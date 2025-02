Tony y Mimy Succar reforzaron sus lazos familiares para darle triunfos históricos a Perú en el Grammy

El conjunto, que con el paso del tiempo adquirió el nombre de Mixtura Band, terminó convirtiéndose en el grupo de su hijo Tony, quien estaba ya dedicado al latin jazz como productor y percusionista, y que introdujo a sus propios músicos. Al inicio, Mimy los asesoraba, hasta que, como ella misma lo dice, la disciplina que exige de todos los integrantes y el recelo que mostraba ante las chicas que se les acercaban generaron diferencias irreconciliables con su joven hijo, quien se sentía menospreciado.

“Nos peleamos y dejamos de hablarnos durante mucho tiempo”, recordó la cantante. “Sufrí tanto, y sé que él también sufrió. En ese periodo, me dediqué a cuidar a mis nietos -los hijos de mi hija-, hasta que recibí la invitación para participar en ‘La Voz Senior’. Y eso cambió todo”.

En esa temporada del ‘reality’ citado, los productores decidieron invitar a familiares de los ‘coaches’ sin contárselo a estos, con la intención de que los mismos entrenadores se mostraran sinceramente sorprendidos ante las cámaras una vez que vieran a sus seres queridos sobre el escenario.

La ocasión, aprovechada por Mimy para interpretar “Quimbara’, el clásico de Celia Cruz que le salía de maravilla, produjo no solo una emotiva reconciliación, sino que le dio pie a la idea que, el día de hoy, se traduce en dos Grammys.

“Como había escuchado a mi mamá cantando desde que era un niño, estaba cansado de su timbre de voz, lo que se veía reforzado porque nos gritaba a mí, a mi hermano e incluso a mi papá”, precisó Tony antes de soltar una risa. “En vez de gozarlo, era como una alarma. Pero al estar al otro lado y ver la reacción de la gente, me di cuenta de que ella tenía algo especial, porque canta con el corazón en la mano y conecta inmediatamente con el público”.

“Todo el mundo me comenzó a decir: ‘¿Cómo es posible, que hayas hecho producciones para tantos artistas y que nunca le haya hecho algo a tu mamá?’”, prosiguió el percusionista y productor, que ha trabajado con Tito Nieves, India, Jon Secada, Marc Anthony y Arturo Sandoval, entre otros. “Fue ahí que se me prendió el foco y que me dije: ‘Bueno, vamos a hacerle una canción y ya, ¿no?’”