gusta enrolarse con todos, porque no solamente se aprende sus líneas, sino que realmente se mete en el personaje”, explicó Fabiola quien asegura que nunca había trabajado con un niño en la pantalla tanto tiempo.

Hablando de los actores y relación con ellos fuera de cámaras, para Fabiola Guajardo esta es la primera vez que trabaja junto al actor chileno Cristian de la Fuente, a quién siquiera conocía, según nos confiesa. “Y fue muy bonito, una gran sorpresa. Fue muy corto el tiempo que trabajamos juntos, fueron dos semanas intensas, Fue muy propositivo, entregado, divertido y la verdad, super a gusto trabajar con él’”, dijo la actriz.

Fabiola tendrá mayor interacción con Ivan Arana, conocido por la audiencia por su papel de Ismael Casillas, en la saga de El Señor de los Cielos. En esta nueva producción, el actor mexicano le da vida a Eduardo Torres, un comandante de la policía que investiga las clínicas de cirugía plástica ilegal. Esto lo lleva a conocer a Gloria, a quien le termina enseñando varios muchos sobre el mundo del tráfico de dinero, ayudándola a desarrollar su instinto y astucia mientras llevan una relación. “Con él estuve trabajando un poquito más de tiempo, como unos tres meses y también súper comprometido. De repente fuera de set me decía ‘oye y si le metemos, esto y esto para que funcione más’ entonces eso se le agradece muchísimo”.

Ivan Arana es Eduardo Torres en ‘La Jefa’. (TELEMUNDO)

Para Ivan Arana, el trabajo físico de un personaje que se enfrenta a balaceras, persecuciones y secuestro es algo que ha experimentado en su trabajo en El Señor de Los Cielos, pero para Fabiola es un poco más exigente ya que sus últimos trabajos en telenovelas como La Historia de Juana o Los Ricos También Lloran, sus personajes de villana han sido como el de ejecutivas con trajes formales y algo alejada de la violencia extrema, aunque en ambos ha tenido que manipular armas. Con la interpretación de Gloria es más intenso y es por ello que antes de subirse al tren de grabación se tuvo que someter a una exhaustiva preparación física.

“Tengo la fortuna de que necesite pocas horas de entrenamiento porque desde muy chica fui gimnasta, patinadora sobre hielo, porrista y se me dio mucho eso y más que decir que soy la más flexible, medio lo traigo y mi cuerpo me responde y me gusta. Que padre que alguna habilidad mía se la pueda prestar a mi personaje y eso me favoreció también”, comentó la actriz de “Pasiεn y Poder”, “40 y 20” y “Yo no creo en los hombres”, a quien se le observa montando a caballo con un vestido de novia en la primera escena de esta serie, aunque realmente no fue ella la que lo hizo sino una doble.

Anuncio

Ficción con base en la realidad

Las superseries de Telemundo se han caracterizado por ser historias de ficción ancladas o basadas en realidades latentes del vecino país y su relación fronteriza con Estados Unidos. Aunque son historias elaboradas por la pluma y mente de talentosos escritores y guionistas, siempre muestran hechos de la cotidianidad y la violencia que se vive en México y la frontera a causa del narcotráfico, la corrupción, el lavado de dinero y más. ‘La Jefa’ no es la excepción.

Estas temáticas no se pueden ocultar con un dedo y son conocidas por todos. Los medios se encargan de difundirlas y llegan a las manos de escritores que logran encajarlas en la historia de una manera directa con nombres y apellidos o indirectas con personajes inventados. Fabiola Guajardo tiene su punto de vista al respecto.

“Finalmente estamos contando una historia y todas las historias son cosas que han pasado, aquí toca una temática importante, pero es un conducto para contar la verdadera historia de Gloria. Yo me fijaría muchísimo más y resaltaría más los valores que tiene ella para rescatar a la gente que ama para estar con su hijo y darlo todo por él. Pero sí, desgraciadamente son las cosas que hay latentes en México”, dijo la actriz, quien dice ser admiradora del trabajo que viene desempeñando la primera mujer presidente de su país, Claudia Sheinbaum.

Elenco de ‘La Jefa’ posa durante la premiere de la serie en Houston. (TELEMUNDO)

“Me da mucho orgullo que una mujer represente a México. Creo que las oportunidades que se nos han abierto a las mujeres es un comienzo es algo por lo que vamos a seguir luchando, porque estamos igual de preparadas que un hombre”, dijo sobre Sheinbaum, a quien admira porque es una mujer que no se deja amedrentar de nada ni de nadie.

Anuncio

Cómo mexicana, Guajardo lamenta mucho que el año haya comenzado con deportaciones de sus compatriotas por parte de la nueva administración estadounidense, además de ser partidaria de que las fronteras no deberían existir. “A mi me da mucha tristeza que se presente esto. Para mí no deberían haber fronteras y humanidad es humanidad. Yo me voy más por ese lado, pero esa es mi opinión y creo que los mexicanos, no solo los mexicanos, la gente del mundo tiene muchísimas cosas que aportar y está aportando a los Estados Unidos”, concluyó.

‘La Jefa’ se estrena el 18 de febrero a las 10pm por Telemundo.